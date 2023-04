Programmi TV stasera giovedì 20 aprile 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su Italia News la programmazione serale in TV di oggi giovedì 20 aprile 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SERIE TV PRIMA TV Un Passo dal cielo S7E7 – Solo per amore – Parte 1

SerieTV con Giusy Buscemi e Marco Rossetti.

Le indagini sull’omicidio di una donna mettono inaspettatamente Manuela in pericolo, mentre Nathan è sulle tracce di Mirko. Il ritorno di Eva aggiunge scompiglio nella vita di Vincenzo.

22.35 SERIE TV PRIMA TV Un Passo dal cielo S7E8 – Solo per amore – Parte 2

SerieTV con Giusy Buscemi e Marco Rossetti.

Nathan, Vincenzo e Gregorio indagano per capire cose è successo a Manuela. Nathan chiede a Mirko di trasferirsi da lui, mentre Carolina scopre una cosa spiacevole sul conto di Vincenzo.

23.40 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 FILM PRIMA TV – After 2 – Drammatico 2020

Regia: Roger Kumble

Cast: Josephine Langford, Dylan Sprouse, Hero Fiennes Tiffin

Tessa scopre che Hardin aveva scommesso con i suoi amici di farla innamorare di lui e si convince che il suo lato di “bad boy” prevarrà sempre su quello dolce di cui lei è innamorata. Ma lui la ama davvero e non è disposto a farsela scappare. Riusciranno a costruire un rapporto più stabile e maturo?

23.15 SHOW – Stasera c’è Cattelan su Rai2 – Un Late Show dalla forte identità, con interviste sorprendenti, ospiti che si mettono alla prova ed affrontano le sfide più improbabili, monologhi, musica e la capacità di non prendersi mai sul serio fino in fondo.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ Splendida Cornice condotto da Geppi Cucciari

Tutto può essere cultura, l’importante è come la usi. Da questa convinzione parte Splendida Cornice nel quale, con ironia, autoironia, citazione e autocitazione, Geppi Cucciari conversando con la gente, narrando le loro storie, commentando le notizie della settimana e i suoi interpreti. Ospiti di questa puntata: Antonella Clerici, Luciana Littizzetto, Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, Tosca e, in collegamento, la scrittrice Valérie Perrin. Insieme a Geppi Cucciari la band capitanata da Nicola “Ballo” Balestri, il divulgatore Roberto Mercadini e l’insegnante d’italiano Andrea Maggi.

23.15 – ATTUALITA’ Mixer – Vent’anni di televisione di Giovanni Minoli

Il Faccia a faccia con Paolo Conte, un nuovo omaggio a Gianni Minà e i suoi grandi ospiti e un focus su Padre Pio. È del 1989 il Faccia a faccia di Giovanni Minoli con Paolo Conte: all’Olympia di Parigi l’avvocato chansonnier, che recentemente è stato il primo cantautore in assoluto a esibirsi alla Scala di Milano, racconta le sue origini, il rapporto col grande successo anche internazionale, con le donne e con la sua città natale, Asti. Continua l’omaggio a Gianni Minà e i suoi incontri con i grandi senza tempo: da Blitz del 1983 Giorgio Strehler, Ornella Vanoni, Mariangela Melato e Caterina Caselli si esibiscono live su “Ma mi”, oltre a un’inedita Carla Fracci anche in chiave rock. Arricchisce la puntata anche uno speciale focus del 1991 sulla storia di Padre Pio da Pietrelcina, fra venerazione popolare e le controversie che hanno accompagnato la vicenda del Santo delle stimmate, anche con immagini dell’ultima messa celebrata il 23 settembre 1968.

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Dritto e Rovescio – Prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualita’ politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

CANALE 5 (5)

21.45 – FILM Un boss in salotto – Commedia 2014

Regia: Luca Miniero

Cast: Paola Cortellesi, Luca Argentero, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro, Ale, Franz, Massimo De Lorenzo, Marco Marzocca

Nord e Sud si scontrano nei battibecchi fra Cristina e suo fratello Ciro, boss agli arresti domiciliari. Con Paola Cortellesi e Rocco Papaleo.

23.44 – INFORMAZIONE Tg5 – Le notizie piu’ importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 5.

ITALIA 1 (6)

21:28 SHOW Back to School – Con Federica Panicucci. 30 “ripetenti” VIP sono costretti a tornare sui banchi di scuola per affrontare un vero esame di quinta elementare Visibile in HD sul canale 506

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Piazza Pulita – conduce Corrado Formigli

TV 8 (8)

20.55 SPORT Roma – Feyenoord – UEFA Europa League – Quarti Ritorno

Giallorossi per la 3a semifinale europea consecutiva. Feyenoord per la 2a di fila. Ha vinto 1-0 all’andata. 1-1 all’Olimpico nell’unico precedente europeo. TC: Zancan-Serena.

