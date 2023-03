Programmi TV stasera martedì 7 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Pubblicità

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi martedì 7 marzo 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SERIE TV PRIMA TV Sei donne. Il mistero di Leila – S1E3 SERIE TV con Maya Sansa, Isabella Ferrari, Ivana Lotito, Denise Tantucci, Alessio Vassallo, Maurizio Lastrico

In procura vengono sentiti Alessia ed Enrico, l’insegnante di atletica e il fidanzato di Leila, ma le dichiarazioni non collimano. Anna non si fida e tenta di interrogare nuovamente Enrico.

22.30 – SERIE TV PRIMA TV Sei donne. Il mistero di Leila – S1E4 SERIE TV con Maya Sansa, Isabella Ferrari, Ivana Lotito, Denise Tantucci, Alessio Vassallo, Maurizio Lastrico

In Procura giunge una lettera anonima su una presunta relazione tra Gregorio e la vicina di casa, Viola. Anna ed Emanuela vanno a casa per interrogare la donna, che confessa la relazione.

23.35 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.50 – INFORMAZIONE Tg1

23.53 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.20 ATTUALITA’ – Belve – Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti della puntata Al Bano, Bianca Balti e Giacomo Urtis. Arricchiscono la puntata anche il racconto di Michela Andreozzi e ancora Ubaldo Pantani con un ironico sketch, e infine spazio alle incursioni comiche delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella.

23.15 SHOW – Stasera c’è Cattelan su Rai2 – “Stasera c’è Cattelan” apre la settimana con ospiti d’eccezione: alla scrivania di Alessandro Cattelan si siedono Lino Guanciale, Sangiovanni e il vincitore di MasterChef Edoardo Franco.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ #cartabianca condotto da Bianca Berlinguer

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Fuori dal coro – conduce Mario Giordano

CANALE 5 (5)

20.47 – CALCIO Chelsea – Borussia Dortmund – Ottavi di finale – Ritorno

In diretta dallo stadio Stamford Bridge, il Chelsea di Graham Potter affronta i gialloneri del Borussia Dortmund negli ottavi di finale di Champions.

22.55 – CALCIO Champions Live

Highlights, gol, interviste e commenti della serata di Champions League.

ITALIA 1 (6)

21:16 ATTUALITA’ Le Iene – Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programmaviati del programma

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Di Martedì – conduce Giovanni Floris

TV 8 (8)

21.30 FILM La cometa degli amanti – Commedia 2022 con Patch May, Bruce Dawson, Seth Isaac Johnson

23.15 FILM I tulipani dell’amore – Drammatico 2016 con Fiona Gubelmann, Lucas Bryant, Kevin McNulty

NOVE (9)

21.25 FILM Hitman – L’assassino – Azione 2007 con Timothy Olyphant, Dougray Scott, Olga Kurylenko, Henry Ian Cusick

21.25 FILM S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine – Azione 2003 con Colin Farrell, Ashley Scott, Jeremy Renner, Samuel L. Jackson

VENTI (20)

21.10 FILM Mission: Impossible III – [Azione] – Tom Cruise torna ad interpretare l’agente speciale Ethan Hunt, impegnato a dare la caccia a uno spietato trafficante d’armi che minaccia di azionare un tremendo ordigno. Regia di J. Abrams

23.33 FILM Safe – [Azione 2012] – Film d’azione con Jason Statham. Un ex agente salva una ragazzina rapita e insieme sono coinvolti in un intrigo dove e’ in gioco la loro stessa vita. Regia di B. Yakin

RAI 4 (21)

21.21 FILM Millennium – Uomini che odiano le donne – Thriller 2011 con Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer

Il giornalista Mikael Blomkvist e Lisbeth Salander, investigatrice e hacker selvatica e bellicosa, vengono assoldati da Henrik Vanger, potente industriale svedese, che da quarant’anni cerca la verità sull’omicidio della della giovane nipote, forse vittima di un membro della sua stessa famiglia. Dal best seller di Stieg Larsson. Vincitore di un Oscar per il montaggio.

