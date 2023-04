Programmi TV stasera martedì 4 aprile 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi martedì 4 aprile 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SERIE TV Imma Tataranni – Sostituto procuratore S2 Ep02 Via del riscatto – Serie TV giallo/poliziesco con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo

23.45 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SHOW – Dalla strada al palco – conduce NEK

Secondo appuntamento con “Dalla strada al palco”, lo show condotto da Nek che porta in tv il variopinto mondo degli artisti di strada che si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip. Ospiti della seconda puntata, nei panni dei cosiddetti “passanti importanti”, Nathalie Guetta e Francesco Paolantoni che affiancheranno il pubblico in studio nella scelta delle 3 performance più belle della serata.

23.45 SHOW – Stasera c’è… il meglio

Un’antologia dei momenti più belli del Late Night Show condotto da Alessandro Cattelan, con gli Street Clercks, Mike Lennon e tanti ospiti che ci hanno fatto ridere, emozionare e riflettere.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ #cartabianca condotto da Bianca Berlinguer

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Fuori dal coro – Condotto da Mario Giordano gli appuntamenti, le inchieste, i fatti e l’interpretazione dei temi piu’ caldi dell’attualita’ politica e di cronaca.

CANALE 5 (5)

20.47 – CALCIO Juventus – Inter – Semifinale di andata di Coppa Italia

In diretta dall’Allianz Stadium, i bianconeri di mister Allegri sfidano la squadra allenata da Simone Inzaghi.

22.58 – CALCIO Coppa Italia live – Gli highlights di tutte le partite di Coppa Italia 2022-2023 in esclusiva assoluta su Mediaset.

ITALIA 1 (6)

21:16 ATTUALITA’ Le Iene – Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Di Martedì – conduce Giovanni Floris

TV 8 (8)

21:30 FILM Io prima di te – Drammatico 2016

Regia: Thea Sharrock

Cast: Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer

Cosa succede quando due mondi opposti, due universi apparentemente paralleli, si incontrano? Louisa Clark è una ragazza semplice, ha 26 anni, vive nella campagna inglese, ama le calze a righe e i vestiti eccentrici e ha un fidanzato appassionato di sport.

23:35 FILM Se solo fosse vero – Commedia 2005

Regia: Mark Waters

Cast: Reese Witherspoon, Mark Ruffalo, Donal Logue, Dina Waters

Quando Elizabeth, medico assorbito dal lavoro, muore, il suo spirito continua ad abitare il suo vecchio appartamento, che viene affittato a un architetto. Tra i due nasce un rapporto.

NOVE (9)

21:35 FILM Trespass – Sequestrati – Thriller 2011

Regia: Joel Schumacher

Cast: Nicolas Cage, Nicole Kidman, Cam Gigandet

Quattro criminali si introducono nell’abitazione del commerciante di diamanti Kyle Miller e la moglie Sarah. Il piano di Jonah con la complicità del fratello, della cognata e di un amico, è semplice: rubare in meno di un quarto d’ora tutto il denaro in contanti che trovano e fuggire subito via. Niente va come previsto e i coniugi e la figlia si ritrovano ostaggi.

23:10 FILM Hitman – L’assassino – Azione 2007

Regia: Xavier Gens

Cast: Timothy Olyphant, Dougray Scott, Olga Kurylenko, Henry Ian Cusick

Numero 47, un sicario programmato per uccidere, è in grado di portare a compimento le esecuzioni commissionategli senza lasciare alcune traccia dietro di sé. Il suo passato è oscuro, ricorda solo pochi flashback..quando viene incaricato di uccidere il presidente russo, e poi braccatto dai suoi stessi mandanti, avrà modo di vendicarsi e scoprire chi è realmente.

