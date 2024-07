Premio Eccellenze Tugliesi: celebrare il talento e la solidarietà

Pubblicità

Condividi

Il 7 luglio 2024, torna il “Premio Eccellenze Tugliesi”, in collaborazione con Fondazione Telethon Lecce. L’evento, che si terrà presso il piazzale di Montegrappa a Tuglie (Lecce), inizia alle 20.30.

Un evento di sensibilizzazione e incontro

Anche in questa settima edizione, l’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza del donare per aiutare la ricerca sulle malattie genetiche rare. Sarà un’occasione per incontrarsi, conoscere nuove storie e nuovi premiati, condividere momenti di dialogo e progetti per il futuro, oltre che di spettacolo. La mission del comitato organizzatore, presieduto da Giovanni Petruzzi, è dar voce alle storie di ragazzi, donne e uomini che raccontano se stessi e la loro vita.

Pubblicità

Un impegno per la ricerca

Il Comitato Premio Eccellenze Tugliesi è un’associazione impegnata in iniziative ed eventi a scopo benefico a favore di Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Durante la campagna di sensibilizzazione natalizia sono stati raccolti 2030,00 euro, mentre durante la campagna primaverile sono stati raccolti 1607,00 euro, entrambi devoluti a favore della ricerca.

Gli ospiti e i premiati

Quest’anno, tra gli ospiti ci saranno:

Eliseo Donno, pilota Ferrari e campione europeo

Francesco Moriero, allenatore e eccellenza nel calcio

Enrico Pellegrino, campione del mondo di K-1 WAKO PRO e MUAY THAI WMC

Beto Barbas, campione del mondo con l’Argentina U-20

Giorgia Caforio, libero dell’Akademia Sant’Anna Messina Volley A2

Questi ospiti premieranno i giovani che si sono distinti nelle varie discipline sportive:

Per il calcio: Francesco Antonio Buia e Matteo Ria

Per il ciclismo: Marco Sicuro, Denis Stanca e Walter Vaglio

Per l’equitazione: Sofia Martignano

Per la pallavolo: Samuele Zezza e Stefano Rugge

Per la danza: Clarissa Orsini

Premi speciali e ospiti della serata

Riceveranno il Premio speciale “Eccellenze Tugliesi”:

Giovanna De Matteis, primo ricercatore presso CREA

Danilo Lupo, giornalista di La7

Davide Guido, ortopedico dell’Ospedale Meyer di Firenze

Scuola di ciclismo Tugliese “V. Nibali”

Antonio Filograna Sergio, imprenditore

La serata vedrà tra gli ospiti anche:

Stefano Carlino, cantante

Gli Uno alla Volta, gruppo musicale

Maria Gioia Martiriggiano e Giulia Rizzo, campionesse italiane 2024 nel “duo latin” dell’associazione culturale Mikydance Team

Per la Fondazione Telethon interverranno Luigia Morciano, pediatra e genetista, Annamaria Accoto, coordinatrice di Telethon della provincia di Lecce, e Cinzia Morciano, responsabile malattie rare ASL di Lecce.

Un evento patrocinato

La settima edizione del “Premio Eccellenze Tugliesi”, presentata da Mario Vecchio e Ilaria Pisanello, è patrocinata dal Comune di Tuglie, Provincia di Lecce, Regione Puglia, CONI Comitato Regionale Puglia e dalla sezione di Nardò dell’Associazione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana.