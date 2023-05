Programmi TV stasera giovedì 25 maggio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su Italia News la programmazione serale in TV di oggi giovedì 25 maggio 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21:30 – DOCUMENTARIO Ulisse: il piacere della scoperta – Piero Angela – Un viaggio lungo una vita

Alberto Angela ripercorre tutte le tappe dei settanta anni di carriera di Piero Angela: un pioniere, un visionario che, sempre con razionalità e rigore scientifico, ci ha raccontato la complessità del mondo, i progressi della scienza e della tecnologia, ma anche, anzitempo, le conseguenze dell’accelerazione del progresso, i problemi etici e ambientali. Un intellettuale che sapeva parlare a tutti, spiegando cose a volte molto complesse con parole semplici e chiare.

RAI 2 (2)

21.20 FILM PRIMA TV – Greta – Giallo 2018

Regia: Neil Jordan

Cast: Isabelle Huppert, Chloë Grace Moretz, Maika Monroe

La giovane Frances, provata dalla morte della madre, conosce per caso Greta, una ricca vedova solitaria. Tra le due donne s’instaura un forte legame che, in breve tempo, diventa un’amicizia morbosa. Ma chi è veramente Greta? Quali sono le sue reali intenzioni?

23.10 SHOW – Bar Stella – Puntata del 25/05/2023

Grande festa di chiusura (temporanea) del Bar Stella con due ospiti d’eccezione: una delle voci più belle della musica italiana, Arisa e il maestro indiscusso delle televendite, Giorgio Mastrota, al quale il nostro led analogico Ambrosia porgerà la fatidica domanda: tutto può essere venduto? Il tema vede le incursioni di Zio Savino, il barista Luciano, Marta la sapiosessuale, il corpo di ballo che non balla, Edmondo l’uomo di mondo, l’attore Victor Francesco Cardona, Franco il cameriere, la mezzaluna, il maestro Pino Perris e ovviamente il padrone di casa, Stefano De Martino.

RAI 3 (3)

21.20 – DOCUMENTARIO Memories – I ragazzi delle scorte. Le stragi di Via Capaci e Via D`Amelio

A trent’anni dalle stragi di mafia di Capaci e via D’Amelio, Rosaria Costa, vedova dell’agente Vito Schifani, e Salvatore Lopresti, in forze al Reparto Scorte della Questura di Palermo, ripercorrono quei tragici eventi che hanno segnato e cambiato per sempre le loro vite. Rosaria a soli 22 anni resta sola a crescere un figlio di quattro mesi e vede infrangersi i sogni e progetti fatti con Vito. Salvatore, invece, vede uno dopo l’altro cadere i suoi colleghi e amici.

23.20 – ATTUALITA’ Mixer – Vent’anni di televisione – Puntata del 25/05/2023 di Giovanni Minoli (leggi articolo)

A pochi giorni dal 38° anniversario, focus speciale su una delle pagine più cupe e controverse della storia dello sport, la tragedia dell’Heysel, con la morte di 39 tifosi all’interno dello stadio di Bruxelles durante la finale della Coppa dei Campioni del 29 maggio 1985. Un’attenta inchiesta per cercare di ricostruire quello che è accaduto durante quella tragica e assurda giornata, dalle mancanze nella sicurezza e delle forze dell’ordine fino alla criticata e dibattuta decisione di giocare ugualmente la partita fra Juventus e Liverpool. In studio, Marco Tardelli, uno dei protagonisti del club torinese, racconta quel giorno dal punto di vista dei giocatori. Sono del 1983 i Faccia a faccia incrociati tra il Segretario del PCI Enrico Berlinguer, il Segretario del PSI Bettino Craxi, poco prima di diventare il primo Presidente del Consiglio socialista, e il Premio Nobel per la Pace Henry Kissinger. L’ex Segretario di stato USA, in particolare, esprime il suo giudizio su Aldo Moro, smentendo i presunti contrasti avuti con lui a causa del compromesso storico e rispondendo anche alle accuse della vedova Moro. E ancora, Kissinger si esprime sulle Brigate Rosse, sul Partito Comunista italiano, sul rischio in Europa di una terza guerra mondiale e della minaccia nucleare, sull’avvento di Andropov nell’Unione Sovietica e sul presunto complotto bulgaro-sovietico dietro l’attentato a Giovanni Paolo II. In chiusura, Minoli racconta su Blitz a Gianni Minà il dietro le quinte di questo storico Faccia a Faccia con Kissinger.

