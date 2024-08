Premio Moda® Città dei Sassi 2024: La fusione di moda, arte e sostenibilità

By

Moda, arte e sostenibilità: un trio vincente a Matera

Il Premio Moda® Città dei Sassi 2024, giunto alla sua 13ª edizione, si svolgerà nella suggestiva città di Matera, capitale europea della cultura nel 2019. Questo evento, organizzato dall’Associazione Culturale “Officina della Cultura”, celebra l’incontro tra moda, arte e sostenibilità in un contesto unico, dove la tradizione si fonde con l’innovazione per creare nuove espressioni di creatività.

Settimana della Cultura e Premio ModArt Exhibition

Dal 1° all’8 settembre 2024, Matera ospiterà la Settimana della Cultura, un’iniziativa che si inserisce all’interno del Premio ModArt Exhibition. La mostra, intitolata “Donne in Trasform-azione”, sarà inaugurata il 1° settembre al Palazzo Ducale Malvinni-Malvezzi e presenterà le opere di 26 artisti internazionali. Le opere esplorano temi come la metamorfosi, l’identità e la lotta per l’autodeterminazione, celebrando la forza e la creatività delle donne.

Presentazione del libro “Ma chi l’avrebbe detto?!”

Il 4 settembre, sempre presso il Palazzo Ducale, sarà presentato il libro “Ma chi l’avrebbe detto?!” dell’autore Antonio Mancinelli. Questo testo offre uno sguardo unico sul mondo della moda attraverso gli occhi di Rossella Jardini, una figura chiave nella storia della maison Moschino. La presentazione sarà un’opportunità per riflettere sull’evoluzione della moda e sul suo ruolo nella società.

Il clou dell’evento: il concorso internazionale

Il momento più atteso del Premio Moda® Città dei Sassi 2024 sarà il concorso internazionale per giovani fashion designers, che si terrà il 5 settembre in Piazza San Francesco d’Assisi. Questa serata vedrà la partecipazione di finalisti provenienti da tutto il mondo, che presenteranno le loro collezioni ispirate a temi come la sostenibilità, l’upcycling e l’alta sartorialità. Una giuria internazionale decreterà i vincitori, celebrando così il talento emergente nel panorama della moda globale.

Un futuro sostenibile per la moda

Il messaggio centrale di questa edizione è chiaro: la moda non è solo estetica, ma anche un potente strumento per promuovere pratiche sostenibili. Attraverso l’integrazione dell’arte e del design, l’evento di Matera sottolinea l’importanza di un approccio responsabile e innovativo nel settore. Il Premio Moda® Città dei Sassi continua così a essere un punto di riferimento per la creatività e l’innovazione, dimostrando che il futuro della moda risiede nella fusione tra tradizione e modernità.