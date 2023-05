Programmi TV stasera lunedì 15 maggio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Programmi tv prima serata lunedì 15 maggio 2023 – Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi lunedì 15/5/2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SERIE TV – Vivere non è un gioco da ragazzi – St1 Ep1

22.30 – SERIE TV – Vivere non è un gioco da ragazzi – St1 Ep2

23.25– INCHIESTA Vittime collaterali – Vittime culturali

Terzo appuntamento con “Vittime collaterali” dedicato questa volta alle vittime culturali. Chi sono? Sono le figlie e i figli di seconda generazione di genitori immigrati in Italia, che subiscono costrizioni e violenze da parte delle loro famiglie e delle loro comunità: obbligo di vestirsi secondo le usanze, matrimoni forzati, fino alle mutilazioni genitali che vengono praticate anche nel nostro Paese su decine di migliaia di bambine. Imposizioni in nome di un malinteso rispetto delle tradizioni culturali e religiose dei paesi dai quali provengono. Filmati, ricostruzioni e testimonianze faranno luce su un universo inaccessibile, lontanissimo e al tempo stesso vicinissimo. In studio con Emma D’Aquino chi per fortuna ce l’ha fatta e può far parlare tutti quelli che non possono. Questa settimana, protagonista è la storia di Rupy Mavi, indiana di seconda generazione, nata a Brescia. Ha studiato economia, è la prima donna indiana iscritta all’albo dei commercialisti e soprattutto è la prima donna sikh a sposarsi in chiesa con un italiano. E poi la testimonianza di Amani El Nasif, siriana, che vive in Italia da sempre, a Bassano del Grappa. A 16 anni ritorna in Siria per un breve periodo, un problema con il suo passaporto, un errore di trascrizione e un viaggio di pochi giorni si trasforma in un incubo. Resterà prigioniera per 399 giorni in attesa di essere data in sposa a un cugino, fino a quando, con l’aiuto di uno zio, riuscirà a scappare e far ritorno in Italia. In collegamento dal Pakistan, Wajahat Abbas Kazmi, regista e autore di documentari, racconta a “Vittime collaterali” la sua storia. Trasferito in Italia con la famiglia nel 2000, a 15 anni, destinato a un matrimonio combinato con la cugina, stabilito dalla mamma e dalla zia molti anni prima. Si fidanza, ma poi si ribella e spezza i lacci della tradizione. E infine, Maryan Ismail, docente di antropologia dell’immigrazione, la prima donna Imam in Italia, somala, musulmana sufi, minoranza tra le più spirituali.

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV PRIMA TV – N.C.I.S. Los Angeles S14E17 – Ieri, oggi, domani

La squadra dell’N.C.I.S. affianca l’agente Daisy Van Zant della squadra Casi Irrisolti, che si sta occupando di un caso vecchio di vent’anni, la sparizione di un sottufficiale di Marina.

22.10 SERIE TV PRIMA TV – Blue Bloods S13E17 – Gioco di specchi

Abigail finisce sotto inchiesta per aver sferrato un pugno ad un collega ubriaco durante una festa. La Crawford viene attaccata dalla stampa sul piano personale, Erin si sente solidale con lei e vorrebbe aiutarla.

22.57 SERIE TV – Blue Bloods – A casa nostra

Un malvivente che deruba le vecchiette viene scagionato, ma Anthony non si dà pace finché non lo coglie sul fatto. Jamie cerca d’impedire che un agente venga deriso dai colleghi per le sue origini.

