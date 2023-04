Programmi TV stasera lunedì 3 aprile 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi lunedì 3 aprile 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SERIE TV PRIMA TV Resta con me – S1E15– Serie TV thriller con Francesco Arca

Il colpo esploso manca Tarek. Alessandro fa sparire abilmente le prove, ma qualcuno ha ripreso la scena. Lui e Paola perdono così la custodia di Diego e la possibilità di adottarlo.

22.30 – SERIE TV PRIMA TV Resta con me – S1E16– Serie TV thriller con Francesco Arca

La banda mette a segno l’ennesimo colpo svaligiando il caveau del tribunale. Durante le indagini, Alessandro capisce chi è la talpa nascosta in Questura.

23.35 – SERIE TV Basco Rosso – E1 – Dopo quattro settimane nella caserma del Tuscania a Livorno, sotto la guida di istruttori esperti per acquisire la padronanza di alcune materie e di particolari tecniche militari, solo i partecipanti selezionati raggiungono la Calabria e Vibo Valentia, alla base operativa situata all’interno dell’eliporto “Luigi Razza”.

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SHOW- Anche stasera tutto è possibile – Il meglio dell’ultima edizione del comedy game show più frizzante della tv. Tanti personaggi del mondo dello spettacolo si sono messi in gioco per portare sorrisi e buonumore nelle case degli Italiani.

RAI 3 (3)

21.20 – INCHIESTA Report – Conduce Sigfrido Ranucci

Il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società.

23.15 – ATTUALITA‘ Dilemmi – Una bellezza davvero “bella”?

Umberto Eco ha scritto che la bellezza non è un mito immutabile, ma cambia a seconda del luogo e del periodo storico. Si dice che i belli in genere siano considerati anche intelligenti, sensibili e spiritosi e numerose ricerche hanno accertato che nei processi i belli vengono assolti più facilmente e, se condannati, ricevono condanne più miti. Oggi la bruttezza è rimossa dai canoni estetici mainstream

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Quarta Repubblica – conduce Nicola Porro

Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

CANALE 5 (5)

21.45 – REALITY SHOW Grande Fratello VIP – conduce Alfonso Signorini con le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

ITALIA 1 (6)

21:20 DOCUMENTARIO Freedom – Oltre il confine –

Avventura, scoperta, indagine. Un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia.

LA 7 (7)

21:15 FILM Bad Company – Protocollo Praga – Commedia 2002

Regia: Joel Schumacher

Cast: Anthony Hopkins, Chris Rock

Gaylord Oakes e Kevin Pope sono due agenti della Cia: il primo è serio, equilibrato ed esclusivamente dedito al lavoro, da quando ha perso la moglie; l’altro è freddo, elegante e pragmatico. Entrambi sono agenti espertissimi alle prese con una missione delicata: recuperare un ordigno nucleare messo in vendita da Adrik Vas, pericoloso malavitoso russo. Quando Pope viene ucciso in uno scontro a fuoco, la Cia pensa bene di arruolare il fratello gemello Jake e salvare la missione…

23:20 FILM Allarme rosso – Azione 1995

Regia: Tony Scott

Cast: Gene Hackman, Denzel Washington, Viggo Mortensen, Matt Craven

Nel 1995, un leader ultranazionalista russo, aiutato da un gruppo di ribelli ceceni, ha preso il controllo di alcuni missili nucleari e minaccia gli Stati Uniti. Il rischio di una Terza guerra mondiale è altissimo, per questo motivo il sommergibile “Alabama”, dotato di missili nucleari e in navigazione nell’Oceano Pacifico, inizia a monitorare la situazione, nell’eventualità di sferrare per primo un attacco nucleare. A bordo, il capitano Frank Ramsey propende per l’intervento, mentre il comandante Ron Hunter no.

TV 8 (8)

21.30 FILM Free Guy – Eroe per gioco – Commedia 2021

Regia: Shawn Levy

Cast: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi

Guy è un abitudinario cassiere di banca, che durante una rapina scopre di essere il personaggio secondario di un videogioco: si trasformerà in un maldestro supereroe.

23.35 INTRATTENIMENTO Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Edimburgo

NOVE (9)

21.35 FILM Si accettano miracoli – Commedia 2014

Regia: Alessandro Siani

Cast: Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri, Ana Caterina Morariu, Giovanni Esposito, Giacomo Rizzo, Paolo Triestino, Maria Del Monte

C’era una volta Fulvio, tagliatore di teste senza scrupoli di una nota multinazionale, che dopo aver fatto piazza pulita dei rami secchi dell’azienda viene a sua volta licenziato. La sua reazione non esattamente composta gli costa cara: un mese di servizi sociali da scontare nella casa famiglia di suo fratello Don Germano, parroco di un piccolo borgo del sud d’Italia. Da manager consumato e scaltro qual è, Fulvio non ci mette molto a capire che per aiutare il paese c’è bisogno di un vero e proprio “miracolo”…

23.35 FILM Confusi e felici – Commedia 2014

Regia: Massimiliano Bruno

Cast: Claudio Bisio, Marco Giallini, Anna Foglietta, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Pietro Sermonti

Anche gli psicanalisti cadono in depressione! Lo sa bene Marcello, psicanalista cialtrone e cinico, che un giorno decide di chiudersi in casa e mollare tutto. Questo gesto “estremo” non viene accolto bene da Silvia, segretaria di Marcello, che decide di radunare i suoi pazienti per cercare, tutti insieme, di farlo uscire dalla crisi. Nell’impresa saranno così coinvolti uno spacciatore affetto da attacchi di panico, un quarantenne mammone, una ninfomane, una coppia in crisi sessuale e un telecronista tradito dalla moglie.

