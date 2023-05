PREMIO GAMMADONNA 2023, PROROGATE LE ISCRIZIONI AL 5 GIUGNO

Condividi

Estesa la possibilità di candidarsi al riconoscimento che da 20 anni premia le menti più brillanti e innovative dell’imprenditoria femminile. C’è tempo fino alla mezzanotte del 5 giugno per concorrere per il Premio GammaDonna o per uno dei 3 Award: Women Startup Award (Intesa Sanpaolo Innovation Center), WE for Sustainability Award (Cottino Social Impact Campus) e Giuliana Bertin Communication Award (Valentina Communication).

Milano, 22 maggio 2023 – Prorogati al 5 giugno 2023 i termini per candidarsi al Premio GammaDonna, il riconoscimento nato nel 2004 per contribuire a ridurre il gender gap in campo socio-economico attraverso la scoperta e la valorizzazione dell’iniziativa imprenditoriale femminile, che porta le imprenditrici all’interno di un circuito virtuoso di accelerazione di business, esposizione mediatica e crescita professionale.

Il Premio – che in vent’anni ha fatto scouting di storie eccezionali, scommesse vinte e sogni realizzati – tornerà a calcare il prestigioso palcoscenico dell’Italian Tech Week, in occasione della Finale, venerdì 29 settembre alle OGR-Torino.

Per sostenere la crescente vocazione imprenditoriale improntata all’innovazione da quest’anno il Premio si rinnova, diventando a tutti gli effetti un percorso di valorizzazione, accelerazione ed empowerment dell’imprenditoria femminile, insieme a partner eccellenti, media e investitori, e dando inoltre vita ad un road-show di eventi formativi e business networking che toccherà le città di Roma, Milano e Torino.

A CHI SI RIVOLGE IL PREMIO

Il Premio è destinato a imprenditrici (founder, co-founder, oppure socie attive con ruoli manageriali) che si siano distinte per aver innovato con prodotti/servizi, processi o modelli organizzativi all’interno della propria azienda, con almeno un bilancio alle spalle.

IN PALIO

Oltre ai numerosi benefit messi a disposizione dai Partner del progetto, le imprenditrici finaliste – selezionate da unaGiuria[1]di esperti, presieduta dal venture capitalist Gianluca Dettori – saranno protagoniste di un mini-documentario e avranno l’opportunità di raccontare la propria storia di innovazione dal palco dell’Italian Tech Week, in presenza e in live streaming.

Nell’ambito del Premio 2023 verranno assegnati anche i seguenti riconoscimenti:

* Il Women Startup Award powered by Intesa Sanpaolo Innovation Center per la startupper più innovativa che dovrà aver completato almeno un seed round. L’adozione di principi di economia circolare e/o ESG rappresenterà un plus nella valutazione finale.

* Il WE for Sustainability Award powered by Cottino Social Impact Campus, riconoscimento all’imprenditrice che, grazie al purpose e alla strategia d’impatto della sua impresa, sta affrontando la transizione ambientale, sociale o culturale con obiettivi sostenibili, anche attraverso l’utilizzo di nuovi paradigmi digitali e d’innovazione.

* Il Giuliana Bertin Communication Award, riconoscimento di Valentina Communication all’imprenditrice che si sia distinta nel campo della comunicazione on e offline.

Tutte le candidature che entreranno nella “short-list Fab50” avranno uno spazio dedicato sulla piattaforma GammaDonna che, dal 2004, racconta e diffonde storie di innovazione, leadership, visione. Saranno inoltre invitate a partecipare all’esclusivo evento di business matching con i Partner e i Giurati del Premio che si terrà la sera della Finale.

Info e regolamento sul sito https://www.gammadonna.it/premio

[1]LA GIURIA 2023:Gianluca Dettori, Presidente di Giuria e Presidente Italian Tech Alliance; Cristina Pigni, Partner EY;Marco Ghigo, Head of Communications & Events for Innovation Intesa Sanpaolo Innovation Center;Annamaria Tartaglia, Co-Founder Angels4Women; Giuseppe Dell’Erba, Board Member Cottino Social Impact Campus;Claudia Persico, Vincitrice Premio Gammadonna 2022;Andrea Marangione, Vice Presidente Giovani Imprenditori Confindustria; Marina Cima, Presidente Manager Solutions; Letizia Monteforte, Marketing & Communication Manager Miriade.