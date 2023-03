Programmi TV stasera giovedì 30 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su Italia News la programmazione serale in TV di oggi giovedì 30 marzo 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

20.30 – SERIE TV PRIMA TV Un passo dal cielo St7 ep1 parte 1

SerieTV con Giusy Buscemi e Marco Rossetti.

22.35 – SERIE TV PRIMA TV Un passo dal cielo St7 ep1 parte 2

SerieTV con Giusy Buscemi e Marco Rossetti.

23.45 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.50 – INFORMAZIONE Tg1

23.56 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.20 FILM – Captain Phillips – Attacco in mare aperto – Drammatico 2013

Regia: Paul Greengrass

Cast: Tom Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad Abdirahman

Mogadiscio, 2009. La nave americana Maersk Alabama è attaccata da un gruppo armato somalo. Al centro del pericolo c’è il capitano Phillips. Sei candidature agli Oscar 2014. Da una storia vera.

23.40 SHOW – Stasera c’è Cattelan su Raidue – Ultima puntata di stagione per “Stasera c’è Cattelan”. Gli ospiti per questa ultima puntata sono Biggio e Mandelli, nei panni de “I soliti idioti”, e il professore Alessandro Barbero.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ Splendida Cornice condotto da Geppi Cucciari

23.15 – ATTUALITA’ Mixer venti anni di Televisione – Stasera omaggio a Gianni Minà

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Dritto e Rovescio – Prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualita’ politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

CANALE 5 (5)

21.46 – FILM Un figlio di nome Erasmus – Commedia 2020

Regia: Alberto Ferrari

Cast: Luca Bizzarri, Ricky Memphis, Paolo Kessisoglu

Commedia on the road con Luca e Paolo. 20 anni dopo l’Erasmus, quattro amici si ritrovano a Lisbona per il funerale della donna amata. Non mancheranno le sorprese.

ITALIA 1 (6)

21:21 FILM The Avengers – Azione 2012

Regia: Joss Whedon

Cast: Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Samuel L. Jackson, Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth

Nick Fury, direttore dello S.H.I.E.L.D., raduna una squadra di supereroi per fermare Loki, il fratello adottivo di Thor, che vuole distruggere la Terra.

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Piazza Pulita – conduce Corrado Formigli

TV 8 (8)

21.30 INTRATTENIMENTO Bruno Barbieri – 4 Hotel – Calabria

22.55 INTRATTENIMENTO Bruno Barbieri – 4 Hotel – Val D’Aosta

NOVE (9)

21.25 ATTUALITA’ PRIMA TV Faking It – Bugie o verità? –

23.00 ATTUALITA’ PRIMA TV Faking It – Bugie o verità? – Il delitto di Avetrana

VENTI (20)

21.12 FILM Ninja Assassin – Azione 2009

Regia: James McTeigue

Cast: Rick Yune, Naomie Harris

Prodotto dai registi della trilogia di Matrix. Un ragazzo viene addestrato al mestiere di killer da una pericolosa societa’ segreta.

23.09 FILM I Vichinghi – Azione 2014

Regia: Claudio Fäh

Cast: Tom Hopper, Ryan Kwanten, Charlie Murphy, Ed Skrein, Anatole Taubman, James Norton, Leo Gregory, Ken Duken

Un gruppo di Vichinghi in viaggio verso la Gran Bretagna ha una sola possibilita’ per salvarsi dagli scozzesi: raggiungere la fortezza di Danelag. Con Tom Hopper.

RAI 4 (21)

21.21 SERIE TV Hawaii Five-0 St2 ep.10

22.06 SERIE TV Hawaii Five-0 St2 ep.11

22.53 SERIE TV Hawaii Five-0 St3 ep.12

23.30 FILM The Misfits – Azione 2021

Regia: Renny Harlin

Cast: Pierce Brosnan, Tim Roth, Nick Cannon

IRIS (22)

21.12 FILM Cobra – Poliziesco 1986

Regia: George Pan Cosmatos

Cast: Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen, Andrew Robinson, Reni Santoni

Per il ciclo: ACTION. Dal romanzo “Facile preda” di Paula Gosling. Il poliziotto Cobretti, Sylvester Stallone, deve proteggere una super-testimone da una banda di criminali.

23.02 FILM Point Break – Punto di rottura – Azione 1991

Regia: Kathryn Bigelow

Cast: Keanu Reeves, Patrick Swayze

Per il ciclo: ACTION. Pellicola cult con Patrick Swayze e Keanu Reeves. Un investigatore dell’FBI si infiltra in un gruppo di surfisti per smascherare una banda di rapinatori di banc…

RAI 5 (23)

21.15 MUSICA Macbeth (Teatro alla Scala, 2021) – Dal Teatro alla Scala di Milano, dramma lirico in quattro atti su libretto di Francesco Maria Piave, musica di Giuseppe Verdi. Orchestra e Coro del Teatro alla Scala, Direttore Riccardo Chailly. Regia Tv di Arnalda Canali.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Zathura – Un’avventura spaziale – Fantascienza 2005

Regia: Jon Favreau

Cast: Tim Robbins, Dax Shepard, Jonah Bobo, Dax Shepard. Josh Hutcherson, Jonah Bobon, Kristen Stewart

In punizione per l’ennesimo litigio con il fratello maggiore, il piccolo Danny scopre nello scantinato di casa un vecchio gioco da tavola, Zathura, che lo condurrà a vivere un’avventura incredibile.

