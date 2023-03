Programmi TV stasera martedì 28 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi martedì 28 marzo 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SERIE TV Imma Tataranni – Sostituto procuratore S2 Ep01 Moglie buoi – Serie TV giallo/poliziesco con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo

23.50 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SHOW – Dalla strada al palco – conduce NEK

Lo show televisivo che per sei puntate porta in tv il variopinto mondo degli artisti di strada che si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip. Ospiti della prima puntata, nei panni dei cosiddetti “passanti importanti”, Andrea Delogu e Carlo Conti che affiancheranno il pubblico in studio nella scelta delle tre più belle performance tra i primi 13 partecipanti che si sfideranno. I tre migliori artisti della serata andranno direttamente in finale per aggiudicarsi il premio di miglior artista di strada d’Italia.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ #cartabianca condotto da Bianca Berlinguer

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Fuori dal coro – Condotto da Mario Giordano gli appuntamenti, le inchieste, i fatti e l’interpretazione dei temi piu’ caldi dell’attualita’ politica e di cronaca.

CANALE 5 (5)

21.45 – FILM PRIMA TV Supereroi – PrimaTv – Commedia 2021

Regia: Paolo Genovese

Cast: Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Vinicio Marchioni

Per amarsi tutta una vita servono dei superpoteri? Anna, fumettista, e Marco professore di fisica, sono dei veri supereroi? Solo il tempo potra’ dirlo.

ITALIA 1 (6)

21:16 ATTUALITA’ Le Iene – Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programmaviati del programma

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Di Martedì – conduce Giovanni Floris

TV 8 (8)

21.30 FILM Prospettive di un delitto – Drammatico 2008

Regia: Pete Travis

Cast: William Hurt, Dennis Quaid, Matthew Fox, Forest Whitaker, Sigourney Weaver

Appena arrivato in Spagna per una trasferta politica, il presidente degli Stati Uniti Ashton viene raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco. Una giornalista televisiva locale ed un turista hanno ripreso tutto e i loro filmati arrivano tra le mani di Thomas e Ken, due agenti dei servizi segreti. Dopo aver visionato le immagini, i due scopriranno un’inquietante verità..

23.15 FILM 40 carati – Azione 2012

Regia: Asger Leth

Cast: Sam Worthington, Ed Harris

Nick Cassidy è un ex poliziotto, finito in carcere con l’accusa di aver rubato un diamante. L’uomo si proclama innocente e, approfittando dei funerali del padre, riesce a evadere e far perdere le proprie tracce. Un mese dopo, un uomo minaccia di buttarsi giù dal cornicione di un grattacielo di Manhattan: è Nick, che continua a dichiararsi innocente e chiede di parlare con la psicologa della polizia, Lydia. Davanti al palazzo in cui si sta svolgendo la scena, però, c’è anche qualcun altro…

NOVE (9)

21.25 FILM Io, Robot – Fantascienza 2004

Regia: Alex Proyas

Cast: Will Smith, Bridget Moynahan, Alan Tudyk, James Cromwell

Corre l’anno 2035, Chicago. I robot ormai sono diventati un articolo domestico come un altro, alla portata di tutti ed in tutte le case, e il mondo aspetta l’arrivo sul mercato dei nuovissimi NS-5, generazione prodotta dalla U.S. Robots, azienda leader nella robotica. Mentre tutti impazziscono per questi aiutanti meccanici, il detective Del Spooner nutre invece dei dubbi sulla fedeltà di questi nuovi androidi. Il suicidio del dottor Alfred Lanning, confermerà i suoi sospetti…

23.40 FILM Prometheus – Fantascienza 2012

Regia: Ridley Scott

Cast: Noomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron

VENTI (20)

21.15 FILM DOA: Dead or Alive – Azione 2006

Regia: Corey Yuen

Cast: Jaime Pressly, Holly Valance, Sarah Carter, Devon Aoki, Natassia Malthe, Eric Roberts, Matthew Marsden

Basato su una serie di videogiochi. Tina, Christie e la principessa Kasumi, ricevono l’invito per partecipare ad un torneo di arti marziali su un’isola deserta

22.59 FILM Matrix – Fantascienza 1999

Regia: L. Wachowski

Cast: Keanu Reeves e Lawrence Fishburne

Quattro Premi Oscar per il primo capitolo della fortunata trilogia cult che ha ridefinito il genere fantascientifico.

RAI 4 (21)

21.19 FILM Soldado – Thriller 2018

Regia: Stefano Sollima

Cast: Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isabela Merced

Nella guerra di droga al confine fra Messico e Stati Uniti non ci sono regole. Per combattere i narcos, l’agente federale Matt Graver ingaggia il misterioso Alejandro, la cui famiglia è stata sterminata da un boss.

23.20 MAGAZINE Wonderland –

“Nella storia dell’Orient-Express c’è una data molto importante: il 1934, anno dell’uscita del romanzo di Agatha Christie, ‘Assassinio sull’Orient Express’, in cui appaiono numerosi personaggi “ma il protagonista indiscusso è senz’altro l’Orient-Express”, spiega Arthur Mettetal, mettendo in relazione il treno che collega Londra e Istanbul con il romanzo che l’ha reso celebre in tutto il mondo.

23.56 FILM The Nest (Il nido) – Horror 2019

Regia: Roberto De Feo

Cast: Francesca Cavallin, Justin Korovkin, Ginevra Francesconi

Samuel è paraplegico e vive nella grande tenuta di famiglia. Al ragazzo è proibito uscire fuori dai confini della proprietà da sua madre Elena, ma l’arrivo della giovane domestica Denise gli farà sorgere tanti dubbi e scardinerà il rigido equilibrio familiare.

