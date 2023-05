Programmi TV stasera sabato 13 maggio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Programmi tv prima serata 13 maggio 2023 – Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi sabato 13 maggio 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

20.35 – SHOW Eurovision Song Contest 2023 – Finale

Ai 20 paesi che hanno superato l’ostacolo delle serate eliminatorie si aggiungeranno i «Big Five», qualificati in finale di diritto: Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito(Host Broadcaster) e l’Ucraina, vincitrice dell’edizione 2022. A guidare il pubblico italiano nella serata finale saranno Gabriele Corsi e Mara Maionchi, che dalla Liverpool Arena commenteranno lo show internazionale. Commento in diretta di Gabriele Corsi e Mara Maionchi

RAI 2 (2)

21.20 SPORT – Pallavolo. Seria A1 Femminile, Finale Milano-Conegliano Gara 4

23.20 ATTUALITA’ – Detectives – Casi risolti e irrisolti

I casi giudiziari più controversi e complessi della cronaca nera italiana ripercorsi con gli investigatori che li hanno seguiti ed analizzati attraverso materiali, spesso inediti, forniti dalla Polizia di Stato.

RAI 3 (3)

21.45 – SERIE TV Esterno notte St1 Ep4 – I terroristi

22.45 – SERIE TV Esterno notte St1 Ep5 – Eleonora

23.50 – SERIE TV Esterno notte St1 Ep6 – La Fine

RETE 4 (4)

21.26 ATTUALITA’ Sette giorni 2023

Elena Tambini ripercorre le notizie piu’ importanti della settimana come politica, attualita’ internazionale, economia e inchieste scottanti.

23.47 FILM Speed – Azione 1994

Regia: Jan De Bont

Cast: Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Jeff Daniels, Joe Morton, Alan Ruck, Glenn Plummer, Beth Grant, Daniel Villareal

Action adrenalinico in cui un agente speciale, Keanu Reeves, viene inviato a disattivare una bomba che un terrorista ha nascosto su un autobus.

CANALE 5 (5)

21.36 – FILM Mamma o papà? – Commedia 2017

Regia: Riccardo Milani

Cast: Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Luca Angeletti, Stefano Biasotto

Remake di una commedia francese di successo. Paradossale disputa tra due ex coniugi per evitare l’affidamento dei propri figli.

23.44 – INFORMAZIONE Tg5

ITALIA 1 (6)

21:29 FILM Madagascar 3: Ricercati in Europa – Animazione 2012

Regia: Eric Darnell, Tom McGrath

Film d’animazione, terzo capitolo della saga. Il divertentissimo e rocambolesco viaggio di Alex, Marty, Melman e Gloria, che li riportera’ nella Grande Mela.

23:21 FILM I pinguini di Madagascar – Animazione 2014

Regia: Eric Darnell, Simon J. Smith

Spin-off della serie d’animazione Madagascar. I quattro pinguini Skipper, Kowalski, Rico e Soldato in missione contro il malvagio Octavius Tentacoli.

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO Eden – Un Pianeta da Salvare – Conduce Licia Colò

TV 8 (8)

21.30 INTRATTENIMENTO Bruno Barbieri 4 Hotel

22.55 INTRATTENIMENTO Alessandro Borghese 4 ristoranti

NOVE (9)

20.25 SPORT LBA Serie A – Playoff Virtus Segafredo Bologna – Happy Casa Brindisi

22.40 SHOW Fratelli di Crozza – Condice Maurizio Crozza

VENTI (20)

21.15 SERIE TV Big Bang Theory – S8 Ep7 La concitazione del fraintendimento

Guest star: Billy Bob Thornton. Una rivista vuole includere Bernadette in un articolo sulle cinquanta scienziate piu’ sexy della California. VISIONE ADATTA A TUTTI. QUESTO PROGRAMMA E’ SOTTOTITOLATO.

21.37 SERIE TV Big Bang Theory – S8 Ep8 L’equivalenza del ballo

Per cancellare il rimpianto di non essersi godute il ballo scolastico di fine anno, Amy e Bernadette decidono di organizzarne uno tutto loro. VISIONE ADATTA A TUTTI. QUESTO PROGRAMMA E’ SOTTOTITOLATO.

22.05 FILM Amici per la morte – Azione 2002

Regia: A. Bartkowiak

Cast: Jet Li

Action adrenalinico con Jet Li. La figlia del capo di una banda di abilissimi ladri viene rapita e verra’ rilasciata solo in cambio di una partita di diamanti. Regia di A. Bartkowiak

RAI 4 (21)

21.20 FILM Standoff – Punto morto Thriller 2016

Regia: Adam Alleca

Cast: Thomas Jane, Laurence Fishburne, Ella Ballentine

La solitaria adolescente Isabelle è testimone di un omicidio a sangue freddo da parte di un uomo incappucciato. La ragazza si rifugia in casa di Carter, tormentato veterano di guerra in cerca di riscatto, che per salvare Isabelle dovrà affrontare il killer.

22.44 FILM Cold blood Thriller 2019

Regia: Frédéric Petitjean

Cast: Jean Reno, Sarah Lind

Henry è un sicario che ha scelto di ritirarsi e vive in una baita sperduta tra le nevi. Quando incappa in una giovane donna ferita in un incidente, l’uomo la soccorre. Ma sulle tracce della ragazza c’è la polizia e forse anche qualcun altro.

IRIS (22)

21.14 FILM Formula per un delitto – Giallo 2002

Regia: Barbet Schroeder

Cast: Sandra Bullock, Ben Chaplin, Ryan Gosling, Michael Pitt

Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Due studenti ricchi, intelligenti e soprattutto annoiati decidono senza alcun movente di uccidere una donna a caso, per compiere il delitto perfetto.

23.40 FILM Colpevole d’omicidio – Drammatico 2002

Regia: Joey Nova

Cast: R. De Niro e J. Franco

Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Vincent Lamarca e’ un detective di New York. Le prove sull’omicidio di uno spacciatore lo portano ad un drogato, Joey Nova. Con R. De Niro e J. Franco

RAI 5 (23)

21.14 TEATRO Si nota all’imbrunire (Solitudine da paese spopolato)

23.09 DOCUMENTARIO Apprendisti stregoni

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM L’ultimo bacio Drammatico 2001

Regia: Gabriele Muccino

Cast: Stefano Accorsi, Giovanna Mezzogiorno, Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino, Regina Orioli, Martina Stella, Vittorio Amandola, Lina Bernardi, Giulia Carmignani, Piero Natoli, Daniela Piazza, Claudio Santamaria, Sergio Castellitto, Giorgio Pasotti, Stefania Sandrelli, Marco Cocci

Otto personaggi intrecciano le proprie vite in un ritmato rincorrersi di passioni. Li accomuna la paura di crescere o di invecchiare e il desiderio di fuggire dalle responsabilità e dalle convenzioni sociali, alla ricerca di un’eterna giovinezza.

23.10 FILM Il Ragazzo Invisibile – Seconda Generazione – Azione 2018

Regia: Gabriele Salvatores

Cast: Ludovico Girardello, Kseniya Rappoport, Galatéa Bellugi

Michele ha ormai sedici anni, un’età difficile anche per chi non ha doti “speciali” come lui. A complicargli ulteriormente l’esistenza, arrivano la sua gemella Natasha e la sua madre naturale Yelena.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Un passo dal cielo St7 Ep13 – Il guardiano del lago parte 1

22.20 SERIE TV Un passo dal cielo St7 Ep14- Il guardiano del lago parte 2

23.20 SERIE TV Purché finisca bene – Una scomoda eredità

CIELO (26)

21.25 FILM La felicità nel peccato – Erotico 1977

Regia: Jesus Franco

Cast: Lina Romay, Evelyne Scott, Monica Swinn

Poco prima di partire per andare a fare l’istitutrice, la giovane Marie ha un terribile incubo premonitore a sfondo erotico.

22.55 DOCUFILM Mary Millington: le confessioni di una pornostar – Attraverso filmati d’archivio, ricostruiamo la vita e il tormentato percorso della pornostar Mary Millington, portavoce della battaglia per la legalizzazione del porno in Inghilterra.

23.50 DOCUFILM Mary Millington: le confessioni di una pornostar – Ripercorriamo la straordinaria vita e la tragica morte di Mary Millington, la piu’ famosa attrice pornografica

TWENTY SEVEN (27)

21.07 FILM Tutto in una notte – Avventura 1985

Regia: John Landis

Cast: Jeff Goldblum, Michelle Pfeiffer, Irene Papas, Dan Aykroyd

La noiosa routine di un impiegato, J. Goldblum, viene spezzata dall’incontro notturno con una bella sconosciuta, M. Pfeiffer, inseguita da quattro killers persiani.

23.20 FILM Supereroe per caso – Commedia 2021

Regia: Philippe Lacheau

Cast: Philippe Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali

Un attore senza futuro, ottiene per caso la parte del protagonista in un film di supereroi, “Badman”. E’ l’inizio dei suoi guai. Parodia dei film sui supereroi

TV 2000 (28)

21.20 FILM Il magico mondo di Walt Disney – Commedia 2009

Regia: Logan Sekulow

Cast: Olan Rogers, Nark Stuart

La straordinaria storia di Walt Disney, impresario e cineasta di incredibile talento che, nonostante le molte difficoltà iniziali, riuscì a creare un vero e proprio impero.

LA7D (29)

21.30 GIALLO Miss Marple – Sento i pollici che prudono

23.25 GIALLO Miss Marple – Un messaggio dagli spiriti

LA5 (30)

21.10 FILM Rosamunde Pilcher: L’Eredità Di Nostro Padre – Drammatico 2018

Regia: Marco Serafini

Cast: Lena Meckel, Frederik Götz, Andrea L’Arronge

Iris dovra’ portare a termine una missione speciale, ci riuscira’? Dal regista di “Rex” e “Il mistero del lago”, e con L. Meckel (“Tempesta d’amore”).

23:01 FILM Bad Moms – Mamme molto cattive – Commedia 2016

Regia: Jon Lucas, Scott Moore

Cast: Mila Kunis, Kathryn Hahn, Kristen Bell

Esiste la mamma perfetta? Dagli autori di Una notte da leoni, l’irriverente commedia con Mila Kunis. Stressate da competizione e perfezionismo, tre mamme “esplodono”.

REAL TIME (31)

21:25 DOCUMENTARIO Fantasmi di famiglia – Treno spaventoso

Nel New Hampshire, la squadra indaga su una casa vittoriana. Il proprietario afferma di aver visto una donna fantasma e altri visitatori parlano di strane apparizioni.

22:25 DOCUMENTARIO Fantasmi di famiglia– Sepolti vivi

Amy, Adam e Chip visitano una struttura dell’esercito statunitense a Rhode Island. Molti pensano che sia infestata dai soldati deceduti e dalle vittime di diversi crimini.

23:25 DOCUMENTARIO Body Bizarre – Tumore al volto

Un bambino di 16 mesi viene sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un tumore al volto. A una bambina non cresce il cervello e deve essere operata.

CINE34 (34)

21:18 FILM Scuola di ladri – Parte seconda – Commedia 1987

Regia: Neri Parenti

Cast: Paolo Villaggio, Massimo Boldi

I cugini Dalmazio ed Egisto si affidano di nuovo allo zio Aliprando per un colpo miliardario. Il vecchio furbacchione li ingannera’ ancora? Con Boldi e Villaggio Regia di N. Parenti

23:16 FILM Poliziotti – Drammatico 1994

Regia: Giulio Base

Cast: Claudio Amendola, Michele Placido

Ispirato a un fatto di cronaca, racconta di un poliziotto incaricato di sorvegliare un pericoloso criminale ricoverato in ospedale. Con C. Amendola, M. Placido Regia di G. Base