23.00 INFORMAZIONE SPORTIVA Postpartita UEFA Europa League

NOVE (9)

21.25 ATTUALITA’ PRIMA TV Faking It – Bugie o verità? – Giosué Ruotolo

23.10 ATTUALITA’ PRIMA TV Faking It – Bugie o verità? – Sonia Bracciale

VENTI (20)

21.11 FILM Mine – Thriller 2016

Regia: Fabio Guaglione,

Cast: Armie Hammer, Annabelle Wallis, Tom Cullen

Mike e’ un tiratore scelto inviato con Tommy nel deserto per uccidere un pericoloso terrorista. Durante la missione qualcosa non funziona: ci sono mine ovunque.

23.21 FILM Doom – Fantascienza 2005

Regia: Andrzej Bartkowiak

Cast: Dwayne “The Rock” Johnson, Karl Urban, Rosamund Pike, DeObia Oparei

Film con Dwayne Johnson basato sull’omonima serie di videogiochi. Un gruppo di Marines deve salvare una base spaziale su Marte.

RAI 4 (21)

21.19 SERIE TV Hawaii Five-0 II ep.19

22.00 SERIE TV Hawaii Five-0 II ep.20

22.45 SERIE TV Hawaii Five-0 II ep.21

22.45 FILM Devil’s Knot – Fino a prova contraria – Thriller 2013

Regia: Atom Egoyan

Cast: Reese Witherspoon, Colin Firth

Basato sulla storia vera di tre adolescenti, conosciuti come i “Tre di West Memphis”, accusati ingiustamente dell’omicidio di tre bambini e scarcerati dopo 18 anni di prigione. I fatti risalgono al 1993, nella piccola e religiosa città di West Memphis, in Arkansas, dove tre bambini di otto anni scompaiono dal loro quartiere e vengono poi trovati brutalmente uccisi. Nella comunità si scatena una caccia al colpevole, che troverà nei tre adolescenti ribelli, il capro espiatorio perfetto nonostante non ci siano prove.

IRIS (22)

21.12 FILM Payback – La rivincita di Porter – Azione 1999

Regia: Brian Helgeland

Cast: Mel Gibson, Gregg Henry, Maria Bello, Bill Duke

Per il ciclo: ACTION. Remake di “Senza un attimo di tregua”. Due ladri compiono un furto. Alla spartizione del bottino, uno dei due fugge col malloppo. Con Mel Gibso

23.05 MAGAZINE Scuola di cult – Enrico Tamburini conduce una rubrica dedicata ai segreti, retroscena ed alle tantissime curiosita’ del grande mondo del cinema.

23.18 FILM Cobra – Poliziesco 1986

Regia: George Pan Cosmatos

Cast: Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen, Andrew Robinson, Reni Santoni

Per il ciclo: ACTION. Dal romanzo “Facile preda” di Paula Gosling. Il poliziotto Cobretti, Sylvester Stallone, deve proteggere una super-testimone da una banda di criminali.

RAI 5 (23)

21.15 MUSICA Manon Lescaut (Teatro alla Scala – Chailly) – Dal Teatro alla Scala “Manon Lescaut” di Giacomo Puccini firmata da David Pountney con la direzione musicale di Riccardo Chailly. Protagonisti sul palco Maria José Siri nel ruolo del titolo, Roberto Aronica in quello di Des Grieux e Massimo Cavalletti come Lescaut.

23.28 DOCUMENTARIO Bee Gees: in our own time – La straordinaria storia dei tre fratelli Gibb, dalle prime esibizioni in Australia al successo planetario di Saturday Night Fever alla prematura scomparsa di Maurice e Robin. La leggenda e i capolavori dei Bee Gees in un imperdibile documentario in due parti.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Jumanji – The Next Level – Avventura 2019

Regia: Jake Kasdan

Cast: Dwayne Johnson, Jack Black, Gabrielle Union and Kevin Hart

Quando non lo vedono arrivare ad un brunch, Anthony, Martha e Bethany capiscono che il loro amico Spencer ha ripreso la console ed è rientrato nel videogioco Jumanji per vivere una nuova avventura. I suoi amici lo inseguono per riportarlo indietro, sfidando nuovi pericoli e territori inesplorati. Disponibile anche in lingua originale.

