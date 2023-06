Programmi TV giovedì stasera giovedì 22 giugno 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su Italia News la programmazione serale in TV di oggi giovedì 22 giugno 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

20:30 – SPORT CALCIO Calcio, Europei Under 21 – Gruppo D: Francia – Italia

In diretta dalla Cluj Arena di Cluj-Napoca, Romania, gli Azzurrini di Paolo Nicolato debuttano negli Europei Under 21 edizione 2023 contro i fortissimi pari quota francesi.

23:00 – ATTUALITA’ Porta a Porta

ATTUALITA’ – Programma di informazione e approfondimento di Bruno Vespa dedicato all’attualità politica, alla cronaca e al costume…. – Un programma di Bruno Vespa Con la collaborazione di Antonella Martinelli, Maurizio Ricci, Giuseppe Tortora, Vito Sidoti E di Concita Borrelli, Vladimiro Polchi Produttore esecutivo Rossella Lucchi Regia di Sabrina Busiello

23:15 – INFORMAZIONE Tg1 Sera

RAI 2 (2)

21.20 FILM PRIMA TV – L’amore a domicilio

Renato, giovane e brillante assicuratore sentimentalmente pavido, un giorno per caso conosce Anna, un’attraente ragazza agli arresti domiciliari, autorizzata ad uscire solo per recarsi all’Università. Rassicurato dalla situazione della donna, decide di lasciarsi andare ai sentimenti sempre temuti, ma scopre presto che in amore non esistono vie sicure

23.00 SERIE TV – Shake St1 Ep3 – Gaia

23.24 SERIE TV – Shake St1 Ep4 – Tutti

23:48 SERIE TV – Shake St1 Ep5 – Thomas

RAI 3 (3)

21.20 – DOCUMENTARIO Prima della messa – Bernstein a Caracalla

Prodotto da Panama film in collaborazione con Rai Documentari, “Prima della Messa – Bernstein a Caracalla” è un viaggio nella realizzazione di un grande spettacolo teatrale, raccontato dalla primissima idea fino al debutto. Il racconto svela tutto ciò che accade prima della messa in scena di “Mass”, ritenuta una delle opere più originali e coinvolgenti del grande compositore americano Bernstein, considerato dalla critica come il secondo miglior direttore d’orchestra di tutti i tempi.

23:05 – ATTUALITA’ 100 Opere d’arte tornano a casa

Il progetto editoriale di Duilio Giammaria e da lui condotto, torna in riedizione per tutta l’estate con undici puntate, per rappresentare l’operazione “100 opere tornano a casa”, in cui un’apposita commissione di esperti ha selezionato sculture, dipinti, oggetti provenienti da Musei e Depositi, per essere ricollocati e presentati al pubblico in contesti più favorevoli e significativi.

RETE 4 (4)

21.26 – ATTUALITA’ Dritto e Rovescio – Prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualita’ politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

CANALE 5 (5)

21.34 – SHOW Zelig

Ritorna la grande comicita’ di Zelig, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono la nuova edizione di Zelig, con la partecipazione dei piu’ grandi talenti comici italiani e nuovi emergenti.

ITALIA 1 (6)

21:24 SERIE TV PRIMA TV Chicago fire – PrimaTv – S10 Ep18 Quello che c’e’ dentro di te

Boden, si trova casualmente in un negozio quando un ragazzo appena evaso di prigione e inseguito dalla polizia si schianta con l’auto proprio nel negozio. VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO

22:15 SERIE TV PRIMA TV Chicago fire – PrimaTv – S10 Ep19 Finisci cio’ che hai iniziato

Dopo un incidente aereo, la squadra salva i civili intrappolati, ma i federali si rendono conto che manca un pezzo del motore dalla scena e incolpano Severide. – VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO

23:01 SERIE TV PRIMA TV Chicago Med – PrimaTv – S7 Ep9 Un regalo inaspettato

Il test anti-droga di Vanessa risulta negativo. Will registra la proposta che gli fa Jessa, cioe’ far acquistare dall’ospedale il Vas-COM in cambio di una percentuale. VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO

23:47 SERIE TV PRIMA TV Chicago Med – PrimaTv – S7 Ep10 Nessuna buona azione resta impunita… a Chicago

Stevie viene interrogata in merito alla questione del Vas-COM. Blake e Crockett si occupano di Lawrence, a cui serve un trapianto di rene. VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Speciale Piazza Pulita – conduce Corrado Formigli

23:00 FILM Gorky Park – Giallo 1983

La storia è ambientata a Mosca. Al Gorky Park sono stati ritrovati nella neve tre cadaveri, due uomini e una donna, resi irriconoscibili a causa del volto sfregiato e delle impronte digitali cancellate. A occuparsi delle indagini è l’ispettore Arkadij Renko, il quale intuisce subito che dietro agli omicidi possa esserci il Kgb. Inoltre, riesce anche a risalire all’identità di una delle vittime, scoprendo che è americana. Per questo motivo, sospettando che si tratti di una trappola, Renko decide di abbandonare il caso, ma il procuratore generale lo convince a proseguire e portare avanti le indagini…

TV 8 (8)

21:30 FILM The crew – Missione impossibile – Avventura 2016

Alexey Gushchin è un giovane pilota militare. Talentuoso, quanto ribelle. Gli viene affidata la missione di consegnare un carico di beneficenza e due auto di lusso. Durante il viaggio Alexey si imbatte in una tempesta e certo di avere un carico troppo pesante per superarla, decide di scaricare un’auto. Accusato di cattiva condotta, al suo ritorno viene espulso. Poco dopo entra in una compagnia aerea di linea, esaminato dal severo pilota Leonid Zincenko e si ritrova ben presto in un nuovo pericolo da fronteggiare..

23:30 FILM Terrore ad alta quota – Azione 2013

Kate Parks ha trascorso l’ultimo anno in tour per promuovere il libro sulla morte del marito in un incidente aereo. È trascorso quasi un anno da quando Kate è partita per promuovere il suo libro in lungo e in largo per il Paese ed è ora di ritornare a casa dalla figlia quindicenne Samantha. Mentre è in volo, un’eruzione solare colpisce il velivolo. È il panico generale, ma Kate forte della sua determinazione che da sempre ha caratterizzato la sua vita, ha tutte le intenzioni di non farsi sopraffare degli eventi.

NOVE (9)

21.25 FILM Sei giorni, sette notti – Commedia 1998

Frank vuole chiedere alla fidanzata Robin, redattrice un po’ svitata di una rivista di New York, di sposarlo. Per farlo, organizza una vacanza di una settimana in un arcipelago tropicale. Qui, la coppia incontra Quinn, pilota di aerei che si guadagna da vivere portando i turisti a bordo del suo velivolo. Quando Robin deve recarsi a Tahiti per lavoro chiede a Quinn di accompagnarla con il suo aereo. Colpiti da una tempesta, i due sono costretti a un atterraggio di fortuna su un’isola deserta. In preda a schermaglie iniziali, lotta alla sopravvivenza e persino un incontro con i pirati, tra i due saranno presto scintille, e poi amore. Tornati alla loro vita abituale, niente sarà più come prima.

23.35 FILM Ex – Amici come prima! – Commedia 2011

C’è un ex nella vita di ognuno di noi, così come ognuno di noi è ex nella vita di qualcuno. Il film racconta diverse storie: quella di Marco, sposino fresco, che perde la testa per la mai dimenticata ex Consuelo; quella di Max, architetto romano che si invaghisce di Sandra, avvocato divorzista della sua ex moglie; quella di Paolo, che va dietro solo alle ragazze reduci da una rottura recente; quella di Antonio, eurodeputato che si innamora di una donna che scopre poi essere il primo ministro delle “Repubbliche Baltiche”; e quella di Fabio, che si spaccia psichiatra per conquistare Valentina, paziente che finge di curare.

