Condividi

Scopri i Programmi tv prima serata lunedì 12 giugno 2023 alla luce dei cambiamenti previsti per la scomparsa di Silvio Berlusconi – Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi lunedì 12/6/2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

Stai cercando i programmi tv di un altro giorno? Cl icc a qui

RAI 1 (1)

20:40 – ATTUALITA’ – Porta a porta – Speciale: in ricordo di Silvio Berlusconi

Speciale Porta a porta in ricordo di Silvio Berlusconi

23:20– DOCUMENTARIO Cose nostre – Il piacere dell’onestà – 12/06/2023

Raccontiamo la storia di Giuseppe Insalaco, il “sindaco dei 100 giorni” di Palermo. Una figura ancora oggi piena di luci ed ombre, difficile da decifrare. “Io non sono un uomo di apparato sono un uomo di partito”, dice Insalaco appena eletto, con l’entusiasmo di chi è pronto a lanciare una sfida, ben cosciente delle difficoltà a cui sarebbe andato incontro toccando il tema del rinnovo degli appalti. Sono gli anni dove la città e tutta la Sicilia sono attraversate da una lunga scia di sangue. La sua vita, l’ascesa al potere, i suoi tormenti, i suoi misteri e il suo rapido declino vengono raccontati con lo sguardo attento nella ricostruzione storica dei fatti, ma dando anche risalto all’aspetto emotivo della parabola politica e umana…

23:55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21:20 SERIE TV – C.S.I Vegas S2E3 – Il pezzo mancante

La squadra di Max indaga sull’omicidio di una donna. Max viene aggredita e finisce in ospedale e Folsom si sente in colpa per non essere stato con lei.

22:10 SERIE TV – C.S.I. Vegas S2E4 – Il koala

La squadra C.S.I. indaga sullo sterminio di un’intera famiglia da parte di tre killer mascherati. L’unica sopravvissuta, una neonata scampata per miracolo alla sparatoria, forse è la chiave per arrivare ai responsabili.

22:55 SERIE TV – C.S.I. Vegas S2E5 – Festa a sorpresa

Durante una festa di ambito universitario, muoiono misteriosamente tre persone e molte altre finiscono all’ospedale. La squadra di Max indaga sull’accaduto.

23.40 ATTUALITA’ – Underdog – Ho scommesso su di me: Maurizio Zanella e Cristina D’Avena

La seconda puntata mette a confronto un grande imprenditore del vino e una della più amate cantanti italiane: Maurizio Zanella e Cristina D’Avena. Maurizio Zanella è il fondatore di Ca’ del Bosco, una delle più prestigiose aziende vinicole al mondo. Laura Tecce lo incontra nella sua azienda in Franciacorta, per poi accompagnarlo nella piccola casa nel bosco – lì dove tutto è iniziato – e nella cantina che è il frutto dei suoi sogni di ragazzo coraggioso e visionario. È grazie alla sua lungimiranza e creatività se oggi Franciacorta è sinonimo di qualità del bere ed è grazie al suo intuito – da vero Underdog – se il suo sogno si è avverato. L’altra protagonista è Cristina D’Avena, un vero fenomeno della cultura pop e della discografia italiana, con 40 anni di carriera e 7 milioni di copie vendute, un mito per un pubblico senza età che va dai nonni ai nipoti. Lei è una vera Underdog: unica interprete di sigle di cartoni animati ad aver raggiunto un successo strepitoso sbaragliando ogni pronostico. Laura Tecce la incontra nei suoi luoghi del cuore partendo dall’Antoniano di Bologna, la casa dello Zecchino D’oro “dove tutto è iniziato”, racconta Cristina.

RAI 3 (3)

