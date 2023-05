Programmi TV stasera domenica 28 maggio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Programmi tv prima serata domenica 28 maggio 2023 – Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi domenica 28/5/2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21:25 – FILM – Sorelle per sempre – Drammatico 2021

Regia: Andrea Porporati

Cast: Donatella Finocchiaro, Anita Caprioli, Claudio Castrogiovanni, Francesco Foti

Mazara del Vallo, primi anni 2000. Due famiglie che non si conoscono sono unite e sconvolte da una verità inaccettabile: le loro figlie, nate nello stesso ospedale, lo stesso giorno, alla stessa ora, sono state scambiate in culla. Per diversi anni, le due famiglie hanno cresciuto e amato la figlia dell’altra. Gli psicologi, la Giustizia minorile, il buon senso suggeriscono ai quattro genitori di mettere le cose a posto, ma non sarà facile per nessuno accettare la legge del sangue, contro la legge del cuore.

23:30 – INFORMAZIONE – Tg1

23:55 – MAGAZINE – Speciale Tg1

RAI 2 (2)

21:00 SPORT – Rugby, Camp. Italiano Top 10 2022/23 – Finale: Femi CZ Rovigo – Petrarca Padova

In una classicissima del rugby italiano, Femi CZ Rovigo e Petrarca Padova si affrontano nella finale del campionato italiano Top 10 di rugby 2022-2023.

22:55 INFORMAZIONE SPORTIVA – La Domenica Sportiva

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana ci racconta l’attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti ci raccontano i loro successi sportivi e personali.

RAI 3 (3)

20.00 – ATTUALITA’ Che tempo che fa – Puntata del 28/05/2023 – condotto da Fabio Fazio

Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio compie 20 anni e torna da domenica 9 ottobre su Rai3 con la nuova stagione 2022-2023. Dal suo esordio, il 13 settembre 2003, Che Tempo Che Fa si è affermato nel corso delle oltre 1.200 puntate come il programma in prima serata più popolare e acclamato dalla critica in Italia, riconosciuto e apprezzato anche all’estero, per la sua capacità di raccontare la contemporaneità, l’attualità e la cultura unendo momenti di riflessione e approfondimento all’intrattenimento.

23:30 – MAGAZINE Tg3 Mondo –

23:55 – MAGAZINE Meteo 3

RETE 4 (4)

21:30 – FILM Le ali della liberta’ – Drammatico 1994

Regista: Frank Darabont

Cast: Tim Robbins, Morgan Freeman, James Whitmore

[Drammatico] – Da un racconto di Stephen King. Andy viene ingiustamente condannato all’ergastolo e per anni sogna la liberta’ con l’amico di sbarre Red. Regia di F. Darabont, con T. Robbins, M. Freeman.

CANALE 5 (5)

21:19 – FILM Ma cosa ci dice il cervello – Commedia 2019

Regista: Riccardo Milani

Cast: Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Tomas Arana

[Commedia] – Una scialba impiegata al Ministero e’ in realta’ un brillante agente segreto, un’eroina che lotta contro l’ordinaria incivilta’. Con P. Cortellesi. Regia di R. Milani; ITA 2019

23:22 – INFORMAZIONE Tg5

ITALIA 1 (6)

21:18 FILM Oblivion – Fantascienza 2013

Regista: Joseph Kosinski

Cast: Tom Cruise, Morgan Freeman, Nikolaj Coster-Waldau, Andrea Riseborough

[Azione] – Tom Cruise e’ il protagonista di questo film ambientato in un mondo post-apocalittico. La razza umana si rechera’ su Titano, sua futura dimora. Con Morgan Freeman Regia di J. Kosinski

23:49 INFORMAZIONE SPORTIVA Pressing – Massimo Callegari e Monica Bertini conducono il programma con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A. Visibile in HD sul canale 506

LA 7 (7)

20:35 ATTUALITA’ In Onda

Dal lunedì al sabato l’approfondimento dei temi del giorno con Concita De Gregorio e David Parenzo, anche in podcast.

22:30 FILM La promessa dell’assassino – Thriller 2007

Regia: David Cronenberg

Cast: Viggo Mortensen, Naomi Watts, Armin Müller-Stahl, Vincent Cassel

Martin Vail è un avvocato penalista bravo, determinato, brillante e cinico quanto basta. Per le mani ha un caso molto delicato: difendere e provare l’innocenza, di cui lui è fermamente convinto, di Aaron Stampler, diciannovenne chierichetto balbuziente, accusato di avere ucciso l’arcivescovo di Chicago con svariate coltellate. L’avvocato è l’unico a credere che il ragazzo non c’entri nulla con l’accaduto, nonostante tutti gli indizi portino a lui e nonostante il problema di cui Aaron è afflitto: dall’età di dodici anni, infatti, soffre di perdite di memoria, quindi non è in grado di ricordare esattamente cosa sia successo quel giorno…

TV 8 (8)

21.25 SHOW PRIMA TV GialappaShow – Il nuovo programma della Gialappa’s Band, condotto da Mago Forest, tra commenti alle trasmissioni più note, un grande cast di comici e tanti ospiti.

