Programmi TV stasera lunedì 27 febbraio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Pubblicità

Condividi

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi lunedì 27 febbraio 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

Stai cercando i programmi tv di un altro giorno? Cl icc a qui

Pubblicità

RAI 1 (1)

21.30 – SERIE TV PRIMA TV Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E5 Miniserie TV thriller con Elena Sofia Ricci

Il corpo di Viesel è portato via: per Teresa il killer ha sottratto qualcosa alla vittima. Durante la Tac, Teresa intuisce: il killer sta proteggendo i 4 bambini. Il DNA del killer è vicino.

22.35 – SERIE TV PRIMA TV Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E6

La ricerca di Markus prosegue; Ebran è libero. Teresa intuisce che deve sentire Mathias. Allo stavolo c’è un’inquietane scoperta: lei e la squadra fanno i conti con oscuri e vecchi segreti.

23.45 – ATTUALITA’ Storie di sera – Conduce Eleonora Daniele

La seconda serata di Rai 1 ritornerà su alcuni dei casi trattati a “Storie italiane” per i quali emergono elementi di novità nelle indagini.

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SHOW- Stasera tutto è possibile – comedy show condotto da Stefano De Martino con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni.

Il tema di questa terza puntata sarà “W La Rai” e avrà come ospiti, oltre a Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa settimana imiterà Mara Venier e Milly Carlucci, anche Nathalie Guetta, Andrea Pucci, Peppe Iodice, Claudio Lauretta, Bianca Guaccero, Elena Santarelli e Giovanni Esposito.

RAI 3 (3)

21.20 – INCHIESTA Presadiretta Costruttori di pace. Conduce Riccardo Iacona

Il Parlamento e la democrazia europei sotto attacco un’inchiesta dal titolo “Europa in vendita” per raccontare la corruzione e l’ingerenza di Stati stranieri che hanno colpito il cuore delle istituzioni comunitarie, il Qatar Gate e il Marocco Gate. Con interviste e documenti esclusivi, le analisi degli esperti e le voci dall’interno dei palazzi europei.

23.15 – ATTUALITA‘ Dilemmi – Il corpo come una merce? Il sesso come qualcosa da comprare? Parte da questi interrogativi la seconda serie di Dilemmi. Primi ospiti, lo storico Giordano Bruno Guerri e la scrittrice Viola Ardone che, insieme a Carofiglio, affronteranno il tema del sesso a pagamento

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Quarta Repubblica – conduce Nicola Porro

Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

CANALE 5 (5)

21.46 – REALITY SHOW Grande Fratello VIP – conduce Alfonso Signorini con le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

ITALIA 1 (6)

21:20 DOCUMENTARIO Freedom – Oltre il confine –

Avventura, scoperta, indagine. Un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia.

LA 7 (7)

21:15 FILM L’uomo della pioggia – Drammatico 1997 con Matt Damon, Danny DeVito, Mary Kay Place, Claire Danes, Jon Voight, Mickey Rourke

23:45 FILM Il buio oltre la siepe – Drammatico 1962 con Gregory Peck, Mary Badham, Robert Duvall.

TV 8 (8)

21.30 FILM Escobar Il fascino del male – Azione 2017 con Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard

23.30 SHOW Cucine da Incubo Italia – Lo chef Antonino Cannavacciuolo è a La Locanda degli Artisti – Como

NOVE (9)

21.25 LIFESTYLE PRIMA TV Little Big Italy – Nashville Nuova stagione condotta come sempre da Francesco Panella

23.10 LIFESTYLE Little Big Italy – Vienna conduce Francesco Panella

VENTI (20)

20.55 SPORT The Best FIFA Football Awards – In diretta da Parigi, la cerimonia del Best FIFA Football Awards, quest’anno alla settima edizione, che premia le stelle del calcio mondiale.

