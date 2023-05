Programmi TV stasera martedì 16 maggio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su Italia News la programmazione serale in TV di oggi martedì 16 maggio 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SERIE TV Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – St.2 Ep7 Angelo o diavolo. Serie TV giallo/poliziesco con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo

23.40 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

23.58 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.00 FILM – Come ti divento bella! – Commedia 2018

Regia: Abby Kohn, Marc Silverstein

Cast: Amy Schumer, Michelle Williams, Emily Ratajkowski

Renée, trentenne newyorkese in perenne lotta con il suo senso di insicurezza, si risveglia dopo un incidente convinta di essere la donna più bella e capace del Pianeta, comportandosi di conseguenza. Come reagiranno gli altri?

23.00 SHOW – Bar Stella

Quarta settimana al Bar Stella. Ambrosia, il Led analogico del bar, intavola il discorso da bar della serata: “signori si nasce oppure è già tutto scritto nel DNA?” La persona giusta che risponde agli interrogativi è Barbara Gallavotti, genetista. Nel frattempo, Il barista Luciano continua a essere fiducioso di poter consegnare il premio finale del suo gioco “L’Ascia o Raddoppia”. Fra i tavolini del bar, un giovane avventore: Il cantautore Fulminacci che si esibisce live con la Disperata Erotica Band. Sorpresa per il conferimento all’attore teatrale impegnato, già voce Fuori Campo, di un importante premio cinematografico.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ #cartabianca condotto da Bianca Berlinguer

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Fuori dal coro – Condotto da Mario Giordano gli appuntamenti, le inchieste, i fatti e l’interpretazione dei temi piu’ caldi dell’attualita’ politica e di cronaca.

CANALE 5 (5)

20.48 – SPORT Inter – Milan – Semifinali di ritorno di Champions League

In diretta dallo stadio Meazza la squadra di mister Simone Inzaghi affronta i rossoneri guidati da Stefano Pioli.

22.59 – INFORMAZIONE SPORTIVA Champions Live

Highlights, gol, interviste e commenti della serata di Champions League.

23.55 – MAGAZINE X-Style

Il settimanale dedicato alle nuove tendenze della moda, costume, personaggi e lifestyle.

ITALIA 1 (6)

21:15 ATTUALITA’ Le Iene – Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Di Martedì – conduce Giovanni Floris

TV 8 (8)

21:25 SHOW Quattro matrimoni – condotto da Costantino della Gherardesca

22:45 SHOW Quattro matrimoni – condotto da Costantino della Gherardesca

NOVE (9)

21:25 FILM Derailed – Attrazione letale – Thriller 2005

Regia: Mikael Håfström

Cast: Clive Owen, Jennifer Aniston, Vincent Cassel, Addison Timlin, Melissa George

Quella che sembrava una scappatella come tante altre, un uomo e una donna che si incontrano, si piacciono e vivono la loro passione nella camera di un motel, rischia di trasformarsi in tragedia. Charles è un pubblicitario affermato, sposato e padre di una ragazza malata di diabete. Una mattina, sul treno delle 8, incontra Lucida, anche lei sposata. Tra i due l’attrazione è immediata e, dopo una cena, la serata prosegue in hotel. Ma un criminale irrompe nella stanza, li deruba, picchia Charles e violenta Lucinda. Non potendo raccontare l’accaduto alla polizia per non venire scoperti dalle rispettive famiglie, i due continueranno a essere ricattati dall’uomo.

23:35 FILM Prima o poi mi sposo – Commedia 2001

Regia: Adam Shankman

Cast: Jennifer Lopez, Matthew McConaughey, Bridgette Wilson, Justin Chambers

Mary organizza matrimoni e, ovviamente, è single. Un giorno, le si incastra il tacco in un tombino e rischia di venire investita da un cassonetto della spazzatura, ma un giovane aitante e molto bello, Steve, la salva. Per lei è amore a prima vista. C’è solo un piccolo dettaglio: l’uomo è il promesso sposo di Fran, una delle sue clienti più ricche. Mary cercherà in tutti i modi di mantenere le dovute distanze ed essere il più professionale possibile, ma l’evidente attrazione tra i due sarà difficile da tenere a freno.

