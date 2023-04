Programmi TV stasera lunedì 17 aprile 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi lunedì 17 aprile 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SERIE TV Il commissario Montalbano – Gli arancini di Montalbano

I corpi di un commendatore e di sua moglie vengono trovati senza vita nella loro auto finita in una scarpata. Tutto lascia pensare a un normale incidente. Ma qualcosa non torna. Perché la donna ha le unghie delle mani spezzate?

23.25 – DOCUMENTARIO Basco Rosso – E3

INCHIESTA – La docu serie racconta il percorso di addestramento per entrare in uno dei più importanti reparti d’élite dell’Arma dei Carabinieri, gli Squadroni Eliportati Cacciatori, e ottenere così l’ambito Basco Rosso. Gli aspiranti – Cacciatori sono sottoposti a dure prove di addestramento, osservando le loro attività tra lezioni in classe e prove fisiche. Con interviste, confessionali e shooting viene approfondita la loro formazione concentrandoci sulle motivazioni, i momenti di sconforto e quelli in cui prevalgono la tenacia e la forza di volontà. Protagonisti saranno anche gli istruttori a cui è affidato il compito di formare un corpo scelto che è impiegato in una delle guerre più difficili che esistano, quella alla criminalità organizzata. – Ideato e diretto da Claudio Camarca Scritto da Claudio Camarca, Nicola Vicinanza con la collaborazione di Lamberto Ciabatti Delegato Rai Mercuzio Mencucci Con la collaborazione di Silvia Caputi A cura di Rai Approfondimento e Groenlandia, prodotto per Groenlandia da Matteo Rovere e Leonardo Giordano

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SHOW – Napoletano? E famme ‘na pizza! – con Vincenzo Salemme

Vincenzo Salemme offre a telespettatori e pubblico in sala la possibilità di godersi il “reality del teatro”, la magia dell’interpretazione dal vivo in tv portando in scena un viaggio negli stereotipi e nei luoghi comuni partenopei più duri a morire.

23.20 ATTUALITA’ – Re Start

Al centro del dibattito il primo Documento di economia e finanza (Def 2023) del governo Meloni. In cima all’agenda delle misure, resta il fisco: quali sono le novità sulle tasse? Le spiega alla lavagna il tributarista Gianluca Timpone. Si parlerà delle azioni di contrasto all’evasione fiscale e di cosa cambia per le pensioni, con un focus sui pensionati che hanno fatto la scelta di trasferirsi all’estero. Se ne discuterà con gli ospiti Simona Bonafè (Pd), Alberto Gusmeroli, Presidente commissione attività produttive, Commercio e Turismo della Camera (Lega), Peter Gomez, direttore de Ilfattoquotidiano.it e Francesco Specchia, firma di Libero. Si parlerà anche di Pnrr: l’Italia a spendere tutti i fondi o il ritardo è ormai incolmabile? Le oltre 171mila opere in elenco sono davvero tutte necessarie? Nel Piano di ripresa e resilienza infatti, si trova davvero di tutto: dalla costruzione di campi da padel fino al gattile. E per ricevere i soldi bisogna fare le riforme, a partire da quella sui balneari. A che punto siamo? Se ne parlerà con Walter Rizzetto (FdI), Vittoria Baldino (M5S), Daniel Gros, direttore Insitute for European Policy Making, Fabrizio Roncone del Corriere della Sera e Francesco Specchia. Alla lavagna il nostro uomo dei numeri Carlo D’Ippoliti, professore di economia politica Università La Sapienza.

