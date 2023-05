Programmi TV stasera giovedì 18 maggio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su Italia News la programmazione serale in TV di oggi giovedì 18 maggio 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

20.35 – SPORT Europa League – Semifinale: Bayer Leverkusen – Roma (ritorno)

Dopo la vittoria di misura dell’andata, la Roma deve conservare il vantaggio a Leverkusen per raggiungere la seconda finale europea in due anni.

23.10 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.25 – INFORMAZIONE Tg1

23.31 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.20 FILM – Unfaithful – L’amore infedele – Giallo 2002

Regia: Adrian Lyne

Cast: Richard Gere, Diane Lane, Erik Per Sullivan, Olivier Martinez

Edward e Connie sono una perfetta coppia borghese con una bella casa alla periferia di New York e un figlio di otto anni. La loro tranquilla routine però si interrompe all’improvviso quando Edward scopre che la moglie lo ha tradito con uno sconosciuto. Come reagirà?

23.30 SHOW – Bar Stella

Il gestore del bar Stefano De Martino lancia una sfida nel campo delle contaminazioni musicali chiedendo un incontro artistico fra il maestro Pino Perris della Disperata Erotica Band e l’avventore Frankie HI-NRG… siamo sicuri che ne uscirà qualcosa di gran classe, come di consueto. Elisa Palazzi, climatologa, da un lato disquisirà, nella usuale chiacchiera da bar, sul fatto che vi siano ancora oppure no le mezze stagioni ma dall’altro lato godrà proprio del clima gioviale e familiare che si respira tra i tavolini, con la professoressa Marta e i suoi consigli sui problemi di cuore e Edmondo, l’uomo di mondo, con le sue strampalate esperienze professionali worldwide.

RAI 3 (3)

21.20 – FILM Papà per amore – Commedia 2020

Regia: Noémie Saglio

Cast: Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau

Vincent diventa il babysitter di Bart, un bambino che abita nel suo stesso palazzo con la madre Elise che, per motivi di lavoro, è sempre fuori casa. Un giorno Vincent si reca a scuola di Bart per la prima riunione dei genitori, al posto di Elise. Viene immediatamente scambiato per il papà di Bart e il bimbo, che non ha mai conosciuto il vero padre, finge che lui lo sia davvero. Vincent si rende conto che non è giusto mentire, ma a poco a poco si lascia coinvolgere dagli altri genitori nella vita scolastica, anche perché è sempre più attratto da Nora, la maestra di Bart.

23.05 – ATTUALITA’ Mixer – Vent’anni di televisione – Puntata del 18/05/2023 di Giovanni Minoli (leggi articolo)

A pochi giorni dal 38° anniversario, focus speciale su una delle pagine più cupe e controverse della storia dello sport, la tragedia dell’Heysel, con la morte di 39 tifosi all’interno dello stadio di Bruxelles durante la finale della Coppa dei Campioni del 29 maggio 1985. Un’attenta inchiesta per cercare di ricostruire quello che è accaduto durante quella tragica e assurda giornata, dalle mancanze nella sicurezza e delle forze dell’ordine fino alla criticata e dibattuta decisione di giocare ugualmente la partita fra Juventus e Liverpool. In studio, Marco Tardelli, uno dei protagonisti del club torinese, racconta quel giorno dal punto di vista dei giocatori. Sono del 1983 i Faccia a faccia incrociati tra il Segretario del PCI Enrico Berlinguer, il Segretario del PSI Bettino Craxi, poco prima di diventare il primo Presidente del Consiglio socialista, e il Premio Nobel per la Pace Henry Kissinger. L’ex Segretario di stato USA, in particolare, esprime il suo giudizio su Aldo Moro, smentendo i presunti contrasti avuti con lui a causa del compromesso storico e rispondendo anche alle accuse della vedova Moro. E ancora, Kissinger si esprime sulle Brigate Rosse, sul Partito Comunista italiano, sul rischio in Europa di una terza guerra mondiale e della minaccia nucleare, sull’avvento di Andropov nell’Unione Sovietica e sul presunto complotto bulgaro-sovietico dietro l’attentato a Giovanni Paolo II. In chiusura, Minoli racconta su Blitz a Gianni Minà il dietro le quinte di questo storico Faccia a Faccia con Kissinger.

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Dritto e Rovescio – Prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualita’ politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

CANALE 5 (5)

21.49 – FILM Il diavolo veste Prada – Commedia 2006

Regia: David Frankel

Cast: Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci, Simon Baker, Adrian Grenier

Commedia di successo tratta dall’omonimo bestseller, con i premi Oscar M. Streep e A. Hathaway. Affresco glamour, ma anche cinico, del mondo della moda.

