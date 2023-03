Programmi TV stasera mercoledì 1 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Pubblicità

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi mercoledì 1 marzo 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – FILM Bohemian Rhapsody – Biografico 2018 di Bryan Singer con Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee

Freddie Mercury, il celeberrimo frontman dei Queen, sin da giovane capì di essere portato per la musica, sfidando stereotipi e convenzioni, riuscendo ad imporsi e a diventare la stella del rock che tutto il mondo ammirò. Il film ricostruisce l’ascesa della band nata nel 1970 a Londra, i grandi successi e la sua crisi, parallela a quella vissuta da Freddie per la sua vita sempre più sregolata, per poi concentrarsi sulla storica ed epica reunion per il Live Aid del luglio 1985.

23.55 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – Mare fuori S03 E05 – L’amore non esiste

22.40 SERIE TV – Mare fuori S03 E06 – L’età dell’innocenza

23.50 SHOW – Stasera c’è Cattelan su Raidue – Nuova puntata di “Stasera c’è Cattelan”, il late show di Rai2. Ospiti della puntata il regista Sydney Sibilia, al cinema con il nuovo film “Mixed by Erry” e Paola e Chiara.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciarelli

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Controcorrente – Programma di approfondimento giornalistico targato Videonews condotto da Veronica Gentili.

CANALE 5 (5)

21.44 – SHOW Michelle Impossibile & Friends – Seconda puntata dello show condotto da Michelle Hunziker. Tra gli ospiti della serata Claudio Bisio, Il volo e Articolo 31

ITALIA 1 (6)

21:14 FILM La Mummia – [Azione 2016] – Tom Cruise e Russell Crowe nello spettacolare reboot dell’omonima pellicola del 1932. Il risveglio della mummia della principessa Ahmanet. Regia di A. Kurtzman

23:21 FILM Il Re Scorpione – [Azione] – Spin-off della serie “La mummia”. Nel 3000 A.C., a Gomorra, le tribu’ nomadi si alleano contro un nemico comune: il malvagio tiranno Memnon. Con Dwayne Johnson Regia di C. Russell

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO Atlantide – Storie di uomini e di mondi – 1943: La Mafia e gli americani Storia di uno sbarco

TV 8 (8)

21.25 SHOW Name the Tune – Indovina la canzone

NOVE (9)

21.25 FILM Hitman – L’assassino – Azione 2007 con Timothy Olyphant, Dougray Scott, Olga Kurylenko, Henry Ian Cusick

23.35 FILM Pelham 1 2 3 – Ostaggi in metropolitana Azione /Thriller 2009 con John Travolta, Denzel Washington, Luis Guzman, James Gandolfini, Michael Rispoli e John Turturro

John Travolta affiancherà Denzel Washington, nei panni del leader di un gruppo di criminali che sequestrerà un treno della metropolitana minacciando di uccidere i passeggeri se non riceverà una grande somma di denaro. Remake de “Il colpo della Metropolitana – un ostaggio al minuto” del 1974.

VENTI (20)

21.14 FILM Sopravvissuti – [Drammatico] – Film post-apocalittico con Margot Robbie, Chris Pine e Chiwetel Ejiofor. Dopo un conflitto nucleare, una giovane donna e’ oggetto di contesa amorosa tra due uomini.

23.03 FILM Pressing-venti in rete – Giorgia Rossi conduce il programma in diretta con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A.

23.33 FILM Mission: Impossible 2 – [Azione] – Capitolo 2 dell’adrenalinica saga. L’agente Ethan Hunt, Tom Cruise, dovra’ impedire il rilascio del virus “Chimera” da parte di un gruppo di terroristi. Regia di J. Woo

RAI 4 (21)

21.19 FILM Doppio sospetto – Drammatico 2018 con Veerle Baetens, Anne Coesens

Alice e Céline abitano in due villette a schiera collegate e sono grandi amiche, praticamente sorelle. Come le loro case, anche le loro famiglie sono speculari. Fino al giorno in cui Alice non assiste, impotente, alla morte del figlio di Céline, precipitato dalla finestra della sua camera. Accecata dal dolore, Céline rimprovera inizialmente all’amica di non aver fatto tutto il possibile per salvarlo.

22.55 FILM Outback – Horror 2019 di Mike Green con Lauren Lofberg, Taylor Wiese, Brendan Donoghue

Wade e Lisa sono in vacanza in Australia con la speranza di ricostruire il loro rapporto in crisi. Durante una gita nell’outback, un guasto all’automobile spinge i due ad avventurarsi nel deserto.

IRIS (22)

21.14 FILM Dove osano le aquile – [Spionaggio] – Per il ciclo: L’OCCHIO DI CLINT. Il comandante britannico Smith deve liberare un generale americano imprigionato in un inaccessibile castello sulle Alpi bavaresi.

RAI 5 (23)

21.15 ARTE Art Night Puntata 12 – I colori dell’arte: Giallo

Scoprire l’arte attraverso un viaggio nelle sue componenti fondanti. Come il colore giallo ha plasmato la pittura e le arti visive nel tempo.

