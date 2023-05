Programmi TV stasera martedì 23 maggio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su Italia News la programmazione serale in TV di oggi martedì 23 maggio 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SERIE TV Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – St.2 Ep8 La donna che perse la testa. Serie TV giallo/poliziesco con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo

23.40 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

23.59 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.00 FILM – I Magnifici 7 (2016) – Western 2016

Regia: Antoine Fuqua

Cast: Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke

La città di Rose Creek sta per cadere sotto il controllo del magnate Bartholomew Bogue, che non esita a spargere sangue pur di ottenere le terre dai cittadini e sfruttare le risorse minerarie del sottosuolo. Emma Cullen, che si è vista uccidere il marito dagli uomini di Bogue, però non si arrende e assolda 7 mercenari per difendere le terre e i suoi concittadini.

23.40 SHOW – Bar Stella – Puntata del 23/05/2023

Ultime tre puntate di Bar Stella: la settimana si apre con Il gestore più amato d’Italia, Stefano De Martino, che accoglie tre clienti intriganti e particolari: Roy Paci, Serena Brancale e Valerio Lundini. Oltre ai brani musicali, come di consueto eleganti e ricercati, eseguiti in combutta con la Disperata Erotica Band, la chiacchiera da bar verte sull’imperdibile argomento degli “eterni adolescenti”, categoria alla quale tutti coloro presenti al bar, avventori e clienti, sicuramente appartengono!

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ #cartabianca – Puntata del 23/05/2023

Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Fuori dal coro – Condotto da Mario Giordano gli appuntamenti, le inchieste, i fatti e l’interpretazione dei temi piu’ caldi dell’attualita’ politica e di cronaca.

CANALE 5 (5)

21.44 – SHOW Al bano: 4 volte 20

ITALIA 1 (6)

21:16 ATTUALITA’ Le Iene – Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Di Martedì – conduce Giovanni Floris

TV 8 (8)

21:30 INTRATTENIMENTO PRIMA TV Victoria Cabello: viaggi pazzeschi Ep1

Victoria Cabello e Paride Vitale partiranno alla scoperta di sei città e affideranno il loro viaggio a 3 locals che avranno il compito di fargli vivere esperienze uniche, eccitanti e bizzarre, in grado di trasmettergli la vera anima della città. Al termine di ogni puntata, la coppia dovrà decidere quale tra i 3 locals sarà riuscito a regalargli l`esperienza più bella, assegnando al vincitore un viaggio per una meta a sua scelta in tutto il mondo.

22:45 INTRATTENIMENTO PRIMA TV Victoria Cabello: viaggi pazzeschi Ep2

Victoria Cabello e Paride Vitale partiranno alla scoperta di sei città e affideranno il loro viaggio a 3 locals che avranno il compito di fargli vivere esperienze uniche, eccitanti e bizzarre, in grado di trasmettergli la vera anima della città. Al termine di ogni puntata, la coppia dovrà decidere quale tra i 3 locals sarà riuscito a regalargli l`esperienza più bella, assegnando al vincitore un viaggio per una meta a sua scelta in tutto il mondo.

NOVE (9)

21:25 FILM Parker – Azione 2013

Regia: Taylor Hackford

Cast: Jason Statham, Nick Nolte, Clifton Collins jr., Alyshia Ochse, Jennifer Lopez, Michael Chiklis

Parker è un ladro che ha come codice d’onore la regola di non rubare mai a chi si trova in difficoltà economiche. Assoldato per una rapina, viene tradito e ingannato dai suoi soci. Deciso a riprendersi il bottino e a vendicarsi degli ex complici, che sono convinti che l’uomo sia morto durante l’ultimo colpo, assume un nuovo travestimento e con l’aiuto della bella Leslie, elabora un sofisticato piano di rivalsa. Ispirato a una serie di romanzi dello scrittore statunitense Donald E. Westlake.