ITALIA 1 (6)

21:25 FILM Un’ Estate Ai Caraibi – Comico 2009

Regia: Carlo Vanzina

Cast: Enrico Brignano, Maurizio Mattioli, Martina Stella

[Commedia] – Enrico Brignano, Gigi Proietti e Biagio Izzo in uno spassoso intreccio di storie di italiani in vacanza, nella paradisiaca cornice di Antigua. Regia di C. Vanzina; ITA 2009

23:48 FILM I babysitter – Commedia 2016

Regia: Giovanni Bognetti

Cast: Diego Abatantuono, Antonio Catania, Francesca Cavallin

[Commedia] – Andrea deve fare da babysitter al figlio del suo capo. Ma le conseguenze saranno devastanti. Con Paolo Ruffini, Francesco Mandelli. Regia di G. Bognetti; ITA 2016

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Piazza Pulita – conduce Corrado Formigli

TV 8 (8)

20.55 SPORT Siviglia – Juventus Calcio – UEFA Europa League

Semifinale Ritorno. Spagnoli per la quinta finale in 13 edizioni. Juve per una finale europea che manca da 6 anni. In vantaggio 2 a 1 nei 5 precedenti, 2 pareggi con l’1-1 dell’andata. TC: Zancan-Marocchi.

23.00 INFORMAZIONE SPORTIVA Postpartita Europa e Conference League

NOVE (9)

21.25 INCHIESTA La contessa – Il delitto dell’Olgiata

10 luglio 1991: si consuma il delitto dell’Olgiata. Il caso resta irrisolto per più di 20 anni e solo grazie al DNA si è venuti a capo del mistero.

23.05 INCHIESTA Il branco – L’omicidio di Desirée Piovanelli

Un’analisi sul caso di Desirée Piovanelli.

VENTI (20)

20.41 SPORT INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA-MATCH, 10 – TENNIS 60 – Italia, 2023 – In diretta dal Foro Italico di Roma, l’ottantesima edizione dell’Open d’Italia.

22.34 SPORT Internazionali bnl d’italia-intervista fine match

22.49 FILM Scontro tra titani – Azione 2010

Regia: Louis Leterrier

Cast: Sam Worthington, Ralph Fiennes, Liam Neeson, Gemma Arterton

[Azione] – Sam Worthington e’ Perseo, figlio di Zeus, che sogna di sovvertire l’ordine naturale combattendo gli dei. Remake di “Scontro di Titani” (1981). Con Liam Neeson. Regia di L. Leterrier

RAI 4 (21)

21.21 SERIE TV Hawaii Five-0 III ep.8

22.06 SERIE TV Hawaii Five-0 III ep.9

22.54 SERIE TV Hawaii Five-0 III ep.10

23.39 FILM Standoff – Punto morto – Thriller 2016

Regia: Adam Alleca

Cast: Thomas Jane, Laurence Fishburne, Ella Ballentine

Carter Green, veterano di guerra, vive ormai da solo in un casale di campagna, soffrendo per la morte del giovane figlio e il fallimento del suo matrimonio. Bird è invece una giovane bellissima orfana che ha sperimentato la morte dei genitori. Mentre si trova al cimitero per l’anniversario della loro morte, Bird si ritrova testimone oculare di un omicidio di un gruppo di persone per mano di un killer professionista. Terrorizzata, fugge nei boschi, inseguita dall’assassino e trova rifugio nella fattoria di Carter…

IRIS (22)

21.14 FILM Top Gun – Azione 1986

Regia: Tony Scott

Cast: Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer

[Azione] – Per il ciclo: ACTION. Film d’azione cult degli anni’80, con Tom Cruise nei panni di “Maverick”, un giovane aviatore che ha la possibilita’ di partecipare alla prestigiosa scuola Top Gu

23.26 MAGAZINE Scuola di cult

Enrico Tamburini conduce una rubrica dedicata ai segreti, retroscena ed alle tantissime curiosita’ del grande mondo del cinema.

23.42 FILM L’eliminatore – Azione 1996

Regia: Chuck Russell

Cast: Arnold Schwarzenegger, James Caan, James Coburn, Vanessa Williams

[Avventura] – Per il ciclo: ACTION. Arnold Schwarzenegger e’ un agente segreto incaricato della difesa di una preziosa testimone, che ha scoperto un traffico illecito di armi. Regia di C. Russell;

RAI 5 (23)

21.16 OPERA Otello (Maggio Musicale Fiorentino)

Dal Teatro dell Maggio Musicale Fiorentino “Otello” di Giuseppe Verdi. Direttore Zubin Mehta.