22.44 FILM Whiteout – Incubo bianco – [Azione 2009] – Per far luce sul primo assassinio mai commesso in Antartide, uno sceriffo federale ha solo 3 giorni, prima del lungo e buio inverno. Regia di D. Sena.

RAI 4 (21)

21.22 FILM Bad Boys for Life Film azione 2020 con Will Smith, Martin Lawrence.

I due cattivi ragazzi, i poliziotti Mike Lowrey e Marcus Burnett, lavorano ancora insieme, ma Marcus, diventato nonno, pensa già alla pensione. Quando un sicario spara a Mike che finisce in coma, Marcus fa il voto di non impugnare più un arma. Quando il collega si risveglia deciso a dare battaglia però non potrà fare a meno di aiutarlo. Disponibile anche in lingua originale.

23.23 FILM Criminal Film Thriller 2016 con Kevin Costner, Ryan Reynolds, Gal Gadot

Un Action avvincente ed emozionante, che ti terrà in bilico tra i ricordi di un agente della CIA (Bill Pope) ed il temperamento di un pericoloso carcerato (Jericho Stewart). A Jericho Stewart (Kevin Costner) verranno impiantate le memorie di Bill Pope (Ryan Reynolds) un agente che ha nascosto un programmatore irlandese con informazioni vitali per la CIA. Nel percorso che lo porta a ricostruire la memoria di Bill, Jericho scoprirà se stesso e un nuovo segreto di cui non era ancora consapevole.



IRIS (22)

21.11 FILM L’ultimo dei Templari – [Azione 2011] – Per il ciclo: ACTION. Nicolas Cage in un avvincente fantasy. Un cavaliere ha l’incarico di scortare una ragazza accusata di stregoneria fino ad un monastero. Regia di D. Sena;

22.59 FILM Onora il padre e la madre – [Drammatico] – Per il ciclo: BORN IN THE USA. Due fratelli con gravi problemi economici organizzano una rapina alla gioielleria di famiglia. Un colpo semplice, veloce, senza alcun rischio.

RAI 5 (23)

21.15 FILM PRIMA TV Palazzo di giustizia – Drammatico 2020 con Daphne Scoccia, Bianca Leonardi, Sarah Short

Una giornata di ordinaria giustizia in un grande tribunale italiano. Sul banco degli imputati un giovane rapinatore e il benzinaio che, appena derubato, ha sparato uccidendo l’altro giovanissimo complice. Fuori, in attesa, le famiglie degli imputati e della vittima.

22.40 DOCUMENTARIO Sciarada – Il circolo delle parole – L’altro 900: Attilio Bertolucci

23.34 DOCUMENTARIO Patti Smith Electric Poet

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM La battaglia di Alamo – Western 1960 di John Wayne con John Wayne, Richard Widmark, Laurence Harvey

La storia dell’assalto a Fort Alamo, in cui nella metà dell’800 un manipolo di uomini lottò contro l’attacco dell’esercito messicano. Sette candidature e una vittoria agli Oscar 1961.

23.55 FILM La banda di Harry Spikes – Nel West, tre giovani si uniscono a un fuorilegge per formare una banda di rapinatori. Il patto è di separarsi dopo la prima rapina, ma le cose non vanno come previsto.

RAI PREMIUM (25)

21.20 FILM Un’estate in Andalusia – Commedia 2020 con Birte Hanusrichter, Patrick Fernandez

Pia va in Spagna per incontrare John. Arriva tardi all’appuntamento e non lo trova; inizia così l’amicizia tra Pia e Flora, la tassista che l’ha accompagnata, che le farà conoscere molti posti e persone, tra cui Diego.

23.00 ATTUALITA’ Belve – Francesca Fagnani incontra faccia a faccia Alessandra Celentano

CIELO (26)

21.15 FILM Il velo dipinto – Drammatico 2006 con Naomi Watts e Edward Norton,

Matrimonio di convenienza, adulterio e vendetta: questi gli ingredienti dell’acceso melodramma con Naomi Watts ed Edward Norton.