VENTI (20)

21.12 FILM Watchmen – Azione 2009

Regia: Zack Snyder

Cast: Malin Akerman, Billy Crudup, Matthew Goode, Jackie Earle Haley, Carla Gugino, Jeffrey Dean Morgan

La squadra di vigilanti mascherati deve smascherare un’inquietante cospirazione su larga scala prima di venire uccisi uno ad uno, con conseguenze catastrofiche

RAI 4 (21)

21.21 FILM Red Lights – Thriller 2012

Regia: Rodrigo Cortés

Cast: Sigourney Weaver, Robert De Niro, Cillian Murphy, Craig Roberts, Leonardo Sbaraglia, Karen David, Elizabeth Olsen, Toby Jones, Joely Richardson, Burn Gorman, Garrick Hagon

Due importanti ricercatori di fenomeni paranormali cercano di mettere in dubbio la reputazione di un potente e misterioso sensitivo. La dottoressa Margaret Matheson (Sigourney Weaver) e il suo collaboratore, Tom Buckley (Cillian Murphy) sono i più famosi investigatori di fenomeni paranormali. Scettici per professione, hanno smascherato decine di falsi lettori del pensiero, di cacciatori di fantasmi, e di guaritori. Ma quando il leggendario sensitivo non vedente Simon Silver (Robert De Niro) riappare dopo un’assenza di 30 anni, Matheson, sua impavida avversaria di un tempo ha paura e consiglia a Buckley di farsi da parte. Buckley invece è deciso a smascherare Silver.

23.15 MAGAZINE Wonderland –

“La novità tecnica, ma anche narrativa, del programma era il telefono; io disponevo di un telefono di colore giallo sulla scrivania, alle mie spalle c’era un centralino con cinque o sei operatori, in genere venivano filtrate delle telefonate che potevano avere potenzialmente qualche utilità, dettagli sfuggiti, alle volte insignificanti, altre volte importanti.

23.51 FILM L’uomo senza sonno – Thriller 2004

Regia: Brad Anderson

Cast: Christian Bale, Aitana Sánchez-Gijón, Jennifer Jason Leigh, John Sharian

Da un anno il metalmeccanico Trevor Reznik è consumato dall’insonnia. La presenza del misterioso Ivan scatena in lui una confusa ossessione: qualcuno sta tramando per farlo impazzire?

IRIS (22)

21.11 FILM L’ultimo colpo in canna – Western 1968

Regia: Jerry Thorpe

Cast: Glenn Ford, Paul Fix, John Anderson, Arthur Kennedy, Harry Dean Stanton, Dean Jagger

Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Un uomo affronta gli indiani che hanno rapito sua moglie e le sue due figlie. Non solo riuscira’ a liberarle, ma uccidera’ anche un rivale in a…

23.06 FILM Hondo – Western 1966

Regia: Lee H. Katzin

Cast: Ralph Taeger, Kathie Browne, Michael Rennie, Noah Beery Jr., Gary Clarke, Randy Boone, Gary Merrill, John Smith, Buddy Foster, Michael Pate, Victor Lundin, Jim Davis, Robert Taylor

Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Da un racconto di Louis L’Amour. Cowboy amico degli indiani si adopera per trattare la pace con i “visi pallidi”.

RAI 5 (23)

21.15 FILM Silence – Drammatico 2016

Regia: Martin Scorsese

Cast: Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson

Nel XVII secolo, padre Rodrigues e padre Garupe, due preti gesuiti, affrontano violenze e persecuzioni quando, recatisi nel Giappone sotto lo shogunato Tokugawa, tentano di ritrovare il loro mentore e di diffondere il vangelo. Con un governo che desidera eliminare dal Giappone ogni influenza occidentale, i due preti si separano costringendo Rodrigues a dirigersi verso le campagne e a chiedersi perché il suo Dio rimanga in silenzio mentre i suoi figli soffrono.

22.51 DOCUMENTARIO Miles Davis – The Birth Of The Cool

Miles Davis, colui che ha sfidato ogni etichetta e ha incarnato la parola “cool”. Usando le parole dell’autobiografia di Miles Davis, questo film offre una visione incisiva della nostra comprensione del leggendario musicista.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Lansky – Biografico 2021

Regia: E. Rockaway

Cast: H. Keitel, S. Worthington

La vera storia di Meyer Lansky, mafioso bielorusso naturalizzato statunitense, esponente principale del cosiddetto “Sindacato ebraico”. Ritiratosi a Miami sotto la protezione dell’FBI decide di raccontare la sua storia al giornalista David Stone. Pian piano però si trasformerà in un gioco al massacro organizzato da Lansky per continuare a truffare tutto e tutti. Disponibile anche in lingua originale.