VENTI (20)

21:13 FILM Asher [Drammatico] – Asher, killer a fine carriera, durante un lavoro andato storto conosce Sophie. Nasce un sentimento, ostacolato dal passato dell’uomo. Con Ron Perlman, Famke Janssen

23:21 FILM Il cavaliere del Santo Graal

[Avventura] – Spagna: XII secolo. Un cavaliere errante aiutato dalla fidanzata e da due fidati amici, deve affrontare una missione eroica: salvare a tutti i costi il Santo Graal.

RAI 4 (21)

21.18 SERIE TV Hawaii Five-0 III ep.23

Dopo aver scoperto che sua madre è viva, McGarrett cerca di riallacciare un rapporto con lei elaborando questa situazione. La squadra rintraccia anche Frank Delano, responsabile di aver ucciso la moglie di Chin.

22.03 SERIE TV Hawaii Five-0 III ep.24

22.47 SERIE TV Hawaii Five-0 – S4E1 – Compromessi

23:30 FILM Escobar – Paradise Lost – Drammatico 2014

Nick e Dylan, due fratelli canadesi, hanno un sogno: aprire una scuola di surf in Colombia. Così, decidono di partire per farlo diventare realtà. Per Nick, anzi, le cose vanno meglio del previsto quando conosce Maria, bellissima ragazza per cui perde la testa. Quello che non sa, però, è che la giovane ha uno zio dal nome tanto importante quanto pericoloso, Pablo Escobar, il capo del cartello della droga colombiano di Medellin. Nick capirà presto di essersi infilato in un terribile guaio…

IRIS (22)

21.14 FILM Poseidon

[Drammatico] – Per il ciclo: UN’ESTATE DI AVVENTURE. Capitolo 3 della trilogia dell’acqua di Petersen, con Kurt Russel: un’onda anomala rovescia il Poseidon ed un gruppo di passeggeri cerca dispera…

23:11 FILM Free Fall – Caduta libera

[Azione] – Per il ciclo: UN’ESTATE DI AVVENTURE. Action-thriller con Sarah Butler. Dopo il misterioso suicidio di un collega, una giovane manager sara’ coinvolta in un pericoloso intrigo che potreb…

RAI 5 (23)

21.14 OPERA Opera – Simon Boccanegra (Teatro Comunale di Firenze)

Dal Teatro Comunale di Firenze Simon Boccanegra nell’allestimento diretto da Peter Stein e la direzione musicale del maestro Claudio Abbado. Spiccano nel cast, accanto al protagonista Carlo Guelfi, Karita Mattila, Vincenzo La Scola, Lucio Gallo, Paolo Albiani e Julian Kostantinov. Regia televisiva di Carlo Battistoni (2003)

23:37 DOCUMENTARIO Abbado alla Scala

RAI MOVIE (24)

21:10 FILM Robocop – Fantascienza 1987

Detroit, Michigan, 2029. La città si trova in uno stato critico a causa delle precarie condizioni economiche del municipio e di un feroce dilagare della delinquenza. Alla potentissima multinazionale Omni Consumer Product viene affidato il compito di dirigere il dipartimento di polizia. L’agente Alex Murphy viene ridotto in fin di vita da una gang. Il suo corpo viene preso in consegna dalla multinazionale, che realizza il perfetto robot poliziotto. Le autorità lo usano per i casi più difficili, ma i ricordi di Alex incominciano a riaffiorare e…

22:55 FILM Fuori controllo – Thriller 2010

Thomas Craven è un detective della omicidi in servizio al Boston Police Department. Quando gli uccidono la figlia, l’uomo e gli agenti che indagano pensano che potesse essere lui il vero bersaglio. Tuttavia, quando da questa pista non viene fuori nulla di credibile, l’uomo inizia ad indagare per conto proprio, scoprendo ben presto gli sporchi affari della Northmoor, la società per cui la figlia lavorava come stagista. Craven dovrà mettere in campo tutta la sua astuzia ed esperienza per incastrare i colpevoli.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Lea – Un nuovo giorno St1 Ep5

22:20 SERIE TV Lea – Un nuovo giorno St1 Ep6

23:15 SHOW Italiani fantastici e dove trovarli

CIELO (26)

21.15 FILM Sweetwater – Western 2013

Messico, 1886. Una vedova rischia tutto per vendicare l’omicidio del marito. Uno sceriffo decide di aiutarla.