23.51 DOCUMENTARIO Burt Bacharach – A Life In Song

Burt Bacharach, classe 1928, è tra i più grandi compositori di musica popolare del XX secolo; le sue melodie lievi ma complesse sono da considerarsi tra le più inconfondibili del grande canzoniere americano. In questo concerto tributo del 2015, le nuove leve della musica inglese si cimentano in alcuni dei suoi classici.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Wargames – Giochi di guerra – Drammatico 1983

Regia: John Badham

Cast: Matthew Broderick, Dabney Coleman, John Wood, Ally Sheedy

Seattle, anni 80. David Lightman frequenta con scarso profitto le scuole superiori, ma possiede un talento innato nell’uso del computer. Con la sua spregiudicata abilità, che gli consente di violare le difese del Pc della scuola e modificare i propri voti, riesce a collegarsi al sistema missilistico difensivo USA rischiando di provocare una guerra nucleare. Tre candidature agli Oscar 1984.

23.15 FILM Assassinio sull’Orient Express – Giallo 2017

Regia: Kenneth Branagh

Cast: Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe

Un ricco uomo di affari, dal torbido passato, viene ucciso in circostanze misteriose sull’Orient Express. Il direttore del convoglio chiede l’aiuto di Hercule Poirot, passeggero sul lussuoso treno, ma i sospettati sono molti e il grande investigatore belga dovrà ricorrere a tutta la sua abilità per scoprire il colpevole.

RAI PREMIUM (25)

21.20 FILM La perla di Ruby – La Saga di Ruby Landry Drammatico 2021

Regia: David Bercovici-Artieda

Cast: Richard Harmon, Raechelle Banno, Karina Banno

Dopo un anno di vita nella lussuosa villa del padre, Ruby e la gemella Giselle vengono mandate in un esclusivo collegio, gestito da una preside crudele. Tratto dal romanzo “Pearl in the Mist” di V. C. Andrews.

22.55 SHOW Italiani fantastici e dove trovarli

23.45 FILM Un’estate a Parigi – Commedia 2011

Regia: Jorgo Papavassiliou

Cast: Anica Dobra, Liane Forestieri, Peter Fitz, Pasquale Aleardi, Nicole Heesters

Durante una breve vacanza a Parigi in compagnia del suo fidanzato Jòrg, l’infermiera tedesca Klara Mùller capisce che la loro storia d’amore è ormai agli sgoccioli. Lui infatti antepone la sua carriera di cardiologo a ogni altra cosa, compresa la possibilità di mettere su famiglia, mentre Klara vuole sposarsi e fare dei figli. In seguito a un’accesa discussione, la rottura tra i due è definitiva e Klara decide di restare a Parigi lasciando che Jòrg faccia rientro in Germania da solo…

CIELO (26)

21.15 FILM Killer Bees – Api assassine – Thriller 2008

Regia: M. Karen

Cast: J. Ullmann, K. Behrendt

Mentre molte persone stanno morendo dopo essere state punte dalle api, una ragazza corre contro il tempo per trovare l’antidoto e salvare suo padre.

23.10 DOCUMENTARIO The Right Hand – Lo stagista del porno – Ep. 11 – Brandon MacIntosh e’ un giovane che si e’ appena diplomato, originario di Ayr, in Ontario. Il ragazzo viene assunto come assistente di produzione per una societa’ che realizza film per adulti.

23.45 DOCUMENTARIO The Right Hand – Lo stagista del porno – Ep. 12

TWENTY SEVEN (27)

21.07 FILM Mr.Bean: L’ultima catastrofe – Comico 1997

Regia: Mel Smith

Cast: Rowan Atkinson, Peter MacNicol, Pamela Reed, Burt Reynolds, Tricia Vessey, Clive Corner, Rob Brownstein

[Comico] – Mr. Bean, Rowan Atkinson, e’ a Los Angeles, ospite dell’assistente di un museo che acquista il piu’ importante dipinto americano. Bean ovviamente, fara’ pasticci. Regia di M. Smith

23.48 FILM Lo spaccacuori – Commedia 2007

Regia: Peter Farrelly

Cast: Ben Stiller, Malin Akerman, Jerry Stiller, Michelle Monaghan, Joel Bryant, Carlos Mencia, Rob Corddry, Stephanie Courtney, Ali Hillis, Kathy Lamkin

Commedia con Ben Stiller. Il quarantenne Eddie sposa Laila conosciuta solo da poche settimane. Ma in luna di miele scopre che la ragazza non e’ quello che sembra.