VENTI (20)

21.35 FILM Twister – Avventura/ Drammatico 1996

Regia: Jan De Bont

Cast: Helen Hunt, Bill Paxton, Jami Gertz, Cary Elwes

Film adrenalinico con Helen Hunt, scienziata in un gruppo specializzato in uragani. Li cercano, li studiano, li combattono. Al limite delle possibilita’

23.56 INFORMAZIONE SPORTIVA Pressing – Venti in rete

Giorgia Rossi conduce il programma in diretta con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A.

RAI 4 (21)

21.23 FILM Infidel – Azione 2019

Regia: Cyrus Nowrasteh

Cast: Jim Caviezel, Claudia Karvan, Hal Ozsan

Il giornalista americano Doug Rawlins viene rapito dal regime iraniano mentre partecipa ad una conferenza al Cairo, in Egitto. L’uomo si ritrova in prigione con l’accusa di spionaggio senza che il governo americano intervenga in suo soccorso, ma sua moglie Liz arriva in città determinata a fare tutto il possibile per liberare il marito.

23.11 MAGAZINE Wonderland –

La puntata speciale di Wonderland è interamente dedicata alla XXIII edizione di Napoli Comicon – Festival internazionale della cultura pop, che si è svolta nel capoluogo campano dal 28 aprile al 1° maggio e di cui la Rai è main media partner. Giorgio Cavazzano ne è stato ospite d’onore. Il maestro veneziano ha raccontato a Wonderland la genesi di alcune delle sue storie più celebri tra parodie disneyane e la sua unica esperienza in casa Marvel, una storia dell’Uomo Ragno ambientata a Venezia, da ultimo citata anche nel blockbuster “Spiderman Far From Home”. Tra autorialità e grandi editori si muove anche lo statunitense Daniel Warren Johnson, intervistato sulla attività nell’ambito del fumetto indie, con titoli come Murder Falcon e Do a Powerbomb. In mostra anche l’americano Jim Lee, divenuto in questi giorni presidente della DC Comics: “Wonderland” ne ha parlato con il suo storico collaboratore Giuseppe Camuncoli. Inoltre, Wonderland ha intervistato Tony Valente, mangaka francese molto apprezzato anche nel paese del Sol Levante, autore di “Radiant”. La puntata speciale racconta i vincitori dei premi Micheluzzi e Comicon, con interviste al giurato Caparezza e agli autori della miglior serie a fumetti di quest’edizione. Autore storico del fumetto underground e satirico italiano, tra i fondatori di “Cannibale” e “Frigidaire”, il grande Filippo Scozzari ha infine tracciato ai microfoni di Wonderland un bilancio dell’epoca d’oro delle riviste di fumetto d’autore, tra gli anni ’70 e ’80, all’insegna della sua inconfondibile ironia. Napoli Comicon ha come sempre dato spazio anche al settore ludico: sull’argomento, Wonderland ha interrogato Pu Liu, il game director di “League of Legends”, l’amatissimo titolo che ha rivoluzionato il settore degli e-sport. Chiude la puntata speciale una breve intervista a Tetsuro Shimaguchi, samurai artist e coreografo della mitica scena degli 88 Folli.

23.46 FILM Franklyn – Fantasy 2008

Regia: Gerald McMorrow

Cast: Eva Green, Ryan Phillippe, Sam Riley

Un vigilante è sulle tracce del leader di una setta, Peter è alla ricerca di suo figlio, Milo ritrova un amore perduto, Emilia è una performer suicida. I loro destini si incontreranno.

IRIS (22)

21.14 FILM Il vendicatore del Texas – Western 1963

Regia: Tay Garnett

Cast: Robert Taylor, Joan Caulfield, Robert Middleton

Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Un losco uomo d’affari vuole convincere alcuni “rancheri” del Wyoming a cedere parte delle loro terre per aprire consentirgli di trasportare ne…

23.11 FILM Quel maledetto colpo al Rio Grande Express – Western 1973

Regia: Burt Kennedy

Cast: John Wayne, Rod Taylor, Jerry Gatlin, Bobby Vinton, Ricardo Montalban, Ann-Margret, Ben Johnson, Christopher George

Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Un ex capitano dell’esercito deve recuperare, per conto di una vedova, mezzo milione di dollari in oro, frutto di una rapina. Regia di B. Kenne…

RAI 5 (23)

21.14 FILM Toglimi un dubbio – Commedia 2017

Regia: Carine Tardieu

Cast: François Damiens, Cécile De France, André Wilms

Erwan Gourmelon, esperto artificiere bretone, apprende, dopo un controllo medico, di non essere il figlio di suo padre. Malgrado l’amore profondo che lo lega all’uomo che lo ha allevato, Erwan decide di ritrovare il genitore biologico. In questa ricerca si imbatte in Anna, veterinaria e donna determinata.

22.52 DOCUMENTARIO Bryan Ferry, Don’t Stop The Music

La vicenda artistica di Ferry si distingue per la classe cristallina; un artista capace di domare le insidie di un lungo percorso artistico facendo sembrare tutto facile. Dai primi lavori insieme ai Roxy Music, alla carriera solista, questo doc restituisce tutto il sapore delle avventure in smoking dell’ultimo “dandy” della musica britannica.

23.46 MUSICA Classic Albums – Nirvana: Nevermind

A oltre 25 anni dalla sua pubblicazione, Nevermind risuona ancora nell’anima. Non si può arrivare più in alto di così. Attraverso filmati inediti dei Nirvana e i master originali entreremo nell’architettura del disco per comprendere la genesi dell’ultimo vero spartiacque nella storia del rock.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Assassinio sull’Orient Express – Giallo 2017

Regia: Kenneth Branagh

Cast: Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe

Un ricco uomo di affari, dal torbido passato, viene ucciso in circostanze misteriose sull’Orient Express. Il direttore del convoglio chiede l’aiuto di Hercule Poirot, passeggero sul lussuoso treno, ma i sospettati sono molti e il grande investigatore belga dovrà ricorrere a tutta la sua abilità per scoprire il colpevole.

23.05 FILM Train to Busan – Horror 2016

Regia: Sang-ho Yeon

Cast: Yoo Gong, Kim Soo-an, Yu-mi Jung

Seok-wu deve accompagnare la figlia Su-an a Busan dalla madre, da cui è divorziato. I due decidono di fare il viaggio in treno, ma quando sul veicolo sale una ragazza con strane ferite sul corpo, la situazione precipita.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Last Cop St3 ep11 – Wurstel con delitto

22.05 SERIE TV Last Cop St3 ep12 – Un intimo segreto

22.55 SERIE TV Last Cop St3 ep13 – Il perdono

23.45 FILM La Saga di Ruby Landry – Ruby – Drammatico 2021

Regia: Gail Harvey

Cast: Raechelle Banno, Karina Banno, Gil Bellows, Naomi Judd

La saga in quattro film tratta dai romanzi di V.C. Andrews, best seller che combinano elementi di mistero gotico ed epica familiare, racconta la storia di Ruby Landry.

CIELO (26)

21.15 FILM Il triangolo delle Bermuda – Mare del Nord – Avventura 2011

Regia: Nick Lyon

Cast: Hannes Jaenicke, Bettina Zimmermann, Karoline Eichhorn

Una scienziata cerca di impedire che, a causa di alcuni trivellamenti, collassi il fondo marino del Mare del Nord, causando un gigantesco vortice.

23.45 FILM Doppio amore – Drammatico 2017

Regia: Francois Ozon

Cast: M. Vacth, Jérémie Rénier, Jacqueline Renier

Ciclo Voulez-vous coucher avec moi? – Chloe’, innamorata del suo psicanalista, va a vivere con lui ma scopre che l’uomo nasconde parti della sua identita’.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Il Presidente – Una storia d’amore- Commedia 1995

Regia: Rob Reiner

Cast: Michael Douglas, Annette Bening, Martin Sheen, Michael J. Fox

Il presidente degli Stati Uniti Sheperd e’ un uomo amato dal popolo. La storia d’amore con un’operatrice ambientalista creera’ problemi. Con M. Douglas, A. Bening

23.15 FILM R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà Azione 2013

Regia: Robert Schwentke

Cast: Ryan Reynolds, Kevin Bacon, Robert Knepper, James Hong, Zoe Aggeliki, Stephanie Szostak, Mike O’Malley, Devin Ratray, Marisa Miller, Kachina Dechert, Jamie Christopher White, Tobias Segal, Michael Yebba, Jane Forrestal, Jim Ford, Georgia Lyman, Joshua Koopman, Dakota Shepard, Emmalyn Anderson, Lance Greene, Jeff Bridges, Mary-Louise Parker

Da una nota serie a fumetti, una commedia soprannaturale. Un’agenzia celeste recluta agenti defunti e li rimanda sulla Terra.