23.40 ATTUALITA’ – Re Start

In un paese che conta ormai più pensionati che lavoratori, si torna a parlare di calo demografico, una tra le sfide più difficili e imminenti da affrontare. Il governo lavora a un grande piano per la natalità che dovrebbe prevedere oltre duemila nuove strutture, tra asili nido e scuole materne, ma è corsa contro il tempo. E si pensa a una fiscalità che tenga conto dei figli. Riusciremo in questo modo ad invertire la tendenza e combattere la denatalità? A “Restart” ne parlano Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera e Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Lavoro, Annalisa Chirico e Barbara Alberti. Numeri alla mano, il professor Carlo d’Ippoliti, docente di Economia presso l’Università La Sapienza spiegherà anche come è possibile l’inversione. Infine, a tu per tu con l’imprenditore made in Italy che ha portato ‘l’arcobaleno’ marchigiano nel mondo: Iginio Straffi, “papà” delle fatine Winx, manager e disegnatore con lo straordinario potere di immaginare mondi fantastici e trasformarli in business.

RAI 3 (3)

21.20 – INCHIESTA Report – conduce Sigfrido Ranucci

Le maggiori aziende della logistica utilizzano lavoratori dipendenti da cooperative e società esterne, il costo del lavoro per loro si riduce, addirittura per Brt vale solo l’8% del fatturato. Le aziende esterne talvolta chiudono dopo due anni e riaprono con un altro nome a danno del lavoratore, che spesso viene pagato poco e perde i diritti dovuti. Anche in vari settori della PA si aggirano contratti nazionali e livelli di retribuzione e contributi: dai custodi dei musei ai vecchi lavoratori socialmente utili che avrebbero dovuto essere assunti stabilmente; fino ai magistrati onorari, la cui mancata regolarizzazione rischia di far saltare i soldi del Pnrr previsti per il ministero della Giustizia. A seguire con il 59% della popolazione in sovrappeso e il 23% affetto da obesità, dal 2020 l’Unione Europea ha intrapreso la strategia “Farm to Fork”, alimenti più sostenibili e abitudini più sane a tavola anche grazie a un’etichettatura comune in tutti i paesi membri. Tra le proposte più quotate c’era il Nutriscore, il sistema di etichettatura fronte pacco di origine francese che funziona come un semaforo per aiutare i consumatori a fare acquisti consapevoli e limitare il consumo di quegli alimenti che potrebbero avere un impatto negativo sulla salute umana. Tra conflitti d’interesse e timori corporativi l’Italia rischia di perdere uno strumento utile di salute pubblica in nome della tutela degli interessi delle lobby? Infine se il sistema di smaltimento degli pneumatici non funziona a regola chi paga? Per ogni pneumatico immesso sul mercato va pagata la quota del contributo ambientale per lo smaltimento. Produttori e importatori sono responsabili del servizio di raccolta e smaltimento e il costo del servizio è a carico del consumatore finale.

23.15 – INFORMAZIONE TGR Risultati Elezioni Comunali

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Quarta Repubblica – conduce Nicola Porro

Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

CANALE 5 (5)

21.45 – SHOW L’isola dei Famosi – conduce Ilary Blasi

ITALIA 1 (6)

21:24 FILM I Guardiani Della Galassia 2 – Azione 2016

Regia: James Gunn

Cast: Chris Pratt, Zoe Saldana

Hanno salvato la galassia una volta, ce la faranno a ripetersi? Chris Pratt e Zoe Saldana nel secondo, divertente e adrenalinico capitolo della saga

LA 7 (7)

21:15 INCHIESTA Atlantide – Storie di uomini e di mondi – L’ultima notte di Meredith

TV 8 (8)

21.30 FILM No Time to Die – Azione 2021

Regia: Cary Joji Fukunaga

Cast: Daniel Craig, Ana de Armas, Rami Malek

Dopo aver lasciato i servizi segreti, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica. Tuttavia, la pace conquistata si rivela di breve durata quando il suo vecchio amico Felix Leiter gli chiede aiuto.

NOVE (9)

21.25 SHOW PRIMA TV Only Fun – Comico Show – Elettra Lamborghini e i PanPers conducono il nuovo show comico di Nove, per una serata di risate e divertimento assicurato. Contro la paura c’è una sola cura: Only Fun!

23.35 DOCUMENTARIO Undressed – Due protagonisti entrano in una stanza buia e iniziano a spogliarsi a vicenda. In 30 minuti, tenteranno di capire se sono compatibili.