21.20 – INCHIESTA Report – Puntata del 12/06/2023 – conduce Sigfrido Ranucci

Alla fine degli anni ’80 l’Italia era la prima potenza europea del settore auto, Fiat ne era alla guida e Torino rappresentava la sua capitale industriale. Oggi si sono perse le menti e i tecnici che l’avevano resa grande, migliaia di posti di lavoro sono scomparsi e in termini produttivi siamo stati superati. Dopo la fusione con l’americana Chrysler del 2014, nel 2021 arrivano le nozze con i francesi di PSA da cui nasce Stellantis. Per John Elkann è “un matrimonio tra pari”, ma il vero centro del gruppo sembra ormai Parigi, anche per la presenza dello Stato francese nel capitale azionario. A seguire l’inquinamento dell’aria provoca ogni anno in Italia, secondo l’Unione Europea, circa 60mila morti causando malattie non solo all’apparato respiratorio ma anche al sistema cardio-circolatorio. Questo perché dal 2006 le Regioni italiane sforano costantemente i limiti di legge previsti per il particolato e il biossido di azoto. Quali misure sono state prese dalle amministrazioni per tutelare la salute dei cittadini? Cosa è stato fatto e cosa invece manca all’appello? Report ha ricostruito il sistema di vigilanza e di misurazione delle sostanze inquinanti. Dall’ambiente al lavoro con l’inchiesta che ci porta all’interno degli stabilimenti Inalca del gruppo Cremonini, dove Inail ha riconosciuto a 35 lavoratori malattie professionali dovute alla modalità di lavorazione del disosso della carne. Ma secondo le testimonianze di lavoratori e alcuni sindacati la situazione sarebbe ancora più grave. Infine sempre più decisioni sono basate su processi automatizzati. Nell’era dell’intelligenza artificiale crescono i servizi che hanno alle spalle sistemi capaci di elaborare grandi quantità di dati e di fornire soluzioni che velocizzano le decisioni di enti pubblici e privati: dall’assegnazione di posti di lavoro a polizze assicurative, sussidi e bonus.

23.15 – ATTUALITA’ Speciale TG3 – Scomparsa di Silvio Berlusconi

Speciale del TG3 a seguito della scomparsa di Silvio Berlusconi

RETE 4 (4)

19:24 – ATTUALITA’ Speciale Silvio Berlusconi

CANALE 5 (5)

20:52 – ATTUALITA’ Speciale TG5 – Silvio Berlusconi

ITALIA 1 (6)

20:30 ATTUALITA’ Speciale Capuozzo

23:18 FILM La piccola principessa – Commedia 1995

Regia: Alfonso Cuaron

Cast: Liesel Matthews, Liam Cunningham, Vanessa Lee Chester

Film diretto dal premio Oscar Alfonso Cuaron e tratto da un romanzo. Nella Londra vittoriana una bambina indifesa deve affrontare le avversita’ della vita. Regia di A. Cuaron; USA 1995…

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Speciale TG LA7 – I mille volti di Berlusconi

Conduce Enrico Mentana.

TV 8 (8)

21.30 FILM BAYWATCH – Azione 2017

Regia: Seth Gordon

Cast: Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario

Mitch e il suo team di guardaspiaggia devono sventare un intrigo criminale che mette a rischio la paradisiaca Emerald Bay

23:55 FILM MIKE & DAVE – UN MATRIMONIO DA SBALLO – Commedia 2016

Regia: Jake Szymanski

Cast: Zac Efron, Adam DeVine, Anna Kendrick

Famosi per i loro scherzi volgari durante le riunioni familiari, Mike e Dave si preparano al matrimonio della sorella con due brave ragazze.

NOVE (9)

21.35 FILM EX – Commedia 2009

Regia: Fausto Brizzi

Cast: Claudio Bisio, Silvio Orlando, Cristiana Capotondi, Flavio Insinna, Nancy Brilli, Alessandro Gassmann, Elena Sofia Ricci, Vincenzo Salemme, Gian Marco Tognazzi, Giorgia Wurth.

Il film racconta tutta una serie di amori finiti e di come essi, in un modo o nell’altro, influenzino ancora la vita dei protagonisti. Sergio è uno psicologo divorziato, alle prese con due figlie adolescenti e una fidanzata non proprio brillante; Luca è un giudice divorzista, che non ne può più delle beghe altrui e nemmeno della moglie, motivo per cui decide di trasferirsi a casa del figlio universitario. Poi c’è Paolo, minacciato dall’ex della sua fidanzata; e, infine, Elisa, che rimane di stucco quando scopre che il prete che sta per celebrare le sue nozze con Corrado è il suo fidanzato di un tempo, Lorenzo.

23.50 FILM Viva l’Italia – Commedia 2012

Regia: Massimiliano Bruno

Cast: Raoul Bova, Ambra Angiolini, Sarah Felberbaum, Michele Placido, Alessandro Gassman, Ninni Bruschetta, Rocco Papaleo, Edoardo Leo, Maurizio Mattioli, Isa Barzizza, Valerio Aprea, Stefano Fresi, Sergio Fiorentini

E se un giorno un politico cominciasse a dire la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità? Il politico in questione si chiama Michele Spagnolo, leader del partito Viva l’Italia, che ha approfittato del suo ruolo anteponendo sempre i suoi interessi personali a quelli del paese. Tra le altre cose, ha sistemato i suoi tre figli Valerio, Riccardo e Susanna attraverso varie raccomandazioni. Ma quando un giorno, l’uomo perde i freni inibitori per un ictus, inizia a rivelare segreti e misfatti di ogni tipo.

