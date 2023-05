Programmi TV stasera domenica 21 maggio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Programmi tv prima serata domenica 21 maggio 2023 – Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi domenica 21/5/2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

Stai cercando i programmi tv di un altro giorno? Cl icc a qui

RAI 1 (1)

21:25 – FILM PRIMA TV – Qui rido io – Biografico 2021

Regia: Mario Martone

Cast: Toni Servillo, Cristiana Dell’Anna, Maria Nazionale

Nella Napoli della Belle Époque, il grande attore comico e commediografo Eduardo Scarpetta è il re del botteghino. Il successo lo ha reso un uomo ricchissimo: di umili origini, si è affermato grazie alle sue commedie e alla maschera di Felice Sciosciammocca che nel cuore del pubblico napoletano ha soppiantato Pulcinella. Il teatro è la sua vita e attorno al teatro gravita anche tutto il suo complesso nucleo familiare, composto da mogli, compagne, amanti, figli legittimi e illegittimi, tra cui Titina, Eduardo e Peppino De Filippo.

23:55 – INFORMAZIONE – Tg1

RAI 2 (2)

21:00 FILM PRIMA TV – Crossword Mysteries: Indovinello con il morto – Azione 2021

Regia: David Winning

Cast: Lacey Chabert, Brennan Elliott, Barbara Niven

Tess Harper viene invitata a partecipare ad un popolare quiz televisivo insieme alla zia Candace. Al termine della puntata, il conduttore viene trovato morto. Come al solito, Tess affianca Logan nelle indagini.

22:40 INFORMAZIONE SPORTIVA – La Domenica Sportiva

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana ci racconta l’attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti ci raccontano i loro successi sportivi e personali.

22:40 SPORT – Calcio, Mondiali Under 20 – Gruppo D: Italia – Brasile

Gli Azzurri guidati da Carmine Nunziata affrontano all’esordio uno dei principali accreditati alla vittoria finale ai Mondiali di calcio Under 20: il Brasile. L’Italia può contare su due gioielli già messisi in evidenza tra la Serie A e la nazionale maggiore come Baldanzi e Pafundi, pronto a subentrare in corsa.

RAI 3 (3)

20.00 – ATTUALITA’ Che tempo che fa – Puntata del 21/05/2023 – condotto da Fabio Fazio

Ospiti della puntata: Virginia Raffaele, Claudio Santamaria e Tiziano Menichelli, protagonisti del film “Denti da squalo”, l’opera prima di Davide Gentile; e i Negramaro con una speciale esibizione per festeggiare i 20 anni dall’esordio discografico, occasione per cui sono state realizzate ristampe speciali in vinile di tutti i loro album. Nella loro straordinaria carriera, che li ha visti come prima band italiana a esibirsi a San Siro, vantano 34 dischi di platino e oltre 1,5 milioni di copie vendute. Protagonisti anche lo scrittore statunitense Peter Cameron, autore della nuova raccolta di racconti “Che cosa fa la gente tutto il giorno?”; Marco Bellocchio, chepresenterà in concorso al Festival di Cannes “Rapito” e che tra i tanti premi nel suo palmarès vanta l’Orso d’argento. E ancora, la Senatrice a vita Elena Cattaneo, professoressa ordinaria di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano; Roberto Burioni, professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; il climatologo Luca Mercalli; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; il direttore di Oggi Carlo Verdelli; l’inviato di Avvenire Nello Scavo. Chiude la serata “Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli, e ancora la tre volte campionessa italiana di breaking Alessandra Chillemi; Francesca Michielin, live insieme a gIANMARIA in “Disco Dance”; Carla Signoris, nel cast di “Billy”, per la regia di Emilia Mazzacurati; Paola Barale, all’esordio come scrittrice con “Non è poi la fine del mondo. Il potere della fragilità”; Raul Cremona, nelle librerie con “Diventa un mago! Marisa Laurito; Mara Maionchi; Francesco Paolantoni.

23:30 – MAGAZINE Tg3 Mondo –

23:55 – MAGAZINE Meteo3

RETE 4 (4)

21:24 – ATTUALITA’ Controcorrente – speciale

22:35 – FILM Frantic – Giallo 1988

Regista: Roman Polanski

Cast: Harrison Ford, Grace Jones, Betty Buckley, Emmanuelle Seigner, John Mahoney

[Thriller] – H. Ford in un thriller firmato dal premio Oscar R. Polanski, con le musiche di E. Morricone. La moglie di un medico americano scompare a Parigi. Con E. Seigner. Regia di R. Polanski;

CANALE 5 (5)

21:19 – SERIE TV PRIMA TV Ridatemi mia moglie – S1 Ep1 con Fabio De Luigi

Il rapporto di Giovanni e Chiara e’ logoro, ma lui non se ne accorge. Mentre lui le organizza una festa a sorpresa per il suo quarantesimo compleanno, lei decide di lasciarlo.

