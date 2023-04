Programmi TV stasera mercoledì 5 aprile 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi mercoledì 5 aprile 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – FILM Ricatto d’amore – Commedia 2009

Regia: Anne Fletcher

Cast: Sandra Bullock, Ryan Reynolds

FILM – Margaret Tate è una donna che sa bene ciò che vuole, soprattutto sul lavoro: è una manager molto esigente, in particolare con il suo assistente Andrew Paxton. Margaret vive e lavora a New York, ma è canadese e, quando gli a – genti dell’immigrazione si presentano con un foglio di via, per risolvere la difficile situazione si inventa un presunto fidanzamento proprio con il suo sfortunato dipendente – (2009) Commedia Regia di Anne Fletcher Con Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Mary Steenburgen, Betty White

23.30 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.45 – INFORMAZIONE Tg1

23.50 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – Rocco Schiavone – Serie TV con Marco Giallini

23.15 SHOW – Stasera c’è… il meglio – Un’antologia dei momenti più belli del Late Night Show condotto da Alessandro Cattelan, con gli Street Clercks, Mike Lennon e tanti ospiti che ci hanno fatto ridere, emozionare e riflettere.

RAI 3 (3)

21.25 – ATTUALITA’ Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciarelli

Casi di scomparsa, cold case e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità. Spazio ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Controcorrente – Programma di approfondimento giornalistico targato Videonews condotto da Veronica Gentili.

CANALE 5 (5)

20.49 – CALCIO Cremonese – Fiorentina – Semifinale di andata di Coppa Italia

In diretta dallo stadio Zini i grigiorossi di Davide Ballardini affrontano la viola di mister Vincenzo Italiano.

22.59 – CALCIO Coppa Italia live – Gli highlights di tutte le partite di Coppa Italia 2022-2023 in esclusiva assoluta su Mediaset.

ITALIA 1 (6)

21:24 INTRATTENIMENTO Back to School – Con Federica Panicucci. 30 “ripetenti” VIP sono costretti a tornare sui banchi di scuola per affrontare un vero esame di quinta elementare Visibile in HD sul canale 506.

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO Atlantide – Storie di uomini e di mondi – Conduce Andrea Purgatori

TV 8 (8)

21.35 SHOW PRIMA TV 100% Italia Special – Due coppie di concorrenti si sfidano per mettersi alla prova e indovinare i gusti degli italiani, rappresentati in studio da un panel di 100 persone.

NOVE (9)

21.25 FILM Benvenuto Presidente! – Commedia 2013

Regia: Riccardo Milani

Cast: Claudio Bisio, Kasia Smutniak, Beppe Fiorello, Cesare Bocci, Omero Antonutti, Giuseppe Fiorello, Remo Girone, Massimo Popolizio, Michele Alhaique, Franco Ravera

Giuseppe Garibaldi, detto Peppino, vive in un paesino di montagna del nord, è appassionato di pesca e lavora da precario in una biblioteca, dove intrattiene i bambini, passando le giornate in allegria. Un giorno, a causa di un malinteso e del mancato accordo tra i tre leader politici della Destra, del Centro e della Sinistra, Garibaldi viene eletto a sorpresa presidente della Repubblica Italiana, in quanto i politici, non avendo un candidato per cui votare, scrivono sulle schede il nome dell’eroe del Risorgimento…

23.35 FILM Si accettano miracoli – Commedia 2014

Regia: Alessandro Siani

Cast: Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri, Ana Caterina Morariu, Giovanni Esposito, Giacomo Rizzo, Paolo Triestino, Maria Del Monte

C’era una volta Fulvio, tagliatore di teste senza scrupoli di una nota multinazionale, che dopo aver fatto piazza pulita dei rami secchi dell’azienda viene a sua volta licenziato. La sua reazione non esattamente composta gli costa cara: un mese di servizi sociali da scontare nella casa famiglia di suo fratello Don Germano, parroco di un piccolo borgo del sud d’Italia. Da manager consumato e scaltro qual è, Fulvio non ci mette molto a capire che per aiutare il paese c’è bisogno di un vero e proprio “miracolo”…

VENTI (20)

21.13 FILM Renegades – Commando d’assalto – Azione 2017

Regia: Steven Quale

Cast: J.K. Simmons, Sullivan Stapleton, Charlie Bewley

Adrenalinico action-thriller con Sullivan Stapleton (“Blindspot”). Un gruppo di Navy Seals deve recuperare un tesoro nazista dal fondo di un lago.