TV 2000 (28)

20.56 FILM L’amore in gioco – Commedia 2005

Regia: Peter Farrelly, Bobby Farrelly

Cast: Drew Barrymore, Jimmy Fallon, Jack Kehler, Jason Spevack, Jessamy R. Finet, Scott H. Severance

Ben, estroverso insegnante delle scuole medie, conosce Lindsay, una rampante ragazza in carriera, e se ne innamora, ricambiato. La storia d’amore sembra procedere al meglio, fino a quando Lindsay non scopre che Ben è un tifoso sfegatato dei Boston Red Sox. Ben presto ogni pensiero di Ben e ogni momento libero della coppia vengono “invasi” dai Red Sox facendo entrare il loro rapporto in crisi.

22.38 DOCUMENTARIO RETROSCENA – Manuel Agnelli e Casadilego, “Lazarus” di David Bowie

23.42 RELIGIONE Compieta

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Padre Brown – S2 E7

22.25 SERIE TV Padre Brown – S2 E8

23.20 SERIE TV Padre Brown – S2 E9

LA5 (30)

21.28 FILM The Wedding Date – L’amore ha il suo prezzo – Commedia 2005

Regia: Clare Kilner

Cast: Debra Messing, Dermot Mulroney, Amy Adams, Sarah Parish, Jack Davenport, Jeremy Sheffield, Peter Egan, Holland Taylor

Brillante commedia di successo con Debra Messing (“Will and Grace”). Katie ingaggia un affascinante gigolo’ per far ingelosire il suo ex. Regia di C. Kilner; USA 2005

23.13 SHOW Uomini e donne story– programma di Maria De Filippi: l’appuntamento con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:30 INTRATTENIMENTO Primo appuntamento crociera – Ep.5

La nave è pronta ad accogliere nuovi single per la sua quinta tappa! La prima a imbarcarsi è Aurora, seguita da Loris, Hirtia e Haemon, Lina e Milena.

22:55 INTRATTENIMENTO Primo appuntamento crociera – Ep.6

La nave dell’amore salpa per la sua sesta tappa. L’appuntamento tra Manuela e Mario non è andato bene. Hirtia continua a cercare l’amore e Andrea ha un alter ego.

CINE34 (34)

21:06 FILM I mostri – Commedia 1963

Regista: Dino Risi

Cast: Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Michèle Mercier, Lando Buzzanca, Marisa Merlini, Alberto Sordi, Franco Castellano, Ricky Tognazzi, Franco Castellani, Mary Mannelli, Mario Laurentino, Yacinto Yaria, Francesco Caracciolo, Daniele Vargas, Luisa Rispoli, Marino Masé, Mario Cecchi Gori, Jacques Herlin, Carlo Kechler, Carlo Bagno, Ugo Attanasio, Sal Borgese

Una galleria di personaggi rappresentativi del malcostume di una certa “italietta” interpretati dai magistrali V. Gassman e U. Tognazzi. Regia di D. Risi, con V. Gassman, U. Tognazzi…

23:34 MAGAZINE Segreti di cinema – Cine34 – Rubrica di approfondimento. Il critico Tatti Sanguineti racconta storie, aneddoti e curiosità dei film in programmazione.

23:48 FILM Ferragosto in bikini – Commedia 1960

Regia: Marino Girolami

Cast: Walter Chiari, Ennio Girolami, Valeria Fabrizi, Lauretta Masiero

Vigilia di Ferragosto, sulla spiaggia di Fregene si trovano una serie di personaggi che saranno i protagonisti di una serie di avventure. Regia di M. Girolami, con W. Chiari,