VENTI (20)

21.12 FILM Lucy – Azione 2014

Regia: Luc Besson

Cast: Scarlett Johansson, Morgan Freeman

Scarlett Johansson e’ Lucy, costretta dalla mala di Taipei a contrabbandare ovuli di una droga che dona illimitati poteri mentali.

22.46 FILM Il risolutore – A man apart – Azione 2003

Regia: F. Gary Gray

Cast: Vin Diesel, Geno Silva, Larenz Tate, Timothy Olyphant, Jacqueline Obradors

Film d’azione con Vin Diesel. L’agente Vetter sta per incastrare dei trafficanti di droga quando sua moglie viene uccisa. Ora, cerchera’ giustizia e vendetta.

RAI 4 (21)

21.20 FILM Total Recall – Atto di forza (2012) Film Fantascienza 2012

Regia: Len Wiseman

Cast: Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel

In un tempo futuribile, Douglas Quaid, operaio in una fabbrica di poliziotti robot, per evadere dalla sua monotona quotidianità si affida alla Rekall, una compagnia che trasforma i sogni in ricordi. Calatosi nei panni si una superspia, scopre di essere ricercato e braccato dalla polizia. Non può fidarsi più neanche di sua moglie Lori e si unisce alla ribelle Melina per contrastare lo strapotere del cancelliere Cohaagen.

23.13 FILM The Quest – La prova Film Azione 1996

Regia:Jean-Claude Van Damme

Cast: Jean-Claude Van Damme, Roger Moore, James Remar

Anni 20: dopo alterne vicende, l`americano Chris si ritrova su un`isola, dove un vecchio maestro lo inizia alla pratica del muay thai. Venuto a conoscenza del Ghan-gheng, un torneo di arti marziali a cui partecipano i sedici migliori combattenti del mondo, decide di partecipare a ogni costo.

IRIS (22)

21.11 FILM PRIMA TV Cattive Acque – Prima tv – Drammatico 2019

Regia: Todd Haynes

Cast: Mark Ruffalo, Anne Hathaway

Per il ciclo: UNA STORIA VERA. La storia vera dell’avvocato Rob Bilott, che da paladino dell’industria della chimica si scopre loro accusatore in una crociata ventennale.

23.35 FILM L’ora più buia – Drammatico 2017

Regia: Joe Wright

Cast: Gary Oldman, Lily James, Kristin Scott Thomas

Per il ciclo: UNA STORIA VERA. Premio Oscar a Gary Oldman. 1940: sotto la minaccia nazista, l’Inghilterra vive uno dei suoi momenti piu’ cupi, ma il Primo Ministro Churchill guida il…

RAI 5 (23)

21.15 FILM Tensione superficiale – Drammatico 2019

Regia: Giovanni Aloi

Cast: Philipp Peter Heidegger, Benno Steinegger, Francesca Sanapo.

Michela, ragazza madre con un figlio adolescente, lavora, sottopagata, in un hotel sul lago di Resia in Alto Adige. Decide di prostituirsi in Austria, all’insaputa dei suoi amici e della famiglia. Tutto fila liscio, finché il suo segreto non viene scoperto, scatenando l’ira, l’ipocrisia e la chiusura mentale che covano nell’apparente quiete.

22.39 DOCUMENTARIO Sciarada – Il circolo delle parole: L’atlante che non c’è – Mappe e indizi di un pasticciaccio a Roma con Gadda

Un viaggio nella Roma di Carlo Emilio Gadda, autore di Quer pasticciaccio brutto de via Merulana. Una guida originale per lettori viaggiatori.

23.26 MUSICA U2 Live in London

I pionieri del rock da stadio si esibiscono nei celebri studi di Abbey Road in una veste più intima. Accompagnati da un’orchestra e da un coro gli U2 raggiungono una nuova intensità. In scaletta i brani “Beautiful Day”, “Lights of Home”, “With Or Without You”, “Stuck In A Moment”, “Get Out Of Your Own Way” e “One”.



RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Ultima notte a Warlock – Western 1959

Regia: Edward Dmytryk

Cast: Henry Fonda, Anthony Quinn, Richard Widmark

Nel Vecchio West, il pistolero Clay viene assoldato per proteggere la città di Warlock dalle incursioni di una banda di razziatori. Dal romanzo “Warlock” di Oakley Hall.. – di Edward Dmytryk con Henry Fonda, Anthony Quinn, Richard Widmark 1959 USA

23.20 MAGAZINE Speciale Movie Mag – Tutto quanto fa cultura- Lodo Guenzi conduce “Tutto quanto fa cultura”, lo speciale di “Movie Mag”. Un viaggio attraverso arte, musica, televisione e letteratura, tutto sotto il segno del cinema, per interrogarci sul presente e cogliere lo spirito del nostro tempo.

