Programmi TV stasera lunedì 26 giugno 2023. Programmi TV e film in prima serata

Stasera in TV – scopri su Italia News la programmazione serale in TV di oggi lunedì 26 giugno 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21:25 SERIE TV Blanca – St1 Ep6 – Tornando a casa

23:30 INCHIESTA Cose nostre – L’estate dei veleni

L’estate dei veleni è quella del 1989 e si consuma nel Palazzo di Giustizia di Palermo. Un vero e proprio giallo con tre protagonisti: un killer pentito, Salvatore Contorno, un misterioso autore di lettere anonime, il cosiddetto “Corvo di Palermo”, e Giovanni Falcone, il giudice che ha osato sfidare il potere di Cosa Nostra e che nel più classico stile mafioso prima di morire deve essere infangato e delegittimato. Il racconto si sviluppa in un crescendo di bugie e sospetti…

23:55 INFORMAZIONE TG1 Sera

RAI 2 (2)

21:20 SERIE TV – C.S.I. Vegas S2E11 – Cara

La squadra soccorre un bambino che è riuscito a scappare dal suo aguzzino. Molto presto emergono particolari inquietanti legati alla scomparsa, avvenuta anni prima, di una ragazza.

22:10 SERIE TV – C.S.I. Vegas S2E12 – Polvere alla polvere

La squadra C.S.I. indaga su un vecchio caso che vedeva coinvolte due sorelle, Mimi e Sasha, una finita in coma e l’altra morta. Il caso viene riaperto perché Mimi si risveglia dopo quattro anni.

22:55 SERIE TV – C.S.I. Vegas S2E13 – Ossa

La squadra di Max indaga in parallelo su due casi, quello di un archeologo ucciso a causa di un’importante scoperta e quello dell’inchiostro d’argento, legato ai disturbi mentali di Molly.

23:40 LIFESTYLE –Underdog – Ho scommesso su di me – Morgan e Renzo Rosso – 26/06/2023

Un artista poliedrico e un imprenditore visionario che ha fondato il suo primo brand di successo poco più che ventenne: sono Morgan e Renzo Rosso i protagonisti di “Underdog – Ho scommesso su di me”. Marco Castoldi in arte Morgan apre le porte di casa sua a Laura Tecce, e prima di mettere le mani sulla tastiera del suo pianoforte le dà la sua personale definizione di underdog: “sono underdog, ma cosa vuol dire underdog? Vuol dire forse essere nessuno, partire da nessuno ed arrivare a essere qualcuno, o forse qualcosa? Io penso che questa sia una possibilità che hanno tutti, tutti voi, tutti noi possiamo diventare qualcuno pur essendo nessuno!”. Morgan è l’artista dai mille volti e dai mille ruoli: c’è chi lo ama e chi no. Ma per Morgan, chi è il vero Morgan? “Io – dice – non sono quello che dicono di me. Io, innanzitutto, voglio la libertà, la pretendo. Poter essere qualunque cosa, rinnovarmi, la ricerca di sé stessi”. ironia e talvolta anche con dei vaffa, che sono liberatori…ma anche utili”. Laura Tecce lo incontra nel suo quartier generale a Breganze, in provincia di Vicenza. Un uomo che ha creduto fortemente nelle sue intuizioni anche quando, anni fa, ricorda “ho avuto l’impressione che la gente non capisse appieno ciò che stessi facendo”. Un vero underdog, dunque, che si è misurato col mondo. er chi come lui, figlio di contadini, è dovuto partito da zero il raggiungimento del successo è prima di tutto una questione interiore: “Niente è scontato, devi guadagnarti le cose, perché se tu non soffri, se hai avuto tutto gratis, tutto è scontato, non arrivi a niente, sarà tutto normale”.

RAI 3 (3)

21:20 INCHIESTA Report – Puntata del 26/06/2023

Il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società.