VENTI (20)

21.12 FILM Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills – Azione 1984

Regia: Martin Brest

Cast: Eddie Murphy, Judge Reinhold, John Ashton, Lisa Eilbacher

Primo film della trilogia, con Eddie Murphy. Un poliziotto molto indisciplinato e non autorizzato dal capo, indaga sulla morte di un amico.

23.21 FILM Run All Night – Una Notte Per Sopravvivere – Azione 2015

Regia: Jaume Collet-Serra

Cast: SLiam Neeson, Bruce McGill, Ed Harris, Boyd Holbrook, Genesis Rodriguez, Joel Kinnaman

Action-thriller con Liam Neeson e Ed Harris. Il destino incrocia le strade di un ex killer, di un boss suo amico fraterno, e dei rispettivi figli. Regia di J. Collet-Serra

RAI 4 (21)

21.20 FILM Robocop (2014) – Azione 2014

Regia: José Padilha

Cast: Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton

In un futuro prossimo gli Usa possono utilizzare robot umanoidi nelle zone di guerra, ma non in patria. La potente Omnicorp, l’azienda che li produce, cerca di aggirare la legge con un esperimento: il corpo dell’agente Alex Murphy, gravemente ferito da una bomba, viene fuso con la macchina. Nasce RoboCop, un poliziotto forte come come un robot ma con la coscienza umana. Come si comporterà?

23.16 FILM Man On Fire – Il fuoco della vendetta – Thriller 2004

Regia: Tony Scott

Cast: Denzel Washington, Christopher Walken, Dakota Fanning, Marc Anthony

L’ex agente della C.I.A. John Creasy è un uomo burbero, alcolizzato, tormentato dai sensi di colpa. Il suo vecchio amico Paul gli propone un lavoro di guardia del corpo ad una bambina di una famiglia messicana. Dopo molte titubanze, Creasy accetta e nel tempo instaura un rapporto speciale con la piccola Pita, che però viene rapita in un assalto in cui lui stesso resta gravemente ferito. Una volta ripresosi, inizia a costruire la sua vendetta spietata contro la potente organizzazione criminale.

IRIS (22)

21.13 FILM U-571 – Guerra 2000

Regia: Jonathan Mostow

Cast: Harvey Keitel, Matthew McConaughey, Jon Bon Jovi, Bill Paxton

Per il ciclo: UNA STORIA VERA. Cast stellare per un film sulla guerra atlantica tra sommergibili tedeschi e americani durante la II guerra mondiale. Con M. McConaughey e H. Keitel

23.30 MAGAZINE Scuola di cult – Enrico Tamburini conduce una rubrica dedicata ai segreti, retroscena ed alle tantissime curiosita’ del grande mondo del cinema.

23.45 FILM La Grande Partita – Biografico 2014

Regia: Edward Zwick

Cast: Tobey Maguire, Liev Schreiber, Peter Sarsgaard

Per il ciclo: UNA STORIA VERA. La vera storia del campioni di scacchi americano Bobby Fischer. Da bambino prodigio alla conquista del titolo mondiale in Islanda, nel 1972.

RAI 5 (23)

21.14 DOCUMENTARIO Marina Cicogna – La vita e tutto il resto – In occasione del David alla Carriera, attribuitole alla 68ª edizione dei David di Donatello 2023, il ritratto di Marina Cicogna, prima produttrice ad affermarsi in un mondo maschile. Aristocratica, coraggiosa e trasgressiva donna libera, protagonista della grande stagione del cinema italiano d’autore tra gli anni ’60 e ’70.

22.35 DOCUMENTARIO Sciarada – Il circolo delle parole – Etimo. Per il museo della lingua italiana. Alle origini della nostra lingua.

