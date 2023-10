Programmi TV stasera in prima serata oggi domenica 8 ottobre 2023

Condividi

Di seguito i programmi TV in programmazione oggi 8 ottobre 2023 in prima serata sulle maggiori reti televisive e sul Digitale Terrestre.

1- RAI 1: 21:25 – Serie TV Cuori S2 Ep.3 e 4

2 – RAI 2: 21:00 – Reality – Il Collegio 2023 Ep 3

3 – RAI 3: 20:55 – Inchiesta – Report ancora su Daniela Santanché

4 – RETE 4: 21:26 – Attualità – Dritto e Rovescio condotto da Paolo del Debbio

5 – CANALE 5: 21:28 – Game Show – Caduta Libera – I migliori condotto da Gerry Scotti

6 – ITALIA 1: 21:26 – Serie TV – FBI: Most Wanted – Prima TV S4 Ep15 Doppio fallo

7 – LA7 : 21:15 Attualità – In Onda condotto da Marianna Aprile e Luca Telese

8 – TV8 : 20:30 Sport – F1 Gran Premio Qatar Airways del Qatar

9 – NOVE : 21:35 Show – Only Fun – Comico Show Ep 8

20 – MEDIASET 20 – 21:12 FILM AZIONE Transformers: L’ultimo cavaliere – Capitolo 5 della saga dedicata ai Transformers, con Mark Wahlberg ed Anthony Hopkins. La guerra fra Transformers e umani minaccia di distruggere la Terra. Regia di M. Bay

21 – RAI 4: 21:21 – FILM THRILLER- Valhalla – I giovani vichinghi Røskva e Tjalfe si mettono in viaggio verso Valhalla con gli dei Thor e Loki. Dovranno affrontare il lupo Fenrir e il letale Jotnar per salvare Valhalla dal Ragnarok, la fine del mondo.

22 – IRIS – 21:14 FILM DRAMMATICO Apollo 13 – Per il ciclo: STORIE SENZA TEMPO. Vincitore di due premi Oscar, diretto da Ron Howard e interpretato da Tom Hanks, il film racconta la vera storia della sfortunata missione lunare.

23 – RAI 5: 21:14 – Cultura – Di là dal fiume e tra gli alberi – Ep 10 – Messico Selvaggio – Molise l’eterno ritorno

24 – RAI MOVIE: 21:10 – FILM DRAMMATICO – La nostra vita – Claudio è un operaio edile di 30 anni che vive nella periferia romana. Padre di due figli e in attesa del terzo, devoto e innamorato di sua moglie Elena, resta sconvolto dall’improvvisa morte di lei. Incapace di fronteggiare il dolore e ansioso di assicurare un futuro ai figli, si mette in un affare pericoloso.

25 – RAI PREMIUM: 21:20 – SERIE TV – Squadra Omicidi Barcellona – Ep 3 Sangue e cemento

26 – CIELO: 21:15 – FILM WESTERN – L’ultimo dei Mohicani – Spettacolare versione del romanzo di James F. Cooper. Nel Canada del 1757 infuria la guerra tra colonizzatori francesi e indiani Mohicani. Un orgoglioso pellerossa salva la vita alle figlie di un comandante inglese.

27 – MEDIASET 27: 21:09 – FILM COMMEDIA – Il principe delle donne – Uno spietato playboy si innamora di Jacqueline, che presto diventera’ il suo capo, ma scopre che la donna e’ in realta’ una mangia uomini. Come reagira’? Regia di R. Hudlin

28 – TV2000: 21:26 – FILM COMMEDIA – Il capitalista – con Rock Hudson

29 – LA7d: 21:09 – SERIE TV – Miss Marple – Terza stagione Ep. 11-12

30 – LA 5 21:10 – FILM COMMEDIA – L’amore è un trucco – Per un equivoco una giovane estetista diventa l’educatrice dei figli del presidente della Slovezia. Con i suoi modi genuini fara’ breccia nel cuore di tutti. Regia di K. Kwapis

31 – REAL TIME 21:05 – LIFESTYLE – Il castello delle cerimonie

33 – FOOD NETWORK 21:10 – Show – Nel forno di casa tua – Ep 10

34 – CINE 34 21:04 – FILM COMMEDIA – La casa stregata – Due fidanzati si trasferiscono in una lussuosa villa pagandola ad un prezzo irrisorio: scopriranno che e’ abitata dai fantasmi. Con R. Pozzetto e G. Guida. Regia di B. Corbucci

25 – FOCUS 21:05 – Cultura – Freedom – S1 Ep3

37 – WARNER TV 21:30 – SERIE TV – Fringe – S1 Ep 4 – 5 – 6

38 – GIALLO 21:10 – SERIE TV – Il giovane Ispettore Morse – S5 Ep 6

39 – TOP CRIME 21:10 – SERIE TV – Colombo – S2 Ep 2

40 – BOING 18:20 – Animazione – Teen Titans Go! e DC Super Hero Girls: Confusione nel Multiverso – Con l’Amuleto di Cythonna Lex Luthor unisce i Super-Cattivi del mondo nella Legion of Doom, per catturare i Super Eroi della Terra. Le uniche che non riesce a catturare sono le DC Super Hero Girls.

49 – ITALIA 2 21:40 – SERIE TV – The Bing Bang Theory – S6 Ep 7 – 8 – 9 – 10

52 – D MAX 21:25 – LIFESTYLE – Aeroporto di Roma: traffico illegale – Prima TV – S1 Ep 8

54 – RAI STORIA: 21:10 – FILM WESTERN – Hostiles – L’ultima missione del leggendario Capitano Joseph Blocker è scortare il capo indiano Cheyenne Falco Giallo dal forte dove è prigioniero alla riserva indiana situata nella sua terra d’origine, dove gli è stato concesso di tornare per trascorrere gli ultimi giorni della sua vita. I due rivali affronteranno un lungo viaggio di oltre mille miglia e durante il percorso incontreranno Rosalee, unica superstite di un attacco indiano, che si metterà in cammino con loro.

55 – MEDIASET EXTRA 21:10 – Reality Show – Grande Fratello condotto da Alfondo Signorini

57 – RAI SCUOLA: 21:30 – CULTURA – Storie della Scienza – Progetto Scienza Storie della Scienza – ep. 14 Neanderthal