Programmi TV stasera sabato 18 febbraio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di stasera sabato 18 febbraio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

Stai cercando i programmi tv di un altro giorno?

RAI 1 (1)

21.25 – SHOW Tale e quale Sanremo – conduce Carlo Conti – leggi le anticipazioni

A una settimana dalla fine della 73esima edizione del Festival della canzone italiana, ‘Tale e Quale Sanremo’; uno speciale in due puntate che sarà un vero e proprio omaggio ai grandissimi artisti che hanno reso la rassegna canora l’evento più atteso dell’anno. In gara 13 protagonisti, la giuria della prima puntata: Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Leonardo Pieraccion

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – F.B.I. S4E21 – Kayla

Per indagare sull’omicidio di tre persone, tra le quali un agente dell’Antidroga, l’F.B.I. costringe Kayla, la ragazza di un sospettato, a collaborare attivamente al caso.

22.10 SERIE TV – F.B.I. S5E1 – Giorno da eroe

La squadra deve sventare un attentato ad una conferenza politica di conservatori, pensato e messo in atto da Nathan Baker, che identifica in loro i principali responsabili della decadenza della democrazia.

23.00 ATTUALITA’ – TG2 Dossier

Approfondimento del Tg2. Direttore Nicola Rao A cura di Carlo Pilieci

RAI 3 (3)

21.45 – DOCUMENTARIO La Nuova Amazzonia – Sapiens, un solo pianeta – condotto da Mario Tozzi

Nella puntata di esordio Mario Tozzi riapre il Cold Case della Bonifica dell’Agro Pontino per analizzare, attraverso un esempio più vicino a noi, il crimine che si sta compiendo oggi in Amazzonia. La famosa bonifica, durata oltre 10 anni per la quale furono impiegate ben 18.548.000 giornate-operaio con il lavoro di cinquantamila uomini reclutati in tutto il Paese, ha rappresentato – dal punto di vista ambientale – il più gigantesco massacro di alberi mai avvenuto con un unico intervento in Europa: un intervento che ha portato alla deforestazione di una vasta area alle porte di Roma per soddisfare il crescente fabbisogno di colture e allevamento di bestiame. La foresta planiziale dell’Agro Pontino infatti era la nostra Amazzonia ma la bonifica storicamente attribuita al periodo fascista, sebbene abbia estirpato il pericolo rappresentato dalla malaria comunque circoscritto a quel territorio, ha anche eliminato la più vasta area umida del Mediterraneo e tutta la sua straordinaria ricchezza di vita.

RETE 4 (4)

21.30 – FILM I due superpiedi quasi piatti – [Comico 1977] – Ladruncoli dal cuore buono, il furbo Matt e il massiccio Wilbur, un giorno si trovano casualmente arruolati nella polizia. Con Terence Hill e Bud Spencer. Regia di E. Barboni.

23.57 – FILM Il padrino – [Drammatico] – Un capolavoro vincitore di 3 premi Oscar. La vita di Vito Corleone, impegnato a tenere la “Famiglia” unita e l’impero mafioso compatto. Con Marlon Brando e Al Pacino Regia di F. Coppola.

CANALE 5 (5)

21.28 – INTRATTENIMENTO C’e’ posta per te – People show ideato e condotto da Maria De Filippi. Protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti.

ITALIA 1 (6)

21:25 FILM Biancaneve e il cacciatore – [Azione 2012] – Due candidature ai Premi Oscar, per questo adattamento in chiave dark fantasy della nota fiaba dei fratelli Grimm, con Charlize Theron e Kristen Stewart

23:52 FILM Il cavaliere del Santo Graal – [Avventura] – Spagna: XII secolo. Un cavaliere errante aiutato dalla fidanzata e da due fidati amici, deve affrontare una missione eroica: salvare a tutti i costi il Santo Graal.

LA 7 (7)

21:15 FILM La grande fuga – Guerra 1963 con Steve McQueen, Richard Attenborough, James Donald, Donald Pleasence, Hannes Messemer, David McCallum, Gordon Jackson, James Coburn, James Garner, Charles Bronson

TV 8 (8)

21.30 SHOW Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Venezia

22.45 SHOW Bruno Barbieri – 4 Hotel

NOVE (9)

20.40 BASKET Frecciarossa Final Eight (live)

22.55 ATTUALITA’ Casamonica – Le mani su Roma – Nove racconta’ si immerge nella realtà di un clan che si è costruito con l’usura e il traffico di droga offrendo immagini inedite documentate dal reporter Nello Trocchia.

