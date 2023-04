Programmi TV stasera giovedì 27 aprile 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su Italia News la programmazione serale in TV di oggi giovedì 27 aprile 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

Stai cercando i programmi tv di un altro giorno? Cl icc a qui

RAI 1 (1)

21.30 – SERIE TV PRIMA TV Un Passo dal cielo S7E9 – Radici e rami – Parte 1

SerieTV con Giusy Buscemi e Marco Rossetti.

Manuela e Vincenzo indagano un crimine compiuto durante una rievocazione storica. Eva offre aiuto a Vincenzo e Carolina. Manuela aiuta Gregorio con un esame. Mirko invece medita vendetta.

22.30 SERIE TV PRIMA TV Un Passo dal cielo S7E10 – Radici e rami – Parte 2

SerieTV con Giusy Buscemi e Marco Rossetti.

Mirko chiede a Nathan spiegazioni su Paron e Adele. Mentre Manuela cerca chiarezza con Gregorio, Carolina è alle prese con sua madre, e tenta di capire le intenzioni di Eva.

23.35 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.54 – INFORMAZIONE Tg1

23.57 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.20 FILM PRIMA TV – Con Air – Azione 1997

Regia: Simon West

Cast: Nicolas Cage, John Cusack, John Malkovich, Steve Buscemi

Con Air è un aeroplano che ogni anno trasporta criminali che devono essere processati, ricoverati in ospedali o trasferiti in altre prigioni. Nel viaggio che dovrebbe riportare il detenuto in libertà provvisoria Cameron Poe da moglie e figlia, però, un pazzo criminale cerca di dirottare l’aereo. E sale la tensione.

23.20 SHOW – Bar Stella

Il Bar Stella è un carosello di chiacchiere, ironia, colori, citazioni, omaggi e canzoni. Ad animarlo ci sono i suoi clienti un po’ bizzarri, la Disperata Erotica Band ed il suo gestore d’eccezione, Stefano De Martino.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ Indovina chi viene a cena – Il cavallo di Troia – condotto da Sabrina Giannini

L’inchiesta di Rai3 su ambiente, animali e modelli alimentari sostenibili. Mettiamo a confronto le ipocrisie e le contraddizioni del sistema di sfruttamento delle risorse puntando su ricerche e progetti alternativi, focalizzandoci in particolare sulla radicale evoluzione del rapporto tra gli uomini e gli animali, in perenne conflitto tra etica e sfruttamento, bisogno e passione.

23.15 – ATTUALITA’ Mixer – Vent’anni di televisione di Giovanni Minoli

Giovanni Minoli ricostruisce, puntata dopo puntata, anno dopo anno, rilegando frammenti di memoria collettiva, un album del nostro tempo. Il racconto dei grandi temi e snodi della storia italiana di fine Novecento, un intreccio narrativo che a distanza di oltre 40 anni rivisita la forza narrativa e il valore documentario dello storico rotocalco e dei suoi protagonisti, delle sue inchieste, dei suoi faccia a faccia e delle sue storie, facendo emergere una continuità tra quegli anni Ottanta e Novanta e la fotografia del nostro Paese oggi.

RETE 4 (4)

21.24 – ATTUALITA’ Dritto e Rovescio – Prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualita’ politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

CANALE 5 (5)

20.46 – CALCIO Fiorentina – Cremonese Coppa Italia – Semifinale di ritorno

In diretta dallo stadio Artemio Franchi i viola guidati da Vincenzo Italiano sfidano i grigiorossi lombardi.

22.57 – INFORMAZIONE SPORTIVA Coppa Italia live 2022/23

Gli highlights di tutte le partite di Coppa Italia 2022-2023 in esclusiva assoluta su Mediaset.

23.57 – INFORMAZIONE Tg5

ITALIA 1 (6)

21:29 SHOW Back to School – Con Federica Panicucci. 30 “ripetenti” VIP sono costretti a tornare sui banchi di scuola per affrontare un vero esame di quinta elementare Visibile in HD sul canale 506

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Piazza Pulita – conduce Corrado Formigli

TV 8 (8)

21.30 INTRATTENIMENTO Bruno Barbieri – 4 Hotel – Lecce

22.50 INTRATTENIMENTO Bruno Barbieri – 4 Hotel – Abruzzo

NOVE (9)

21.25 SHOW PRIMA TV Il contadino cerca moglie

VENTI (20)

21.10 FILM Constantine – Fantasy/Horror 2005

Regia: Francis Lawrence

Cast: Keanu Reeves, Rachel Weisz, Tilda Swinton, Peter Stormare

Dai fumetti “Hellblazer”. L’esorcista Constantine affianca una detective per indagare sul suicidio della sorella gemella di quest’ultima.