22.15 FILM Jaco, The FIlm – Biografico su Jaco Pastorius

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM La 25a ora – Drammatico 2002 di S.Lee con Edward Norton, Barry Pepper

Prima di scontare sette anni di reclusione lo spacciatore newyorkese Monty, benestante, decide di passare l’ultima notte di libertà con fidanzata e due amici. Le paure emergono. Da un romanzo di David Benioff. –

23.30 MAGAZINE Movie Mag – È Pilar Fogliati l’ospite di Federico Pontiggia nella nuova puntata di “Movie Mag”. Nelle sale con “Romantiche”, sua prima prova da regista, Pilar Fogliati si racconta in un faccia a faccia pieno di freschezza svelando il suo speciale cocktail di umorismo, comicità e satira.

23.55 FILM Una giusta causa – Biografico 2018 con Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux

RAI PREMIUM (25)

21.20 SHOW Stasera tutto è possibile.

CIELO (26)

21.20 FILM Firequake – Azione 2014 con Alexandra Paul, Zoë Barker, Nigel Barber

Una nuova risorsa energetica potrebbe cambiare i destini del mondo. Ma nessuno ha fatto i conti con gli effetti collaterali…

23.00 FILM Linda – Thriller 1981 con Katja Bienert, Ursula Buchfellner, Raquel Evans

Una ragazza viene costretta a prostituirsi in un bordello gestito dagli stessi proprietari di un lussuoso albergo.

TWENTY SEVEN (27)

21.04 FILM Il segreto del mio successo – [Commedia] – Una parabola sulla vita aziendale degli anni ’80 con protagonista il giovane Brantley. Commedia di Herbert Ross (“Fiori d’acciao” e “Footloose”) con Michael J. Fox. Regia di H. Ross

23.05 FILM Il diario di Bridget Jones – [Commedia 2001] – Bridget, trentenne goffa e single indecisa tra il donnaiolo Daniel e il timido Mark, affida alle pagine di un diario le sue (dis)avventure sentimentali. Regia di S. Maguire

LA7D (29)

21.30 SERIE TV White Collar – Fascino Criminale S02 E5

22.20 SERIE TV White Collar – Fascino Criminale S02 E6

23.10 SERIE TV White Collar – Fascino Criminale S02 E7

LA5 (30)

21:10 FILM Tre all’improvviso – [Commedia] – Due single incalliti che si detestano, conosciutisi ad un appuntamento al buio dal pessimo epilogo, dovranno occuparsi di una piccola orfana. Con K. Heigl. Regia di G. Berlanti

23:11 FILM Guida per la felicita’ – [Commedia] – Mentre stanno attraversando momenti difficili nelle rispettive vite, una critica letteraria newyorchese e un tassista indiano si incontrano e si aiutano a vicenda. Regia di I. Coixet

REAL TIME (31)

21:20 REALITY La clinica della pelle – Ep12

Sul volto di Rimi si sono sviluppate delle enormi cicatrici. Inoltre, Maureen torna dalla dottoressa Emma per rimuovere alcune cicatrici.

22:15 REALITY La clinica della pelle – Il prurito

La dottoressa Emma incontra Chris, che ha un’eruzione cutanea pruriginosa e dolorosa. Inoltre, si occupa del nodulo di Lauren e del naso rosso di Sarah.

23:10 REALITY La clinica della pelle – La bestia

L’ex modella Sarra odia il suo lipoma. Kzartan si sente recluso a causa del suo viso, la psoriasi rovina la vita di Emily e Kevin non sa a chi rivolgersi per il suo nodulo.

23:55 REALITY La clinica della pelle – Ep.12

La dottoressa Emma si occupa di Miya: la giovane ha una terribile acne e non riesce nemmeno a sedersi. Anche Rishi ha cicatrici profonde a causa dell’acne.

CINE34 (34)

21:05 FILM A Natale mi sposo – [Commedia] – Una strampalata combriccola riesce a farsi ingaggiare per un banchetto di nozze molto chic a Saint Moritz. Con V. Salemme, Massimo Boldi ed E. Canalis. Regia di P. Costella

22:53 FILM Amore a prima vista -[Commedia] – Divertente commedia degli equivoci diretta ed interpretata da V. Salemme. Il figlio di un boss si sottopone ad un trapianto di cornea. Nulla sara’ piu’ come prima. Regia di V. Salemme

Byoblu (262)

20:30 ATTUALITA’ Le interviste di Byoblu – “Esclusi dalla giuria popolare perché non vaccinati”- Grazia Piccinelli, Lina Manuali, Cinzia Toetti – In alcuni video diffusi negli ultimi giorni, Grazia Piccinelli e Cinzia Toetti, del Comitato Fortitudo, hanno riferito che presso il tribunale di Cremona due persone candidate a far parte di una giuria popolare sono state escluse perché “no vax”, cioè non sottoposte alla vaccinazione anti-Covid. Byoblu ha raccolto la loro testimonianza discutendone insieme all’ex magistrato Lina Manuali.

21:00 ATTUALITA’ “1984” – Piano di fuga – Piano di fuga è l’anti talk-show. Un momento di approfondimento e confronto senza le censure della psicopolizia di casa nostra. Francesco Borgonovo e gli ospiti in studio e in collegamento raccontano il presente e un futuro tutto da costruire.