22:57 – SERIE TV PRIMA TV Ridatemi mia moglie – S1 Ep2 con Fabio De Luigi

Giovanni e Chiara si ritrovano nello stesso ristorante ma rispettivamente in compagnia di altre persone. Giovanni prova a sanare la crisi chiedendo a Chiara di sposarlo di nuovo.

ITALIA 1 (6)

21:12 FILM Barry Seal – Una storia americana – Commedia 2017

Regista: Doug Liman

Cast: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright

[Azione] – Tratto da una storia vera. Tom Cruise e’ Barry Seal, un pilota di aerei dedito al contrabbando, contattato dalla CIA per svolgere una pericolosa missione segreta. Regia di D. Liman

23:31 INFORMAZIONE SPORTIVA Pressing – Massimo Callegari e Monica Bertini conducono il programma con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A. Visibile in HD sul canale 506

LA 7 (7)

21:15 FILM Schegge di paura – Thriller 1996

Regia: Gregory Hoblit

Cast: Richard Gere, John Mahoney, Alfre Woodard, Terry O’Quinn, Edward Norton, Laura Linney, Frances McDormand

Martin Vail è un avvocato penalista bravo, determinato, brillante e cinico quanto basta. Per le mani ha un caso molto delicato: difendere e provare l’innocenza, di cui lui è fermamente convinto, di Aaron Stampler, diciannovenne chierichetto balbuziente, accusato di avere ucciso l’arcivescovo di Chicago con svariate coltellate. L’avvocato è l’unico a credere che il ragazzo non c’entri nulla con l’accaduto, nonostante tutti gli indizi portino a lui e nonostante il problema di cui Aaron è afflitto: dall’età di dodici anni, infatti, soffre di perdite di memoria, quindi non è in grado di ricordare esattamente cosa sia successo quel giorno…

TV 8 (8)

21.30 SHOW PRIMA TV GialappaShow – Il nuovo programma della Gialappa’s Band, condotto da Mago Forest, tra commenti alle trasmissioni più note, un grande cast di comici e tanti ospiti.

NOVE (9)

21:25 SHOW Don’t Forget the Lyrics -Serata speciale – Gabriele Corsi conduce la sfida fra appassionati di musica! Tre concorrenti appassionati di karaoke si sfidano per arrivare alla canzone finale.

23:15 SHOW Only Fun – Comico Show – Un nuovo show comico condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers, duo formato da Andrea Pisani e Luca Peracino che presenteranno lo spettacolo dal Teatro Galleria di Legnano.

VENTI (20)

21:11 FILM Decisione critica – Azione 1996

Regia: Stuart Baird

Cast: Kurt Russell, Halle Berry, Whip Hubley, Joe Morton, David Suchet, B.D. Wong, Steven Seagal, Oliver Platt, John Leguizamo

[Avventura] – Un 747 diretto a Washington viene dirottato da un terrorista il cui vero intento e’ far esplodere un carico letale di gas nervino sulla citta’. Con Kurt Russell. Regia di S. Baird

23:53 FILM Contract to kill – Azione 2016

Regia: Keoni Waxman

Cast: Steven Seagal, Russel Wong, Jemma Dallender

[Azione] – Action con Steven Seagal. Un ex agente della CIA deve sventare un complotto dei terroristi islamici contro gli Stati Uniti. Regia di K. Waxman

RAI 4 (21)

21:22 FILM I segreti di Wind River – Giallo 2017

Regia: Taylor Sheridan

Cast: Kelsey Asbille, Jeremy Renner, Julia Jones

Cory Lambert è un cacciatore di predatori nella riserva indiana di Wind River, perduta nell’immensità selvaggia del Wyoming. Sulle tracce di un leone di montagna che attacca il bestiame locale, trova il corpo abusato ed esanime di una giovane donna amerinda. Il crimine riacutizza il dolore di Cory, tre anni prima ha perso una figlia in circostanze altrettanto brutali. Per fare chiarezza sul caso, l’FBI invia Jane Banner, una recluta di Las Vegas senza esperienza. Tosta e disposta ad imparare, Jane chiede a Cory di affiancarla nell’indagine.

