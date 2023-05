Programmi TV stasera giovedì 4 maggio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su Italia News la programmazione serale in TV di oggi giovedì 4 maggio 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SERIE TV PRIMA TV Un Passo dal cielo S7E11 – Nido d’amore – Parte 1

SerieTV con Giusy Buscemi e Marco Rossetti.

L’omicidio di un fabbricante di sci mette in difficoltà i poliziotti. La pace ritrovata di Manuela è minata dal ritorno del suo ex-capo. Intanto, Mirko cerca di ricucire vecchi legami.

22.30 SERIE TV PRIMA TV Un Passo dal cielo S7E12 – Nido d’amore – Parte 2

SerieTV con Giusy Buscemi e Marco Rossetti.

Carolina cerca chiarezza con Vincenzo, che è in crisi sul lavoro. Intanto Manuela affronta il passato che fa visita a lei e Gregorio. Mirko dimostra il proprio valore, aiutato da Nathan.

23.30 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.45 – INFORMAZIONE Tg1

23.51 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.20 FILM – Il giorno sbagliato – Thriller 2020

Regia: Derrick Borte

Cast: Russel Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson

Rachel, una giovane madre single, suona con insistenza il clacson ad un pickup che non parte al verde del semaforo. Alla guida c’è lo psicopatico Tom Cooper che nella notte ha massacrato l’ex moglie e il suo nuovo compagno. L’uomo da quel momento inizia a perseguitarla.

23.40 SHOW – Bar Stella

Il Bar Stella è un carosello di chiacchiere, ironia, colori, citazioni, omaggi e canzoni. Ad animarlo ci sono i suoi clienti un po’ bizzarri, la Disperata Erotica Band ed il suo gestore d’eccezione, Stefano De Martino.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ Indovina chi viene a cena – Greenwashing – condotto da Sabrina Giannini

L’inchiesta di Rai3 su ambiente, animali e modelli alimentari sostenibili. Mettiamo a confronto le ipocrisie e le contraddizioni del sistema di sfruttamento delle risorse puntando su ricerche e progetti alternativi, focalizzandoci in particolare sulla radicale evoluzione del rapporto tra gli uomini e gli animali, in perenne conflitto tra etica e sfruttamento, bisogno e passione. Conduce: Sabrina Giannini

23.15 – ATTUALITA’ Mixer – Vent’anni di televisione di Giovanni Minoli

Dopo l’intervista ad Alberto Franceschini continua il viaggio di MIXER nel terrorismo degli anni di piombo con una puntata speciale del 1991: protagonisti i terroristi dei Nuclei Armati Rivoluzionari Francesca Mambro e Valerio Fioravanti, e il padre di quest’ultimo. Spazio anche alla cronaca del 30 aprile 1993, con il lancio delle monetine a Bettino Craxi fuori dall’hotel Raphaël, dove era presente proprio la telecamera di Mixer con la cronista Valeria Coiante; una giornata diventata simbolo dell’inchiesta Mani Pulite e della fine della Prima Repubblica. Giovanni Minoli propone i Faccia a faccia avuti in carcere con i due leader dei NAR, che si sono uniti in matrimonio nel 1985. Insieme a quella di Francesca Mambro, dal colpo di fulmine per Fioravanti a 16 anni all’arresto il 5 marzo nel 1982, viene ripercorsa la parabola di Valerio Fioravanti, da bambino prodigio dello sceneggiato televisivo “La famiglia Benvenuti” – con la testimonianza di Edwige Fenech, che fu accanto a lui nel film “Grazie nonna” – a leader dell’eversione nera, a capo di una formazione che, per numero di omicidi, è seconda solo alle Brigate Rosse. Una storia che parte dalla sua militanza politica nel Movimento Sociale Italiano, dove incontrerà Francesca, con la quale condividerà gli anni del terrore e poi della detenzione, fino ad arrivare all’omicidio nel 1978 del militante di Lotta Continua Roberto Scialabba, la sua prima vittima, e all’arresto nel gennaio 1981 dopo essere stato gravemente ferito a seguito dell’uccisione di due carabinieri. Tra confessioni, bilanci e prospettive, Fioravanti affronta anche il rapporto coi genitori e con il fratello Cristiano, anche lui partecipe di molti attentati, prima di diventare testimone chiave dell’accusa in molti processi. Il padre di Fioravanti, Mario, in studio commenta con Minoli le parole del figlio, raccontandone i contrasti e le divergenze e il dramma di una generazione di genito