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Dritto e Rovescio – Prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualita’ politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

CANALE 5 (5)

21.44 – SHOW Zelig

ITALIA 1 (6)

21:22 SERIE TV PRIMA TV Chicago fire – PrimaTv – S10 Ep.10 Ritorno esplosivo

Kidd torna a casa e in caserma spiegando a Severide e a Boden il perche’ del suo comportamento. E’ ancora decisa a voler fare il tenente ma ha paura che sia presto.

22:12 SERIE TV PRIMA TV Chicago fire – PrimaTv – S10 Ep11 Tra due fuochi

22:58 SERIE TV PRIMA TV Chicago Med – PrimaTv – S7 Ep1 Non tutto e’ sempre reale

Will Halstead ritorna al Med per aiutare la Goodwin in un indagine segreta. La dottoressa Stevie e il dottor Dylan curano una bambina affetta da anemia falciforme

23:41 SERIE TV PRIMA TV Chicago Med – PrimaTv – S7 Ep2 Mi sostieni o mi lasci andare?

Dylan e Charles si occupano di una paziente che soffre di depressione cronica e che ha appena tentato il suicidio.

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Piazza Pulita – conduce Corrado Formigli

TV 8 (8)

21:30 FILM Il caso Pantani – L’omicidio di un campione – Biografico 2020

Regia: Domenico Ciolfi

Cast: Francesco Pannofino, Marco Palvetti, Brenno Placido

La vicenda di Marco Pantani viene narrata a partire dal 5 Giugno 1999, quando a Madonna di Campiglio venne escluso dal Giro d’Italia perché trovato con un valore di ematocrito troppo alto, fino al 14 Febbraio 2004, giorno della sua morte.

NOVE (9)

21.25 INCHIESTA Il mistero delle gemelline scomparse

Per il ciclo “Nove racconta”, ripercorriamo il caso del rapimento delle gemelline Alessia Vera e Livia Clara Schepp avvenuto il 30 gennaio 2011 in Svizzera.

23.05 INCHIESTA La contessa – Il delitto dell’Olgiata

10 luglio 1991: si consuma il delitto dell’Olgiata. Il caso resta irrisolto per più di 20 anni e solo grazie al DNA si è venuti a capo del mistero.

VENTI (20)

21:13 FILM Sahara – Avventura 2005

Regia: Breck Eisner

Cast: Matthew McConaughey, Penelope Cruz, Steve Zahn, Lambert Wilson

[Avventura] – Due avventurieri e una dottoressa si mettono alla ricerca di una nave fantasma tra le dune del deserto. Dall’omonimo romanzo di Clive Cussler.

23:37 FILM Disturbing The Peace – Sotto Assedio – Azione 2020

Regia: York Alec Shackleton

Cast: Guy Pearce, Devon Sawa, Kelly Greyson

[Azione] – Guy Pearce veste i panni di uno sceriffo che dovra’ fare di tutto per opporsi a una banda di malviventi, che invade la sua tranquilla comunita’ nel Texas. Regia di Y. Shackleton

RAI 4 (21)

21.19 SERIE TV Hawaii Five-0 III ep.11

Dopo aver scoperto che sua madre è viva, McGarrett cerca di riallacciare un rapporto con lei elaborando questa situazione. La squadra rintraccia anche Frank Delano, responsabile di aver ucciso la moglie di Chin.