VENTI (20)

21.13 FILM Spia per caso – [Azione 2001] con Jackie Chan. Un venditore di attrezzi da palestra scopre di essere il figlio di un ricco uomo coreano e cerca di ricongiungersi con lui. L’impresa sara’ pericolosissima. Regia di T. Chan.

23.05 FILM Big Game – Caccia al Presidente – [Azione] – Un ragazzino finlandese dovra’ aiutare il Presidente degli Stati Uniti d’America, braccato da alcuni terroristi che vogliono rapirlo. Con Samuel L. Jackson. Regia di J. Helander

RAI 4 (21)

21.19 FILM Miss Bala – Sola Contro Tutti – film d’azione del 2019 diretto da Catherine Hardwicke, scritto da Gareth Dunnet-Alcocer ed interpretato da Gina Rodriguez e Anthony Mackie.

Gloria Meyer, truccatrice latinoamericana di Los Angeles in visita la sua migliore amica Suzu a Tijuana in Messico, viene catturata e costretta a riciclare denaro per conto di un cartello del narcotraffico, ma riesce presto ad entrare nelle grazie del boss. Allo stesso tempo, la ragazza stringe un patto con gli agenti della DEA che stanno seguendo il caso.

23.06 FILM Hunter Killer – Azione con Gerard Butler e Gary Oldman

Sotto la superficie del Mar Glaciale Artico, il capitano Joe Glass (Gerard Butler) è incaricato di sventare un colpo di stato che potrebbe mettere in crisi l’ordine mondiale. Con il suo sottomarino e sotto la supervisione dei più alti ufficiali dell’esercito americano (tra cui Gary Oldman) dovrà guidare una squadra di Navy Seals alla ricerca del Presidente Russo, in mano a un gruppo di rivoltosi. La sua missione sarà fondamentale per evitare quella che potrebbe diventare la Terza Guerra Mondiale.

IRIS (22)

21.11 FILM Out of Time – [Thriller] – Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Matt, comandante di polizia, indaga su un duplice omicidio. Tutti gli indizi che emergono, portano a lui come principale sospettato. Con Denzel Washington ed Eva Mendes.

23.10 MAGAZINE Scuola di cult – [Thriller] – Enrico Tamburini conduce una rubrica dedicata ai segreti, retroscena ed alle tantissime curiosita’ del grande mondo del cinema.

23.21 FILM Il collezionista – [Thriller 1997] – Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Thriller con M. Freeman e A. Judd. Si aggira un maniaco che segrega le sue vittime. Al poliziotto Alex Cross, scompare misteriosamente la nipote

RAI 5 (23)

21.16 TEATRO Memorie di Adriano. Ritratto di una voce

Lo spettacolo teatrale con Giorgio Albertazzi pensato e allestito nel 1990 da Maurizio Scaparro nello scenario incantevole di villa Adriana a Tivoli, che ispirò la stessa Marguerite Yourcenar, autrice di Memorie di Adriano

22.15 BIOGRAFICO Apprendisti stregoni – Giuliana lojodice – Giuliana Lojodice incontra gli allievi dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio d’Amico di Roma in cui si è formata.

23.15 DOCUMENTARIO Personaggi in cerca d’attore – Nina Pons



23.36 TEATRO Le baruffe (Giorgio Battistelli). Dal Teatro La Fenice di Venezia l’opera di Giorgio Battistelli liberamente tratta dalla commedia Le baruffe chiozzotte di Carlo GOldoni.



RAI MOVIE (24)

21.10 FILM A casa tutti bene – Drammatico / Romantico 2018 con Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Elena Cucci, Sabrina Impacciatore, Carolina Crescentini e Tea Falco.

Pietro e Alba festeggiano cinquant’anni d’amore. Dal loro matrimonio sono nati Carlo, Sara e Paolo, imbarcati con coniuge, prole, zie e cugine per un’isola del Sud. In quel luogo ameno, in cui Pietro e Alba hanno speso il loro tempo più bello, si riunisce una famiglia sull’orlo di una crisi di nervi.