23.10 FILM Watchmen – Azione 2009

Regia: Zack Snyder

Cast: Malin Akerman, Billy Crudup, Matthew Goode, Jackie Earle Haley, Carla Gugino, Jeffrey Dean Morgan

La squadra di vigilanti mascherati deve smascherare un’inquietante cospirazione su larga scala prima di venire uccisi uno ad uno, con conseguenze catastrofiche

RAI 4 (21)

21.20 SERIE TV Chapelwaite S1E5

Il misterioso Jakub attira Charles a Jerusalem’s Lot e scopre che la sua follia è collegata a un libro antico. I bambini vengono scioccati e ingannati quando Loa trova gli scritti segreti di Rebecca sulla famiglia Boone.

22.05 SERIE TV Chapelwaite S1E6

Charles è sopraffatto dal dolore e dalla rabbia dopo che la sua famiglia ha subito un colpo devastante. Stephen e lo zio Phillip si presentano da lui con una proposta sorprendente.

22.55 FILM Post Mortem – Horror 2020

Regia: Péter Bergendy

Cast: Viktor Klem, Fruzsina Hais, Judit Schell

Agli inizi del ‘900 in un villaggio ungherese, il fotografo Tomàs viene chiamato per fotografare le numerose vittime della febbre spagnola, ma tra quelle case si aggirano anche inquietanti presenze.

IRIS (22)

21.10 FILM Atto di forza – Fantascienza 1990

Regia: Paul Verhoeven

Cast: Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, Sharon Stone, Ronny Cox

Per il ciclo: OLTRE L’IGNOTO. Premio Oscar negli effetti speciali, con A. Schwarzenegger. Nell’anno 2100, una societa’ organizza simulazioni di viaggio su Marte, ma non sempre tutt…

23.19 MAGAZINE Scuola di cult – Enrico Tamburini conduce una rubrica dedicata ai segreti, retroscena ed alle tantissime curiosita’ del grande mondo del cinema.

23.27 FILM L’esercito delle dodici scimmie – Fantascienza 1996

Regia: Terry Gilliam

Cast: Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe, Christopher Plummer

Per il ciclo: OLTRE L’IGNOTO. Un condannato a morte viene spedito dal futuro nel 1990 per cercare la causa di un’epidemia mortale che costringe le gente a vivere sottoter…

RAI 5 (23)

21.15 CULTURA Art Night Emilio Isgrò. Come cancellare

Prima Visione RAI – Artista e innovatore della concettualità nell’arte, Isgrò si fa promotore, durante la sua carriera, del cos – iddetto linguaggio della “cancellatura”.

22.10 DOCUMENTARIO Classic Albums – Amy Winehouse: Back To Black

La genesi di “Back To Black”, il secondo album di Amy Winehouse. Pubblicato nel 2006 e prodotto da Mark Ronson, “Back To Black” è l’album della consacrazione. Trainato da un numero impressionante di singoli, l’album conquista le classifiche mondiali mentre la cantautrice inizia il suo vorticoso declino.

23.08 DOCUMENTARIO Barry White – Let The Music Play

Barry White racconta in prima persona la sua vita e la sua carriera in una lunga intervista di qualche anno fa. Diventato musicista giovanissimo, soprattutto per superare un’adolescenza turbolenta che lo ha visto anche in carcere, diventa produttore prima di scoprire di avere una voce magica.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani – Commedia 2020

Regia: Max Barbakow

Cast: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons

Bloccato a un matrimonio a Palm Springs, Nyles incontra Sarah, damigella d’onore e pecora nera della famiglia. Dopo essere stata salvata da un brindisi disastroso, Sarah inizia ad essere attratta da Nyles finché si troverà intrappolata insieme a lui in un loop temporale in cui tutto ricomincia da capo.

22.45 MAGAZINE Movie Mag – È all’insegna del Nuovo Cinema Francese l’appuntamento con “Movie Mag”. In primo piano la nuova edizione di “Rendez-Vous” che da 13 anni si tiene a Roma. Ad aprire la rassegna “Mon crime” di François Ozon, un giallo ambientato nella Parigi degli anni ’30 con Isabelle Huppert, protagonista anche del film “La Syndicaliste” di Jean-Paul Salomé. Federico Pontiggia l’ha intervistata parlando della sua carriera, della sensualità nella recitazione e del successo che la sala cinematografica continua ad avere in Francia.

23.15 FILM Dheepan – Una nuova vita – Drammatico 2015

Regia: Jacques Audiard

Cast: Jesuthasan Antonythasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithamby

Dheepan è un guerrigliero Tamil in fuga dallo Sri Lanka e dalla guerra civile. Arriva a Parigi portando con se una donna e una bambina che non conosce e fingendo di essere una famiglia. La finzione forse diventerà realtà ma i tre dovranno comunque sopravvivere alla violenza di periferia.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SHOW Il cantante mascherato – puntata del 01/04/23

CIELO (26)

21.25 FILM Terrore ad alta quota – Azione 2013

Regia: Fred Olen Ray

Cast: David Chokachi, Tia Carrere, Meghan McLeod

Un’eruzione solare colpisce un aereo uccidendo i piloti. Una donna coraggiosa collabora con l’equipaggio per salvare le vite dei passeggeri.