23:55 FILM Brick Mansions – Drammatico 2014

Regia: Camille Delamarre

Cast: Paul Walker, Rza, David Belle, Robert Maillet, Carlo Rota, Kwasi Songui, Andreas Apergis

Damien Collier è un poliziotto sotto copertura, che ogni giorno rischia la vita nella città di Detroit, sempre più in mano ai criminali. Per cercare di arginare la pericolosa situazione, la polizia ha costruito delle mura, in modo da contenere all’interno i delinquenti e proteggere in qualche modo il resto della città. Damien vive in quest’area, conosciuta come il ghetto di Brick Mansions, ed è qui che incontra Lino, il quale cerca di fare il possibile per condurre una vita onesta ma…

VENTI (20)

21.11 FILM L’ Uomo Di Neve – Giallo 2017

Regia: Tomas Alfredson

Cast: Michael Fassbender, Rebecca Ferguso

[Crime] – Michael Fassbender veste i panni del detective Harry Hole nell’adattamento dell’omonimo giallo norvegese di fama mondiale in cui la neve si tinge di rosso. Regia di T. Alfredson

22:38 INFORMAZIONE SPORTIVA Pressing – Venti in rete

Giorgia Rossi conduce il programma in diretta con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A.

RAI 4 (21)

21.20 FILM Captain Phillips – Attacco in mare aperto – Drammatico 2013

Regia: Paul Greengrass

Cast: Tom Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad Abdirahman

Mogadiscio, 2009. La nave americana Maersk Alabama è attaccata da un gruppo armato somalo. Al centro del pericolo c’è il capitano Phillips. Sei candidature agli Oscar 2014. Da una storia vera.

23.36 MAGAZINE Wonderland pt.34 – Puntata del 23/05/2023

“Nei suoi racconti, all’interno dei miti di Ctulhu, Lovecraft ci parla di religione e di questi dei che sono totalmente indifferenti. Quindi, ci presenta una variante della religione che appare distruttiva per l’uomo stesso e i suoi riti sono orribili. Se analizziamo la produzione di questa parte del fantastico, vediamo come ci sia un atteggiamento estremamente critico nei confronti della religione, ma dall’altra parte possiamo osservarne una verità speculativa. La fantascienza, soprattutto, è un genere che si caratterizza proprio per essere speculativo e allora possiamo indagare proprio su questo aspetto: a cosa serve la religione? A cosa può servire un mito? E come possiamo utilizzarlo a scopo proficuo all’interno di una ipotetica società?” Domande alle quali “Wonderland” tenta di dare una risposta insieme a Chiara Crosignani e Igor Baglioni, tra gli autori di “Religioni fantastiche e dove trovarle. Divinità, miti e riti nella fantascienza e nel fantasy”, una raccolta di brevi saggi che propongono un percorso cronologico, dalla fine dell’Ottocento ai nostri giorni, alla scoperta delle religioni che hanno animato e animano l’immaginario popolare fantastico, ricchissimo di riferimenti alle religioni, spesso rielaborate nelle opere fantasy per dar vita a visioni e culti completamente inediti, approfonditi dal magazine di Rai Cultura. In apertura, “Wonderland” dedica la copertina POP a Dracula, visto attraverso gli occhi del suo umile servitore umano Renfield, dal cui nome prende il titolo il film horror/comedy con Nicholas Hoult in programmazione al cinema dal 25 maggio. Diretto dal regista di “Lego Batman”, Chris McKay e interpretato da Nicolas Cage nel ruolo del temibile Conte vampiro, Renfield è un mix di azione splatter e risate a denti stretti che immagina in chiave pop e postmoderna il mito di Dracula. A rivelare i segreti di “Renfield” ai microfoni di Wonderland sono il regista Chris McKay e il fumettista Robert Kirkman, autore del soggetto.

IRIS (22)

21.14 FILM Terra di confine – Open Range – Western 2003

Regia: Kevin Costner

Cast: Kevin Costner, Robert Duvall, Michael Gambon, Annette Bening

[Western] – Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Western diretto e interpretato da Kevin Costner, con Robert Duvall. Quattro cowboy si imbattono in un violento proprietario terriero che tirann…

23.54 FILM La legge del più forte – Western 1958

Regia: George Marshall

Cast: Glenn Ford, Shirley MacLaine, Leslie Nielsen, Mickey Shaughnessy

[Western] – Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Nel 1880 Jason Sweet giunge con un grande gregge di pecore in un paesino del West e vi si stabilisce creando malumori tra gli allevatori.