23.32 FILM I.T. – Una Mente Pericolosa – Thriller 2016

Regia: John Moore

Cast: Pierce Brosnan, Jason Barry, Karen Moskow, Kai Ryssdal

Un magnate dell’aviazione entra in conflitto con un consulente informatico che, usando la tecnologia, minaccia la sua famiglia e il suo lavoro. Con Pierce Brosnan

RAI 4 (21)

21.19 SERIE TV Hawaii Five-0 II ep.22

22.02 SERIE TV Hawaii Five-0 II ep.23

22.45 SERIE TV Hawaii Five-0 III ep.1

Dopo aver scoperto che sua madre è viva, McGarrett cerca di riallacciare un rapporto con lei elaborando questa situazione. La squadra rintraccia anche Frank Delano, responsabile di aver ucciso la moglie di Chin.

23.29 FILM Manhunt – Azione 2017

Regia: John Woo

Cast: Tao Okamoto, Ji-won Ha, Jun Kunimura

L’avvocato Du Qiu vorrebbe interrompere la collaborazione con una multinazionale invischiata in affari illeciti, ma si trova con la polizia alle calcagna accusato di un omicidio che non ha commesso.

IRIS (22)

21.12 FILM Testimone involontario – Azione 1997

Regia: David Hogan

Cast: Keenen Ivory Wayans, Jon Voight, Paul Sorvino, Robert Culp

Per il ciclo: ACTION. Thriller con Jon Voight. James, eroe della guerra del Golfo, e’ condannato a morte per l’omicidio di un suo superiore. Ha un solo modo per evitarla.

22.54 MAGAZINE Scuola di cult – Enrico Tamburini conduce una rubrica dedicata ai segreti, retroscena ed alle tantissime curiosita’ del grande mondo del cinema.

23.06 FILM A rischio della vita – Azione 1995

Regia: Peter Hyams

Cast: Jean-Claude Van Damme, Dorian Harewood, Powers Boothe, Raymond J. Barry, Whittni Wright

Per il ciclo: ACTION. Film d’azione con Van Damme. Dieci cariche di esplosivo sono piazzate nella Civic Arena, dove sta per svolgersi la finale di hockey su ghiaccio.

RAI 5 (23)

21.15 MUSICA Turandot (Teatro dell’Opera di Roma)

23.06 DOCUMENTARIO Rock Legends: Velvet Underground –

I Velvet Underground sono protagonisti del format che celebra le pietre miliari del rock e del pop. Attraverso interviste, aneddoti, esibizioni live e videoclip, ripercorriamo la carriera e la vita personale di Lou Reed e soci.

23.30 DOCUMENTARIO A Night With Lou Reed

Negli anni in cui il rock era permeato dall’euforia pacifista, Lou Reed e i Velvet Underground proponevano un’estetica urbana nuda e cruda. Da allora, la musica di Lou Reed continua a esercitare la sua influenza pervasiva sul rock moderno. In questo concerto del 1983 registrato al Bottom Line Club di New York City, Lou Reed ci restituisce il profumo di un’epoca d’oro per il rock.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Alita – Angelo della battaglia – Fantascienza 2019

Regia: Robert Rodriguez

Cast: Rosa Salazar, Jennifer Connelly, Christoph Waltz

Il dottor Ido Dyson vive ad Iron City nel 2563, trecento anni dopo la “caduta”, e ripara cyborg nella propria clinica. In cerca di componenti perlustra la discarica, dove cadono i rifiuti dalla città sospesa in cielo di Zalem, e qui trova la parte centrale di una ragazza cyborg, che decide di innestare nel corpo, mai utilizzato, che aveva preparato per sua figlia Alita.

23.10 FILM Lasciami entrare – Horror 2008

Regia: Tomas Alfredson

Cast: Kåre Hedebrant, Kare Hedebrant, Karin Bergquist, Peter Carlberg, Ika Nord, Mikael Rahm, Karl-Robert Lindgren, Anders T. Peedu, Pale Olofsson, Cayetano Ruiz, Patrik Rydmark, Johan Sömnes, Lina Leandersson, Per Ragnar, Henrik Dahl

Stoccolma 1982. Il dodicenne Oskar, vittima di bullismo, conosce la misteriosa coetanea Eli mentre, nel quartiere, si moltiplicano efferati omicidi. Dal best-seller di John Ajvide Lindqvist.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Morgane – Detective geniale St2 Ep7 – 55 chili

22.20 SERIE TV Morgane – Detective geniale St2 Ep8 – Insperata fortuna

23.15 SHOW Italiani fantastici e dove trovarli

CIELO (26)

21.20 FILM Il duello – Western 2016

Regia: Kieran Darcy-Smith

Cast: Woody Harrelson, Liam Hemsworth, Alice Braga

Un ranger viene mandato in una cittadina, presso un’idilliaca comunita’, a investigare su alcuni misteriosi omicidi.