RAI 3 (3)

21.20 – INCHIESTA Report – Conduce Sigfrido Ranucci

Cosa c’è dentro la pennetta USB che Luciano Moggi ha consegnato nelle mani di Andrea Agnelli durante l’Assemblea degli azionisti della Juventus del gennaio scorso? Report ha ottenuto il contenuto di quella pennetta, il totale delle 170mila intercettazioni, molte rimaste inedite, registrate durante l’inchiesta “offside”, che 17 anni fa diede vita allo scandalo di Calciopoli. Per la prima volta Report raccoglie le testimonianze e le rivelazioni dei protagonisti di quella vicenda che ricostruiscono un quadro del tutto inedito su quali furono le forze che si misero in moto per scardinare quel sistema di potere, accompagnate ad atti giudiziari ancora inediti che offrono la prova delle attività di spionaggio condotte da altri club nei confronti dei dirigenti della Juventus, oltre che di alcuni arbitri. A Torino è in corso il processo che potrebbe cambiare le sorti di una delle famiglie più importanti del capitalismo europeo: gli Agnelli. La contesa è sul testamento della principessa Marella Caracciolo, moglie dell’Avvocato Gianni Agnelli. Davanti ai giudici sono contrapposti la figlia di Gianni e Marella, Margherita, contro i figli Ginevra, Lapo e John Elkann. Non è solo una questione di soldi. In ballo ci sono le quote della Dicembre, la holding della Famiglia Agnelli, che controlla Exor, Stellantis, Ferrari, Iveco, Cnh, la Juventus, i quotidiani Repubblica e La Stampa: un patrimonio di 25,5 miliardi di euro e i destini di migliaia di lavoratori. L’Italia è nota come il paese dei 1000 campanili. Per la loro altezza e la posizione centrale dagli anni 2000 sono stati scelti per l’installazione di antenne telefoniche. L’ente ecclesiastico incassa un canone dalle aziende di telecomunicazioni: questo comporterebbe l’uso del campanile per finalità commerciali e la perdita dell’esenzione fiscale dedicata agli immobili della chiesa destinati al culto. Come si sono comportate le diocesi italiane?

23.15 – DOCUMENTARIO Le Ragazze

Storie di donne, famose o sconosciute, che sono state ventenni dagli anni ’40 agli anni ’90 o che lo sono oggi. Racconti che si intrecciano e trattano, da un punto di vista unico, la storia di tutti noi regalando alle nuove generazioni uno sguardo al femminile sul mondo. In questa puntata la psicologa Alberta Basaglia e la celebre speaker radiofonica Clelia Bendandi ci raccontano, da due diverse prospettive, il fermento politico e culturale degli anni ’70. Nata nel 1955, Alberta Basaglia è figlia dell’attivista Franca Ongaro e del grande psichiatra Franco Basaglia, innovatore nel campo della salute mentale e ispiratore della legge che nel 1978 sancisce la chiusura dei manicomi e la territorializzazione della psichiatria. La sua è un’infanzia diversa dalle altre, a contatto con i pazienti del padre che frequentano spesso la sua casa. La piccola Alberta riesce a vincere la sua paura verso i “matti” grazie al clima di normalità, naturalezza e rispetto che si respira in famiglia verso queste tematiche e verso i soggetti più fragili. Pensando al padre, riconosce la grande importanza che ha avuto nella sua vita. Famiglia particolare è anche quella di Clelia Bendandi, che nasce a Roma nel 1951 ma trascorre l’infanzia a Pesaro, lontana dal caos e dal fermento della capitale. Un fermento che, dopo il ritorno a Roma, segnerà i suoi anni giovanili, quando diventerà una delle protagoniste assolute della stagione della nascita delle radio private. Clelia sogna di fare il medico in Africa ma lascia presto la Facoltà di Medicina per iscriversi a Scienze Politiche. Nel 1974 Clelia ha la folgorazione: capisce subito che la radio è quello che vuole fare e questo amore l’accompagnerà per tutta la vita. Negli anni ’80 intervista tutti i più grandi artisti della scena musicale. A fine anni ’90 si trasferisce a New York, rientra in Italia nel 2014. Clelia Bendandi è scomparsa il 13 marzo 2023, poche settimane dopo aver lasciato questa intensa testimonianza a “Le Ragazze”.

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Quarta Repubblica – conduce Nicola Porro

Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

CANALE 5 (5)

21.45 – REALITY SHOW L’ isola dei famosi – Conduce Ilary Blasi

ITALIA 1 (6)

21:20 DOCUMENTARIO Freedom – Oltre il confine – S1 Ep10

Avventura, scoperta, indagine. Un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia.

LA 7 (7)

21:15 SERIE TV Malory Towers – S1 Ep 12

23:40 FILM Brutti, sporchi e cattivi – Commedia 1976

Regia: Ettore Scola

Cast: Nino Manfredi, Linda Moretti, Ettore Garofalo, Alfredo D’Ippolito, Gianfranco Merli, Clarisse Monaco, Aristide Piersanti, Giovanni Rovini, Giselda Castrini, Silvia Ferluga, Marcella Michelangeli, Franco Marino, Zoe Incrocci, Francesco Annibali, Maria Bosco, Maria Luisa Santella

Giacinto Mazzatella è un pugliese ubriacone, che vive con la moglie e i suoi dieci figli in una baraccopoli alla periferia di Roma. Un giorno, l’uomo, che è anche sguercio, riceve un milione di lire come risarcimento per l’occhio perso. Da quel momento, i figli faranno a gara per sottrargli il malloppo, ma Giacinto è un osso duro e, pur di proteggere il suo tesoro, non esita ad afferrare la doppietta e sparare a uno dei figli. La situazione peggiora quando il vecchio si innamora di una prostituta napoletana e inizia a sperperare il denaro, facendo arrabbiare non poco la moglie, la quale è intenzionata a fargliela pagare nel peggiore dei modi. Riuscirà nel suo intento?

TV 8 (8)

21.30 FILM 007 – Casino Royale – Azione 2006

Regia: Martin Campbell

Cast: Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Judi Dench, Simon Abkarian, Caterina Murino, Jeffrey Wright, Giancarlo Giannini, Ivana Milicevic

Capitolo numero 21 della saga dedicata a 007, interpretato da Daniel Craig, per la prima volta nei panni dell’agente segreto. Il film racconta l’inizio della storia, quando Bond si è guadagnato due zeri uccidendo a Praga due traditori dell’MI6. Il nemico si chiama Le Chiffre ed è un banchiere che finanzia alcune organizzazioni terroristiche mondiali. Il confronto tra i due, stavolta, avverrà in un luogo particolare, e cioè attorno al tavolo da poker del Casino Royale, in Montenegro. I partecipanti, tra cui Bond, sono tutti uomini facoltosi che si contendono un premio milionario.

NOVE (9)

21.25 SHOW Only Fun – Comico Show – Elettra Lamborghini e i PanPers conducono il nuovo show comico di Nove, per una serata di risate e divertimento assicurato. Contro la paura c’è una sola cura: Only Fun!

23.35 DOCUMENTARIO Undressed – Due protagonisti entrano in una stanza buia e iniziano a spogliarsi a vicenda. In 30 minuti, tenteranno di capire se sono compatibili.

VENTI (20)

21.14 FILM PRIMA TV Rhythm Section – PrimaTv – Azione 2019

Regia: Reed Morano

Cast: Blake Lively, Jude Law, Sterling K. Brown

Dal romanzo di Mark Burnell, un action thriller con la tormentata Black Lively, vedova in cerca di vendetta. Con Jude Law e Sterling K. Brown. Regia di R. Morano;

23.27 FILM La Preda Perfetta – A Walk Among The Tombstones – Giallo 2014

Regia: Scott Frank

Cast: Liam Neeson, Dan Stevens, David Harbour

Thriller con Liam Neeson. Matt Scudder, ex poliziotto, ora investigatore privato senza licenza, indaga sull’omicidio della moglie di un trafficante di droga.

RAI 4 (21)

21.20 FILM Charlie’s Angels (2019) – Azione 2019

Regia: Elizabeth Banks

Cast: Kristen Stewart, Naomi Scott

L’agenzia investigativa Townsend ingaggia come spie in tacchi a spillo le donne più intelligenti ed impavide, formando diversi team di “Angeli”. Un giorno si rivolge a loro un ingegnere informatico, Elena Houghlin.