RAI 5 (23)

21.15 FILM Detroit – Drammatico 2017

Regia: Kathryn Bigelow

Cast: John Boyega, Anthony Mackie, Algee Smith

La storia è ispirata alle sanguinose rivolte che sconvolsero Detroit nel 1967. Per le strade della città si consumò un vero e proprio massacro ad opera della polizia, in cui persero la vita tre afroamericani e centinaia di persone restarono gravemente ferite. La rivolta successiva portò a disordini senza precedenti.

23.33 DOCUFILM Thelonious Monk e Pannonica: un racconto americano

Regia: Jacques Goldstein

Pannonica de Koenigswarter – discendente diretta dei Rothschild – è stata una mecenate britannica, e una delle donne più influenti per la diffusione del jazz tra gli anni Quaranta e gli anni Cinquanta del Novecento. In questo film la ricostruzione del legame indissolubile tra la baronessa e il pianista Thelonious Monk. Regia di Jacques Goldstein

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM L’uomo sul treno – Azione 2018

Regia: Jaume Collet-Serra

Cast: Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson

Ogni giorno, da dieci anni, Michael McCauley sale sullo stesso treno per andare al lavoro. Un giorno, una sedicente psicologa gli propone una sfida apparentemente innocua: riuscire ad identificare un passeggero “fuori posto”. E’ solo l’inizio di una pericolosa cospirazione criminale.

22.55 FILM Source Code – Fantascienza 2011

Regia: Duncan Jones

Cast: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga, Jeffrey Wright, James A. Woods, Russell Peters, Michael Arden, Cas Anvar, Joe Cobden, Neil Napier, Gordon Masten, Craig Thomas, Susan Bain, Kyle Allatt

Il capitano Colter Stevens, pilota di elicotteri dell’aeronautica statunitense e veterano della guerra in Afghanistan, si risveglia su un treno di pendolari diretto a Chicago e scopre che le altre persone riconoscono in lui Sean Fentress, un insegnante. Mentre cerca di risolvere l’enigma, un’esplosione squarcia il convoglio. Quello che non ricorda, è che fa parte di un programma sperimentale, ideato per investigare su quest’attentato. Così, è costretto a rivivere la stessa scena fino a quando non scopre i colpevoli.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Last Cop St4 ep1 – Vecchie conoscenze

22.05 SERIE TV Last Cop St4 ep2 – Un cuore trafitto

22.55 SERIE TV Last Cop St4 ep3 – Una cicogna in arrivo

23.45 FILM La Saga di Ruby Landry – La perla di Ruby – Drammatico 2021

Regia: David Bercovici-Artieda

Cast: Richard Harmon, Raechelle Banno, Karina Banno

Tratto dal romanzo “Pearl in the Mist” di V.C.Andrews. Dopo un anno di vita nella lussuosa villa del padre, Ruby è ancora alla ricerca della vera felicità. Quando insieme alla sorella gemella Giselle viene mandata in un esclusivo collegio, Ruby spera che per lei sia arrivato il momento di un nuovo inizio. La vergogna per la sua educazione ritenuta arretrata, la crudeltà della preside Ironwood e i complotti della matrigna Daphne e della sorella, la costringono però a sopportare nuove punizioni e umiliazioni.

CIELO (26)

21.15 FILM Godzilla – Fantasy 1998

Regia: Roland Emmerich

Cast: Matthew Broderick, Malcolm Danare, Kevin Dunn, Lorry Goldman, Vicki Lewis, Michael Lerner, Robert Lesser, Arabella Field, Doug Savant, Harry Shearer, Christian Aubert, Jack Moore, Jean Reno, Maria Pitillo, Hank Azaria

Godzilla, l’enorme mostro marino preistorico, riemerge dagli abissi insieme a due orribili creature risvegliate dalle radiazioni.