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Dritto e Rovescio – Prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualita’ politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

CANALE 5 (5)

21.43 – FILM La matassa – Commedia 2009

Regia: Giambattista Avellino

Cast: Salvatore Ficarra, Anna Safroncik, Valentino Picone, Pino Caruso, Claudio Gioè

Il duo comico siciliano Ficarra e Picone alle prese con una matassa da sbrogliare: i difficili rapporti tra due cugini. Con Pino Caruso e Claudio Gioe’. Regia di V. Picone;

23.47 – INFORMAZIONE Tg5

ITALIA 1 (6)

21:29 SHOW Back to School – Con Federica Panicucci. 30 “ripetenti” VIP sono costretti a tornare sui banchi di scuola per affrontare un vero esame di quinta elementare Visibile in HD sul canale 506

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Piazza Pulita – conduce Corrado Formigli

TV 8 (8)

21.30 INTRATTENIMENTO Bruno Barbieri – 4 Hotel – Non solo Matera

22.50 INTRATTENIMENTO Bruno Barbieri – 4 Hotel

NOVE (9)

21.25 INCHIESTA Un delitto senza corpo – Il caso Noventa

Un’analisi dettagliata sul caso di Isabella Noventa, la segretaria 55enne scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016.

23.15 ATTUALITA’ Faking It – Bugie o verità?

Aiutato da tre esperti, il giornalista e conduttore Pino Rinaldi analizza la mente di alcuni criminali tramite fotogrammi, intercettazioni e testimonianze.

VENTI (20)

21.11 FILM Van Helsing – Azione 2004

Regia: Stephen Sommers

Cast: Hugh Jackman, Shuler Hensley, Elena Anaya, Will Kemp, Kevin J. O’Connor, Kate Beckinsale, Richard Roxburgh, David Wenham

Van Helsing, leggendario cacciatore di mostri, viene mandato in Transilvania col compito di uccidere il potente conte Dracula. Con Hugh Jackman e Kate Beckinsale.

23.37 FILM The Corruptor – Indagine a Chinatown – Azione 1999

Regia: James Foley

Cast: Chow Yun-fat, Mark Wahlberg, Rick Young, Brian Cox

Con Y. Chow e M. Wahlberg. Due poliziotti a Chinatown, un mondo con le sue regole e le sue leggi dove e’ difficile non sporcarsi le mani. Regia di J. Foley; USA 1999

RAI 4 (21)

21.21 SERIE TV Hawaii Five-0 III ep.2

22.06 SERIE TV Hawaii Five-0 III ep.3

22.47 SERIE TV Hawaii Five-0 III ep.4

23.28 FILM The Informer – Tre secondi per sopravvivere Drammatico 2019

Regia: Andrea Di Stefano

Cast: Ana de Armas, Clive Owen, Joel Kinnaman

Pete Koslow è un ex soldato specializzato in operazioni speciali che lavora come informatore per l’FBI per smantellare il traffico di droga della mafia polacca a New York. Quando l’operazione dell’FBI si mette male, con la morte di un poliziotto del NYPD sotto copertura, Pete è obbligato a tornare a Bale Hill, la prigione in cui era stato detenuto in passato per omicidio, per scardinare il cartello dall’interno. Disponibile anche in lingua originale.

IRIS (22)

21.14 FILM L’eliminatore – Azione 1996

Regia: Chuck Russell

Cast: Arnold Schwarzenegger, James Caan, James Coburn, Vanessa Williams

Per il ciclo: ACTION. Arnold Schwarzenegger e’ un agente segreto incaricato della difesa di una preziosa testimone, che ha scoperto un traffico illecito di armi.

23.19 FILM Payback – La rivincita di Porter – Azione 1999

Regia: Brian Helgeland

Cast: Mel Gibson, Gregg Henry, Maria Bello, Bill Duke

Per il ciclo: ACTION. Remake di “Senza un attimo di tregua”. Due ladri compiono un furto. Alla spartizione del bottino, uno dei due fugge col malloppo. Con Mel Gibson.