23.05 FILM Peccato veniale – Erotico 1974

Regia: Salvatore Samperi

Cast: Laura Antonelli, Stefano Amato, Lino Banfi, Dominique Boschero, Monica Guerritore, Alessandro Momo, Orazio Orlando

Sulla scia di ‘Malizia’, una Laura Antonelli oggetto del desiderio del cognato sedicenne durante le vacanze balneari in Versilia.

TWENTY SEVEN (27)

21.05 FILM Insieme Per Forza – Commedia 2014

Regia: Frank Coraci

Cast: Adam Sandler, Drew Barrymore, Terry Crews, Kevin Nealon, Emma Fuhrmann, Bella Thorne, Braxton Beckham, Wendi McLendon-Covey

Dopo un disastroso primo appuntamento, Jim e Lauren, genitori single, si ritrovano per caso, in vacanza con le rispettive famiglie. Con Adam Sandler, Drew Barrymore

23.16 FILM The Wedding Date – L’amore ha il suo prezzo – Commedia 2005

Regia: Clare Kilner

Cast: Debra Messing, Dermot Mulroney, Amy Adams, Sarah Parish, Jack Davenport, Jeremy Sheffield, Peter Egan, Holland Taylor

Brillante commedia di successo con Debra Messing (“Will and Grace”). Katie ingaggia un affascinante gigolo’ per far ingelosire il suo ex.

LA7D (29)

21.30 FILM Il padre della sposa – Commedia / Romantico 1991

Regia: Charles Shyer

Cast: Steve Martin, Diane Keaton, Martin Short, Kimberly Willians

Un padre perde la testa alla notizia dell’imminente matrimonio della giovane figlia, dando vita ad una serie di situazioni esilaranti.

23.25 FILM Uno strano scherzo del destino – Commedia 1994

Regia: Gilles MacKinnon

Cast: Steve Martin e Gabriel Byrne

Residente in una piccola città, il falegname Michael McCann conduce una vita solitaria e insipida fino all’apparizione della piccola Matilda alla sua porta. A poco a poco i due sviluppano un reciproco affetto.

LA5 (30)

21.10 FILM Ghost – Fantasma – Drammatico 1990

Regia: Jerry Zucker

Cast: Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg, Tony Goldwyn

Sam, ucciso da un killer reclutato dal suo migliore amico, diventa un fantasma. Tramite una medium riuscira’ a comunicare con la sua amata Molly e a farsi giustizia.

23:20 INTRATTENIMENTO Un armadio per due – Prima TV – In ogni puntata 2 concorrenti devono creare un look a tema con l’aiuto di 2 tutor. A giudicarli 2 giudici con stili diversi. Riusciranno a lasciarsi andare e sperimentare uno stile nuovo?

23:58 INTRATTENIMENTO Uomini e Donne – La nuova edizione del programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:20 REALITY Matrimonio a prima vista Italia – Ep.6

Per le nostre coppie la convivenza entra nel vivo, non senza difficoltà.

22:40 REALITY La clinica della pelle – Odio il mio aspetto

Dillon e Charlotte sperano che la dottoressa Emma possa aiutarli a cambiare vita. Il problema di Roger non è di facile soluzione mentre Amanda ha uno strano lipoma.

23:35 REALITY La clinica della pelle – Speciale bambini

Libby è affetta da leucemia e la madre è preoccupata per il suo misterioso sfogo cutaneo. Emerick ha un grave eczema che gli provoca prurito.

CINE34 (34)

21:06 FILM Compromessi sposi – Commedia 2019

Regia: Francesco Miccichè

Cast: Valeria Bilello, Lorenzo Zurzolo, Diego Abatantuono

L’inedita coppia D. Abatantuono e V. Salemme nel ruolo di due futuri consuoceri che si detestano ma che si alleano per sabotare un matrimonio che “non s’ha da fare”.

23:01 FILM , – Commedia 2012

Regia: Cristiano Bortone

Cast: Vincenzo Salemme Guglielmo Scilla, Enrica Pintore, Giulio Berruti

Vincenzo Salemme e’ un esperto donnaiolo che insegna al figlio, timido ventenne innamorato dell’irraggiungibile Stefania, l’infallibile decalogo della seduzione.