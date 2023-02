Programmi TV stasera mercoledì 22 febbraio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Programmi TV stasera mercoledì 22 febbraio 2023. Programmi TV e film in...

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi mercoledì 22 febbraio 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – FILM Piccole Donne

Adattamento del celeberrimo classico di Louise May Alcott, che narra la storia delle quattro giovani sorelle March: Meg, Jo, Beth e Amy, alle prese con i classici problemi della loro età, sullo sfondo della Guerra Civile Americana.

23.50 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – Mare fuori S03 E03 – Doppia vendetta

22.40 SERIE TV – Mare fuori S03 E04 – L’amore che salva

23.50 SHOW – Stasera c’è Cattelan su Raidue – Ornella Vanoni, Fabio Rovazzi, Levante e la Gialappa’s Band sono gli ospiti di Alessandro Cattelan. Puntata ricchissima non solo di interviste, ma anche di rubriche, esibizioni musicali e momenti inaspettati.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciarelli

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Controcorrente – Programma di approfondimento giornalistico targato Videonews condotto da Veronica Gentili.

CANALE 5 (5)

21.42 – SHOW Michelle Impossibile & Friends – Michelle Hunziker conduce la prima di tre serate evento ed ospitera’ Eros Ramazzotti, Loredana Berte’ e Max Pezzali.

ITALIA 1 (6)

21:22 FILM Rampage: Furia animale – [Azione] – Basato sull’omonimo videogioco degli anni ’80. Dopo un esperimento genetico fuori controllo, Davis dovra’ salvare il mondo da mostri distruttivi. Con D. Johnson. Regia di B. Peyton

23:34 FILM PRIMA TV Guardians of the Tomb – [Azione 2018] – Una ragazza esperta di animali velenosi si reca in Cina alla ricerca del fratello scomparso durante gli scavi presso una tomba contenente la mummia di un imperatore. Regia di K. Rendall.

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO Atlantide – Storie di uomini e di mondi – Ucraina, un anno di guerra.

TV 8 (8)

21.25 SHOW Name the Tune – Indovina la canzone

NOVE (9)

21.25 FILM Pelham 1 2 3 – Ostaggi in metropolitana Azione /Thriller 2009 con John Travolta, Denzel Washington, Luis Guzman, James Gandolfini, Michael Rispoli e John Turturro

John Travolta affiancherà Denzel Washington, nei panni del leader di un gruppo di criminali che sequestrerà un treno della metropolitana minacciando di uccidere i passeggeri se non riceverà una grande somma di denaro. Remake de “Il colpo della Metropolitana – un ostaggio al minuto” del 1974.

23.35 FILM Hanna Azione /Thriller 2011 con Saoirse Ronan, Cate Blanchett ed Eric Bana.

Una sedicenne affronta il mondo da sola per la prima volta e si ritrova a dover combattere per la vita. Un action thriller intessuto di mistero ed elementi fiabeschi, girato tra Europa e Marocco. Hanna è un’adolescente diversa da tutti gli altri. Suo padre, ex agente della CIA, l’ha cresciuta in condizioni estreme nella foresta finlandese, addestrandola alla difesa personale e alla sopravvivenza, facendone una spietata assassina. Quando il padre la manda a compiere la sua prima missione, Hanna viene catturata dai servizi segreti manovrati da una donna senza scrupoli. Riesce a fuggire ma, mentre si avvicina al suo ultimo bersaglio, deve fronteggiare incredibili rivelazioni sulla propria esistenza.

VENTI (20)

21.13 FILM Il Corvo – [Fantastico/Favolistico] – Cult movie con Brandon Lee basato sull’omonimo fumetto. Eric Draven e’ un musicista rock resuscitato per vendicare la propria morte e quella della sua fidanzata.

23.13 FILM Mission: Impossible – [Azione] – Primo capitolo della saga cult con Tom Cruise. Ethan Hunt deve recuperare una lista su un floppy disk, che rivela le identita’ dei piu’ agguerriti agenti segreti. Regia di B. De Palma

RAI 4 (21)

21.21 FILM I bambini di Cold Rock – Giallo 2012 di Pascal Laugier con Jessica Biel, Stephen McHattie, Jakob Davies, Samantha Ferris, Katherine Ramdeen, Jodelle Ferland, William B. Davis.

Il paese minerario di Cold Rock è scosso dalla scomparsa di molti bambini che, si dice, siano stati rapiti da un individuo chiamato uomo alto, storia a cui l’infermiera Julia Denning non crede finché suo figlio viene portato via sotto i suoi occhi proprio dalla slanciata figura.

23.57 FILM Meander – film horror francese del 2020 diretto da Mathieu Turi con Gaia Weiss, Peter Franzén.

IRIS (22)

21.10 FILM Gli spietati – [Western] – Per il ciclo: L’OCCHIO DI CLINT. Un capolavoro diretto e interpretato da C. Eastwood e vincitore di 4 premi Oscar. Un cast da favola per un western realistico e cinico. Con G. Hackman

23.42 FILM J.Edgar – [Biografico] – Per il ciclo: L’OCCHIO DI CLINT. Una regia e un cast di prim’ordine per raccontare la controversa vita del creatore e primo direttore dell’FBI, J. Edgar Hoover. Diretto da Clint Eastwood, con Leonardo Di Caprio protagonista e interprete di J.Edgar. Un film-verità che sonda il pubblico e il privato di una delle più potenti e controverse figure del XX secolo.

RAI 5 (23)

21.16 ARTE Art Night Puntata 11 – I colori dell’arte: Blu

Scoprire l’arte attraverso un viaggio nelle sue componenti fondanti. Come il colore blu ha plasmato la pittura e le arti visive nel tempo.