RAI 5 (23)

21.15 MUSICA Esercito Con Le Stelle

Dall’Auditorium Parco della Musica di Roma una serata evento per celebrare il 162° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano. Il concerto vedrà protagonista la Banda Musicale dell’Esercito Italiano diretta dal Maestro Magg. Filippo Cangiamila. Regia televisiva di Barbara Napolitano.

21.58 MUSICA N-Ice Cello

Lo straordinario viaggio di un violoncello di ghiaccio che suona. Lo strumento, costruito da Tim Linhart, attraversa l’Italia per interagire al Teatro Politeama con l’Orchestra Sinfonica Siciliana nella prima esecuzione mondiale di una partitura originale per Ice-cello e orchestra d’archi, opera di Giovanni Sollima.

23.17 MUSICA Chaconne supra a sciara

Il M° Mario Brunello affronta il repertorio violinistico Bachiano con una nuova lettura al violoncello piccolo delle sontuose Sonate e Partite per violino solo. La Ciaccona in re minore, capolavoro del repertorio per strumento solo, risuona nel paesaggio lunare del vulcano Etna in un’esecuzione di grande impatto sonoro

23.42 MUSICA Jimi Hendrix – Electric Church

Il più venerato chitarrista della storia, il 4 luglio 1970 salì sul palco dell’Atlanta Pop Festival davanti a 300.000 persone, e dimostrò a tutti di essere il più grande suonando (tra gli altri) l`inno americano. Da “Foxy Lady” a “Hey Joe”, l`esibizione verrà spezzettata solo dalle testimonianze di mostri sacri come Paul McCartney, Kirk Hammett e Steve Winwood.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Passengers – Fantascienza 2016

Regia: Morten Tyldum

Cast: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen

Nel futuro prossimo, per un’avaria durante un viaggio spaziale, Jim e Aurora vengono risvegliati 90 anni prima del previsto. Mentre la vita degli altri passeggeri è in pericolo, nasce un sentimento. La scamperanno?. – di Morten Tyldum con Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen 2016 USA – PROGRAMMA ADATTO AD UNA VISONE CONGIUNTA CON UN ADULTO

23.05 FILM Bohemian Rhapsody – Biografico 2018

Regia: Bryan Singer

Cast: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee

Freddie Mercury, il celeberrimo frontman dei Queen, sin da giovane capì di essere portato per la musica, sfidando stereotipi e convenzioni, riuscendo ad imporsi e a diventare la stella del rock che tutto il mondo ammirò. Il film ricostruisce l’ascesa della band nata nel 1970 a Londra, i grandi successi e la sua crisi, parallela a quella vissuta da Freddie per la sua vita sempre più sregolata, per poi concentrarsi sulla storica ed epica reunion per il Live Aid del luglio 1985.

RAI PREMIUM (25)

21.20 FILM Record di mezza estate – Commedia 2011

Regia: Karola Hattop

Cast: Axel Milberg, Ludwig Skuras, Ann-Kathrin Kramer

Il giudice di una famosa rivista mondiale dei record viene inviato su una sperduta isola finlandese per attestare la prestazione di un ragazzo che, secondo una segnalazione, è in grado di far rimbalzare una pietra sull’acqua più di cinquanta volte.

23.00 SHOW Italiani fantastici e dove trovarli

23.55 FILM Un’estate in Grecia – Commedia 2014

Regia: Jorgo Papavassiliou

Cast: Aglaia Szyszkowitz, Alexis Georgoulis, Florentine Lahme, Kostas Sommer, Adrian Frieling, Vangelis Diamantis, Jürgen Tarrach

A Rieke, impiegata nell’agenzia di viaggi di famiglia, viene rubato il pullman ad Atene. Un affascinante giovane del posto, Yannis, la aiuta ma indagando si scopre che il furto non era casuale.

CIELO (26)

21.15 FILM Riders of Justice – Azione 2020

Regia: A.T. Jensen

Cast: M. Mikkelsen, N.L. Kaas

Un militare pieno di rancore per la morte della moglie si lascia convincere da due stravaganti matematici a far luce sull’accaduto.

23.30 DOCUMENTARIO The Right Hand – Lo stagista del porno – Ep. 7 – Brandon MacIntosh e’ un giovane che si e’ appena diplomato, originario di Ayr, in Ontario. Il ragazzo viene assunto come assistente di produzione per una societa’ che realizza film per adulti.

