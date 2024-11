Prima giornata nazionale della salute dell’uomo: al centro prevenzione e qualità della vita

Inaugurata la Giornata Nazionale della salute dell’uomo per promuovere la prevenzione maschile e sensibilizzare sui rischi per la salute

Introduzione alla giornata nazionale della salute dell’uomo

Oggi, 11 novembre 2024, si è tenuta al Ministero della Salute la prima Giornata Nazionale della salute dell’uomo, realizzata in collaborazione con la FISM (Federazione Italiana delle Società Medico Scientifiche). Questa iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione sui rischi di salute specifici del genere maschile e sull’importanza della prevenzione. Tra i partecipanti all’evento, il Ministro Schillaci e altri esponenti di spicco del settore sanitario.

La prevenzione: una sfida fondamentale per la salute maschile

Loreto Gesualdo, presidente della FISM e professore di Nefrologia all’Università di Bari, ha sottolineato l’importanza di questa giornata. Gesualdo ha dichiarato: “Finalmente, dopo dieci anni dalla Giornata Nazionale della Salute della donna, anche gli uomini hanno una giornata dedicata alla loro salute.” Ha evidenziato come, in termini di sopravvivenza, gli uomini siano più a rischio di mortalità rispetto alle donne, specialmente per malattie cardiovascolari e tumori. La prevenzione, ha aggiunto, deve essere vista come un mezzo per assicurare una vita lunga e di qualità.

Prevenzione tra i giovani: l’importanza delle visite andrologiche

Annamaria Colao, professoressa di Endocrinologia presso l’Università Federico II di Napoli e responsabile della Cattedra Unesco per l’Educazione alla Salute, ha illustrato le problematiche legate alla salute maschile giovanile. Attualmente, solo il 5% dei giovani maschi italiani si sottopone a visite andrologiche prima dei vent’anni, causando un aumento di patologie non diagnosticate. Tali disordini, trascurati nella fase giovanile, diventano spesso gravi e costosi da trattare in età adulta.

Il progetto DAVID: una risorsa per la salute maschile e di coppia

Per rispondere a questa esigenza, nasce il progetto DAVID (Educazione e sensibilizzazione alla prevenzione maschile e di coppia), un’iniziativa della FISM in collaborazione con la Cattedra UNESCO dell’Università Federico II di Napoli. Il progetto mira a promuovere uno stile di vita sano e a sensibilizzare gli uomini e le coppie sui temi della prevenzione. Questo progetto rappresenta una delle iniziative multidisciplinari promosse da Gli Stati Generali della FISM e sarà diffuso su tutto il territorio nazionale.