23.14 FILM 6 bullets Azione 2012

Regia: Ernie Barbarash

Cast: Jean-Claude Van Damme, Joe Flanigan, Anna-Louise Plowman

L’ ex mercenario Samson Gaul ha deciso di ritirarsi dall’attività a seguito di forti rimorsi di coscienza. Decide però di accettare un nuovo incarico quando un campione di arti marziali miste lo assume con lo scopo di ritrovare la sua giovane figlia che è stata rapita.

IRIS (22)

21.12 FILM La Grande Partita – Biografico 2014

Regia: Edward Zwick

Cast: Tobey Maguire, Liev Schreiber, Peter Sarsgaard

Per il ciclo: UNA STORIA VERA. La vera storia del campioni di scacchi americano Bobby Fischer. Da bambino prodigio alla conquista del titolo mondiale in Islanda, nel 1972.

23.19 FILM Cattive acque – Drammatico 2019

Regia: Todd Haynes

Cast: Mark Ruffalo, Anne Hathaway

Per il ciclo: UNA STORIA VERA. La storia vera dell’avvocato Rob Bilott, che da paladino dell’industria della chimica si scopre loro accusatore in una crociata ventennale.

RAI 5 (23)

21.16 FILM Favolacce – Drammatico 2020

Regia: Damiano D’Innocenzo

Cast: Elio Germano, Tommaso Di Cola

Alcune famiglie vivono nella periferia meridionale di Roma. Si tratta di un mondo apparentemente normale dove però le tensioni latenti possono esplodere in qualsiasi momento. Alla fine sono proprio i figli diligenti e crudeli, incapaci di farsi ascoltare da genitori indifferenti, a far scorrere veloce una rabbia sopita che sconfigge tutti.

22.53 DOCUMENTARIO Sciarada-Il circolo delle parole: L’atlante che non c’è – Lettere dal Mugello – A Barbiana con Don Lorenzo Milani

Un viaggio sulle tracce di Don Lorenzo Milani, maestro rivoluzionario nella scuola di Barbiana, in Toscana, e autore del celebre Lettera a una professoressa. Una guida originale per lettori viaggiatori.

23.50 DOCUMENTARIO I Beatles e l’India

Ricostruzione del celebre soggiorno dei di John, Paul, George e Ringo nel subcontinente indiano, dove avrebbero trovato ricchissimi stimoli creativi e spirituali. Nel 1968 i Beatles – insieme ad un entourage di mogli, amici e collaboratori – si ritirarono nell’ashram himalayano del Maharishi Mahesh Yogi, dove in poche settimane scrissero gran parte delle tracce contenute nel “White Album”.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM I comanceros- Western 1969

Regia: Michael Curtiz

Cast: John Wayne, Ina Balin, Lee Marvin, Stuart Whitman, Patrick Wayne

Arizona, vecchio West. Jake, ranger texano, arresta il giocatore d’azzardo Paul, ma poi lo arruola per sgominare una banda di malfattori. Dal romanzo “I Comancheros” di Paul Wellman.. – di Michael Curtiz con John Wayne, Stuart Whitman, Lee Marvin 1961 USA

23.05 FILM Missouri – Western 1976

Regia: Marlon Brando, Harry Dean Stanton, Jack Nicholson, Kathleen Lloyd, Randy Quaid

Cast: John Wayne, Ina Balin, Lee Marvin, Stuart Whitman, Patrick Wayne

Nel Montana, la banda del ladro di cavalli Tom Logan inizia a saccheggiare il bestiale dell’allevatore Braxton, che per difendersi assume Robert Lee Clayton, famoso in tutto il paese per essere un famigerato cacciatore di taglie. Nel frattempo la figlia di Braxton però s’innamora del furfante Logan.

