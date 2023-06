Programmi TV oggi lunedì 19 Giugno 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Scopri i Programmi tv prima serata lunedì 19 giugno 2023 – Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi lunedì 19/6/2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21:30 – SERIE TV – Blanca – S1 E4 – Blu profondo

23:25– DOCUMENTARIO – Cose Nostre – Terra Amara

Cose Nostre racconta la storia dei fratelli Vaccaro Notte. Emilia Brandi, ci porta a San’Angelo Muxaro, nell’entroterra agrigentino, per raccontare la vicenda che ha coinvolto i fratelli Vincenzo e Salvatore Vaccaro Notte. La loro storia è quella di tanti ragazzi siciliani, che lasciano la loro terra in cerca di fortuna, approdando in Germania. Qui, i due svolgono l’attività di pizzaioli, poi, dopo qualche anno, fanno ritorno in Sicilia e mettono su una attività in proprio, una azienda di pompe funebri. Ma il loro desiderio di rifarsi una vita nel proprio paese verrà interrotto dai malavitosi locali, ai quali i due fratelli avevano in qualche modo creato disturbo con la loro impresa…

23:55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21:20 SERIE TV – C.S.I. Vegas S2E8 – Un giglio nel deserto

Catherine riesce a fare decisivi passi avanti per mettere alle strette chi ha ucciso la sua allieva e amica Grace.

22:10 SERIE TV – C.S.I. Vegas S2E9 – Il Basilisco

Indagando su un triplice omicidio, Max e la sua squadra si accorgono che esiste un collegamento con alcuni casi risolti di recente.

22:55 SERIE TV – C.S.I. Vegas S2E10 – Virale

Chris, suo malgrado, finisce sotto i riflettori: l’omicidio di un ragazzo si ricollega ad un caso precedentemente seguito da Chris attraverso il suo profilo social, prima che entrasse nel C.S.I.

23.40 ATTUALITA’ – Underdog – Ho scommesso su di me – Edwige Fenech e Luigi Busà – 19/06/2023

“Underdog – Ho scommesso su di me” ospita l’attrice e produttrice Edwige Fenech e il karateka campione mondiale e medaglia d’oro a Tokyo 2020 Luigi Busà. Dopo sette anni di assenza dal grande schermo, Edwige Fenech è tornata protagonista in un film, diretta da maestro Pupi Avati. Si definisce underdog perché ha dovuto fare tutto da sola partendo da zero: l’infanzia da profuga franco-algerina in Francia, le difficoltà iniziali prima che la sua carriera di attrice decollasse, i pregiudizi e certi commenti sessisti e tranchant della critica. Fino all’approdo al cinema d’autore e alla sua seconda vita da produttrice televisiva di successo e il riscatto. Luigi Busà è un’atleta underdog per eccellenza: da Avola alla conquista del mondo. Vincerà a Tokio 2020 la prima medaglia d’oro del karate della storia olimpica italiana e poi campionati del mondo ed europei. Durante la puntata ci sarà anche un match sul tatami con la Tecce, appassionata di kickboxing, per andare alla scoperta della storia di un ragazzo che grazie al suo talento, alla sua determinazione e al supporto di una famiglia straordinaria, da bambino timido e sovrappeso, si trasformerà in un campione.

RAI 3 (3)

21.20 – INCHIESTA Report – Puntata del 19/06/2023 – conduce Sigfrido Ranucci

Da oltre 20 anni Daniela Santanché è uno dei volti femminili più noti della destra italiana, simbolo televisivo per almeno un decennio del potere berlusconiano. Prima di essere un politico, come rivendica in ogni intervento pubblico, l’attuale ministro del Turismo è innanzitutto una imprenditrice. Le sue aziende, però, finora sono andate tutte molto male. Per la prima volta, “Report” manderà in onda le testimonianze dei dipendenti e dei fornitori storici delle aziende di Daniela Santanché. Il quadro che ne esce è disastroso: bilanci in rosso, lavoratori mandati a casa senza liquidazione e ditte del tanto celebrato Made In Italy messe in difficoltà o addirittura strozzate dal mancato saldo delle forniture. Dall’inchiesta emergono anche rapporti tra alcune società del gruppo che si è visto assegnare, senza gara, l’appalto per la campagna promozionale del ministero del turismo “Open to Meraviglia” e una delle aziende di Daniela Santanché, Visibilia. A seguire l’inchiesta su Lufthansa il gigante tedesco dei cieli che comprerà ITA Airways, la cenerentola nata dalle ceneri di Alitalia e controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’accordo è stato siglato il 16 maggio scorso con una stretta di mano tra il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e l’amministratore delegato di Lufthansa Carsten Spohr. A parte l’aumento di capitale interamente coperto dallo Stato italiano, l’offerta prevede che Lufthansa verserà 325 milioni di euro per avere il 41% di ITA. Tutto questo con la prospettiva di arrivare al 2026 acquistando oltre il 90% della compagnia. Ma come si è giunti a questo epilogo? Lo Stato italiano e quindi il contribuente hanno guadagnato o perso dall’operazione Lufthansa? E soprattutto dall’inizio del 2022 qualcuno dall’interno di ITA ha favorito la compagnia tedesca a scapito di altri eventuali compratori?

