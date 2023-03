Programmi TV stasera lunedì 6 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Pubblicità

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi lunedì 6 marzo 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

Stai cercando i programmi tv di un altro giorno?

RAI 1 (1)

21.30 – SERIE TV PRIMA TV Il commissario Ricciardi S2E1 – Febbre – Serie TV thriller con Lino Guanciale

23.45 – ATTUALITA’ Storie di sera – Conduce Eleonora Daniele

Nella terza puntata di Storie di sera con Eleonora Daniele andranno in scena due storie legate all’attualità: vite sospese, spesso avvolte nel mistero, che ricordano quanto sia importante combattere per la giustizia. La seconda serata di Rai 1, condotta da Eleonora Daniele, ritornerà su alcuni casi trattati durante “Storie italiane”, nei quali emergono elementi di grandi novità e svolta nelle indagini. “Storie di sera” è una serie di sei speciali di Rai 1 per raccontare la forza dei sentimenti e portare testimonianze piene di coraggio e alla ricerca di verità.

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SHOW- Stasera tutto è possibile – comedy show condotto da Stefano De Martino con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni.

RAI 3 (3)

21.20 – INCHIESTA Presadiretta La guerra dei chip. Conduce Riccardo Iacona

I microchip sono ovunque, per questo non possiamo più farne a meno: cellulari, tablet, computer, automobili, consolle, televisori, lavatrici, frigoriferi, qualsiasi oggetto elettronico recente funziona grazie ai microchip.

23.15 – ATTUALITA‘ Dilemmi – Quale maternità? – La maternità surrogata è una forma di sfruttamento della capacità riproduttiva della donna o viceversa è un’estensione della propria libertà e autonomia? E perché vi si ricorre?

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Quarta Repubblica – conduce Nicola Porro

Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

CANALE 5 (5)

21.43 – REALITY SHOW Grande Fratello VIP – conduce Alfonso Signorini con le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

ITALIA 1 (6)

21:20 DOCUMENTARIO Freedom – Oltre il confine –

Avventura, scoperta, indagine. Un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia.

LA 7 (7)

21:15 FILM Rob Roy – Avventura 1995 con Liam Neeson, Tim Roth, Jessica Lange

TV 8 (8)

21.30 FILM Genitori vs Influencer – Commedia 2021 con F. Volo, G. Francesconi

23.25 SHOW Cucine da Incubo Italia – Lo chef Antonino Cannavacciuolo è all’Onassis Village – Viterbo

NOVE (9)

21.25 LIFESTYLE PRIMA TV Little Big Italy – Dublino contea Nuova stagione condotta come sempre da Francesco Panella

23.10 LIFESTYLE Little Big Italy – Nashville conduce Francesco Panella

VENTI (20)

21.13 FILM Safe – [Azione 2012] – Film d’azione con Jason Statham. Un ex agente salva una ragazzina rapita e insieme sono coinvolti in un intrigo dove e’ in gioco la loro stessa vita. Regia di B. Yakin

22.52 FILM V per Vendetta – [Azione] – In una immaginaria Gran Bretagna del futuro governata da un regime totalitario, un misterioso uomo mascherato dichiara guerra al regime. Con Natalie Portman. Regia di J. McTeigue

RAI 4 (21)

21.20 FILM Ashfall – The Final Countdown Film Azione 2019 con Byung-hun Lee, Jung-woo Ha, Hye-jin Jeon, Dong-seok Ma

Un’eruzione vulcanica del Monte Paektu mette in pericolo l’intera penisola coreana causando disastrose scosse sismiche. Una task force si infiltra in territorio nordcoreano e trafuga un ordigno nucleare per farlo esplodere nel vulcano.

23.26 FILM Accerchiato Film Azione 1992 con Jean-Claude Van Damme, Rosanna Arquette, Joss Ackland, Ted Levine

IRIS (22)

21.13 FILM Prova a prendermi – [Azione] – Per il ciclo: BORN IN THE USA. Steven Spielberg dirige Leonardo Di Caprio e Tom Hanks, nella vera storia di Frank Abagnale, il piu’ grande mago della truffa nella storia degli Stati Uniti

23.54 FILM Disturbing the Peace – [Azione] – Per il ciclo: BORN IN THE USA. Guy Pearce veste i panni di uno sceriffo che dovra’ fare di tutto per opporsi a una banda di malviventi, che invade la sua tranquilla comunita’ nel Texas.

