Private equity: il valore aggiunto dei coinvestimenti

A cura di Richard Damming, Senior Investment Director, Schroders

Il private equity è un settore sempre più interessante per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio. Pur essendo ben noto a molti investitori istituzionali, lo è meno per quelli individuali.

Investire nel private equity richiede la comprensione di alcuni rischi chiave, come l’illiquidità, ma anche una conoscenza specialistica dei percorsi di mercato. In genere, un programma di private equity si concentra sull’investimento in fondi, generalmente focalizzati su particolari segmenti di mercato o settori, che a volte può limitare le opportunità di mercato. Un altro modo per investire nel private equity è attraverso una strategia di coinvestimento, che può aiutare ad accedere a un maggior numero di opportunità e a un prezzo inferiore rispetto all’investimento in un fondo.

Che cos’è un coinvestimento?

I coinvestimenti offrono ai Limited Partner (“LP”), come fondi pensione o asset manager, l’opportunità di investire direttamente nelle aziende insieme ai General Partner (“GP”), come le società di private equity. Questo modo di investire può offrire una maggiore diversificazione tra gestori, settori, strategie e aree geografiche e anche un maggior grado di selettività nella valutazione delle operazioni, rispetto ad altri approcci. Il coinvestimento offre anche l’opportunità di avviare un processo di engagement più attivo con le aziende, ad esempio su pratiche e comportamenti sostenibili.

Il coinvestimento in tempi di crisi

In tempi di crisi, i coinvestimenti hanno la possibilità di investire a valutazioni di ingresso più basse e a condizioni interessanti. Storicamente, gli investitori sono stati riluttanti a vendere nelle fasi immediatamente successive alle crisi, per evitare i ribassi dei mercati.

Inoltre, in tempi in cui la liquidità del mercato è scarsa e l’attività di fusione e acquisizione (M&A) diminuisce, avere un rapporto stretto con un GP esperto che ha una conoscenza approfondita di un determinato settore può portare a operazioni migliori con una minore concorrenza e una migliore esecuzione.

Crisi come la pandemia di Covid-19 o la guerra in Ucraina hanno avuto un impatto su diversi settori dell’economia. Ad esempio, la crisi di Covid-19 ha accelerato molti cambiamenti nel comportamento dei consumatori, dando un forte impulso ai prodotti e ai servizi digitali, e ha anche evidenziato la resilienza dei settori della sanità e della tecnologia business to business (B2B). Questi settori offrono interessanti opportunità di crescita, anche se probabilmente a valutazioni elevate.

Nel complesso, gli effetti di una crisi potrebbero rappresentare un premio strategico per le aziende isolate dalla fase di rallentamento ciclico. Le aziende solide o con qualità anticicliche saranno probabilmente molto richieste, via via che gli investitori cercano aziende in grado di isolarsi da crisi future.

Pronti per il futuro

Guardando avanti, ci sono alcune caratteristiche su cui ci concentriamo nei nostri coinvestimenti di private equity. In primo luogo, cerchiamo aziende in grado di resistere alle crisi future, come le imprese “mission critical”, ossia quelle che vendono un prodotto o un servizio di cui i clienti non possono fare a meno. Si tratta di aziende che hanno prospettive di crescita a lungo termine sostenute da megatrend come l’invecchiamento della popolazione, la transizione energetica o competenze specialistiche difficili da trovare.

In termini di capitalizzazione di mercato, riteniamo che le piccole e medie imprese europee a conduzione familiare possano offrire maggiori opportunità di crescita. Riteniamo che possano anche apportare benefici all’economia reale e che siano valutate in modo più interessante rispetto alle società più grandi.

Nel settore dei buyout, le piccole e medie imprese dipendono meno dalla disponibilità di grandi pacchetti di debito e dall’ingegneria finanziaria per sostenere i rendimenti e la loro trasformazione (investimenti in nuovi sistemi e tecnologie, assunzione di nuovi dirigenti). Ciò le rende meno dipendenti dai mercati globali dei capitali e quindi meno correlate ai rendimenti di mercato.

Di seguito riportiamo tre esempi di aziende che presentano queste caratteristiche e che, a nostro avviso, sono ben posizionate per la crescita nei prossimi anni.

