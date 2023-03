Programmi TV stasera domenica 12 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Programmi TV stasera domenica 12 marzo 2023. Programmi TV e film in...

Pubblicità

Condividi

Torna la normale programmazione della domenica sera con serie Tv in prima serata, qualche programma di inchiesta e attualità e soprattutto tanti film in prima serata per tutti i gusti.

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi domenica 12 marzo 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

Pubblicità

Stai cercando i programmi tv di un altro giorno? Cl icc a qui

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV PRIMA TV – Resta con me – S1E7 con Francesco Arca, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli e Raffaella Rea.

L’omicidio di un ragazzo pakistano, svela che la banda ha rapinato una banca araba clandestina, sottraendo notizie dall’Archivio della Questura. Il sospetto di una talpa è sempre più forte.

22.30 – SERIE TV PRIMA TV – Resta con me – S1E8 con Francesco Arca, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli e Raffaella Rea.

Dinanzi al rifiuto di Diego all’idea di una famiglia affidataria, Paola capisce quanto lei e Alessandro siano importanti per il bambino e decide di adottarlo.

23.35 – INFORMAZIONE – Tg1

23.40 – MAGAZINE – Speciale Tg1 – SPECIALE. – Settimanale del TG1 Direttrice Monica Maggioni

RAI 2 (2)

21.00 SERIE TV – N.C.I.S. Los Angeles S14E11 – Best Seller

Tom Olsen, ex Navy SEAL e grande amico di Sam, viene braccato da un gruppo di uomini armati durante una battuta di caccia. Gli agenti di Kilbride, coadiuvati da Lance Hamilton e da Sabatino, intervengono.

21.50 SERIE TV – Blue Bloods S13E7 – Riconciliazione

Un agente fuori servizio assiste ad una rapina in un bar senza intervenire. Frank non tollera questo comportamento e vorrebbe licenziarlo, ma Garrett si oppone.

22.40 INFORMAZIONE SPORTIVA – La Domenica Sportiva

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l’attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali.

RAI 3 (3)

20.00 – TALK SHOW Che tempo che fa – condotto da Fabio Fazio – vedi anticipazioni

23.30 – MAGAZINE Tg3 Mondo –

23.55 – INFORMAZIONE Meteo 3

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Zona Bianca – programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.

CANALE 5 (5)

21.18 – INTRATTENIMENTO Guinness – lo show dei record

Gerry Scotti torna alla guida dello show dove, primatisti provenienti da ogni parte del mondo, sono pronti a sfidarsi e sfidare i propri limiti per aggiudicarsi un nuovo guinness world record.

ITALIA 1 (6)

20:27 INCHIESTE Le Iene presentano: Inside – Alcune delle storie piu’ seguite e discusse del programma, raccontate con interviste, servizi e approfondimenti.

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Non è l’Arena – inchieste condotte da Massimo Giletti

TV 8 (8)

21.20 FILM Coda – I segni del cuore – Drammatico 2021 di Sian Heder con Emilia Jones, Troy Kotsur, Marlee Matlin

23.15 SHOW La Notte degli Oscar 2023 – In diretta da Sky, Francesco Castelnuovo, Gianni Canova e Francesca Baraghini ci accompagnano alla Notte degli Oscar 2023.

23.30 SHOW La Notte degli Oscar 2023 – In diretta dal red carpet del Dolby Theatre di Los Angeles, la Notte degli Oscar 2023. Dallo studio Sky: Francesco Castelnuovo, Gianni Canova e Francesca Baraghini.

NOVE (9)

21.35 REALITY GAME PRIMA TV Cambio Moglie – Un particolare esperimento sociale in cui due donne accettano di scambiarsi casa e famiglia per un periodo limitato di tempo

23.00 REALITY GAME PRIMA TV Cambio Moglie

VENTI (20)

21.25 FILM 300 – [Storico] – Dall’omonima graphic novel. Per fermare l’avanzata dei Persiani, le citta’ greche formano un’alleanza guidata dal re spartano Leonida e da 300 soldati. Con Gerard Butler

23.42 FILM Eliminators – [Azione GBR 2016] – [Azione] – Thomas, un ex agente federale, deve proteggersi dal suocero, un boss della malavita che non conosce il perdono. Regia di J. Nunn

RAI 4 (21)

21.20 FILM Fire – Nessuna via d’uscita Film Azione 2020 di Alexey Nuzhny con Konstantin Khabenskiy, Ivan Yankovskiy, Stasya Miloslavskaya

Gli incendi imperversano nella regione di Mosca e il servizio di protezione delle foreste, con i vigili del fuoco, è chiamato a intervenire. I pompieri esperti scarseggiano, per cui il caposquadra Pavlovich deve assumere una nuova recluta, Roman.