22.50 FILM L’alba del pianeta delle scimmie – Fantascienza 2011

Regia: Rupert Wyatt

Cast: James Franco, John Lithgow, Brian Cox, Andy Serkis, Freida Pinto, Karin Konoval

Il ricercatore Will Rodman sperimenta su una scimmia un siero per la cura dell’Alzheimer, ma l’animale viene abbattuto perché aggressivo. Prima di morire partorisce un cucciolo che Will porta a casa sua

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Flesh and Blood St1 Ep3

22.05 SERIE TV Flesh and Blood St1 Ep4

23.00 SHOW Italiani fantastici e dove trovarli

23.55 FILM Un estate in Scozia – Sentimentale 2012

Regia: Michael Keusch

Cast: Ulla Geiger, Marion Kracht, Sascha Hehn, David Bunners

CIELO (26)

21.25 FILM The punisher – Azione 2004

Regia: Jonathan Hensleigh

Cast: Jon Bernthal, Ben Barnes , Amber Rose Revah, Giorgia Whigham

Dal fumetto della Marvel, le avventure di Frank Castle, spinto dalla vendetta a diventare un killer in difesa dei piu’ deboli.

23.40 DOCUMENTARIO Gola profondissima – Ep. 4 – Dietro le quinte del remake del famosissimo film per adulti ‘Gola Profonda’.

TWENTY SEVEN (27)

21.07 FILM i Goonies – Avventura 1985

Regia: Richard Donner

Cast: Josh Brolin, Sean Astin, Jeff Cohen, Martha Plimpto

Un cult del genere avventura per ragazzi. Un gruppo di ragazzini scopre un’antica mappa scritta da un leggendario pirata e parte alla ricerca del tesoro.

23.14 FILM Mr. Crocodile Dundee II – Avventura 1988

Regia: John Cornell

Cast: Paul Hogan, Linda Kozlowski, Charles S. Dutton, John Meillon

Dundee libera la sua donna e fugge con lei in Australia, dove sistemera’ una volta per tutte i malviventi, che l’hanno inseguito fin la’.

LA7d (29)

21.30 FILM Cocoon – L’energia dell’universo – Fantasy 1985

Regia: Ron Howard

Cast: Don Ameche, Wilford Brimley, Hume Cronyn, Brian Dennehy

Alcuni ospiti di una comunità per anziani della Florida, improvvisamente e misteriosamente riacquistano energie giovanili perdute da un pezzo.

23:40 FILM Miss Marple – Un messaggio dagli spiriti – Giallo 2006

Regia: Paul Unwin

Cast: Geraldine McEwan, Michael Brandon, Laurence Fox

Miss Marple, durante una tempesta di neve, trova rifugio in una casa e si trova a dover indagare sulla misteriosa morte del padrone, predetta da una tavola ouija.

LA5 (30)

21:14 FILM 17 Again – Ritorno al liceo – Commedia 2009

Regia: Burr Steers

Cast: Zac Efron, Leslie Mann, Thomas Lennon, Matthew Perry

Teen comedy con Zac Efron e Matthew Perry (“Friends”). Racconto spazio-temporale in cui un quarantenne ritorna adolescente.

23:23 FILM Ragazze nel pallone – Tutto o niente – Commedia 2006

Regia: Steve Rash

Cast: Hayden Panettiere, Solange Knowles, Gus Carr, Marcy Rylan

Britney, capitano delle cheerleader di un esclusivo college, deve trasferirsi in un altro istituto. Ma non si da’ per vinta e fonda una nuova squadra di cheerleader

REAL TIME (31)

21:20 INTRATTENIMENTO Vite al limite – Latonya

Latonya ha raggiunto un peso così alto che non riesce quasi a muoversi. La donna non si sforza di cambiare le sue abitudini alimentari, ma riuscirà a farlo per amore?

23:05 INTRATTENIMENTO Vite al limite – Bianca

Bianca vuole trasferirsi dal suo fidanzato, che la aiuterà ad affrontare la sua seconda operazione. Ma lui ha cambiato idea e i suoi progressi potrebbero andare perduti.

CINE34 (34)

21:05 FILM I due carabinieri – Commedia 1984

Regia: Carlo Verdone

Cast: Carlo Verdone, Enrico Montesano

C. Verdone ed E. Montesano, sono Marino e Glauco, due carabinieri la cui forte amicizia viene messa in crisi dal comune interesse per Rita, cugina di Marino.

23:18 FILM Il tenente dei carabinieri – Commedia 1986

Regia: Maurizio Ponzi

Cast: Enrico Montesano, Nino Manfredi, Massimo Boldi, Marisa Laurito

Una banconota falsa, rifilata ad un tenente dei Carabinieri da una bella ragazza, e’ il primo di una serie di eventi collegati tra loro.