23:15 DOCUMENTARIO The Right Hand – Lo stagista del porno – Ep. 9 – Brandon MacIntosh e’ un giovane che si e’ appena diplomato di Ayr, in Ontario. Il ragazzo viene assunto come assistente di produzione per una societa’ che realizza film per adulti.

23:45 DOCUMENTARIO The Right Hand – Lo stagista del porno – Ep. 10 – Brandon MacIntosh e’ un giovane che si e’ appena diplomato di Ayr, in Ontario. Il ragazzo viene assunto come assistente di produzione per una societa’ che realizza film per adulti.

TWENTY SEVEN (27)

21:22 FILM Nonno scatenato

[Commedia] – Commedia con Robert De Niro e Zac Efron. Un nonno alla ricerca di divertimento sfrenato trascina il nipote bacchettone in un goliardico viaggio in Florida. Regia di D. Mazer; USA 2015

23:22 FILM L’incredibile storia di Winter il delfino –

[Drammatico] – Morgan Freeman in un film ispirato alla storia vera del delfino Winter e della comunita’ che si unisce per salvargli la vita. Regia di C. Smith; USA 2011 VISIONE ADATTA A TUTTI.

LA7d (29)

21.30 FILM Amore mio aiutami – Commedia 1969

Giovanni lavora in banca, e’ direttore e crede di essere un anticonformista. Vuole che anche la moglie sia come lui, ma quando questa gli confessa di essersi innamorata di un altro, rifiuta la situazione e cerca di dissuaderla.

23:55 FILM Il marito – Commedia 1958

Alberto sposa la bella e dolce Elena, e ben presto la sua vita cambia in peggio. Sotto l’apparente dolcezza Elena pero’ nasconde un carattere autoritario e ben presto il giovane Alberto si trova non solo a dover rinunciare agli amici, alla partita della domenica, ma anche a dover sopportare l’ingombrante presenza della suocera e della cognata che si sono trasferite a casa sua.

LA5 (30)

21:10 FILM Flipped – Il primo amore non si scorda mai

[Commedia] – Diretto dal regista di “Harry, ti presento Sally”. In seconda elementare, la piccola Juli capisce che Bryce e’ l’amore della sua vita. Regia di R. Reiner; USA 2010 VISIONE ADATTA A TUTTI.

22:55 FILM Un’estate per diventare grande

[Commedia] – Lane Speer e’ una sedicenne orfana di padre costretta a trascorrere il periodo delle vacanze estive in un campeggio per mormoni. Con P. Warner, L. Clark. Regia di M. Nelson; USA 2015

REAL TIME (31)

21:30 DOCUREALITY Malati di pulito: case da salvare – Ep.1

22:30 DOCUREALITY Malati di pulito: case da salvare – Ep.2

23:35 DOCUREALITY Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – La dottoressa

La dottoressa Sandra Lee è una delle migliori dermatologhe degli Stati Uniti e un fenomeno su YouTube. La specialista si occupa di pazienti che hanno strane patologie cutanee.

CINE34 (34)

21:04 FILM Grandi magazzini

[Commedia] – R. Pozzetto, L. Banfi, N. Manfredi e tanti altri volti noti sono alcuni degli impiegati ai Grandi Magazzini. Una serie di gag esilaranti in un intreccio di storie. Regia di Castellano

23:29 FILM Brancaleone alle Crociate

[Brillante] – Seguito di L’armata Brancaleone. Diretto in Palestina per conquistare il Santo Sepolcro, Brancaleone affronta i soldati dell’antipapa Clemente. Con V. Gassman. Regia di M. Monicelli.