23.05 FILM Mondocane – Drammatico 2021

Regia: Alessandro Celli

Cast: Alessandro Borghi, Giuliano Soprano, Dennis Protopapa

In un futuro prossimo Taranto è diventata una città fantasma in cui nessuno osa entrare. I più poveri sono rimasti a lottare per la sopravvivenza, mentre le bande si contendono il territorio. Pietro e Christian, due tredicenni orfani cresciuti insieme, sognano di unirsi alla gang capeggiata dal carismatico Testacalda.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Morgane – Detective geniale St2 Ep5 – Sentenza finale

22.20 SERIE TV Morgane – Detective geniale St2 Ep6 – S come Italia

23.20 SHOW Italiani fantastici e dove trovarli

CIELO (26)

21.20 FILM Caccia spietata – Western 2006

Regia: David Von Ancken

Cast: Liam Neeson, Pierce Brosnan, Michael Wincott, Xander Berkeley, Ed Lauter, Anjelica Huston, Tom Noonan, Kevin J. O’Connor, John Robinson

Montagne Rocciose. Finita la Guerra Civile un ex soldato nordista e’ costretto a fuggire da chi vuole fargli la pelle.

23.25 DOCUMENTARIO The Right Hand – Lo stagista del porno – Ep. 3 – Brandon MacIntosh e’ un giovane che si e’ appena diplomato, originario di Ayr, in Ontario. Il ragazzo viene assunto come assistente di produzione per una societa’ che realizza film per adulti.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Una bugia di troppo – Commedia 2012

Regia: Brian Robbins

Cast: Eddie Murphy, Cliff Curtis, Jill Basey, Greg Collins, Robert LeQuang, Kerry Washington, Clark Duke, Allison Janney

Eddie Murphy e’ un agente letterario vittima di un sortilegio: a ogni parola usata cadra’ una foglia di un albero e la vita si accorcera’. L’albero ha mille foglie

22.49 FILM Giù al nord – Commedia 2008

Regia: Dany Boon

Cast: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix, Lorenzo Ausilia-Foret, Michel Galabru, Line Renaud

Il film che ha ispirato il remake italiano Benvenuti al Sud. Una commedia divertente sulla possibilita’ di andar oltre il pregiudizio. Con K. Merad, D. Boon.

LA7d (29)

21.30 FILM Paradise Road – Drammatico 1997

Regia: Bruce Beresford

Cast: Glenn Close, Frances McDormand, Pauline Collins, Cate Blanchett

Basato su testimonianze reali, la storia di un nutrito gruppo di donne europee, australiane e cinesi che durante la Seconda guerra mondiale vengono rinchiuse in un campo di prigionia giapponese a Sumatr. Grazie all’impegno in un coro, le donne riusciranno a vincere le differenze di cultura che le dividono, e a condividere uno spirito di resilienza alle sofferenze e atrocità della guerra, attraverso un reciproco sostegno morale, oltre che la loro perseveranza, solidarietà e forza d’animo.

LA5 (30)

21:15 FILM Twilight – Fantasy 2008

Regia: Catherine Hardwicke

Cast: Kristen Stewart, Peter Facinelli, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Billy Burke

Tratto dall’omonimo romanzo di S. Meyers. La giovane Bella, che da poco si e’ trasferita a Forks, si innamora di un vampiro. Con Robert Pattinson, Kristen Stewart

23:29 FILM Ragazze nel pallone – Lotta finale – Commedia 2009

Regia: Bille Woodruff

Cast: Christina Milian, Cody Longo, Rachele Brooke Smith, Holland Roden, Vanessa Born, Gabrielle Dennis, Christopher ‘War’ Martinez

La cheerleader Lina si trasferisce con la famiglia da Los Angeles a Malibu’. Nella nuova scuola si dovra’ scontrare con Avery, una cheerleader molto competitiva.

REAL TIME (31)

21:20 INTRATTENIMENTO Vite al limite – Chris

23:05 INTRATTENIMENTO Il re del bisturi – Ep.1

23:35 INTRATTENIMENTO Il re del bisturi – Ep.2

CINE34 (34)

21:05 FILM 7 chili in 7 giorni – Commedia 1986

Regia: Luca Verdone

Cast: Carlo Verdone, Renato Pozzetto, Tiziana Pini, Silvia Annichiarico

[Commedia] – Commedia cult con Renato Pozzetto e Carlo Verdone. Alfio e Silvano, laureati in medicina, si improvvisano dietologi e aprono una truffaldina casa di cura per obesi.

23:50 FILM Sing Sing – Commedia 1983

Regia: Sergio Corbucci

Cast: Enrico Montesano, Adriano Celentano, Marina Suma, Vanessa Redgrave

Enrico Montesano ed Adriano Celentano sono i mattatori di due episodi comici, rispettivamente nei panni di un meccanico e di un burbero tenente di polizia.