23.55 LIFESTYLE Sex for 5 euro

Incontriamo Yolanthe Sneijder Cabau e suo marito Wesley Sneijder, campione di calcio: i due hanno fondato un’organizzazione che punta a combattere la prostituzione minorile in Brasile.

TWENTY SEVEN (27)

21.05 FILM Un poliziotto alle elementari – [Commedia 1990] – Un poliziotto in incognito si finge insegnante delle elementari per catturare un pericoloso criminale. Con A. Schwarzenegger. Regia di I. Reitman;

23.05 FILM Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco – [Azione 2001] – Primo film della trilogia di Steven Soderbergh con George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts e Matt Damon alle prese con una faraonica rapina. Regia di S. Soderbergh.

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Josephine, ange gardien S1 E12 Con Mimie Mathy

23.25 SERIE TV Josephine, ange gardien S1 E39 Con Mimie Mathy

LA5 (30)

21:10 FILM Colpa delle stelle – [Drammatico] – Dall’omonimo romanzo. Due adolescenti malati di cancro si conoscono, si piacciono, si innamorano e viaggiano fino in Olanda per incontrare il loro scrittore preferito

23:26 FILM Un bagaglio leggero – PrimaTv -Cortometraggio tratto dal racconto di Maurizio Porcu, diretto da Alessandro Guida e Daniele Barbiero, su una storia di malattia, coraggio e amore.

23:35 FILM Wedding Every Weekend – [Romance] – Brooke e Nate si conoscono ad un banchetto nuziale, e poi si ritrovano casualmente invitati ad altri tre matrimoni. Le prossime nozze saranno proprio le loro? Regia di K. Fair;

REAL TIME (31)

21:25 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stucco

Bob ha delle misteriose piaghe su tutto il corpo. Virginia non vede l’ora di rimuovere un nodulo e Tom vuole disperatamente curare il suo prurito.

22:20 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Il mostro

Steven ha un’escrescenza enorme sulla schiena e sua figlia è spaventata. Ethan ha una fastidiosa eruzione cutanea in un posto particolarmente delicato del corpo.

23:20 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Sfigurata

April è piena di bozzi che le hanno sfigurato le braccia. Genner è arrivata dalle Filippine per chiedere aiuto alla dottoressa e sistemare il suo naso irregolare.

CINE34 (34)

21:06 FILM La casa di famiglia [Commedia] – Papa’ Sergio si risveglia dal coma dopo cinque anni. Avra’ una brutta sorpresa quando scoprira’ che i suoi figli, nel frattempo, hanno gia’ venduto la sua casa. Regia di A. Fornari;

22:42 FILM i peggiori – [Commedia] – Candidato ai Nastri d’Argento. A Napoli due fratelli diventano quasi per caso dei “giustizieri” acclamati su Internet. Con Vincenzo Alfieri, Lino Guanciale Regia di V. Alfieri;

Byoblu (262)

20:30 ATTUALITA’ È l’ora della verità – Su Byoblu il nuovo programma in prima serata in diretta. Conducono i giornalisti della redazione insieme a Claudio Messora con la partecipazione anche degli spettatori in studio e la possibilità di intervenire in diretta attraverso i canali social di Byoblu.

23:00 ATTUALITA’ Orsobruno – Francesco Borgonovo – Francesco Borgonovo conduce “Orso bruno”, striscia quotidiana di informazione e commento all’attualità, con uno sguardo non allineato sui temi più scottanti e sulle grandi sfide culturali e politiche.

23:30 ATTUALITA’ La salute che viene – Alla scoperta dell’agopuntura: quando serve e quali sono i benefici – Claudio Molinari – “La salute che viene” è lo spazio divulgativo che aiuta a decifrare nuovi rischi e nuove opportunità di scienza e medicina. Davide Gianluca Porro intervista medici, scienziati ed esperti del settore.