23:15 ATTUALITA’ Roberto Mancini – L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 26/06/2023

Protagonista di questa puntata è il CT della Nazionale Italiana Roberto Mancini. Non appena 19enne viene convocato per la prima volta in Nazionale, in occasione di una tournée in America con i campioni del Mondo dell’82. Dopo le partite, alcuni compagni di squadra, tra cui Marco Tardelli, gli chiedono se vuole farsi un giro per Manhattan: lui non ci pensa due volte e va con loro. Non immagina che al suo ritorno in albergo, il CT Enzo Bearzot lancerà contro di lui un anatema che Mancini farà fatica a scrollarsi di dosso: “Tu con la Nazionale hai chiuso”. Bearzot manterrà la sua promessa e non lo convocherà più. Così, per indossare nuovamente la maglia azzurra, Roberto dovrà attendere l’arrivo sulla panchina della Nazionale di Azeglio Vicini: Mancini, pur convocato, non giocherà neanche un minuto dei Mondiali di Italia ’90. La situazione non sembra cambiare neppure con la presenza del nuovo CT Arrigo Sacchi e Roberto giunge a una drastica decisione: ritirarsi dalla Nazionale alla vigilia dei Mondiali del 1994. Nonostante i successi ottenuti in Campionato con la Sampdoria (scudetto 1991 e finale di Coppa dei Campioni 1990) e con la Lazio (scudetto 2000), l’Avversario di Mancini attende ancora di essere sconfitto: in una carriera lunga un ventennio in cui avrebbe potuto giocare cinque campionati del Mondo, Mancini non ha mai toccato palla in un mondiale. Inaspettatamente, però, nel 2018 è stato chiamato come CT a risollevare le sorti della Nazionale in uno dei suoi momenti più bui e, nel giro di tre anni, ha guidato la squadra verso la vittoria di uno storico Europeo. Neanche un anno dopo il suo Avversario, purtroppo, è tornato a palesarsi in una sfortunata partita con la Macedonia, negando la partecipazione ai Mondiali alla sua Nazionale e a lui come allenatore. La storia non è ancora finita, l’Avversario attende ancora di essere sconfitto.

RETE 4 (4)

21:25 – ATTUALITA’ Quarta Repubblica

Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

CANALE 5 (5)

21:29 – REALITY SHOW Temptation island

Il reality in cui alcune coppie di fidanzati vip mettono alla prova il loro amore tra tentazioni e acque cristalline.

ITALIA 1 (6)

21:23 FILM Fast and Furious con Vin Diesel

[Azione] – Primo capitolo dell’adrenalinica saga, tra rombi di motori e gare clandestine. Vin Diesel e’ Dom Toretto, asso delle corse e Paul Walker l’agente O’Conner. Regia di R. Cohen; USA 2001

LA 7 (7)

21:15 FILM Giochi di potere con Harrison Ford

[Azione] Da un romanzo di Tom Clancy, la seconda avventura cinematografica dell’agente CIA Jack Ryan. Un terrorista dell’IRA segue Ryan negli Stati Uniti, per vendicare la morte del fratello

23:30 FILM Fair Game – Caccia alla spia con Naomi Watts e Sean Penn

[Azione] Quando il governo degli Stati Uniti decide di intervenire in Iraq per distruggere le armi di distruzione di massa, Valerie, un’agente della CIA e suo marito Joe, conoscendo l’infondatezza delle tesi su tali armi, decidono di opporsi all’attacco. Questo sconvolgerà però la loro vita. Valerie dopo 18 anni non solo perde il lavoro ma vede interrompersi bruscamente anni di relazioni e andare in fumo indagini importantissime, Joe non si dà pace e contrattacca come può su tutti i fronti..

TV 8 (8)

21:30 SERIE TV Cops – Una banda di poliziotti S1 Ep1 – Forze del disordine

23:20 FILM Ci vediamo domani con Enrico Brignano

[Commedia] Un piccolo e sperduto paesino della Puglia, abitato da ultranovantenni, e neanche un’agenzia di pompe funebri. Quando Marcello Santilli lo scopre, fiuta subito l’affare. Ormai ridotto sul lastrico, con una moglie che lo stima poco e una figlia ancora meno, decide che quella è l’occasione giusta per svoltare. Si trasferisce quindi in Puglia e apre qui la sua agenzia di pompe funebri, convinto di diventare ricco in pochissimo tempo. Non ha, però, fatto i conti con gli arzilli vecchietti del paese…

NOVE (9)

21:35 FILM Ex – Amici come prima! con Enrico Brignano, Vincenzo Salemme, Teresa Mannino, Ricky Memphis e Alessandro Gassman

[Commedia] C’è un ex nella vita di ognuno di noi, così come ognuno di noi è ex nella vita di qualcuno. Il film racconta diverse storie: quella di Marco, sposino fresco, che perde la testa per la mai dimenticata ex Consuelo; quella di Max, architetto romano che si invaghisce di Sandra, avvocato divorzista della sua ex moglie; quella di Paolo, che va dietro solo alle ragazze reduci da una rottura recente; quella di Antonio, eurodeputato che si innamora di una donna che scopre poi essere il primo ministro delle “Repubbliche Baltiche”; e quella di Fabio, che si spaccia psichiatra per conquistare Valentina, paziente che finge di curare.