23.50 FILM Giovane e bella – Drammatico 2013

Regia: Francois Ozon

Cast: Marine Vacth, Charlotte Rampling, Nathalie Richard, Johan Leysen, Géraldine Pailhas, Frédéric Pierrot

Un’attraente diciassettenne inizia a prostituirsi per puro piacere finche’ uno dei clienti non cambia il corso della sua vita.

TWENTY SEVEN (27)

21.11 FILM Due nel mirino – Azione 1990

Regia: John Badham

Cast: Mel Gibson, Stephen Tobolowsky, Wes Tritter, Oscar Ramos, John Pyper-Ferguson, Goldie Hawn, David Carradine, Bill Duke

[Commedia] – Protetto dall’FBI come testimone in un caso di traffico di droga, Rick e’ inseguito insieme all’ex fidanzata dai malviventi che vogliono fargli la pelle. Con Mel Gibson

23.14 FILM Mickey occhi blu Commedia 1999

Regia: Kelly Makin

Cast: Hugh Grant, Gerry Becker, Tony Darrow, James Fox, Joe Viterelli, Maddie Corman, Jeanne Tripplehorn, James Caan, Burt Young

[Commedia] – Gina rifiuta la proposta di matrimonio di Michael: lei e’ figlia di un capomafia e teme che il padre le rovini l’ennesima relazione sentimentale. Con H. Grant, J. Caan.

TV 2000 (28)

20.55 FILM Una canzone per mio padre – Musical 2018

Regia: Jon Erwin, Andrew Erwin

Cast: J. Michael Finley, Madeline Carroll

Bart Millard, un bambino texano abbandonato dalla madre, subisce la violenza quotidiana del padre alcolizzato. Anni dopo, al liceo, la passione per la musica gli offre l’opportunità di fuggire dalla sua triste vita.

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Padre Brown – S3 E1

22.25 SERIE TV Padre Brown – S3 E2

23.20 SERIE TV Padre Brown – S3 E3

LA5 (30)

21.10 FILM Peace, Love & Misunderstanding – Commedia 2011

Regia: Bruce Beresford

Cast: Jane Fonda, Catherine Keener, Elizabeth Olsen, Ann Osmond, Rbert Bowen Jr., Marissa O’Donnell, Nat Wolff, Joyce Van Patten, Jeffrey Dean Morgan

[Commedia] – Una donna in carriera, separata dal marito, raggiunge la madre con cui da anni non ha piu’ rapporti. Ma la convivenza tra le due e’ difficile. Regia di B. Beresford; USA 2011

22:57 SHOW Uomini e donne story– programma di Maria De Filippi: l’appuntamento con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:30 INTRATTENIMENTO Primo appuntamento crociera – Ep.7

La nave continua a navigare e a bordo salgono Giada, che incontra Dario. Inoltre, seguiamo le storie di Fabrizio, Michele, Maria Luisa e Stella.

23:00 INTRATTENIMENTO Primo appuntamento crociera – Ep.8

La nave è giunta alla sua ultima tappa, gli ultimi fortunati passeggeri stanno per salire a bordo. I primi sono Davide e Antonio, seguiti da Desiree che incontra Francesco.

CINE34 (34)

21:05 FILM Matrimonio alle Bahamas – Commedia 2007

Regista: Claudio Risi

Cast: Massimo Boldi, Bruno Arena, Anna Maria Barbera, Biagio Izzo, Tosca D’Aquino

[Commedia] – L’esilarante incontro-scontro tra due famiglie per l’organizzazione di un matrimonio in una location da favola. Con M. Boldi, B. Izzo e V. Silvstedt.

22:48 MAGAZINE Segreti di cinema – Cine34 – Rubrica di approfondimento. Il critico Tatti Sanguineti racconta storie, aneddoti e curiosità dei film in programmazione.

22:56 FILM Risate all’italiana – Commedia 1964

Regia: Steno

Cast: Totò, Peppino De Filippo, Walter Chiari, Ugo Tognazzi

[Commedia] – Film antologico con alcuni tra i piu’ celebri divi del cinema italiano di meta’ anni cinquanta, in alcune delle loro gag piu’ riuscite. Con Toto’, P. De Filippo. Regia di Steno