23:10 FILM Intemperie – Avventura 2019

Regia: Benito Zambrano

Cast: Luis Tosar, Luis Callejo, Jaime López

Nell’Andalusia del 1946, un ragazzino scappa per sottrarsi al potere di un latifondista locale per il quale i suoi genitori lavorano come braccianti. Braccato da uomini armati, incontra un reduce che ha conosciuto gli orrori della guerra e che ora vive facendo il pastore. Tra i due nasce un’imprevista alleanza contro i temuti sgherri.

IRIS (22)

21:17 FILM Femme Fatale – Thriller 2002

Regia: Brian De Palma

Cast: Rebecca Romijn, stamos, Sandrine Bonnaire, Antonio Banderas, Peter Coyote

[Thriller] – Per il ciclo: CINEMA E’ DONNA. Thriller-noir con Antonio Banderas. Una bella ladra creduta morta viene fotografata al Festival di Cannes. Per la donna e il fotografo cominciano i guai….

23:25 FILM Vittoria e Abdul – Drammatico 2017

Regia: Stephen Frears

Cast: Judi Dench, Ali Fazal, Tim Pigott-Smith

[Biografico] – Per il ciclo: CINEMA E’ DONNA. Basato sull’omonimo romanzo, con Judi Dench. La storia vera dell’amicizia tra la Regina Vittoria e il suo segretario indiano Abdul Karim.

RAI 5 (23)

21:16 DOCUMENTARIO Di là dal fiume e tra gli alberi – S3E1

21:01 FILM Toglimi un dubbio – Commedia 2017

Regia: Carine Tardieu

Cast: François Damiens, Cécile De France, André Wilms

Dopo una visita medica di routine, Erwan Gourmelon scopre che l’uomo che ha sempre creduto suo padre non lo è. Poco dopo, l’uomo incontra Anna, che lo seduce immediatamente: i fatti mostreranno che si tratta di una sfortunata coincidenza.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Il mistero della casa del tempo – Fantasy 2018

Regia: Eli Roth

Cast: Jack Black, Cate Blanchett

Lewis ha dieci anni quando perde entrambi i genitori in un incidente d’auto ed è costretto a trasferirsi dall’altra parte del paese, a casa dello zio Jonathan, il fratello della madre che non ha mai incontrato prima. Lo zio non è l’unico ad essere esuberante perché la sua vicina di casa, Mrs Zimmerman e la sua stessa casa, lo sono ancora di più. Tra oggetti animati, misteriosi ticchettii e indisciplinati leoni erbacei, Lewis fa la conoscenza di un mondo magico e affascinante, che nasconde, però, anche alcuni pericoli. Una disobbedienza del ragazzino risveglia dall’aldilà il più minaccioso di essi…

22:55 FILM Occhio alla penna – Western 1981

Regia: Michele Lupo

Cast: Bud Spencer

E’ giunto a Yucca City con l’indiano Girolamo che ha sottratto alla prigione dopo un furto di cavalli. Scambiato per un medico, lo sconosciuto, che ormai tutti chiamano Doc, decide di fermarsi, visto che qui riesce finalmente a togliersi la fame. Ma tanta disponibilità dei cittadini ha un rovescio della medaglia: sul paese grava la minaccia di una banda di malviventi guidata da Colorado Slim…

RAI PREMIUM (25)

21:20 DOCUMENTARIO – Boss in incognito – puntata del 30 gennaio 2023

23.40 SERIE TV – La magia uccide solo d’estate . La serie St1 Ep3

CIELO (26)

21:20 FILM La fratellanza – Thriller 2017

Regia: Ric Roman Waugh

Cast: Nikolaj Coster-Waldau, Omari Hardwick, Lake Bell

Costretto al carcere con l’accusa di omicidio, Jacob deve accettare un nuovo violento codice etico per sopravvivere.

23.35 DOCUMENTARIO Sex Life – Ep. 8 – Attori pornografici, artisti e persone comuni raccontano le loro esperienze erotiche piu’ strane e condividono storie su come migliorare i rapporti.

TWENTY SEVEN (27)

21:05 FILM Scuola di polizia 2: prima missione – Commedia 1985

Regia: Jerry Paris

Cast: Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow

[Commedia] – Secondo capitolo della saga. Un gruppo di novellini e’ inviato a dare manforte alla squadra di Polizia, impotente di fronte alle scorribande di un gruppo di teppisti.

22:43 FILM Le streghe di Eastwick – Commedia 1987

Regia: George Miller

Cast: Jack Nicholson, Richard Jenkins, Keith Jochim, Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer, Veronica Cartwright

[Commedia] – Alexandra, Jane e Sukie vivono sperando nell’uomo dei sogni. Quando incontrano l’eccentrico e ricco Daryl cedono al suo fascino ma non tutto cio’ che luccica e’ oro.

TV 2000 (28)

21.27 FILM Miss Potter – Biografico 2006

Regia: Chris Noonan

Cast: Renée Zellweger, Ewan McGregor, Emily Watson

Beatrix Potter deve superare molti ostacoli per diventare una scrittrice, tra cui una madre dominatrice e lo sciovinismo diffuso nell’Inghilterra vittoriana.

LA7D (29)

21.25 SERIE TV Ghost Whisperer St1 Ep13 – 15 Serie Tv di John Gray con Jennufer Love Hewitt, David Conrad, Camryn Mancheim.

LA5 (30)

21.10 FILM Kiss the Chef – Commedia 2018

Regia: Jurij Neumann

Cast: Diana Amft, Stephan Luca, Margarita Broich

[Commedia] – Un critico culinario commette un errore confondendo due ristoranti con lo stesso nome. Le conseguenze per i due cuochi saranno cruciali. Regia: J. Neumann; DEU 2018 VISIONE ADATTA A TUTTI

22:57 FILM The Rebound – Ricomincio dall’amore – Commedia 2009

Regia: Bart Freundlich

Cast: Catherine Zeta-Jones, Kelly Gould, Jake Cherry, John Schneider, Art Garfunkel, Justin Bartha, Saadet Aksoy, Steve Antonucci

[Commedia] – Commedia sentimentale con Catherine Zeta Jones. A 40 anni, la neo-divorziata Sandy decide di trasferirsi coi figli a New York, dove conoscera’ il ventenne Aram.

REAL TIME (31)

20:10 LIFESTYLE Il castello delle cerimonie – Il 18esimo di Tommaso

Oggi al Castello i cancelli si aprono al giovane Tommaso che, assieme alla sua famiglia, da Piacenza è tornato a Napoli, sua terra natia, per festeggiare il suo diciottesimo compleanno.

20:45 LIFESTYLE Il castello delle cerimonie – Sonia e Alexandro

Sonia e Alexandro sono una coppia affiatata e con il loro intenso amore hanno saputo unire due mondi lontani: Napoli e il Paraguay! Gli sposi vorrebbero la tipica “sopa paraguaya”.

21:15 LIFESTYLE Il castello delle cerimonie – Comunione Karol

Il Castello riapre i cancelli, protagonista la piccola Karol, esigente e con le idee chiare: la sua comunione deve sembrare un matrimonio! Donna Imma decide di intraprendere un percorso fitness.

21:50 LIFESTYLE Il castello delle cerimonie – Maria e Antonio

Al Castello è il turno dei futuri sposi Maria e Antonio che per il loro grande giorno sognano una festa in perfetto stile napoletano. Donna Imma sogna un viaggio esotico.

22:20 LIFESTYLE 90 giorni per innamorarsi: e poi… – Tutto è cambiato

Jenny e Sumit rivelano un segreto. Shaeeda è arrabbiata con l’ex moglie di Bilal che ha suggerito un accordo prematrimoniale. Novità in arrivo per Elizabeth e Andrei.

CINE34 (34)

21.05 FILM Missione eroica – I pompieri 2 – Commedia 1987

Regia: Giorgio Capitani

Cast: Paolo Villaggio, Christian De Sica, Lino Banfi, Teo Teocoli, Massimo Boldi

[Commedia] – La squadra di pompieri piu’ assurda d’Italia e’ affidata alle cure di un esperto americano. Ma l’uomo e’ completamente pazzo. Con Paolo Villaggio, Lino Banfi

22:57 FILM Il ragazzo del Pony Express – Commedia 1986

Regia: Franco Amurri

Cast: Jerry Calà, Isabella Ferrari, Alessandro Benvenuti, Emanuela Taschini

[Commedia] – Un giovane laureato ma disoccupato, J. Cala’, decide di impiegarsi come pony express, ma necessita del mezzo e dei soldi per comprarlo. Regia di F. Amurri; ITA 1986