RAI PREMIUM (25)

21.20 FILM Un’estate in Toscana – Commedia 2019

Regia: Jorgo Papavassiliou

Cast: Wolke Hegenbarth, Kerem Can, Rolf Sarkis

Laura scopre che la madre, Gloria, ormai morta, si recava ogni ultimo weekend di settembre a Lucca, da ben venticinque anni. Si reca quindi nella bella città toscana, per scrivere un articolo sul made in Italy, ma soprattutto per scoprire cosa nascondeva la madre. Lì conosce Emanuele, amante della madre per tanti anni e il figlio di Emanuele, Alessandro, rampante e affascinante avvocato.

23.00 INTRATTENIMENTO Imperfetti Sconosciuti

CIELO (26)

21.25 FILM Ragazze di campagna – Commedia 1998

Regia: David Leland

Cast: Catherine McCormack, Anna Friel, Rachel Weisz

1941. Mentre si addestrano per diventare soldati dell’Esercito Territoriale Femminile, tre giovani inglesi si innamorano dello stesso uomo. Lo scoppio della guerra rovina ogni cosa.

23.10 DOCUMENTARIO Colombia: l’altra faccia del piacere – Da anni la Colombia e’ una meta ambita del turismo sessuale attorno al quale e’ fiorita una vera e propria industria. Le spiagge, le palme e le ragazze in bikini attraggono turisti da tutto il mondo.

TWENTY SEVEN (27)

21.05 FILM Un amore all’altezza – Commedia 2016

Regia: Laurent Tirard

Cast: Jean Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kahn

Remake di un film di successo argentino con il premio Oscar J. Dujardin (“The artist”). Il rapporto tra Diane e Alex verra’ messo a dura prova dall’altezza di lui.

23.35 LIFESTYLE Naked SNCTM: vivi le tue fantasie

Ep. 1 – Damon Lawner ha creato ‘SNCTM’, un club delle meraviglie esclusivo nel cuore di Beverly Hills, dove i soci possono dare libero sfogo alle loro fantasie piu’ sfrenate.

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Josephine, ange gardien S20 E7 Con Mimie Mathy

23.20 SERIE TV Josephine, ange gardien S19 E2 Con Mimie Mathy

LA5 (30)

21:10 FILM Mai lontano da qui – Drammatico 2013

Regia: Darnell Martin

Cast: Ellen Burstyn, Mackenzie Foy, Josh Lucas

Dal romanzo di D. Baldacci “Wish You Well”. Due fratelli sono costretti a passare dalla vita agiata della metropoli a quella povera ed essenziale della campagna.

23:05 TALK SHOW Uomini e Donne – La nuova edizione del programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:20 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Non preoccuparti

Audrey fa scoppiare i dolorosi bozzoli che ha sul corpo. L’eccessiva sudorazione di Krista è così grave che potrebbe riempire un intero bricco di latte.

22:20 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Dolore al collo

John teme che il suo grosso bozzolo sul collo possa ingrandirsi a tal punto da soffocarlo. Shoshana è depressa a causa della sua enorme escrescenza sulla fronte.

23:15 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Le gemelle

Le gemelle Tracie e Stacie hanno numerosi bozzoli sulla testa, che spesso perdono liquidi. Matt, un ex marine, ha un’enorme escrescenza sotto l’ascella.

CINE34 (34)

21:06 FILM Renegade – Un osso troppo duro – Azione 1987

Regia: Enzo Barboni

Cast: Terence Hill, Robert Vaughn, Ross Hill, Norman Bowler

Durante il viaggio attraverso l’America, Luke incontra il figlio di un amico rinchiuso in carcere. I due saranno protagonisti di molte avventure. Con Terence Hill.

22:56 FILM Lucky Luke – Western 1991

Regia: Terence Hill

Cast: Terence Hill, Nancy Morgan, Roger Miller

Lucky Luke, il pistolero piu’ veloce del west, e’ lo sceriffo di Daisy Town, citta’ tranquilla, se non fosse per i fratelli Dalton. Con Terence Hill