RAI 5 (23)

21.15 FILM Arianna – Drammatico 2015 con Ondina Quadri, Massimo Popolizio, Valentina Carnelutti

22.37 DOCUMENTARIO Sciarada – Il circolo delle parole – Umberto Saba

23.39 DOCUMENTARIO Rock Legends: Ramones

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Barquero – Western 1970 di John Wayne con Lee Van Cleef, Warren Oates, Forrest Tucker, Kerwin Mathews

Un uomo dal passato misterioso, ritiratosi a gestire il traghetto che permette di attraversare un fiume, si trova a dover decidere se aiutare o meno una banda di rapinatori.

23.05 FILM Maverick – Western 1994 con Mel Gibson, James Coburn, Jodie Foster, James Garner, Graham Greene

Nel Vecchio West, il destino del giocatore di poker Bret Maverick, baro e truffatore, si incrocia con quello di Annabelle, abile ingannatrice. Chi vincerà? Ispirato all’omonima serie TV.

RAI PREMIUM (25)

21.20 FILM Un’estate a Salamanca – Drammatico 2019 con Susan Hoecke, Patricia Aulitzky, Fernando Corral, Manuel Cortez

Nicole porta la sorella Rike a fare una vacanza a sorpresa, in stile “volonturismo”. Rike, che sperava di passare giornate spensierate a bordo piscina, cerca immediatamente di lasciare Salamanca. Poi, complici una compagnia davvero speciale e un progetto importante, Rike decide di rimboccarsi le maniche e di lavorare ancora più duramente di tutti. Fra nuove amicizie, rivelazioni dolorose, dolcissimi segreti e un nuovo amore che sembra affacciarsi timidamente, le due sorelle faranno la vacanza più importante della loro vita.

23.00 ATTUALITA’ Belve – conduce Francesca Fagnani

CIELO (26)

21.20 FILM Premonition – Drammatico 2007 con Sandra Bullock, Julian McMahon, Nia Long, Kate Nelligan, Amber Valletta

Thriller che invade il regno dei sogni. Una donna riceve la notizia della morte del marito. La premonizione nasconde un segreto.

23.05 LIFESTYLE Viva la vulva – Tra ironia e interessanti spiegazioni e con la partecipazione di Ovidie, attrice porno, tentiamo di svelare tutti i segreti della vulva.

TWENTY SEVEN (27)

21.05 FILM I gemelli – [Commedia] – Spassosissima commedia con l’inedita coppia A. Schwarzenegger e D. DeVito. Due gemelli separati alla nascita ma diametralmente opposti si incontrano dopo 35 anni. Regia di I. Reitman

23.03 FILM Ocean’s Twelve – [Azione 2004] – Seguito di Ocean’s Eleven. La banda di Danny Ocean prepara tre colpi in tre diverse citta’ europee. Poker di talents: Clooney, Pitt, Damon, Roberts. Regia di S. Soderbergh;

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Josephine, ange gardien S1 E27 Con Mimie Mathy

23.25 SERIE TV Josephine, ange gardien S14 E4 Con Mimie Mathy

LA5 (30)

21:19 FILM Hachiko – Il tuo migliore amico – [Drammatico] – Richard Gere in un commovente film basato sulla storia vera del rapporto tra un cane e il suo padrone. Dal regista de “Le regole della casa del sidro”. Regia di L. Hallstrom

23:02 INTRATTENIMENTO Uomini e Donne – La nuova edizione del programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:25 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

22:20 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

23:20 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

CINE34 (34)

21:05 FILM Un Natale a 5 stelle [Commedia] – Mentre il Premier Franco Rispoli e’ in visita ufficiale a Budapest…con l’amante, il suo segretario fara’ l’impossibile per evitare lo scandalo. Con Massimo Ghini. Regia di E. Vanzina

22:57 FILM Sconnessi – [Commedia] – Una famiglia si riunisce in uno chalet, ma l’assenza di segnale wi-fi, anziche’ favorire il dialogo, scatena il panico, con esiti esilaranti. Con S. Fresi. Regia di C. Marazziti;

Byoblu (262)

20:30 ATTUALITA’ È l’ora della verità – Su Byoblu il nuovo programma in prima serata in diretta. Conducono i giornalisti della redazione insieme a Claudio Messora con la partecipazione anche degli spettatori in studio e la possibilità di intervenire in diretta attraverso i canali social di Byoblu.

23:00 ATTUALITA’ Orsobruno – Francesco Borgonovo – Francesco Borgonovo conduce “Orso bruno”, striscia quotidiana di informazione e commento all’attualità, con uno sguardo non allineato sui temi più scottanti e sulle grandi sfide culturali e politiche.

23:30 ATTUALITA’ La salute che viene – Casi di tumore in aumento: quali le cause e quali le cure? – Giovanni Brandi – “La salute che viene” è lo spazio divulgativo che aiuta a decifrare nuovi rischi e nuove opportunità di scienza e medicina. Davide Gianluca Porro intervista medici, scienziati ed esperti del settore.