IRIS (22)

21.11 FILM In a Valley of Violence – Nella valle della violenza – [Western] – Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. 1890, Paul arriva in una piccola citta’ per vendicarsi dei teppisti che hanno ucciso una persona a lui cara. Con Ethan Hawke, John Travolta.

23.13 FILM Forsaken – Il fuoco della giustizia – [Drammatico] – Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Un pistolero dal passato torbido torna in citta’ per ricucire il rapporto con il padre. Ma la comunita’ e’ sottomessa a una banda locale.

RAI 5 (23)

21.15 FILM La stanza delle meraviglie – Drammatico 2017 con Oakes Fegley, Julianne Moore, Millicent Simmonds

Ben e Rose sono entrambi sordi e hanno un sogno in comune: una vita diversa da quella che il destino ha riservato loro. Rose lascia il New Jersey nel 1927 alla ricerca del suo mito: una leggendaria diva del muto. Ben scappa dalla casa in Minnesota nel 1977 alla ricerca del padre che non ha mai conosciuto. Le loro storie si intrecciano a distanza di cinquant’anni facendoli incontrare nella magica cornice di New York.

22.49 DOCUMENTARIO Rock Legends: Ramones

Protagonisti della scena underground di New York negli anni Settanta, i Ramones hanno avuto un forte impatto sulla musica e sull’iconografia del rock. Il loro nome è per sempre associato al leggendario club “CBGB’S” dove hanno debuttato e dove si sono distinti, dal primo istante, per una certa attitudine grintosa.

23.08 DOCUMENTARIO Rock Legends: The Kinks

Ritratto dei Kinks, considerati tra i gruppi più influenti della British invasion anni Sessanta. Il loro canzoniere vanta brani entrati nella leggenda come “You Really Got Me” (da molti ritenuto il primo pezzo hard-rock della storia, uscito nell’agosto 1964), “All Day and All of the Night”, “A Well Respected Man”.

23.32 MUSICA Classic Albums – Nirvana: Nevermind

A oltre 25 anni dalla sua pubblicazione, Nevermind risuona ancora nell’anima. Non si può arrivare più in alto di così. Attraverso filmati inediti dei Nirvana e i master originali entreremo nell’architettura del disco per comprendere la genesi dell’ultimo vero spartiacque nella storia del rock.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Eliza Graves – Thriller 2014 con Kate Beckinsale, Jim Sturgess, David Thewlis

Nel 1899 il neo-laureato in medicina Edward Newgate inizia a lavorare come tirocinante presso il Stonehearst Asylum, un manicomio gestito da Silas Lamb. Durante la sua permanenza al nosocomio, Newgate ha modo di lavorare a stretto contatto con Lamb imparando i segreti del mestiere, ma ben presto il giovane scoprirà segreti ben più terrificanti.

23.05 FILM Chiudi gli occhi – Drammatico 2016 con Blake Lively, Jason Clarke, Ahna O’Reilly

Gina è cieca a seguito di un terribile incidente stradale in cui hanno perso la vita i suoi genitori quando ancora er una bambina. Ora vive con James suo marito che si prende cura di lei fino a quando un dottore riesce a trovare il modo di restituirle la vista dell’occhio destro. Tutto cambia: quelle che prima erano percezioni e variazioni indistinte di luci, diventano corpi e colori definiti. La consapevolezza di se stessa e del mondo attorno le fa mettere in discussione tutta la sua vita e la relazione con il marito.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Last Cop St1 ep7 – Il macho del mese

22.05 SERIE TV Last Cop St1 ep8 – Calcio di punizione

22.55 SERIE TV Last Cop St1 ep9 – Sotto copertura

23.45 SERIE TV Atlantic Crossing St1 Ep3 – Fiamme su Londra

CIELO (26)

21.15 FILM Wasabi – Azione con jean Reno, Ryoko Hirosue, Michel Muller, Carole Bouquet

Una telefonata costringe un poliziotto a partire per il Giappone sulle tracce della donna della sua vita, misteriosamente scomparsa.