22.04 SERIE TV Hawaii Five-0 III ep.12

22.52 SERIE TV Hawaii Five-0 III ep.13

23.33 FILM Innocenti Bugie – Azione 2010

Regia: James Mangold

Cast: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Jordi Mollà, Paul Dano, Marc Blucas, Maggie Grace, Viola Davis, Dale Dye, Liam Ferguson, Alex Revan

La tranquilla esistenza di June Havens, ingenua casalinga di provincia, viene improvvisamente sconvolta dall’incontro casuale con il misterioso Roy Miller su un volo per Boston. Lei ne è affascinata, ma non sa che in verità è un agente dell’FBI e che si troverà presto coinvolta in un vertiginoso intrigo spionistico internazionale.

IRIS (22)

21.11 FILM 48 ore – Poliziesco 1982

Regia: Walter Hill

Cast: Nick Nolte, Eddie Murphy, James Remar, Sonny Landham, Frank McRae, Annette O’Toole, David Patrick Kelly

[Poliziesco] – Per il ciclo: ACTION. Action comedy con Nick Nolte e Eddy Murphy. Un poliziotto si fa aiutare da un galeotto per catturare un pericoloso criminale evaso dal carcere.

23:01 MAGAZINE Scuola di cult

Enrico Tamburini conduce una rubrica dedicata ai segreti, retroscena ed alle tantissime curiosita’ del grande mondo del cinema.

23:15 FILM Spy Game – Azione 2001

Regia: Tony Scott

Cast: Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack, Stephen Dillane, Larry Bryggman, Marianne Jean Baptiste, Matthew Marsh, Todd Boyce

[Spionaggio] – Per il ciclo: ACTION. Thriller in cui il veterano della CIA, Robert Redford, scopre che il suo delfino, Brad Pitt, e’ stato arrestato in Cina. Avra’ solo 24 ore per salvarlo.

RAI 5 (23)

21.16 DANZA Sogno di una notte di mezza estate (Hamburg Ballet)

Sogno di una notte di mezza estate, balletto del coreografo John Neumeier – ispirato all’omonima opera di Shakespeare – con l’Hamburg Ballet. Musiche di Felix Mendelssohn Bartholdy e György Ligeti. Scenografo e costumista Jürgen Rose.

23:18 DOCUMENTARIO Joni Mitchell – Woman of Heart and Mind

Uno dei ritratti più completi ed esaustivi della cantautrice canadese. Una biografia confessionale, in cui l’artista si racconta, tra luci ed ombre e tanta, tanta musica. Un documentario ricco di immagini di repertorio e interviste esclusive.

RAI MOVIE (24)

21:09 FILM Terminator – Fantascienza 1984

Regia: James Cameron

Cast: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn, Paul Winfield

Nel 1984 un cyborg che proviene dal 2029 fa il suo arrivo a Los Angeles. La sua missione è quella di uccidere Sarah Connor, impedendole così di dare la vita a John, il futuro capo della resistenza umana a un mondo post atomico dominato dalle macchine. Primo capitolo di una saga epocale.

23.01 FILM L’uomo sul treno – Azione 2018

Regia: Jaume Collet-Serra

Cast: Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson

Michael è un venditore di assicurazioni e viene invitato da una misteriosa sconosciuta a scoprire l’identità di un ladro nascosto sul treno che giornalmente prende per spostarsi prima che il mezzo giunga alla sua ultima fermata. In cambio, avrà una cospicua somma di denaro. Mentre lotta contro il tempo per risolvere l’enigma, Michael si rende conto di fare involontariamente parte di una cospirazione criminale in cui è in gioco la sua stessa vita e quella di tutti i passeggeri…

RAI PREMIUM (25)

21.20 FILM Il destino di Ruby – La Saga di Ruby Landry Drammatico 2021

Regia: Michael Robison

Cast: Kristian Alfonso, Karina Banno, Chad Willett, Crystal Fox

Cacciata dalla sontuosa villa dei Dumas, Ruby torna a vivere nella sua vecchia casa, nei pressi dei Mississippi, con l’intenzione di dare una nuova vita a Pearl, sua figlia. Qui ritrova il suo fidanzato dei tempi del liceo, Paul, pronto a sostenerla in ogni modo. Il giovane la fa trasferire nella sua casa e Ruby sente che la speranza per il futuro è tornata a sorriderle, ma la rete di inganni tessuta dalle persone intorno a lei la farà cadere in un complotto. Riuscirà a venirne fuori?