23:25 DOCUMENTARIO Avamposti – Milano

VENTI (20)

21:13 FILM L’uomo con i pugni di ferro con Russell Crowe e Lucy Liu

[Azione] – Un film con Russell Crowe e Lucy Liu. Un fabbro della Cina feudale e’ pronto ad assoldare assassini pur di difendere il proprio villaggio. Regia di Rza; USA 2012

23:09 FILM Autobahn – Fuori controllo Con Antony Hopkins e Ben Kingsley

[Azione] – Action-thriller dai produttori di Matrix. La folle corsa di Casey per salvare la vita della sua donna, Juliette. Con Antony Hopkins e Ben Kingsley. Regia di E. Creevy; GBR 2016

RAI 4 (21)

21:20 SERIE TV Blood & Treasure S2E7

Prima Visione Assoluta – L’ex agente dell’FBI Danny McNamara, esperto d’arte e antichità e specializzato nel rimpatrio di opere d’arte rubate, e la ladra Lexi Vaziri tornano a collaborare nella seconda stagione della serie.

22:03 SERIE TV Blood & Treasure S2E8

Prima Visione Assoluta – L’ex agente dell’FBI Danny McNamara, esperto d’arte e antichità e specializzato nel rimpatrio di opere d’arte rubate, e la ladra Lexi Vaziri tornano a collaborare nella seconda stagione della serie.

22:49 FILM Jiu Jitsu con Nicolas Cage

[Fantascienza] Ogni sei anni, un antico ordine di combattenti jiu-jitsu mette insieme le forze per sconfiggere una feroce razza di invasori alieni in una battaglia per difendere la Terra. Ma Jake Barnes, maestro di arti marziali, ha perso la memoria dopo un incontro con Brax, una temibile creatura aliena, e viene adesso catturato da una squadra militare. Wylie, interpretato da Nicolas Cage, e l’ordine jiu-jitsu devono quindi aiutarlo a recuperare la memoria per poi sconfiggere insieme il pericoloso Brax.

IRIS (22)

21:14 FILM Il discorso del re con Colin Firth

[Drammatico] – Per il ciclo: UNA STORIA VERA. Un cast stellare per un film vincitore di 4 Premi Oscar. Re Giorgio VI supera una balbuzie nervosa con l’aiuto di un abile logopedista.

23:33 FILM Jarhead con Jake Gyllenhaal

[Biografico] – Per il ciclo: UNA STORIA VERA. Tratto dal romanzo autobiografico di A. Swofford, Jarhead racconta l’addestramento e le battaglie di un gruppo di marines degli USA.

RAI 5 (23)

21:15 DANZA Bolshoi Babylon

Scandalo, intrigo, sacrificio, spettacolo emergono dal dietro le quinte del prestigioso Teatro Bolshoi di Mosca. A cominciare dall’aggressione con l’acido, avvenuta nel 2013, al regista di produzione Sergei Filin.

22:41 DANZA Sciarada – Il circolo delle parole: Speciale Letterature Festival Internazionale di Roma 2022. Tempo nostro – P1

Tempo nostro, Festival Letterature 2022 dallo stadio Palatino a Roma propone gli inediti di Mario Desiati, vincitore del Premio Strega, Hiatus e di Valeria Parrella, Rosaria. Musica e performance di Raffaele Rebaudengo, Michela Lucenti e Rodrigo D’Erasmo.

23:18 DOCUMENTARIO Sidemen – I mercenari del rock

I sidemen e le sidewomen sono quei musicisti che affiancano le stelle del rock. Sono “mercenari” che mettono da parte il loro ego a sostegno delle star che li ingaggiano. Suonano nell’ombra, defilati, anche se quando sono gli artefici di un determinato “sound”. La voce narrante è quella di Earl Slick.

