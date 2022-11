Programmi TV stasera lunedì 7 novembre in prima serata

Presentiamo di seguito la programmazione di stasera lunedì 7 novembre 2022 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1

21.25 FILM 1aTV Tutto per mio figlio con Con Giuseppe Zeno e con Antonia Truppo

Siamo in Campania, a metà degli anni Novanta. Raffaele Acampora è un allevatore di conigli che “fa” i mercati, padre di quattro figli. Giuseppe (Peppino) il più grande, ancora adolescente, affascinato da – l guadagno facile, inizia a frequentare compagnie poco raccomandabili e non va più a scuola. Raffaele decide di portarlo con sé al mercato, per fargli capire la fatica del lavoro e i sacrifici che lui sta facendo per farlo studiare. Proprio quel giorno, alcune persone si avvicinano per chiedergli il pizzo e lui questa volta, davanti al figlio, non ci sta. Stanco delle continue vessazioni da parte dei camorristi, Raffaele raduna i suoi colleghi e fonda un sindacato; và oltre: collabora con la polizia e la magistratura… – Regia di Umberto Marino Con Giuseppe Zeno e con Antonia Truppo, Tosca D’Aquino, Giuseppe Pirozzi, Massimiliano Rossi, Roberto De Francesco, Ernesto Mahieux, Bruno Torrisi, Fabio De Caro, Vincenzo Zampa, Nello Mascia, Fabio Galli, Fabio La Fata, Edoardo Guadagno, Peppe Papa, Francesco Sinisi, Mimmo Mancini, Leonardo De Carmine Sceneggiatura di Umberto Marino Una co-produzione Rai Fiction – Compagnia Leone Cinematografica –

RAI 2

21.20 FILM 1aTV School of Mafia

Tony insegna danza ed è gender fluid, Nick fa il cantante rock e Joe vuole fare il poliziotto. Peccato che siano però i figli dei tre boss mafiosi che si devono spartire i traffici illegali di New York alla morte del superboss Frankie Maciano. I padri sono determinati a far diventare i loro figli, volenti o nolenti, gli eredi dei loro affari e per questo li spediscono in Sicilia a lezione da Turi ‘U Appicciaturi.

RAI 3

21.20 Report “Telecom Italia” (Inchiesta) condotto da Sigfrido Ranucci

Si inizia con il caso Vivendi-Tim: oggi è visto solo come un problema, uno dei fascicoli più spinosi che il governo Meloni si troverà ad affrontare. All’inizio degli anni ’90 Telecom è stato il fiore all’occhiello dell’industria di Stato. Poi l’hanno privatizzata, scalata, spolpata e, forse tra qualche settimana, sarà anche scorporata. Da terza azienda telefonica più ricca d’Europa è finita agli ultimi posti per fatturato e indebitamento a causa di scelte industriali e finanziarie sbagliate. Grazie a un’intervista esclusiva a un suo ex socio, Report ricostruirà le strategie del finanziere francese per la conquista del mercato italiano: dalla scalata ostile a Mediaset della famiglia Berlusconi alla conquista di Tim, avvenuta negli anni in cui al governo c’era Matteo Renzi. A seguire il centro storico di Napoli ha più chiese di Roma: ce ne sono 203 ma solo 79 sono adibite al culto, il resto è abbandonato, pericolante o in ristrutturazione perenne. Non tutte le chiese consacrate sono luoghi di culto perché nel 2010 l’allora arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, vista la difficoltà della Curia a gestirle, decise di affidare alcune chiese in comodato d’uso gratuito ad associazioni o enti. Cosa ci fanno adesso dentro quelle chiese? Infine La Co2 per uso alimentare serve per gassare i prodotti. Negli ultimi mesi però è difficile da trovare. Questo perché la maggior parte di quella che si trova sul mercato viene ottenuta come prodotto di scarto di altre lavorazioni che in questo periodo, con l’aumento dei costi dell’energia, sono ferme. Esistono possibili alternative per rispondere a entrambe le esigenze?



RETE 4

21.25 Quarta Repubblica (Infotainment) – conduce Nicola Porro

CANALE 5

21.45 Grande Fratello – Vip – conduce Alfonso Signorini

ITALIA 1

21.25 FILM 1ªTv Operazione 6/12: attacco al Presidente – Thriller del 2021 con Jasper Pääkkönen

LA 7

21.30 TELEFILM Grey’s Anatomy – 2 episodi con Ellen Pompeo

TV 8

21.30 TELEFILM Gomorra con Salvatore Esposito

NOVE

21.35 Little Big Italy – (svago)

RAI 4

21.20 FILM G.I. Joe Ⅱ – La vendetta Azione 2013, con Dwayne Johnson

La squadra dei G.I. Joe viene decimata in un agguato organizzato dal malvagio Zartan, che ha preso il posto del Presidente degli Stati Uniti. Il suo obiettivo è disarmare gli arsenali nucleari delle potenze mondiali e poi minacciarle con nuove armi di distruzione.

RAI 5

21.15 FILM Takeaway – Sportivo 2022, con Carlotta Antonelli

RAI MOVIE

21.10 FILM The Hateful Eight Western 2015, con Samuel L. Jackson

VENTI

21.15 FILM Mad Max Ⅳ – Fury Road – Azione 2015, con Tom Hardy

IRIS

21.15 FILM 1ªTv Radioactive – Biografico 2019 con Rosamund Pike

TWENTY SEVEN

21.05 FILM Rush Hour Ⅱ – Colpo grosso al Drago Rosso Commedia – azione 2001, con Jackie Chan

LA7D

21.30 TELEFILM Padre Brown ” 4 episodi con Mark Williams

CIELO

21.15 FILM Agnus Dei Drammatico 2016, con Lou de Laâge