23.30 FILM Pay the Ghost – Il male cammina tra noi Film Horror 2015 con Nicolas Cage, Sarah Wayne Callies, Veronica Ferres

A distanza di un anno dalla scomparsa di suo figlio, sparito nel nulla la notte di Halloween, un padre si convince che il bambino sia stato portato via da una presenza ultraterrena e cerca un modo per ricondurlo nel mondo dei vivi.

IRIS (22)

21.15 FILM In Darkness – Nell’oscurita’ – [Mistery 2018] – Per il ciclo: CINEMA E’ DONNA. Thriller con Natalie Dormer. Sofia e’ una ragazza non vedente, testimone di un omicidio. Dovra’ fare i conti con il suo passato che nasconde. Diretto da Anthony Byrne

23.15 FILM North Country – Storia di Josey – [Drammatico] – Per il ciclo: CINEMA E’ DONNA. I premi Oscar C. Theron e F. McDormand in un toccante film tratto da una storia vera. Una donna coraggiosa si ribella ad una vita segnata dalla violenza

RAI 5 (23)

21.14 DOCUMENTARIO Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E5 – Wild Italy 7 – Val d’Arno

Secondo episodio di Wild Italy 7, dove vedremo i sistemi erbacei del Mezzogiorno, minati dall’espansione urbana e dalle trasformazioni agricole. Subito dopo, ci spostiamo con Guido Morandini nella Val d’Arno, fatta di tanti comuni diversi ma in fondo anche connessi. Un distretto di moda, elettronica applicata, arte.

23.10 FILM La stanza delle meraviglie Drammatico 2017 con Oakes Fegley, Julianne Moore, Millicent Simmonds

Ben e Rose sono bambini di due epoche diverse che desiderano cambiare le loro vite. Ben vuole conoscere suo padre, mentre Rose sogna un’attrice misteriosa. Entrambi si lanciano in missioni epiche per trovare ciò di cui sentono la mancanza.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Il soldato di ventura – Avventura 1976 di Pasquale Festa Campanile con Bud Spencer, Franco Agostini, Enzo Cannavale, Philippe Leroy.

La storia è nota: il 13 settembre 1503, provocati dagli apprezzamenti offensivi e dalle sbruffonate dei cavalieri francesi che assediavano gli spagnoli rin-chiusi nella città di Barletta, gli italiani capeggiati da Ettore Fieramosca fanno scempio dei francesi, 13 contro 13, in quella che passò alla storia come la “disfida di Barletta”.

23.05 FILM Il ladro di bambini – Drammatico 1992 di Gianni Amelio con Enrico Lo Verso

Antonio, un giovane carabiniere calabrese, deve scortare da Milano a Civitavecchia presso un istituto minorile due bambini dal passato difficile: Rosetta e il fratellino Luciano. Durante il viaggio, che si prolungherà fino in Sicilia, il ragazzo si affeziona ai due piccoli. Due premi a Cannes e cinque David di Donatello nel 1992. Due Nastri d’Argento nel 1993.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SHOW Tale e quale show – Tale e quale Sanremo del 18/02/2023

CIELO (26)

21.15 FILM Un altro giro – Drammatico 2020 con Mads Mikkelsen, Magnus Millang, Thomas Bo Larsen

Seguendo una controversa teoria, quattro insegnanti cominciano ad assumere quotidianamente degli alcolici.