22.24 MUSICA Rock Legends: Chuck Berry – “Se tu volessi dare un altro nome al Rock and Roll, lo potresti chiamare Chuck Berry.”(John Lennon) Negli anni Cinquanta, prima ancora della incendiaria apparizione di Elvis all’Ed Sullivan Show, Chuck Berry rivoluzionò l’approccio alla chitarra elettrica, contribuendo alla nascita del Rock and Roll.

22.47 MUSICA Rock Legends: Lynyrd Skynyrd – Originari di Jacksonville, Florida, i Lynyrd Skynyrd sono l’emblema del Southern Rock. Una band il cui successo è stato uguagliato solo dalle tragedie personali: nel 1977 il cantante e autore Ronnie Van Zandt, insieme al chitarrista e cantante Steve Gaines e la vocalist Cassie Gaines, muoiono in un incidente aereo.

23.09 MUSICA Sidemen – I mercenari del rock – I sidemen e le sidewomen sono quei musicisti che affiancano le stelle del rock. Sono “mercenari” che mettono da parte il loro ego a sostegno delle star che li ingaggiano. Suonano nell’ombra, defilati, anche se quando sono gli artefici di un determinato “sound”. La voce narrante è quella di Earl Slick.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Il segreto – Irlanda, anni ’90. Dopo una vita in manicomio, prima del rilascio, Rose deve sottoporsi alla valutazione del dottor Grene. Emergono i segreti del passato. Dal romanzo di Sebastian Barry.. – di Jim Sheridan con Rooney Mara, Eric Bana, Vanessa Redgrave 2016 IRL – PROGRAMMA ADATTO AL SOLO PUBBLICO ADULTO

23.35 FILM Non ti presento i miei – Non ti presento i miei (Happiest Season) è una commedia del 2020 diretta da Clea DuVall con Kristen Stewart, Mackenzie Davis, Aubrey Plaza, Alison Brie, Dan Levy, Mary Steenburgen.

Harper vorrebbe sinceramente sposare la sua partner Abby, tuttavia alla cena di Natale la ragazza non trova il coraggio di dire ai suoi genitori conservatori che le due stanno insieme.Mostra meno

RAI PREMIUM (25)

21.20 SHOW Stasera tutto è possibile. Il tema della puntata è “Step Carnival” e avraà come ospiti oltre a Biagio Izzo e Vincenzo de Lucia che questa settimana imiterà Mara Venier e Maria De Filippi, anche Elio. Katia Follesa e Valeria Graci.

CIELO (26)

21.15 FILM Miami Magma – Azione 2011 di Todor Chapkanov con Anna Adair, Rachel Hunter, Melissa Ordway, Stacey Asaro, Cleavant Derricks

Antoinette Vitrini, esperta vulcanologa, e sua sorella Emily, cercano di fermare una trivellazione petrolifera illegale che potrebbe risvegliare un super vulcano sotto la citta’ di Miami.

23.05 FILM Vanessa – Erotico 1977 con Olivia Pascal, Anton Diffring, Günter Clemens

Una ragazza, a Hong Kong per riscuotere l’eredita’ della zio, viene coinvolta in numerose avventure erotiche.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Ritorno al Futuro – Parte III – [Commedia 1990] – Ultimo episodio del viaggio nel tempo di Marty McFly. Nel Vecchio West si deve evitare l’omicidio di Doc Brown da parte di “Cane Pazzo” Tannen. Regia di R. Zemeckis

23.14 FILM Un corpo da reato – [Commedia 2000] – Tre uomini, innamorati della stessa donna, raccontano il modo in cui questa ha sconvolto le loro vite cambiandole per sempre. Con Liv Tyler. Regia di H. Zwart

LA7D (29)

21.30 SERIE TV White Collar – Fascino Criminale S02 E2

22.20 SERIE TV White Collar – Fascino Criminale S02 E3

23.10 SERIE TV White Collar – Fascino Criminale S02 E4

LA5 (30)

21:20 FILM Una moglie per papà – [Commedia 1994] – Un film toccante con Whoopi Goldberg e Ray Liotta. Un vedovo con una bimba affetta da mutismo temporaneo trova come governante una donna di colore. Regia di J. Nelson.

23:26 LIFESTYLE Uomini e Donne – La nuova edizione del programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:20 REALITY Catfish: false identità – Ep.17

22:10 REALITY Catfish: false identità – Ep.17

23:05 REALITY La clinica della pelle – Il prurito

La dottoressa Emma incontra Chris, che ha un’eruzione cutanea pruriginosa e dolorosa. Inoltre, si occupa del nodulo di Lauren e del naso rosso di Sarah.

23:55 REALITY La clinica della pelle – Ep.10

La dottoressa si occupa di Rosie, che ha uno strano lipoma. Inoltre, Karen ha centinaia di nei, verruche e segni su tutto il viso e il corpo.

CINE34 (34)

21:07 FILM Se mi lasci non vale [Commedia] – Spassosa commedia degli equivoci con V. Salemme, C. Buccirosso e S. Autieri. Due uomini, lasciati dalle rispettive compagne, pianificano una maldestra vendetta. Regia di V. Salemme

23:01 FILM A ruota libera – [Commedia] – Spassoso film diretto ed interpretato da Vincenzo Salemme, ispirato ad un’opera teatrale. Pericle, rimasto paralizzato a causa di un intervento, fa causa al chirurgo. Regia di V. Salemme.

Byoblu (262)

21:00 ATTUALITA’ “1984” – Piano di fuga – Piano di fuga è l’anti talk-show. Un momento di approfondimento e confronto senza le censure della psicopolizia di casa nostra. Francesco Borgonovo e gli ospiti in studio e in collegamento raccontano il presente e un futuro tutto da costruire.