IRIS (22)

21.11 FILM Il pistolero di Dio – Western 1969

Regia: L. Katzin

Cast: Glenn Ford, David Carradine

Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Spacciatosi per un pastore di anime, un cowboy compra un edificio che adibisce a chiesa e ottiene la pace nel paese.

22.54 FILM La tortura della freccia – Western 1957

Regia: Samuel Fuller

Cast: Rod Steiger, Charles Bronson

Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Un sudista va a vivere con i pellerossa. La crudele morte di un ex nemico per mano del nuovo popolo lo fara’ tornare sui suoi passi.

RAI 5 (23)

21.16 FILM Un gelido inverno – Drammatico 2010

Regia: Debra Granik

Cast: Debra Granik, John Hawkes, Kevin Breznahan, Dale Dickey, Lauren Sweetse

La diciassettenne Ree accudisce i due fratellini e la madre malata in una fattoria tra i monti del Missouri. Suo padre è uno spacciatore e ha ipotecato la loro proprietà per pagarsi la cauzione e uscire di galera, ma se non risponderà al mandato di comparizione la casa verrà confiscata. Ree parte alla ricerca del padre all’interno della comunità che, protetta dai boschi e dalle montagne, è quasi interamente coinvolta nella produzione di cocaina. Per salvare casa e famiglia affronta violenza e omertà, mostrando la propria determinazione e una incrollabile forza di volontà.

22.53 DOCUMENTARIO Queen – Rock the World

Stati Uniti, 1977: cronaca “on the road” del tour americano dei Queen a sostegno di “News of the World”, settimo album della band capitanata da Freddie Mercury. Con i singoli “We Are The Champions” e “We Will Rock You”, i Queen conquisteranno le classifiche americane.

23.54 DOCUMENTARIO John Lennon a New York

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Gotti – Il primo padrino – Biografico 2018

Regia: Kevin Connolly

Cast: John Travolta, Spencer Rocco Lofranco, Kelly Preston

La storia vera dell’ascesa criminale, durante gli anni ’80, del boss italo-americano John Gotti, il mafioso che fu a capo della famiglia Gambino di New York City, divenendo praticamente una celebrità, sfoggiando vestiti eleganti e dando l’impressione di essere intoccabile di fronte alla legge.

22.55 FILM Gomorra – New Edition – Drammatico 2020

Regia: Matteo Garrone

Cast: Toni Servillo, Salvatore Abbruzzese, Simone Sacchettino

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Last Cop St2 ep3 – Sfida al barbecue

22.05 SERIE TV Last Cop St2 ep4 – Chi cerca trova

23.00 SERIE TV Last Cop St2 ep5 – Questione di fiducia

23.40 SERIE TV Flesh and Blood – St1 Ep1

CIELO (26)

21.25 FILM Qualcosa di buono – Drammatico 2014

Regia: George C. Wolfe

Cast: Hilary Swank, Emmy Rossum

La vita di una pianista di successo viene stravolta da una diagnosi irreversibile. Una studentessa riuscira’ ad aiutarla.

23.15 FILM L’amante russo – Drammatico 2020

Regia: Danielle Arbid

Cast: Laetitia Dosch, Lou-Teymour Thion, Sergei Polunin

Una docente e madre separata inizia una relazione con un diplomatico russo, sposato, con il quale non ha nulla in comune.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Flashdance – Commedia / Musical

Regia: A. Lyne

Cast: Jennifer Beals, Michael Noury

Premio Oscar alla miglior canzone per questa commedia musicale cult con Jennifer Beals. La giovane Alex ha un sogno: diventare un grande ballerina.

22.52 FILM La fabbrica di cioccolato – Fantasy 2005

Regia: Tim Burton

Cast: Johnny Depp, Christopher Lee, Noah Taylor, Missi Pyle, Blair Dunlop, Liz Smith, Eileen Essell, Harry Taylor

Una magica rivisitazione di Tim Burton dell’omonimo romanzo, con Johnny Depp. Charlie e’ uno dei fortunati bambini ospiti della fabbrica di cioccolato di Willy Wonka.

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Miss Marple – St3 Ep4

23.20 SERIE TV Miss Marple – St3 Ep2

LA5 (30)

21:27 SHOW Grande Fratello Vip – Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello Vip. Con lui in studio le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

REAL TIME (31)

21:20 INTRATTENIMENTO Primo Appuntamento – Ep.12

Sonia ha una rara patologia alla pelle che rende il suo volto pieno di macchie. Yuri resterà affascinato? Anastasia ama vestirsi da sirenetta Lorenzo si maschera da superman.

22:45 INTRATTENIMENTO Primo Appuntamento – Ep.11

Emanuela una donna esuberante e piena di energia incontrerà Daniele, ex investigatore privato. Caterina pansessuale con la passione per il musical incontrerà Alessandra.

CINE34 (34)

21:05 FILM Selvaggi – Commedia 1995

Regia: C. Vanzina

Cast: Ezio Greggio, Leo Gullotta, Cinzia Leone, Monica Scattini, Franco Oppini, Antonello Fassari, Cash Casia

Un gruppo di turisti italiani in vacanza ai Caraibi, dopo l’atterraggio d’emergenza del loro aereo, finisce su un’isola deserta.

22:50 MAGAZINE Segreti di cinema – Cine34 -Rubrica di approfondimento. Il critico Tatti Sanguineti racconta storie, aneddoti e curiosita’ dei film in programmazione.

22:58 FILM Cinque furbastri, un furbacchione – Commedia 1976

Regia: Lucio De Caro

Cast: Walter Chiari, Teo Teocoli, Renato Cestie’, Stefania Casini

Una banda di ladri maldestri rapisce il figlio di un agente di cambio e chiede un riscatto milionario.