TWENTY SEVEN (27)

21.05 FILM Una moglie per papà – Commedia 1994

Regia: Jessie Nelson

Cast: Whoopi Goldberg, Ray Liotta, Joan Cusack, Wendy Crewson, Bryan Gordon, Tina Majorino, Don Ameche

Un film toccante con Whoopi Goldberg e Ray Liotta. Un vedovo con una bimba affetta da mutismo temporaneo trova come governante una donna di colore.

23.06 FILM Niente da dichiarare? – Commedia 2010

Regia: Dany Boon

Cast: Benoît Poelvoorde, Chritel Pedrinelli, Joachim Ledeganck, Jean-Paul Dermont, François Damiens, Bouli Lanners, Eric Godon, Olivier Gourmet, Jean-Luc Couchard, Dany Boon, Julie Bernard, Karin Viard

Dal regista di “Giu’ al Nord”. Con la nascita dell’UE, un doganiere belga ed uno francese vedono scomparire il loro posto di lavoro. Con D. Boon, B. Poelvoorde. Regia di D. Boon

TV 2000 (28)

20.58 FILM Fratello sole, sorella luna – Storico 1972

Regia: Franco Zeffirelli

Cast: Graham Faulkner, Judi Bowker, Alec Guinnes, Nicholas Willatt

La storia di San Francesco e Chiara dalla guerra con Perugia all’approvazione della regola francescana.

23.20 SERIE TV Maria, la vita dopo Gesu’ – La Casa della Vergine Maria, dove ha trovato rifugio e vissuto i suoi ultimi giorni, situata sulle colline del monte Sulmisso attira milioni di pellegrini. I visitatori cristiani la venerano come Madre di Dio, mentre i musulmani la riconoscono come madre di un profeta.

LA7d (29)

21.30 SERIE TV Domina S1 E3

22.30 SERIE TV Domina S1 E4

23.35 FILM 8 donne e un mistero – Commedia 2002

Regia: François Ozon

Cast: Fanny Ardant, Virginie Ledoyen, Danielle Darrieux, Ludivine Sagnier, Firmine Richard, Dominique Lamure, Emmanuelle Béart, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert

Anni Cinquanta. In una grande villa della campagna francese tutti si apprestano a festeggiare il Natale. Un giorno il capofamiglia viene ritrovato morto in circostanze misteriose. L’assassino si nasconde tra le otto donne che frequentavano la vittima.

LA5 (30)

21:11 FILM The Twilight Saga: Eclipse – Fantasy 2010

Regia: David Slade

Cast: Kristen Stewart, Billy Burke, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Xavier Samuel

Bella deve fare una scelta tra Edward e Jacob, mentre una serie di brutali omicidi terrorizza la citta’ di Seattle. Con Kristen Stewart, Robert Pattinson.

23:26 FILM Ruby Red – Fantasy 2013

Regia: Felix Fuchssteiner

Cast: Josefine Preuß, Maria Ehrich, Jannis Niewöhner, Peter Simonischek, Florian Bartholomäi, Uwe Kockisch

Primo capitolo della “Trilogia delle gemme”. La giovane Gwendolyn scopre di poter viaggiare nel tempo, ma avra’ una difficilissima missione da affrontare

REAL TIME (31)

21:20 INTRATTENIMENTO Vite al limite – Syreeta

Syreeta ha bisogno di aiuto ma crede che tutti abbiano un secondo fine. L’operazione sarà dura se non riuscirà a fidarsi del chirurgo.

23:10 INTRATTENIMENTO Il re del bisturi – Ep.5

23:40 INTRATTENIMENTO Il re del bisturi – Ep.6

CINE34 (34)

21:05 FILM Il giustiziere sfida la città – Drammatico 1975

Regia: Umberto Lenzi

Cast: Tomas Milian, Joseph Cotten, Maria Fiore, Mario Piave

Una banda rapisce il figlio di un ingegnere e uccide un poliziotto. Per vendicare il fratello e liberare il ragazzo, interviene un ex gangster. Con Tomas Milian

22:54 FILM Infelici e contenti – Commedia 1992

Regia: Neri Parenti

Cast: Renato Pozzetto, Ezio Greggio, Marina Suma, Yvonne Sciò

Divertente commedia con R. Pozzetto e E. Greggio. Un truffatore non vedente coinvolge un paralitico nei suoi loschi affari.