23.05 FILM Mal di pietre – Drammatico 2016 con Marion Cotillard, Alex Brendemühl, Louis Garrel

Francia, anni ’50. Sposata a un uomo che non ama, Gabrielle incontra l’ufficiale Andre’ e scopre la passione.

TWENTY SEVEN (27)

21.05 FILM Che pasticcio, Bridget Jones! – [Commedia 2004] – Bridget Jones, gelosa del fidanzato Mark, finira’ col mettere in discussione il suo rapporto con lui. Con R. Zellweger e Colin Firth. Regia di B. Kidron

22.59 FILM I gemelli – [Commedia] – Spassosissima commedia con l’inedita coppia A. Schwarzenegger e D. DeVito. Due gemelli separati alla nascita ma diametralmente opposti si incontrano dopo 35 anni. Regia di I. Reitman

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Miss Marple: Il geranio azzurro

23.20 SERIE TV Miss Marple: Assassinio allo specchio

LA5 (30)

21:20 SHOW Grande Fratello Vip – Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello Vip. Con lui in studio le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

REAL TIME (31)

21:20 REALITY Primo Appuntamento – Ep.9

Il primo single ad entrare nel nostro ristorante è Bruno. Ornella è una donna molto affascinante. Ma oltre all’aspetto mentale scatterà la chimica tra i due?

22:40 REALITY Primo Appuntamento – Ep.8

Davide e Luca cercano un amore maturo libero ma autentico. Simonetta e Chiara, mamma e figlia, esigenti e a detta loro sfortunate in amore, si mettono in gioco.

CINE34 (34)

21:04 FILM Il principe e il pirata – [Commedia] – Nastro d’argento per la migliore colonna sonora. La “morte” del padre di Leopoldo inneschera’ una serie di situazioni comiche. Di e con Leonardo Pieraccioni. Regia di L. Pieraccioni

22:58 MAGAZINE Segreti di cinema – Cine34 -Rubrica di approfondimento. Il critico Tatti Sanguineti racconta storie, aneddoti e curiosita’ dei film in programmazione.

23:10 FILM Per amore di Cesarina – [Brillante 1976] – Davide gestisce una pensione insieme alla moglie e alla figlia. Un giorno si innamora della figlia di un amico che rivede dopo anni. Con W. Chiari. Regia di V. Sindoni

Byoblu (262)

21:00 MAGAZINE Spazio di illusione – Il sergente York – Il filosofo Ermanno Bencivenga accompagna gli spettatori in un viaggio straordinario attraverso il grande cinema d’autore. Un luogo magico dove l’illusione può raccontare le realtà e, a volte, persino anticiparla e un viaggio tra alcune delle perle più preziose della settima arte.

21:30 FILM Il sergente York – Diretto da Howard Hawks nel 1941 e candidato a undici premi Oscar, Il sergente York ne vinse due, per il montaggio e per Gary Cooper come miglior attore protagonista. È un film di guerra, del genere celebrativo ma con la peculiarità di rappresentare un eroe controvoglia: un pacifista finito in uniforme e in trincea durante la Prima guerra mondiale nonostante le sue ripetute dichiarazioni e proteste di essere obiettore di coscienza. Ed è un film biografico: Alvin York era una persona reale, vivente all’epoca della produzione del film, il cui consenso fu indispensabile perché lo si potesse produrre. Si era sempre rifiutato, ma in questo caso capì che era l’unico modo per finanziare la scuola religiosa che voleva. Così lasciò che si raccontasse la sua azione incredibile, quando, l’8 ottobre 1918, con pochi compagni catturò una postazione di mitragliatrici tedeschi e 132 prigionieri. Aveva sempre anche rifiutato i soldi di pubblicità, interviste e comparsate varie: quel che aveva fatto, diceva, era solo il suo dovere.