22.55 SHOW Italiani fantastici e dove trovarli

23.45 FILM Sarò sempre tuo padre – Drammatico 2012

Regia: Lodovico Gasparini

Cast: Giuseppe Fiorello, Ana Caterina Morariu, Rodolfo Laganà, Gioia Spazian

La storia di un padre, che a causa della fine del suo matrimonio perde tutto: casa, lavoro, moglie e soprattutto l’affetto del proprio figlio.

CIELO (26)

21.15 FILM Dead Man Down – Il sapore della vendetta – Azione 2013

Regia: Niels Arden Oplev

Cast: Colin Farrell, Noomi Rapace, Terrence Howard, Armand Assante, Dominic Cooper, Isabelle Huppert, Raw Leiba, James Biberi, Jennifer Butler, Michael McKiddy, Robert Bizik, John Cenatiempo

A New York, il braccio destro di un boss del crimine si lascia sedurre da una bellissima donna in cerca di vendetta.

23:30 DOCUMENTARIO The Right Hand – Lo stagista del porno – Ep. 1 – Brandon MacIntosh e’ un giovane che si e’ appena diplomato di Ayr, in Ontario. Il ragazzo viene assunto come assistente di produzione per una societa’ che realizza film per adulti.

TWENTY SEVEN (27)

21:10 FILM Mr. Bean’s Holiday – Comico 2007

Regia: Steve Bendelack

Cast: Rowan Atkinson, Max Baldry, Karel Roden, Stéphane Debac, Pierre-Benoist Varoclier, Willem Dafoe, Emma de Caunes, Jean Rochefort

[Commedia] – Mr. Bean, Rowan Atkinson, ha vinto la lotteria della parrocchia: i premi sono una telecamera ed una vacanza nel Sud della Francia, che lo portera’ a Cannes. Regia di S. Bendelack

22:46 FILM Un incontro per la vita – Commedia 2017

Regia: Nicolas Vanier

Cast: François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino

[Commedia] – Francia, 1927. L’orfanello Paul arriva nella tenuta del conte La Salle e scopre i segreti del bosco, della vita, e infine del suo passato. Con F. Cluzet. Regia di N. Vanier

TV 2000 (28)

20.56 FILM Alla luce del sole – Drammatico 1945

Regia: Roberto Faenza

Cast: Luca Zingaretti, Giovanna Bozzolo, Alessia Goria, Corrado Fortuna

È la storia del presbitero Giuseppe Puglisi, detto “Pino” (interpretato da Luca Zingaretti), il parroco assassinato da Cosa Nostra a Palermo nel quartiere Brancaccio il giorno del suo 56º compleanno, il 15 settembre 1993.

LA7d (29)

21.30 FILM In Good Company – Commedia 2004

Regia: Paul Weitz

Cast: Scarlett Johansson, Dennis Quaid, Topher Grace, Marg Helgenberger

Il cinquantenne Dan Foreman, direttore commerciale della rivista “Sports America”, stimato da tutti e con una famiglia perfetta, viene declassato dopo l’acquisto dell’azienda da parte di una multinazionale. Il suo nuovo capo è Carter, un ventiseienne senza esperienza che inizia subito a tagliare il personale. Come se non bastasse, il giovane Carter, appena scaricato dalla moglie, comincia a corteggiare Alex, la figlia di Dan che è stata appena accettata in una prestigiosa università di New York.