TV 2000 (28)

20.56 FILM Roma città aperta – Drammatico 1945

Regia: Roberto Rossellini

Cast: Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Paolo Stoppa, Marcello Pagliero

Nella Roma del 1943-44, occupata dai nazifascisti, la lotta, le sofferenze, i sacrifici della gente sono raccontati attraverso le vicende di una popolana, di un sacerdote e di un ingegnere comunista: la prima è abbattuta da una raffica di mitra; il terzo muore sotto le torture; il secondo viene fucilato all’alba alla periferia di Roma, salutato dai ragazzini della sua parrocchia.

22.45 DOCUMENTARIO Fatima l’ultimo mistero – Questo film documentario è stato realizzato in occasione del centenario delle apparizioni di Fatima.

LA7d (29)

21.30 FILM Ma come fa a far tutto? – Commedia 2011

Regia: Douglas McGrath

Cast: Sarah Jessica Parker, Greg Kinnear, Olivia Munn, Seth Meyers, Christina Hendricks, Jane Curtin, Jessica Szohr, Emma Rayne Lyle, Pierce Brosnan, Kelsey Grammer

Kate è una donna in carriera, lavora per la filiale di Boston di un società finanziaria ed ama il suo lavoro. E’ anche moglie, di Richard, un architetto, magnifico marito, madre di due meravigliosi bambini che la adorano. Il suo lavoro la porta spesso a viaggiare, ma grazie alle sue straordinarie abilità riesce a conciliare la sua vita domestica con quella lavorativa, senza nessuno sforzo.

23.20 FILM Il paziente inglese – Drammatico 1996

Regia: Anthony Minghella

Cast: Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Kristin Scott Thomas, Willem Dafoe

Al termine della Seconda Guerra Mondiale un’infermiera si dedica alle cure di un superstite. La sua vita trascorsa nasconde una tormentata storia d’amore. Dal bestseller omonimo di Michael Ondaatje. Vincitore di 9 Oscar tra cui miglior film, regia e attrice non protagonista (Juliette Binoche).

LA5 (30)

21:10 FILM The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 – Fantasy 2012

Regia: Bill Condon

Cast: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Billy Burke, Kellan Lutz, Elizabeth Reaser, Ashley Greene, Jackson Rathbone, Nikki Reed

[Fantastico/Favolistico] – Bella e’ madre e vampiro, ha una forza sorprendente, ma deve fare i conti con l’imprinting di Jacob su sua figlia Renesmee. Con K. Stewart e R. Pattinson.

23:20 FILM Ruby Red III – Verde smeraldo – Fantasy 2016

Regia: Felix Fuchssteiner, Katharina Schöde

Cast: Maria Ehrich, Jannis Niewöhner, Laura Berlin, Josefine Preuß, Rolf Kanies

[Fantastico/Favolistico] – Terzo e ultimo capitolo della Trilogia delle gemme. Gwendolyn e Gideon, viaggiando nel tempo, dovranno fermare il diabolico piano del Conte di St. Germain

REAL TIME (31)

21:35 INTRATTENIMENTO Sorelle al limite – Vita agrodolce

Dopo essere scampata alla morte, Tammy va in riabilitazione, ma un nuovo problema la mette in pericolo la vita. Inoltre, Amy sorprende tutti con una grande notizia.

22:30 INTRATTENIMENTO Sorelle al limite – Niente dolci

Gli ottimi progressi di Tammy spingono Amy a farle visita e le sorelle si riuniscono per la prima volta dopo mesi. Inoltre, Amanda inizia un nuovo capitolo della sua vita.

23:30 INTRATTENIMENTO Il re del bisturi – Ep.9

CINE34 (34)

21:05 FILM Totò Peppino E La Dolce Vita – Commedia 1961

Regia: Sergio Corbucci

Cast: Antonio Pierbellini, Toto’, Peppino De Filippo, Gloria Paul

[Commedia] – Toto’ e Peppino, a Roma per rimettere il nipote sulla retta via, cedono alle lusinghe della dolce vita. Parodia del classico di Fellini. Regia di S. Corbucci; ITA 1961

22:58 FILM Night Club – Commedia 1989

Regia: Sergio Corbucci

Cast: Christian De Sica, Sabrina Ferilli, Mara Venier, Sergio Vastano, Roberto Ciufoli

[Commedia] – Roma, nella notte della prima de “La dolce vita”, Fred Buscaglione muore, mentre due impiegati di banca cercano un finanziatore. Con Christian De Sica, Mara Venier