23.10 FILM Good People – Azione 2014

Regia: Henrik Ruben Genz

Cast: James Franco, Kate Hudson, Omar Sy, Sam Spruell, Tom Wilkinson, Diarmaid Murtagh, Michael Jibson

Gli americani Tom e Anna, giovane coppia squattrinata trasferitasi a Londra, prendono una casa in affitto. Un giorno trovano nel seminterrato il cadavere del loro losco affittuario e una borsa piena di soldi con cui potrebbero risolvere i loro problemi. E’ l’inizio di un incubo.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Last Cop St2 ep6 – La nuda verità

22.05 SERIE TV Last Cop St2 ep7 – La vita degli altri

22.55 SERIE TV Last Cop St2 ep8 – Un devoto equivoco

23.40 SERIE TV Flesh and Blood – St1 Ep3

CIELO (26)

21.20 FILM Ci vediamo domani – Commedia 2013

Regia: Andrea Zaccariello

Cast: Enrico Brignano, Burt Young, Francesca Inaudi

Un quarantenne insoddisfatto, padre di famiglia, decide di aprire un’agenzia di pompe funebri in un paesino di centenari, e…

23.30 FILM Cosa dirà la gente – Drammatico 2017

Regia: Iram Haq

Cast: Maria Mozhdah, Adil Hussain, Ekavali Khanna

A Oslo, una sedicenne di origine pakistana viene sorpresa dal padre con il suo ragazzo. La famiglia decide cosi’ di affidarla a una zia…

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM The Wedding Date – L’amore ha il suo prezzo – Commedia 2005

Regia: Clare Kilner

Cast: Debra Messing, Dermot Mulroney, Amy Adams, Sarah Parish, Jack Davenport, Jeremy Sheffield, Peter Egan, Holland Taylor

Brillante commedia di successo con Debra Messing (“Will and Grace”). Katie ingaggia un affascinante gigolo’ per far ingelosire il suo ex.

22.36 FILM Agente Smart – Casino totale – Commedia 2008

Regia: Peter Segal

Cast: Steve Carell, Terence Stamp, David Aranovich, Jessica Barth, William Charlton, Terry Crews, Ken Davitian, Anne Hathaway, Dwayne “The Rock” Johnson, Alan Arkin

L’imbranato agente segreto Smart dovra’ sventare il folle piano di conquista del mondo da parte di una pericolosa organizzazione criminale.

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Miss Marple – St4 Ep2

23.20 SERIE TV Miss Marple – St4 Ep4

LA5 (30)

21:10 SHOW Grande Fratello Vip – Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello Vip. Con lui in studio le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

REAL TIME (31)

21:20 INTRATTENIMENTO Primo Appuntamento – Ep.13

La prima single ad entrare nel ristorante è Giada, in cerca di un ragazzo gentile, carino e serio, proprio come Giampaolo. Poi ci saranno i due sportivi piemontesi Massimo e Stefania.

22:45 INTRATTENIMENTO Primo Appuntamento – Ep.12

Sonia ha una rara patologia alla pelle che rende il suo volto pieno di macchie. Yuri resterà affascinato? Anastasia ama vestirsi da sirenetta Lorenzo si maschera da superman.

CINE34 (34)

21:05 FILM Ti presento un amico – Commedia 2010

Regia: Carlo Vanzina

Cast: Raoul Bova, Barbora Bobulova, Martina Stella, Kelly Reilly, Stefano Dionisi, Sarah Felberbaum, Carlo Giuseppe Gabardini, Paolo Calabresi, Teco Celio, Fabio Ferri, Alessandro Bolide

Raoul Bova e’ un manager che vive a Londra e che viene richiamato a Milano, dove a causa della crisi economica, gli viene affidato un compito ingrato.

22:54 MAGAZINE Segreti di cinema – Cine34 -Rubrica di approfondimento. Il critico Tatti Sanguineti racconta storie, aneddoti e curiosita’ dei film in programmazione.

23:03 FILM Amore mio non farmi male – Commedia 1974

Regia: Vittorio Sindoni

Cast: Walter Chiari, Valentina Cortese, Luciano Salce, Macha Méril

Due studenti liceali benestanti, vorrebbero consumare il loro amore, al momento solo platonico, ma i rispettivi genitori sono d’ostacolo.