VENTI (20)

21:12 FILM The Time Machine – Dove vorresti andare? – Fantascienza 2002

Regia: Simon Wells

Cast:Guy Pearce, Jeremy Irons, Samantha Mumba, Orlando Jones, Mark Addy, Sienna Guillory, Omero Mumba, Phyllida Law

[Fantastico/Favolistico] – Basato sull’omonimo romanzo di fantascienza di H.G. Wells. Uno scienziato e’ deciso a provare che e’ possibile viaggiare nel tempo. Con G. Pearce e J. Irons.

23:10 FILM La furia dei Titani – Azione 2012

Regia: Jonathan Liebesman

Cast: Sam Worthington, Ralph Fiennes, Bill Nighy, Toby Kebbell, Danny Huston, Edgar Ramirez, Liam Neeson, Rosamund Pike

[Azione] – Gli dei stanno perdendo il controllo dei Titani, la cui forza cresce sempre di piu’. E Perseo deve impugnare di nuovo la spada. Con Liam Neeson e Sam Worthington.

RAI 4 (21)

21.20 SERIE TV Blood & Treasure S2E3 –

Prima Visione Assoluta – L’ex agente dell’FBI Danny McNamara, esperto d’arte e antichità e specializzato nel rimpatrio di opere d’arte rubate, e la ladra Lexi Vaziri tornano a collaborare nella seconda stagione della serie.

22:03 SERIE TV Blood & Treasure S2E4

22:47 FILM Kingsman – Secret Service – Azione 2014

Regia: Matthew Vaughn

Cast: Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson, Jack Davenport, Sofia Boutella, Michael Caine, Mark Strong, Mark Hamill, Sophie Cookson, Corey Johnson

L’agente Lancillotto perde la vita in guerra ed il suo capo, Galahad, offre a suo figlio una medaglia ed un numero di telefono. Diciassette anni dopo, quel bambino è un ragazzo, è nei guai e compone quel numero entrando, così, in un’organizzazione super segreta. Adattamento cinematografico del fumetto di Mark Millar.

IRIS (22)

21.13 FILM Posta grossa a Dodge City – Western 1966

Regia: Fielder Cook

Cast: Henry Fonda, Joanne Woodward

[Western] – Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. I quattro uomini piu’ ricchi del Kansas si trovano a Dodge City per una partita a poker. A loro, si aggiunge una donna. Regia di F. Cook, con H

23:05 FILM Cimarron – Western 1960

Regia: Antony Mann

Cast: Glenn Ford, Maria Schell, Harry Morgan, Anne Baxter

[Western] – Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Yancer Cravat e sua moglie Sabra sono pionieri e fanno fortuna con i pozzi di petrolio. Ma lo spirito dell’uomo, lo portera’ verso nuove avvent…

RAI 5 (23)

21:14 OPERA Il Flauto Magico di Piazza Vittorio

Roma, nei giardini di Piazza Vittorio prende vita “Il Flauto Magico” di Mozart, secondo l’Orchestra di Piazza Vittorio: dal reggae alla classica, dal pop al jazz, l’Opera spazia attraverso tradizioni e culture musicali di tutto il mondo, dando vita a incontri e sincretismi musicali unici.

22.34 DOCUMENTARIO Sciarada – Il circolo delle parole – L’altro 900. Ennio Flaiano

23:36 FILM Rock Legends – Cher

Cantante, attrice, icona gay. Sin dai mitici anni ’60 Cher è famosa non solo per le sue doti artistiche, ma anche per le sue indubbie qualità di show-woman. Camaleontica e intramontabile, Cher continua a cavalcare l’onda del successo dall’età di 16 anni, quando esordì accanto al compagno Sonny Bono con il successo internazionale “I’ve Got You Babe”.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM L’ora delle pistole – Vendetta all’OK Corral – Western 1967

Regia: John Sturges

Cast: James Garner, Jason Robards, Robert Ryan, Larry Gates

Arizona, 1881. Il celebre scontro fra Wyatt Earp, Doc Holliday e i Clanton, che ha luogo a Tombstone il 26 ottobre, segna una pagina storica – nell’epopea del West, di John Sturges con James Garner, Jason Robards, Robert Ryan 1967 USA

23:00 FILM La collera di Dio – Western 1972

Regia: Ralph Nelson

Cast: Robert Mitchum, Rita Hayworth, Victor Buono, Frank Langella

Sud America, anni 20. Un contrabbandiere, un sacerdote e una ragazza patteggiano la liberta’ con un gruppo di rivoluzionari che li assoldano per assassinare un pericoloso capo ribelle. Dal romanzo “The Wrath of Go – d” di James Graham. – di Ralph Nelson con Robert Mitchum, Rita Hayworth 1972 USA