23.00 FILM Il decisionista – Drammatico 1997 con Gianmarco Tognazzi, Maria Grazia Cucinotta, Luca Lionello

Roma, anni 90. Gian Luigi, spregiudicato amministratore finanziario, si trova invischiato in un’indagine giornalistica che punta allo smascheramento di loschi traffici monetari. L’incoscienza del faccendiere ha le ore contate.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Che Dio ci aiuti St7 Ep9 – La tua vocazione

22.20 SERIE TV Che Dio ci aiuti St7 Ep10 – Pro bono

23.25SERIE TV Le indagini di Lolita Lobosco St2 Ep6 – Ultimo atto

CIELO (26)

21.20 FILM Vanessa – Erotico 1977 con Olivia Pascal, Anton Diffring, Günter Clemens

Una ragazza, a Hong Kong per riscuotere l’eredita’ della zio, viene coinvolta in numerose avventure erotiche.

23.00 DOCUMENTARIO Naked – La storia di una giovane attrice del cinema hard e dell’agenzia di modelle fondata da Derek Hay con sede a Los Angeles.

TWENTY SEVEN (27)

21.05 FILM Il curioso caso di Benjamin Button – [Drammatico] – Vincitore di 3 Premi Oscar e basato su un romanzo, con Brad Pitt e Cate Blanchett. Benjamin vive una vita al contrario: piu’ invecchia, piu’ ringiovanisce. Regia di D. Fincher

00.02 FILM Grease (brillantina) – [Commedia 1978] – John Travolta e Olivia Newton-John in un musical evergreen del 1978. Sullo sfondo dei favolosi anni ’50, l’amore tra il rubacuori Danny e la dolce Sandy. Regia di R. Kleiser

LA7D (29)

21.20 SERIE TV Miss Marple St3 Ep3 – Miss Marple al Bertram Hotel

23.10 SERIE TV Miss Marple St3 Ep4 – Le due verità

LA5 (30)

21:10 FILM Inga Lindstrom – Incanto d’amore – [Drammatico 2017] – Anna lavora in una casa d’aste di Stoccolma ed e’ segretamente innamorata del suo capo. Lui, pero’, non sembra ricambiare i sentimenti di Anna. Regia di M. Kiefersauer

22:56 ATTUALITA’ Quarto grado – Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

REAL TIME (31)

21:35 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Dolore al collo

John teme che il suo grosso bozzolo sul collo possa ingrandirsi a tal punto da soffocarlo. Shoshana è depressa a causa della sua enorme escrescenza sulla fronte.

22:30 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Le gemelle

Le gemelle Tracie e Stacie hanno numerosi bozzoli sulla testa, che spesso perdono liquidi. Matt, un ex marine, ha un’enorme escrescenza sotto l’ascella.

23:25 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Il meglio

Tony ha enormi protuberanze sul naso che ostacolano la sua respirazione. La dottoressa Lee riuscirà ad aiutarlo? Marie ha un brutto bozzo sulla fronte.

CINE34 (34)

21:14 FILM Poliziotti – [Drammatico] – Ispirato a un fatto di cronaca, racconta di un poliziotto incaricato di sorvegliare un pericoloso criminale ricoverato in ospedale. Con C. Amendola, M. Placido Regia di G. Base

23:09 FILM Il branco – [Drammatico 1994] – Film tratto da una storia vera, con Ricky Memphis e Luca Zingaretti. Un gruppo di ragazzi decide di violentare due turiste tedesche in vacanza in Italia. Regia di M. Risi

Byoblu (262)

21:00 ATTUALITA’ Sottotraccia – I segreti che l’Unione europea ci nasconde: dall’identità digitale alla commissione Covi – A Sottotraccia puntata tutta sull’Unione Europea. Dal portafoglio di identità digitale ai lavori in commessione COVI, cerchiamo insieme di svelare i segreti che l’UE tiene ben lontani dai riflettori.

23:00 ATTUALITA’ Piazza libertà di Armando Manocchia – La Rai, la Tv di Stato, usa i soldi del canone per fare propaganda LGBTQIA. Ne parliamo in questa puntata di “Piazza Libertà” durante la quale analizzeremo anche la sentenza della Corte Costituzionale circa la legittimità dell’obbligo vaccinale