23.15 – ATTUALITA’ Federica Pellegrini – L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 19/06/2023

La vita e la carriera di Federica Pellegrini, la più grande campionessa di nuoto che l’Italia abbia mai avuto, sono piene di paradossi e coincidenze. Federica inizia a nuotare da piccolissima, ma ha paura di spingersi dove non vede il fondo e si rifiuta di mettere la testa sotto l’acqua. Ciò nonostante, negli anni dell’adolescenza il suo talento esplode e nel 2004, senza che lei possa neanche rendersi conto di ciò che le sta accadendo, vince i campionati italiani e viene convocata per i Giochi Olimpici. L’argento di Atene è il primo di una lunga serie di successi incredibili a cui si aggiungeranno, su tutti, sei ori mondiali e un oro olimpico. Per restare sempre sulla cresta dell’onda Federica ha dovuto fronteggiare e sconfiggere ogni tipo di Avversario: dal suo idolo d’infanzia Franziska Van Almsick, passando per la rivale (non solo in vasca) Laure Manaudou, fino al fenomeno americano Katie Ledecky, che nessuna nuotatrice prima di lei era mai riuscita a battere. Nel corso di questa storia, però, scopriremo come gli avversari più duri da affrontare Federica non li ha mai trovati tra le corsie di una piscina, ma nascosti dentro di sé: sono state le ansie e le paure di un’adolescente costretta a crescere troppo in fretta.

RETE 4 (4)

21:25 – ATTUALITA’ Quarta Repubblica – Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

CANALE 5 (5)

21:44 – REALITY SHOW L’ isola dei famosi – Un gruppo di naufraghi viene messo alla prova in un’isola deserta in Honduras. Al timone del programma Ilary Blasi, opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.

ITALIA 1 (6)

21:23 FILM White Elephant – Codice criminale – PrimaTv – Azione 2022

Regia: Jesse V. Johnson

Cast: Bruce Willis, Olga Kurylenko, Michael Rooker

[Azione] – Vanessa Flynn, dopo essere stata testimone dell’uccisione del boss Velasquez, scampa da morte sicura per mano del mandante dell’omicidio. In fuga cerchera’ giustizia. Regia di J. Johnson

23:20 FILM Poliziotto in prova – Azione 2014

Regia: Tim Story

Cast: Ice Cube, Kevin Hart, Tika Sumpter

[Azione] – Spassoso buddy movie con Kevin Hart e Ice Cube. Ben vuole di diventare poliziotto come il cognato, il quale fara’ di tutto per dissuaderlo. Regia di T. Story; USA 2014

LA 7 (7)

21:15 SERIE TV Yellowstone –

22:15 SERIE TV Yellowstone –

23:15 SERIE TV Yellowstone –

TV 8 (8)

21.25 SHOW GialappaShow

NOVE (9)

20:25 SPORT BASKET LBA Playoff (live) – Armani Milano e Virtus Bologna

22:40 INTRATTENIMENTO Little Big Italy – Washington

VENTI (20)

20:38 SPORT CALCIO Francia – Grecia – In diretta dallo Stade de France, il match Francia-Grecia valido per la qualificazione agli Europei 2024.

22:50 FILM Mission: Impossible III – Azione 1996

[Azione] – Tom Cruise torna ad interpretare l’agente speciale Ethan Hunt, impegnato a dare la caccia a uno spietato trafficante d’armi che minaccia di azionare un tremendo ordigno.

RAI 4 (21)

21:19 SERIE TV Blood & Treasure S2E5

Prima Visione Assoluta – L’ex agente dell’FBI Danny McNamara, esperto d’arte e antichità e specializzato nel rimpatrio di opere d’arte rubate, e la ladra Lexi Vaziri tornano a collaborare nella seconda stagione della serie.

22:01 SERIE TV Blood & Treasure S2E6

22:44 FILM Kingsman – Il Cerchio d’Oro – Fuori dalla sartoria Kingsman, Eggsy viene attaccato e successivamente la Kingsman viene quasi annientata. Eggsy e Merlino scoprono che devono chiedere aiuto ai loro cugini americani per sventare lo spietato piano di Poppy, una potentissima narcotrafficante che sta ricattando il governo degli Stati Uniti per ottenere la legalizzazione di ogni tipo di droga.