NOVE (9)

21:25 SHOW Little Big Italy – Bruxelles. 1a parte

Francesco Panella, guidato da Danila, Caterina e Carlo, cerca i genuini sapori italiani nel cuore d’Europa: Bruxelles.

23:25 SHOW Little Big Italy – Praga

VENTI (20)

21:11 FILM Drive Angry – Thriller 2011

Regia: Patrick Lussier

Cast: Nicolas Cage, Amber Heard, Billy Burke, William Fichtner, David Morse, Charlotte Ross, Katy Mixon

[Azione] – John Milton fugge in auto dall’Inferno per salvare il nipote da un gruppo di satanisti. Lo aiutera’ una ex cameriera. Con Nicolas Cage Regia di P. Lussier; USA 2011

23:12 FILM Lo smoking – Commedia 2002

Regia: Kevin Donovan

Cast: Jackie Chan, Jennifer Love Hewitt, Jason Isaacs, Debi Mazar

[Azione] – Parodia di 007 con Jackie Chan e Jessica Love Hewitt. L’autista di un agente segreto assume la sua identita’ dopo che questi e’ vittima di un incidente.

RAI 4 (21)

21:20 FILM L’amore bugiardo – Gone Girl – Thriller 2014

Regia: David Fincher

Cast: KBen Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Kim Dickens, Boyd Holbrook, Missi Pyle, Tyler Perry, Casey Wilson, Patrick Fugit, Scoot McNairy, Emily Ratajkowski, Lee Norris

Nick e Amy sembrano una coppia perfetta, in realtà sono in crisi a causa del trasferimento in una cittadina di provincia e dei conseguenti problemi di lavoro ed economici. Il giorno del loro quinto anniversario di matrimonio, Amy scompare. Nick, privo di alibi, è il primo indiziato.

23:51 FILM The Sandman – Horror 2017

Regia: Peter Sullivan

Cast: Haylie Duff, Tobin Bell, Shaun Sipos

L’orfana Madison è dotata di poteri che le consentono di materializzare una creatura fatta di sabbia che la protegge da chi vuole farle del male. Un’agenzia governativa si interessa alla bambina e non ha buone intenzioni.

IRIS (22)

21:12 FILM The River Wild – Il fiume della paura – Thriller 1994

Regia: Curtis Hanson

Cast: Meryl Streep, Kevin Bacon, David Strathairn

[Thriller] – Per il ciclo: CINEMA E’ DONNA. I premi Oscar Meryl Streep e Sean Penn si incontrano in un tranquillo weekend a fare rafting sul fiume. Avra’ inizio un incubo senza fine.

23:20 FILM Little Children – Drammatico 2006

Regia: Todd Field

Cast: Kate Winslet, Ty Simpkins, Noah Emmerich, Jackie Earle Haley, Sarah Buxton, Chance Kelly, Patrick Wilson, Jennifer Connelly, Gregg Edelman

[Drammatico] – Per il ciclo: CINEMA E’ DONNA. Con il premio Oscar Kate Winslet. Coppie sposate e frustrate da partner noiosi, figli viziati e vite prevedibili. In apparenza, famiglie perfette.

RAI 5 (23)

21:16 DOCUMENTARIO Di là dal fiume e tra gli alberi – S3E2 – Stalle, poeti e castelli della Valmarecchia

23:04 FILM Detroit – Drammatico 2017

Regia: Kathryn Bigelow

Cast: John Boyega, Anthony Mackie, Algee Smith

In epoca di battaglie per i diritti civili da parte degli afroamericani, il film racconta la storia della rivolta nel 1967 a Detroit, scatenata da una retata della polizia in un bar dove si vendevano alcolici senza permesso con conseguente sequestro e massacro di un gruppetto di giovani uomini neri e di due ragazze bianche all’interno del Motel Algiers. Un episodio di brutalità da parte della polizia molto noto negli Stati Uniti, ma meno nel resto del mondo, che rimane una ferita nella coscienza dell’America.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Heidi – Drammatico 2015

Regia: Alain Gsponer

Cast: Anuk Steffen, Anna Schinz, Lilian Naef

Heidi è una bambina allegra, vivace che vive assieme al nonno tra i monti della Svizzera. Passa il suo tempo con l’amico Peter pascolando le capre del nonno. La sua vita viene stravolta quando sua zia, Dete, decide di portarla a Francoforte, nella casa dei Sesemann dove conosce Clara.