23.27 DOCUMENTARIO Eric Clapton – The Lady in the Balcony – Nell’inverno del 2021 Eric Clapton si è chiuso in un bolla insieme ai suoi musicisti nel West Sussex e dopo soli tre giorni di prove ha registrato le diciassette canzoni che compongono questo insolito live alla sola presenza della moglie di Clapton, da cui prende il titolo la performance. Con Eric Clapton, Steve Gadd alla batteria, Nathan East al basso, contrabbasso e cori e Chris Stainton alle tastiere.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Appaloosa – Western 2008

Regia: Ed Harris

Cast: Ed Harris, Viggo Mortensen, Renée Zellweger, Jeremy Irons, Robert Jauregui, Timothy V. Murphy, Robert Knott, Tom Bower, Ariadna Gil, Girard Swan, Bob L. Harris, Cerris Morgan-Moyer, Gabriel Marantz, Corby Griesenbeck

I pistoleri Cole e Hitch viaggiano per assicurare alla legge pericolosi criminali. Ma ad Appaloosa incontrano la smaliziata French, e tutto cambia. Dal romanzo di Robert B. Parker.

23.05 FILM La battaglia di Alamo – Western 1960

Regia: John Wayne

Cast: John Wayne, Laurence Harvey, Richard Widmark, Chill Wills

La storia dell’assalto a Fort Alamo, in cui nella metà dell’800 un manipolo di uomini lottò contro l’attacco dell’esercito messicano. Sette candidature e una vittoria agli Oscar 1961. Alle ore 01.20 Rai News. – di John Wayne con John Wayne, Richard Widmark, Laurence Harvey 1960 USA

RAI PREMIUM (25)

21.20 FILM Un estate a Parigi – Commedia 2011

Regia: Jorgo Papavassiliou

Cast: Anica Dobra, Liane Forestieri, Peter Fitz, Pasquale Aleardi, Nicole Heesters

Durante una breve vacanza a Parigi in compagnia del suo fidanzato Jörg, l’infermiera tedesca Klara Müller capisce che la loro storia d’amore è ormai agli sgoccioli. Lui infatti antepone la sua carriera di cardiologo a ogni altra cosa, compresa la possibilità di mettere su famiglia, mentre Klara vuole sposarsi e fare dei figli. In seguito a un’accesa discussione, la rottura tra i due è definitiva e Klara decide di restare a Parigi lasciando che Jörg faccia rientro in Germania da solo.

23.00 INTRATTENIMENTO Imperfetti Sconosciuti

23.45 SERIE TV Last Cop – S3 Ep.8 – Il killer dell’ABC

CIELO (26)

21.15 FILM Un giorno come tanti – Drammatico 2013

Regia: Jason Reitman

Cast: Kate Winslet, Josh Brolin, Gattlin Griffith, James Van Der Beek, Maika Monroe, Clark Gregg, Tobey Maguire, Jacki Weaver

Adele accetta di nascondere in casa propria uno sconosciuto nel quale si e’ imbattuto il figlio. Scoprira’ che e’ ricercato.

23.20 DOCUMENTARIO Naked SNCTM: vivi le tue fantasie – Ep. 9 – Damon Lawner ha creato ‘SNCTM’, un club delle meraviglie esclusivo nel cuore di Beverly Hills, dove i soci possono dare libero sfogo alle loro fantasie piu’ sfrenate.

23.55 DOCUMENTARIO Naked SNCTM: vivi le tue fantasie – Ep. 10

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà Azione 2013

Regia: Robert Schwentke

Cast: Ryan Reynolds, Kevin Bacon, Robert Knepper, James Hong, Zoe Aggeliki, Stephanie Szostak, Mike O’Malley, Devin Ratray, Marisa Miller, Kachina Dechert, Jamie Christopher White, Tobias Segal, Michael Yebba, Jane Forrestal, Jim Ford, Georgia Lyman, Joshua Koopman, Dakota Shepard, Emmalyn Anderson, Lance Greene, Jeff Bridges, Mary-Louise Parker

Da una nota serie a fumetti, una commedia soprannaturale. Un’agenzia celeste recluta agenti defunti e li rimanda sulla Terr

22.50 FILM Scuola di polizia – Commedia 1984

Regia: Hugh Wilson

Cast: Steve Guttenberg, Kim Cattrall, Bubba Smith, Michael Winslow

Primo capitolo della fortunata saga comica, riguardante improbabili personaggi arruolati in una sgangherata accademia di Polizia statunitense. Con K. Cattrall.