IRIS (22)

21:14 FILM The new world – il nuovo mondo – [Avventura] – Per il ciclo: UNA STORIA VERA. Nel 1607, i coloni iniziano a stanziarsi in America costruendo citta’. Tra i nuovi arrivati c’e’ il capitano Smith che deve esplorare la propria regione…

RAI 5 (23)

21:15 Be My Voice

Masih Alinejad, giornalista e attivista, è esempio per tutte le donne iraniane che si ribellano contro l’hijab forzato. Una “guerriera” che vive sotto protezione negli Stati Uniti e usa i profili social per denunciare ogni limitazione dei diritti civili per le donne del suo Paese.

22.40 DOCUMENTARIO Sciarada – Il circolo delle parole – Itaca: luoghi di scrittori e della scrittura

23:38 FILM Rock Legends – INXS – Gli australiani INXS hanno saputo scrivere una delle pagine più brillanti e divertenti degli anni Ottanta, riuscendo a fondere energia rock, ritmi dance e ammiccamenti funk. Michael Hutchence, definito l’uomo più sexy degli anni Ottanta, ha sapientemente guidato la band alla fama mondiale.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Un re per quattro regine – Nel vecchio West, un simpatico e affascinante manigoldo di mezz’età, Dan Kahoe, cerca di conquistare le vedove di quattro fuorilegge per mettere le mani su una presunta refurtiva. Ci riuscirà? Da una novella di Margaret Fitts.

22:40 FILM Ultima notte a Warlock – Nel Vecchio West, il pistolero Clay viene assoldato per proteggere la città di Warlock dalle incursioni di una banda di razziatori. Dal romanzo “Warlock” di Oakley Hall.. – di Edward Dmytryk con Henry Fonda, Anthony Quinn, Richard Widmark 1959 USA

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Last Cop S4 E13 – Operazione Ventaglietto

22.05 SERIE TV Last Cop S5 E11 – Vecchi amici

22.55 SERIE TV Last Cop S5 E2 – Il mistero

23:40 LIFESTYLE Sex – Sesso e disabilità, Secting e dati, puntata del 04/09/22

CIELO (26)

21.20 FILM BLISS – ATTIMI DI PIACERE – Dopo essersi incontrate a Berlino, due prostitute si innamorano l’una dell’altra. Il loro amore pero’ e’ minacciato da paure e idee diverse.

23:00 DOCUMENTARIO Planet Sex con Cara Delevingne – Non solo etero – In Germania, Cara incontra alcune persone queer che stanno cercando di ricostruire la propria vita e inoltre partecipa al suo primo Pride a Tokyo.

TWENTY SEVEN (27)

21:13 FILM TU, IO E DUPREE – [Commedia] – La tranquilla vita coniugale di Carl e Molly viene stravolta dall’arrivo del miglior amico di Carl. Con Owen Wilson, Matt Dillon e Kate Hudson. Regia di A. Russo; USA 2006

23:30 FILM Scuola di Polizia 6: La citta’ e’ assediata – [Commedia] – Sesto capitolo della fortunata saga. Questa volta il comandante Lassard ed i suoi uomini devono sgominare la banda del misterioso “Master Mind”. Regia di P. Bonerz; USA 1989

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Josephine, ange gardien – Con Mimie Mathy

23.20 SERIE TV Josephine, ange gardien – Con Mimie Mathy

LA5 (30)

21:10 FILM Rosamunde Pilcher: La scrittrice scomparsa e l’amore – [Drammatico] – Una grossa bugia a fin di bene rischia di complicare la vita di Holly, scrittrice in cerca di fama. Holly dovra’ fare i conti con molti imprevisti. Regia di M. Serafini; DEU 2019

23:01 FICTION Le verità nascoste S1 E4 – Lidia ringrazia Fernando per averla convinta a suo tempo che la figlia fosse morta, permettendole cosi’ di poter andare avanti con la sua vita. VISIONE CONSIGLIATA AL SOLO PUBBLICO ADULTO.

REAL TIME (31)

21:35 DOCUREALITY Amiche al limite – Non è uno scherzo

Un allenamento impegnativo spinge Ashely a valutare una seconda operazione. Inoltre, Vannessa e Tina sono in disaccordo su un viaggio.

22:35 DOCUREALITY Amiche al limite – Shopping

Meghan tenta di aumentare la propria autostima acquistando dei giochi in un negozio per adulti. Inoltre, Vannessa si prepara ad allontanarsi da sua sorella.

23:35 DOCUREALITY Vite al limite – Wes

Wes ha iniziato alla grande con il programma del dottor Now, perdendo parecchio peso. Ma dopo l’operazione, il dottore lo manda in terapia.

CINE34 (34)

21:05 FILM Le Comiche – [Commedia] – Durante la proiezione di un film due comici del cinema muto escono dallo schermo, ritrovandosi nella realta’. Gag a non finire. Con Paolo Villaggio, Renato Pozzetto Regia di N. Parenti

22:56 FILM Com’e’ dura l’avventura – [Commedia] – Per truffare l’assicurazione, un industriale spedisce in Africa a recuperare una nave, il goffo cognato ed un capitano di lungo corso. Con P. Villaggio, L. Banfi. Regia di F. Mogherini.