Case Study #1: Mintec

Mintec vende un prodotto software che consente di consultare in tempo reale l’andamento dei prezzi delle materie prime che non sono scambiate sui principali indici. Ad esempio, il prezzo di materie prime come frutta, verdura, carne e uova varia a seconda della stagione o del luogo di produzione. Mintec vende la sua soluzione a grandi aziende alimentari o a grandi catene di supermercati. Queste aziende le utilizzano per prendere decisioni interne e per negoziare con i fornitori.

Si tratta di un investimento che abbiamo fatto con Synova, partner storico e strategico di Schroders Capital dal 2012, e che abbiamo completato ad aprile 2022, appena due mesi dopo l’inizio della crisi ucraina e quando i prezzi dell’energia e delle materie prime hanno iniziato a salire. In un contesto così volatile, i servizi di Mintec per il monitoraggio e l’analisi dei prezzi si sono rivelati fondamentali per i suoi utenti.

Sono tre le ragioni principali che ci hanno spinto a sostenere Mintec. 1) In primo luogo, l’industria alimentare è ancora un mercato inefficiente. I produttori, i commercianti e i venditori al dettaglio di alimenti hanno poca o nessuna visibilità sui prezzi e conducono le loro trattative senza fare riferimento a un benchmark comune. 2) Il secondo motivo è che Mintec offre opportunità per la previsione e la costruzione dei prezzi sulla base dei prezzi delle materie prime. Ad esempio, stabilire il prezzo di una pizza venduta da un supermercato dipenderà dal prezzo di materie prime come farina, pomodori, mozzarella e altri ingredienti. 3) Infine, l’azienda opera in un mercato che presenta barriere all’ingresso estremamente elevate. Non è affatto facile replicare un prodotto software come Mintec. L’azienda opera nel settore da oltre 20 anni ed è l’unico prodotto in grado di fornire previsioni accurate, grazie all’acquisizione dell’azienda di previsioni Kairos nel 2021.

Case Study 2: Easypark

Easypark è un’applicazione europea di pagamento mobile per i parcheggi pubblici. L’azienda è stata fondata nel 1998 in Svezia e da allora si è espansa. È cresciuta prima nel resto della Scandinavia e ora è presente in più di 800 città in Europa. Dal nostro primo investimento nel 2018 la crescita è stata molto rapida.

L’azienda inizialmente si è affidata a una strategia di buy-and-build private equity per diventare un leader sul piano locale. Poi è cresciuta fino a diventare un leader globale. Abbiamo reinvestito in EasyPark nel 2021, quando Easypark ha acquisito ParkNow, un operatore con una grande esposizione negli Stati Uniti, Regno Unito e Benelux.

Ad oggi, l’azienda sta ottenendo ottimi risultati. Easypark continua inoltre ad ampliare l’offerta di prodotti. Quando abbiamo investito per la prima volta, l’azienda si occupava principalmente di parcheggi pubblici, ma oggi offre anche parcheggi aziendali, ha accordi con gli aeroporti e con grandi società di parcheggio per le istituzioni. L’azienda continua inoltre a vedere opportunità di acquisto e costruzione di nuove strutture in Europa e negli Stati Uniti. Alla fine di questo periodo di investimento, avremo creato un leader globale in un mercato di nicchia.

Case Study #3: Headfirst

Headfirst è una piattaforma olandese di sourcing delle risorse umane basata sulla tecnologia. Aiuta le aziende con i loro servizi HR, in particolare nel settore IT. È il secondo operatore del mercato olandese del lavoro flessibile e il primo fornitore di forza lavoro flessibile altamente qualificata (100% “colletti bianchi” e 80% professionisti IT).

Il mercato del lavoro per le professioni qualificate nel settore IT, come gli ingegneri del software, è molto “rigido” in Europa occidentale e ancora di più nei Paesi Bassi. Riteniamo che questo rappresenti un’opportunità di crescita per gli investitori, con più di quattro posti di lavoro disponibili per ogni ricercatore.

Inoltre, questo mercato è altamente frammentato, non solo nei Paesi Bassi, ma anche a livello europeo. Pertanto, esiste un’opportunità interessante di accelerare la crescita dell’azienda attraverso M&A nei Paesi Bassi e di espandersi a livello internazionale.