23.30 FILM Ossessione fatale – Drammatico 1991 di Joe D’Amato con Carmen Di Pietro, Jennifer Loeb, David Dahlgren, Jonathan Bertuccelli

Indebitato fino al collo per gioco d’azzardo, Mark cerca di rubare un’automobile ma la proprietaria lo coglie sul fatto

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Ocean’s Thirteen – [Azione] – Terzo capitolo della saga diretta da Steven Soderbergh. Il ritorno della banda Ocean, questa volta ai danni di Willy Banks. Con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon. Regia di S. Soderbergh;

23.19 FILM 2 Cavalieri a Londra – [Azione] – Action-comedy sequel di “Pallottole Cinesi”, con Owen Wilson e Jackie Chan. Un ribelle cinese uccide un dignitario della corte imperiale e fugge in Inghilterra. Regia di D. Dobkin

LA7D (29)

21.20 SERIE TV Ghost Whisperer St4 Ep17 Illusioni a Grandview – con Jennifer Love Hewitt e David Conrad

22.20 SERIE TV Ghost Whisperer St4 Ep18 – Atto di fede – con Jennifer Love Hewitt e David Conrad

23.10 SERIE TV Ghost Whisperer St4 Ep19 -Emozioni mortali – con Jennifer Love Hewitt e David Conrad

LA5 (30)

21:10 FILM My Best Friend’s Wedding – [Commedia TUR] – Adattamento turco dell’omonimo cult romantico. Un patto stretto tra due amici d’infanzia rischia di mandare a monte un matrimonio. Ma l’amore trionfa sempre. Regia di C. Karci

22:48 INTRATTENIMENTO Amici di Maria – “Amici”, talent show ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi che scopre, coltiva e promuove il talento di giovani artisti del mondo della musica e della danza.

REAL TIME (31)

20:25 LIFESTYLE 90 giorni per innamorarsi – Organizzare un matrimonio

Shaeeda tenta di legare con i figli di Bilal. Miona si intromette tra Jibri e David e la visione del matrimonio di Guillermo è differente da quella di Kara.

23:16 LIFESTYLE 90 giorni per innamorarsi – Accordi

I genitori di Jibri gli fanno cambiare idea sul matrimonio. Bilal sorprende Shaeeda parlando di un accordo prematrimoniale ed Emily rivela un acquisto fatto in segreto.

CINE34 (34)

21:04 FILM Il secondo tragico Fantozzi -[Commedia 1976] – Continuano le terrificanti disavventure quotidiane del povero ragioniere Ugo Fantozzi e della sua famiglia. Con Paolo Villaggio, Gigi Reder Regia di L. Salce

23:11 FILM Italiano medio – [Commedia 2015] – Primo film di Maccio Capatonda, nei panni di Giulio Verme, un ambientalista convinto, trasformato da una pillola in un “italiano-medio”. Regia di M. Macchia

Byoblu (262)

21:00 ATTUALITA’ Mondocane, storie dal pianeta – Il giornalista Fulvio Grimaldi, che è passato per quasi tutte le guerre, i conflitti, i colpi di Stato, le rivoluzioni vere o false, dal 1967 (Guerra dei Sei Giorni) a oggi, ci riprende per mano con questa rubrica e ci porta con sé nei vari scenari della geopolitica mondiale.

22:00 ATTUALITA’ Orsobruno XL – Francesco Borgonovo – Francesco Borgonovo conduce “Orso bruno XL”, striscia di informazione e commento all’attualità, con uno sguardo non allineato sui temi più scottanti e sulle grandi sfide culturali e politiche.

22:35 ATTUALITA’ Le interviste di Byoblu – Diffamazione, la vittoria in tribunale di Davide contro Golia – Matteo Gracis – Una vicenda giudiziaria durata 12 anni che si è conclusa con un’assoluzione. Protagonista è il giornalista Matteo Gracis, che nel 2011 è stato querelato per diffamazione da Maurizio Paniz, ex deputato di Forza Italia, per un commento comparso su un articolo pubblicato online.

23:05 ATTUALITA’ Sottotraccia – Diritti e fine vita, il dibattito su eutanasia e testamento biologico – L’eutanasia e il testamento biologico dividono l’opinione pubblica in Italia e non solo. In questa puntata di Sottotraccia affrontiamo l’argomento dal punto di vista dei diritti della persona, della bioetica e delle ricadute sociali che, ad esempio, l’utilizzo strumentale dell’eutanasia sta provocando in alcuni Paesi. Gli ospiti: Rino Tripodi dell’associazione Libera Uscita, Jacopo Coghe dell’associazione Pro Vita & Famiglia, Emilio Coveri dell’associazione Exit-Italia e il filosofo Matteo D’Amico.