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Last Cop S4 E10 – Cuore Nero

22.05 SERIE TV Last Cop S4 E11 – Conflitto di interesssi

22.55 SERIE TV Last Cop S4 E12 – Confessioni

23.50 LIFESTYLE Sex – Dipendenza e disfunzioni sessuali, puntata del 28/08/22

CIELO (26)

21.20 FILM Demolition: Amare e vivere – Drammatico 2015

Regia: Jean-Marc Vallée

Cast: Jake Gyllenhaal, Naomi Watts, Chris Cooper

Intenso dramma sulla difficolta’ di superare un lutto con protagonisti Jake Gyllenhaal e Naomi Watts. Non riuscendo a superare la morte della moglie, un uomo si sfoga con delle lettere con l’impiegata di un’azienda di distributori automatici.

23:15 DOCUMENTARIO Planet Sex con Cara Delevingne – Sono sexy? – Cara consulta un chirurgo estetico e indaga da dove vengono le nostre idee di bellezza, sottolineando l’importanza del concetto di body positivity.

TWENTY SEVEN (27)

20.51 FILM Tin Cup Commedia 1996

Regia: Ron Shelton

Cast: Kevin Costner, Rene Russo, Cheech Marin, Don Johnson

[Commedia] – Kevin Costner nel ruolo di Roy McAvoy, soprannominato Tin Cup , un ex campione di golf che per mantenersi impartisce lezioni in un club. Con R. Russo. Regia di R. Shelton; USA 1996 QUE…

23.21 FILM Scuola di polizia 5: Destinazione Miami – Commedia 1988

Regia: Alan Myerson

Cast: Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow, Leslie Easterbrook, Marion Ramsey, Janet Jones, Lance Kinsey, Matt McCoy, G.W. Bailey, George Gaynes, René Auberjonois

[Commedia] – Capitolo 5 della saga. Il comandante Lassard, della benemerita scuola di polizia, va a Miami per un’onorificenza. Il capitano Bassotto cerca di rovinare la festa.

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Josephine, ange gardien – Abbandonata dal Mondo – Con Mimie Mathy

23.20 SERIE TV Josephine, ange gardien – Condominio sotto sfratto – Con Mimie Mathy

LA5 (30)

21:03 FILM Rosamunde Pilcher: Va’ dove ti porta il cuore – Commedia 2018

Regia: S. Buhling

Cast: Anna Herrmann, Jens Atzorn

[Sentimentale] – Ad un passo dalle nozze, Lily parte per la Cornovaglia, dove scoprira’ delle verita’ sul suo passato che cambieranno il suo futuro. Con J. Atzorn. Regia di S. Buhling

22:50 FICTION Le verità nascoste S1 E3 – Dopo il ritorno a casa di Paula, la situazione e’ particolarmente tesa. Tutta la famiglia deve abituarsi alla presenza della figlia ricomparsa.

REAL TIME (31)

21:30 DOCUREALITY Amiche al limite – Perdere peso

Quattro amiche affette da obesità lottano per perdere peso. Meghan si è sottoposta a un’operazione ma non perde chili e Vannessa continua a mangiare cibi non salutari.

22:30 DOCUREALITY Amiche al limite – Grandi obiettivi

Dopo la prova del peso fallita, Meghan e Vannessa sono determinate a fare del loro meglio. Inoltre, le quattro amiche tentano di divertirsi un po’.

23:30 DOCUREALITY Vite al limite – Liz

Liz è costretta a stare a letto a causa di un grave linfedema che non le permette di camminare. Isolata e senza amici, è depressa e vive con sua madre che è troppo malata per prendersi cura di lei.

CINE34 (34)

20:52 FILM Mediterraneo – Commedia 1991

Regia:G. Salvatores

Cast: Diego Abatantuono, Claudio Bisio

[Commedia] – Versione restaurata da Infinity. Premio Oscar al miglior film straniero, con Abatantuono. Nel 1941 un gruppo di soldati italiani presidia un’isoletta greca. Regia di G. Salvatores

22:52 FILM Puerto Escondito – Commedia 1992

Regia: G. Salvatores

Cast: Diego Abatantuono, Valeria Golino, Claudio Bisio, Antonio Catania

[Commedia] – Film premiato con 2 Nastri d’Argento, con D. Abatantuono. Fuggito in Messico, uno yuppie lombardo s’imbatte in una coppia di compatrioti che vive di espedienti. Regia di G. Salvatores