RAI PREMIUM (25)

21.20 FILM Un’estate in montagna – Commedia 2011

Regia: Jorgo Papavassiliou

Cast: Muriel Baumeister, Heikko Deutschmann, Wolfgang Hübsch

Leo è un ragazzino di Amburgo costretto dalla madre Pia a passare una lunga vacanza in un piccolo e sperduto villaggio bavarese. Pia, chirurgo in un pronto soccorso, ha preso in affitto una casa da un medico del posto, il dottor Peter Huber. Pia ha appena scoperto, dopo l’apertura del testamento di suo padre, che la moglie di Peter, Maria, è la sua sorrelastra. Leo, a cui manca la figura paterna da quando i suoi si sono separati, finirà per legare molto con Peter.

22.55 ATTUALITA’ Belve – conduce Francesca Fagnani

Ultimo appuntamento con Belve. Francesca Fagnani ospita Massimo Ferrero che concede la sua prima intervista dopo l’uscita dal carcere, in cui ripercorre la sua storia imprenditoriale e umana. A seguire “Belve cult” con il meglio delle interviste della stagione.

CIELO (26)

21.15 FILM Madame Bovary – Drammatico 2014

Regia: Sophie Barthes

Cast: Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier

Infelice della vita con il marito medico, Emma Bovary tenta la scalata sociale intrecciando relazioni extraconiugali.

23.35 DOCUMENTARIO Amore e sesso in Scandinavia – Un’analisi sulla liberta’ sessuale in Scandinavia, dove le donne non hanno timore ad esprimere i propri desideri e dove c’e’ grande attenzione al tema dell’uguaglianza di genere.

TWENTY SEVEN (27)

21.05 FILM Agente Smart – Casino totale – Commedia 2008

Regia: Peter Segal

Cast: Steve Carell, Terence Stamp, David Aranovich, Jessica Barth, William Charlton, Terry Crews, Ken Davitian, Anne Hathaway, Dwayne “The Rock” Johnson, Alan Arkin

L’imbranato agente segreto Smart dovra’ sventare il folle piano di conquista del mondo da parte di una pericolosa organizzazione criminale.

21.05 FILM Moglie a sorpresa – Thriller 2000

Regia: Frank Oz

Cast: Steve Martin, Goldie Hawn

L’architetto Newton fa costruire una villa per la futura sposa che pero’ lo lascia. Lui confidera’ le sue sventure a Gwen, una cameriera.

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Josephine, ange gardien S1 E8 Con Mimie Mathy

23.20 SERIE TV Josephine, ange gardien S1 E13 Con Mimie Mathy

LA5 (30)

21:24 FILM Anna Karenina – Drammatico 2012

Regia: Joe Wright

Cast: Keira Knightley, Theo Morrissey, Matthew Macfadyen, Eric MacLennan, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson

Sontuosa rilettura del capolavoro di Tolstoj sullo sfondo della Russia imperiale del XIX secolo, premiata con un Oscar ai Migliori Costumi.

23:47 INTRATTENIMENTO Uomini e Donne – La nuova edizione del programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:20 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Ritorni

Monica torna con la speranza di poter rimuovere alcune escrescenze sul viso. Ken ha diverse cisti sulla testa e ha tentato di toglierle da solo.

22:15 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Drag Queen

La drag queen Corey ha un bozzolo sul fondoschiena. Inoltre, Virginia ha problemi a guidare il suo camper a causa delle escrescenze che ha sulle braccia.

23:15 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Pelle da alligatore

Terry non incontra i suoi nipoti a causa di un’escrescenza sul naso. Remi ha una pelle simile a un alligatore e non si prende cura di se stessa.

CINE34 (34)

21:06 FILM I mostri oggi – Commedia 2009

Regia: Enrico Oldoini

Cast: Diego Abatantuono, Sabrina Ferilli, Claudio Bisio, Carlo Buccirosso

Sedici episodi per raccontare e fotografare l’italiano contemporaneo e le ipocrisie della nazione ad ogni latitudine. Con D. Abatantuono e S. Ferilli.

23:07 FILM I mostri – Commedia 1963

Regia: Dino Risi

Cast: Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Michèle Mercier, Lando Buzzanca, Marisa Merlini, Alberto Sordi, Franco Castellano, Ricky Tognazzi, Franco Castellani, Mary Mannelli, Mario Laurentino, Yacinto Yaria, Francesco Caracciolo, Daniele Vargas, Luisa Rispoli, Marino Masé, Mario Cecchi Gori, Jacques Herlin, Carlo Kechler, Carlo Bagno, Ugo Attanasio, Sal Borgese

Una galleria di personaggi rappresentativi del malcostume di una certa “italietta” interpretati dai magistrali V. Gassman e U. Tognazzi.