TV 2000 (28)

20.56 FILM Gli amici di Gesù – Maria Maddalena – Biografico 2000

Regia: Raffaele Mertes, Elisabetta Marchetti

Cast: Maria Grazia Cucinotta, Gottfried John, Massimo Ghini, Giuliana De Sio

Nonostante la grande bellezza e la devozione, Maria Maddalena, una giovane contadina giudea, per via della sua sterilità, viene ripudiata dal marito Amos, un commerciante di Magdala. Offesa e addolorata, Maria è costretta a lasciare la ricca terra che aveva portato in dote, nonché l’amica Giovanna e il piccolo Samuele. Ma l’arrivo del prefetto romano Silvano le offre l’occasione per una vendetta. Sfoderando una sensualità inaspettata, Maria seduce Silvano e si fa cogliere in flagrante da Amos. In seguito la donna si allontana da Magdala insieme al prefetto romano e ai suoi legionari. Dopo qualche tempo, durante il viaggio della colonna romana verso Tiberiade, la città di Erode Antipa, Maria è fortemente colpita dall’incontro con Giovanni il Battista che sta predicando nel deserto.

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Josephine, ange gardien S4 E2 Con Mimie Mathy

23.20 SERIE TV Josephine, ange gardien S4 E3 Con Mimie Mathy

LA5 (30)

21:26 FILM Possession – Una storia romantica – Drammatico 2002

Regia: Neil LaBute

Cast: Gwyneth Paltrow, Aaron Eckhart, Jennifer Ehle, Lena Headey, Jeremy Northam

Tratto dall’omonimo romanzo di A. Byatt, con G. Paltrow. Due storie d’amore e di passione che si intrecciano, tra passato e presente. Regia di N. Labute;

23:23 SHOW Uomini e donne story

REAL TIME (31)

21:35 DOCUMENTARIO La clinica della pelle – Ep.9

La pelle sui piedi di Hannah è sottile e spaccata. A causa di ciò, la donna resta sempre in casa. Mariah ritorna dalla dottoressa Emma per curare la sua acne cronica.

22:30 DOCUMENTARIO La clinica della pelle – Ep.10

La dottoressa si occupa di Rosie, che ha uno strano lipoma. Inoltre, Karen ha centinaia di nei, verruche e segni su tutto il viso e il corpo.

23:30 DOCUMENTARIO La clinica della pelle – Ep.11

La dottoressa Emma usa dei metodi non convenzionali per controllare le ferite di Eisha. Inoltre, Chelsea ha una strana gobba sulla schiena.

CINE34 (34)

21:07 Belli di papà – Commedia 2015

Regia: Guido Chiesa

Cast: Diego Abatantuono, Francesco Facchinetti, Andrea Pisani, Antonio Catania, Matilde Gioli, Marco Zingaro, Barbara Tabita, Uccio De Santis, Rosario Altavilla, Gabriele Boscaino

Un ricco manager, esasperato dai suoi tre figli fannulloni e viziati, decide di dar loro una lezione memorabile. Con Diego Abatantuono e A. Catania.

23:02 FILM Com’è bello far l’amore – Commedia 2012

Regia: Fausto Brizzi

Cast: Fabio De Luigi, Claudia Gerini, Filippo Timi, Giorgia Wurth, Virginia Raffaele, Alessandro Sperduti, Michela Andreozzi, Eleonora Bolla, Franco Trentalance, Lillo, Michele Foresta, Enzo Salvi, Claudia Gerini and Filippo Timi

Una commedia frizzante con C. Gerini e F. De Luigi, dal regista di “Notte prima degli esami”. Un pornodivo riaccende la passione sopita in una coppia in crisi.