23:45 FILM American Hustle – L’apparenza inganna – Drammatico 2013

Regia: David O. Russell

Cast: Christian Bale, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jeremy Renner, Jack Huston, Louis C.K., Michael Peña, Alessandro Nivola, Dawn Olivieri, Colleen Camp, Anthony Zerbe, Erica McDermott, Adrian Martinez, Melissa McMeekin, Amy Adams, Bradley Cooper

Ambientato nel seducente mondo di uno dei più sbalorditivi scandali che hanno scosso gli Stati Uniti, American Hustle racconta la storia di un brillante impostore, Irving Rosenfeld (Christian Bale), che, insieme alla sua scaltra amante britannica Sydney Prosser (Amy Adams), viene obbligato a lavorare per un agente dell’FBI fuori controllo, Richie DiMaso (Bradley Cooper). DiMaso li catapulta in un mondo di faccendieri, intermediari del potere, mafiosi… un mondo tanto pericoloso quanto affascinante. Jeremy Renner è Carmine Polito, un volubile e influenzabile politico del New Jersey, stretto tra la morsa dei truffatori e dei federali, mentre l’imprevedibile moglie di Irving, Rosalyn (Jennifer Lawrence), potrebbe essere l’elemento che farà crollare il castello di finzioni.

LA5 (30)

21:10 FILM Step up – Musical 2006

Regia: Anne Fletcher

Cast: Channing Tatum, Jenna Dewan, Damaine Radcliff, Drew Sidora, Mario, De’Shawn Washington, Rachel Griffiths, Josh Henderson, Tim Lacatena, Alyson Stoner, Heavy D, Deirdre Lovejoy, DeLon Howell, Jane Beard, Richard Pelzman, Carlyncia Peck, Isaiah Washington, Anne Fletcher

[Drammatico] – Primo capitolo della saga dance con Channing Tatum. In una scuola d’arte del Maryland, il giovane Tyler scoprira’ la passione per il ballo. Regia di A. Fletcher; USA 2006

23:09 FILM Step Up All In – Commedia 2014

Regia: Trish Sie

Cast: Ryan Guzman, Izabella Miko, Alyson Stoner, Briana Evigan, Adam G. Sevani

[Drammatico] – Nuovo capitolo della piu’ famosa saga dance del cinema. Lo street dancer di Miami Sean Asa, si traferisce a Hollywood per inseguire i suoi sogni di fama e fortuna. Regia di T. Sie

REAL TIME (31)

21:30 INTRATTENIMENTO Sorelle al limite – Spirale negativa

Tammy è ancora in riabilitazione, ma alcune brutte notizie la fanno precipitare in una spirale negativa. Inoltre, Chris si scontra con la realtà.

22:30 INTRATTENIMENTO Sorelle al limite – Brutta notizia

Dopo aver scoperto che Tammy è stata derubata, Misty e Amanda vanno da lei per darle la notizia. Con la sorella al fianco, Tammy affronta la temuta bilancia.

23:30 INTRATTENIMENTO Vite al limite – La storia di Nikki

Nikki pesa circa 300 chili e rischia di non muoversi più. La donna ha un bypass gastrico e deve affrontare la sua dipendenza dal cibo.

CINE34 (34)

21:05 FILM L’allenatore nel pallone 2 – Commedia 2008

Regia: Sergio Martino

Cast: Lino Banfi, Anna Falchi, Urs Althaus

[Commedia] – L. Banfi torna nei panni del mitico Oronzo Cana’. Dopo aver rivelato alcune verita’ “scomode” in un programma tv, viene ingaggiato di nuovo dalla Longobarda. Regia di S. Martino

23:14 FILM Ovosodo – Commedia 1997

Regia: Paolo Virzì

Cast: Edoardo Gabbriellini, Marco Cocci, Claudia Pandolfi, Malcolm Lunghi, Matteo Campus, Nicoletta Braschi

[Commedia] – Pluripremiato film di Paolo Virzi’, con Nicoletta Braschi. Un viaggio a ritroso e contemporaneo nella vita del livornese Piero Mansani, detto “Ovosodo”. Regia di P. Virzi’