RAI MOVIE (24)

21:10 FILM L’uomo che amò Gatta Danzante con Burt Reynolds

West, fine ‘800. Imprigionato per aver vendicato lo stupro della moglie, Jay si tramuta in rapinatore al suo rilascio. Poi incontra Catherine, ed è passione. Dal romanzo omonimo di Marilyn Durham.

23:20 FILM I due invincibili con John Wayne

Dopo la Guerra di Secessione, il colonnello sudista Jim Landon si trasferisce in Messsico ma si trova a dover fare i conti con John Henry Thomas, sua controparte nordista.

RAI PREMIUM (25)

21:20 SERIE TV Last Cop St5 Ep3 – Verso la verità

22:05 SERIE TV Last Cop St5 Ep4 – Le sette lettere

22:55 SERIE TV Last Cop St5 Ep5 – Polvere dal passato

23:40 LIFESTYLE Sex – Body Shaming

CIELO (26)

21:15 FILM Una donna fantastica con Daniela Vega

La strenua lotta della transgender Marina per veder riconosciuta la propria identita’ e dignita’ da parte dei familiari del suo ex amante, deceduto improvvisamente poco dopo aver festeggiato il compleanno della donna. Oscar al miglior film straniero.

23:15 LIFESTYLE Planet Sex con Cara Delevingne

Parliamo di genere – Il concetto di genere sta diventando sempre piu’ discusso. Ma cos’e’ veramente, e perche’ e’ cosi’ importante? Cosa significa ‘fluidita’ di genere’?

TWENTY SEVEN (27)

21:21 FILM Matricole dentro o fuori

[Commedia] – Portia, Tina Fey (“Baby Mama”), lavora all’universita’ di Princeton. Un giorno incontra John, un ex compagno di college, e la sua vita cambiera’. Regia di P. Weitz; USA 2013

23:24 FILM Scuola di polizia 7: Missione a Mosca

[Commedia] – Nel settimo episodio della saga, il comandante Lassard e la sua squadra vanno a Mosca per aiutare a catturare un pirata informatico. Con C. Lee, M. Winslow. Regia di A. Metter.

LA7D (29)

21:30 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien – Il riscatto di Michel

23:20 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien – Sorelle nemiche

LA5 (30)

21:10 FILM Rosamunde Pilcher: Tempesta d’amore

[Sentimentale] – Julian e’ un architetto paesaggista che gestisce un vivaio, ed e’ felicemente fidanzato con Holly. Ma un incontro inatteso cambia la sua vita. Regia di S. Bartmann; DEU 2019

23:05 FICTION Le verità nascoste S1 Ep5

Eguia e Costa indagano presso il club dove Andres aveva portato Paula e scoprono essere di proprieta’ di Luis Fonseca, uno degli uomini piu’ in vista della citta’.

REAL TIME (31)

21:25 LIFESTYLE Amiche al limite – In spiaggia

Meghan ha un confronto con Tina dopo che quest’ultima fa fatica a giocare con i figli. Le amiche vanno in Florida e Meghan può finalmente realizzare un suo sogno.

22:25 LIFESTYLE Amiche al limite – Bikini

Per le amiche, è arrivato il momento della sfida più difficile: camminare sulla spiaggia. Intanto, Tina ha un importante appuntamento con il dottor Procter.

23:20 LIFESTYLE Vite al limite – Syreeta

Syreeta ha bisogno di aiuto ma crede che tutti abbiano un secondo fine. L’operazione sarà dura se non riuscirà a fidarsi del chirurgo.

CINE34 (34)

21:04 FILM Le Comiche 2 con Renato Pozzetto e Paolo Villaggio

[Commedia] – Sequel del divertente “Le Comiche”, con Renato Pozzetto e Paolo Villaggio alle prese con grottesche disavventure di ogni specie. Regia di N. Parenti; ITA 1991

23:56 FILM A tu per tu con Johnny Dorelli e Paolo Villaggio

[Commedia] – Dorelli e’ un industriale, in fuga dalla guardia di finanza e dalla mafia. Con lui, l’ingenuo tassista Villaggio, complice a sua insaputa. Regia di S. Corbucci; ITA 1984