23:05 FILM Porgi l’altra guancia – Commedia 1974

Regia: Franco Rossi

Cast: Bud Spencer, Maria Cumani Quasimodo, Salvatore Basile, Terence Hill, Jean-Pierre Aumont, Roberto Loggia

Siamo sul finire dell’Ottocento, in un villaggio dei Caraibi. Padre Pedro de Leon è un missionario che pratica il Vangelo insegnando ai nativi come difendersi dai soprusi e dalle angherie di un signorotto locale. Ad aiutarlo in questa battaglia contro l’ingiustizia c’è Padre G., che in realtà è un ex galeotto votatosi alla causa dei deboli. I due, ostacolati anche dalla chiesa, procedono a forza di cazzotti, ma quando don Pedro viene a sapere della vera identità del suo socio…

RAI PREMIUM (25)

21:20 DOCUMENTARIO – Boss in incognito – puntata del 6 febbraio 2023

23.40 SERIE TV – La mafia uccide solo d’estate . La serie St1 Ep5 – Anche i mafiosi vanno in Paradiso.

CIELO (26)

21:15 FILM Il segreto dei suoi occhi – Thriller 2015

Regia: Billy Ray

Cast: Nicole Kidman, Julia Roberts, Chiwetel Ejiofor, Dean Norris, Michael Kelly, Lyndon Smith, Joe Cole, Don Harvey

Un ex agente FBI e’ da anni sulle tracce di un killer. Una prova fa si’ che Claire, il vice procuratore di cui e’ innamorato, debba aiutarlo.

23.20 LIFESTYLE Toy Boy turchi – Uomini di piacere – Dopo il divorzio, le due amiche Terry e Debby ogni anno volano dal Regno Unito alla Turchia per trascorrere una piccante vacanza in compagnia di giovani e attraenti beach boys.

TWENTY SEVEN (27)

21:05 FILM Scuola di polizia 3: tutto da rifare – Comico 1986

Regia: Jerry Paris

Cast: Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow

[Commedia] – Terzo capitolo della fortunata serie. Due scuole di polizia entrano in competizione per evitare la chiusura di una di esse. Con S. Guttenberg, B. Smith. Regia di J. Paris; USA 1986

22:38 FILM Marito a sorpresa – Commedia 1994

Regia: Leonard Nimoy

Cast: JPatricia Arquette, Joseph Gordon-Levitt, Armin Mueller-Stahl

[Commedia] – Dopo una rapina, una coppia si rifugia in una comunita’ religiosa. Quando lui muore, lei deve sposare il fratello. Regia di L. Nimoy, celebre Spock di Star Trek. Regia di L. Nimoy

TV 2000 (28)

21.25 FILM Ruth e Alex, l’amore cerca casa – Drammatico / Commedia 2014

Regia: Richard Loncraine

Cast: Morgan Freeman e Diane Keaton

Ruth è un’insegnante in pensione sposata da più di quarant’anni con Alex, un pittore affermato. La coppia vive da sempre in un piccolo appartamento a Brooklyn e quando i due si accorgono che il quartiere è diventato di moda ed i prezzi degli immobili sono aumentati considerevolmente, la decisione di vendere casa e cercare altrove sembra inevitabile.

LA7D (29)

21.25 SERIE TV Ghost Whisperer St1 Ep17 – 20 Serie Tv di John Gray con Jennufer Love Hewitt, David Conrad, Camryn Mancheim.

LA5 (30)

21.10 FILM Kiss the Chef – Una vacanza a sorpresa – Commedia 2019

Regia: John Delbridge

Cast: Diana Amft, Stephan Luca, Margarita Broich

[Commedia] – Secondo capitolo di “Un Amore Stellato”. Una vacanza a sorpresa sul mar Baltico creera’ l’occasione per un ritorno di fiamma tra Heidi e Ivo. Con D. Amft. Regia di J. Delbridge

22:59 FILM Possession – Una storia romantica – Commedia 2002

Regia: Neil LaBute

Cast: Gwyneth Paltrow, Aaron Eckhart, Jennifer Ehle, Lena Headey, Jeremy Northam

[Commedia] – Tratto dall’omonimo romanzo di A. Byatt, con G. Paltrow. Due storie d’amore e di passione che si intrecciano, tra passato e presente. Regia di N. Labute; USA 2002

REAL TIME (31)

20:30 LIFESTYLE 90 giorni per innamorarsi: e poi… – Tutto è cambiato

Jenny e Sumit rivelano un segreto. Shaeeda è arrabbiata con l’ex moglie di Bilal che ha suggerito un accordo prematrimoniale. Novità in arrivo per Elizabeth e Andrei.

22:20 LIFESTYLE 90 giorni per innamorarsi: e poi… – L’amara verità

La madre di Sumit ammette che non accetterà mai Jenny in famiglia. Shaeeda affronta l’ex moglie di Bilal e gli amici di Ed e Liz mettono in discussione il loro amore.

CINE34 (34)

21.05 FILM La casa stregata – Commedia 1987

Regia: B. Corbucci

Cast: Renato Pozzetto, Gloria Guida

[Commedia] – Due fidanzati si trasferiscono in una lussuosa villa pagandola ad un prezzo irrisorio: scopriranno che e’ abitata dai fantasmi. Con R. Pozzetto e G. Guida. Regia di B. Corbucci;

22:55 FILM Non piu’ di uno – Commedia 1989

Regia: Berto Pelosso

Cast: Renato Pozzetto, Maddalena Crippa, Giulia Fossà, Cinzia Leoni

[Commedia] – Piero, separato e padre di due figli grandi, vive con Roberta, piu’ giovane di lui. Quando lei resta incinta, Piero non la prende bene. Regia di B. Pelosso; ITA 1989