La serie è prodotta da Red Carpet, società del Gruppo ILBE, ed è disponibile gratuitamente su CHILI;

Alé Europe è il primo progetto sportivo appartenente al settore dell’entertainment ad aggiudicarsi il bando europeo “Call for proposal – Support for information measures relating to the EU Cohesion Policy”.

Bruxelles, 22 giugno 2023 – Girata in tutta Italia e disponibile gratuitamente su CHILI, la serie “Alè Europe” è composta da 12 episodi: ciascuno racconta, tramite la voce dei campioni dello sport italiano, 12 progetti di successo realizzati grazie ai finanziamenti dell’Unione Europea in 12 città italiane.

Presentata oggi a Bruxelles, nella Sala Cinema della sede della Commissione Europea, la serie è prodotta da Red Carpet, società del Gruppo Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, ed è il primo progetto in assoluto appartenente al settore dell’entertainment ad aggiudicarsi il bando europeo “Call for proposal – Support for information measures relating to the EU Choesion Policy”.

“Siamo molto orgogliosi di aver presentato oggi, in questa sede così prestigiosa, un progetto di qualità come Ale Europe.” – Ha commentato Fabrizio Carratù, Founder di Red Carpet. – “Questa serie è per noi un fiore all’occhiello: Red Carpet nasce dal settore sportivo, e per noi questa serie ha rappresentato una possibilità unica di condensare tutti i più significativi valori dello sport e dell’Europa”.

Tra i protagonisti della serie ci sono Martina Carraro e Fabio Scozzoli (nuotatori plurititolati e coppia nella vita), Daniele Cassioli, (il più grande campione paralimpico di sci nautico di tutti i tempi), Monica Contrafatto (bronzo paralimpico nei 100 metri a Tokyo e militare), Marco Di Costanzo (canottiere bronzo olimpico), Giorgio Minisini (campione mondiale di nuoto artistico), Michela Moioli (snowboarder campionessa olimpica), Vincenzo Nibali (uno dei campioni di ciclismo più forti di sempre),Antonella Palmisano (campionessa olimpica in carica nei 20 km. di marcia), Manuel Pasqual (glorioso ex capitano della Fiorentina), Letizia Paternoster (ciclista campionessa mondiale su pista), Enza Petrilli (arciera argento paralimpico) e Gaia Sabbatini (talentuosa campionessa del mezzofondo italiano).

Il progetto è stato sviluppato con il sostegno finanziario dell’Unione Europea. Alla conferenza sono intervenuti anche Matteo Salvai Responsabile Press & Media della Commissione Europea e Francesca Raimondi, Program Manager della Commissione Europea.