23.30 DOCUMENTARIO The Right Hand – Lo stagista del porno – Ep. 5 – Brandon MacIntosh e’ un giovane che si e’ appena diplomato, originario di Ayr, in Ontario. Il ragazzo viene assunto come assistente di produzione per una societa’ che realizza film per adulti.

TWENTY SEVEN (27)

21.05 FILM C’è [email protected] per te – Commedia 1998

Regia: Nora Ephron

Cast: Tom Hanks, Meg Ryan, Jean Stapleton, David Chappelle, Bruce Jay Friedman, John Randolph, Parker Posey, Greg Kinnear

Tom Hanks e Meg Ryan insieme in una commedia ormai divenuta un cult. Kathleen e Joe sono rivali in affari, ma un giorno, tutto cambia.

23.10 FILM Un piano perfetto – Commedia 2013

Regia: Pascal Chaumeil

Cast: Dany Boon, Diane Kruger, Alice Pol, Robert Plagnol

Per infrangere una maledizione di famiglia, Isabelle vuole sposare un uomo privo di fascino, divorziare e ri-sposarsi con l’uomo che ama. Con Diane Kruger, Dany Boon.

TV 2000 (28)

20.56 FILM Un tè con Mussolini – Commedia 1998

Regia: Franco Zeffirelli

Cast: Cher, Massimo Ghini, Judi Dench, Joan Plowright, Maggie Smith

Firenze; 1934: un gruppo di signore inglesi si trova presso la tomba di Elizabeth Barrett Browning per l’annuale omaggio alla poetessa.

23.02 FILM Santa subito – Documentario 2019

Regia: A. Piva

Bari, la fine degli anni Ottanta. Santa – che ha poco meno di vent’anni – come ogni ragazza custodisce sogni e apprensioni, che affida al suo diario. Nel suo cuore ardono fede cristiana e fame di vita: è ferma nel voler assecondare la sua vocazione spirituale, non prima però di aver conseguito la laurea, come ha concordato con i suoi. Qualcuno però si intromette tra Santa e le sue aspirazioni.

LA7d (29)

21.30 SERIE TV Domina S1 E1

22.30 SERIE TV Domina S1 E2

23.30 FILM Miss Marple: c’è un cadavere in biblioteca – Giallo 2004

Regia: Andy Wilson

Cast: Geraldine McEwan, Ian Richardson, Tara Fitzgerald

Nella biblioteca di Gossington viene ritrovato un cadavere, che si scopre essere Ruby, una ballerina del Hotel Majestic, figlia adottiva del ricco Conway Jefferson. Al difficile caso che vede indagati il giovane artistoide Basil Blake, il genero e la nuora di Conway Mark Gaskell e Adelaide e la cugina Josie Turner, indagano l’agente Melchett, il sovrintendente Harper e naturalmente la scaltra Jane Marple con l’aiuto dell’amica Dolly.

LA5 (30)

21:10 FILM The Twilight Saga: New Moon – Fantasy 2009

Regia: Chris Weitz

Cast: Robert Pattinson, Kristen Stewart, Dakota Fanning, Taylor Lautner

Una serie di premonizioni riportano Edward e Bella in contatto. Ma nuove insidie attendono i due innamorati. Con Kristen Stewart, Robert Pattinson.

23:30 FILM Ragazze nel pallone – Sfida mondiale – Commedia 2017

Regia: Robert Adetuyi

Cast: Stephan Benson, Kai Luke Brummer, Sophie de Bruyn

Le Rebels, campionesse di cheerleading, vengono sfidate da un team chiamato The Truth, intenzionato a distruggere la loro reputazione. Con S. Benson.

REAL TIME (31)

21:20 INTRATTENIMENTO Vite al limite – Patrick

23:10 INTRATTENIMENTO Il re del bisturi – Ep.3

23:30 INTRATTENIMENTO Il re del bisturi – Ep.4

CINE34 (34)

21:05 FILM Infelici e contenti – Commedia 1992

Regia: Neri Parenti

Cast: Renato Pozzetto, Ezio Greggio, Marina Suma, Yvonne Sciò

Divertente commedia con R. Pozzetto e E. Greggio. Un truffatore non vedente coinvolge un paralitico nei suoi loschi affari.

22:57 FILM Il burbero – Commedia 1986

Regia: Castellano & Pipolo

Cast: Adriano Celentano, Debra Feuer, Jean Sorel, Angela Finocchiaro

Mary, cameriera che vive a New York, viene richiamata in Italia dal marito, finito nei guai. Sull’aereo conosce un burbero avvocato. Con A. Celentano, D. Feuer.