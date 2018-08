«POTERE AL POPOLO»: DOBBIAMO CAPIRCI

C’è qualcosa che non mi torna nel dinamico (anche troppo) percorso organizzativo di questo Movimento, nato da un progetto pensato e maturato nell’ambito della galassia dei centri sociali napoletani e poi diramatosi in tutto il Paese con assemblee autoconvocate o, come si preferisce dire, organizzate dal basso, dai territori. Il progetto politico «Potere al Popolo» nacque come lista unitaria che doveva coinvolgere paritariamente le altre componenti e/o Partiti e/o Associazioni che si aggiungevano a “Je so pazzo” e “Spazio Pueblo” nel costruire innanzitutto – dal mio punto di vista – una comune teoria politica da supporto ineludibile alla conseguente prassi politica quotidiana e poi organizzare nel brevissimo tempo una piattaforma politica (unitaria) da sottoporre a tutte le componenti per definire agire politico condiviso anche, ma non solo, in previsione delle elezioni politiche.

Da questo preciso momento hanno avuto inizio i problemi che secondo me ancora oggi attanagliano le compagne ed i compagni che aderiscono a «Potere al Popolo». È infatti vero che, da un lato, c’è stato pochissimo tempo per “equipaggiare la macchina” ma è ancor più vero che la macchina che avevano già in laboratorio i compagni dei centri sociali è partita comunque, così come era in quel momento allestita: chi c’era bene, chi no saliva in corsa!! Gli altri – Partiti, Associazioni, Movimenti – sono stati costretti a correre appreso alla macchina per arrivare alla meno peggio a Roma, all’Assemblea costitutiva della lista unitaria «Potere al Popolo» e non tutti questi soggetti politici e sindacali in condizioni ottimali dal punto di vista dell’organizzazione e dello sviluppo del dibattito interno e della condivisione a priori con i propri militanti e/o iscritti della piattaforma su cui sancire la discesa in campo della lista unitaria. Non sempre attriti, frizioni, fratture ed anche lacerazioni subite dalle altre componenti sono stati ricomposti dopo un franco e (poco) sereno dibattito e confronto laddove, per converso, “Je so pazzo” e “Spazio Pueblo” viaggiavano comodamente in una macchina ben assemblata e ben rodata nella quale i primi timidi ed isolati segnali di dissenso interno da parte di alcuni militanti erano stati accuratamente riposti nel bagagliaio… Quello a cui abbiamo assistito finora a me sembra essere uno spettacolo asettico recitato su un set sempre identico, ripresa dopo ripresa…

I compagni dei centri sociali si sentono (probabilmente lo sono anche, a macchia di leopardo, su tutto il territorio nazionale) il motore principale della macchina – quello organizzativo – e non perdono tempo a pensare, decidere ed organizzare manifestazioni, assemblee, eventi a raffica senza però minimamente preoccuparsi di coinvolgere, e non solo informare via web, i compagni delle altre componenti… il copione è già scritto ed il regista parte quando vuole… “chi c’è bene e chi no si attacca al tram” è il caso di dire, perché la macchina quando parte non fa fermate intermedie!!

E gli altri? Semplice: corsa a chi arriva prima ad accomodarsi nei posti lasciati liberi. Semmai tutti concentrati ad occupare il piccolo spazio lasciato loro, contenti di organizzare in proprio manifestazioni nelle quali però…non manca mai la bandiera di Potere al Popolo… Ed intanto «Potere al Popolo» apre le sedi, continua ad organizzare assemblee territoriali, organizza tesseramento ad personam… Ma, si dirà, c’è stata anche la recente assemblea nazionale a Napoli dove si è discusso di come pensare prima e di come organizzare poi la lista unitaria, se ancora di lista unitaria di può parlare… Sì, ma chi ha deciso i contenuti, il calendario ed i partecipanti all’assemblea? Chi fa o non fa altrettanto sui territori ogniqualvolta si organizzano assemblee con le compagne ed i compagni? Da dove si evince, se c’e, la partecipazione attiva e condivisa delle altre componenti la lista unitaria? Quale fattivo contributo possono dare compagne e compagni delle altre componenti in assemblee dove è già deciso ordine del giorno, dove è già contingentato il tempo, dove si vota in base ai presenti e non in base ai delegati, se sono previsti, se sono stati invitati e se ci sono… «Potere al Popolo» è in mezzo al guado ed è ancora qualcosa di indefinito nella forma (Movimento, Partito, Lista unitaria) e nella sostanza (mutualismo, anarchismo, comunismo) ma dal guado uscirà perché tanto, e tanto partecipato, è l’entusiasmo profuso da tutti coloro che in questo progetto si identificano. Il più grande dei problemi è uno solo: chi guida la macchina di «Potere al Popolo».

Io mi chiedo, ma dovremmo farlo tutti:

a. esiste un originario “grande fratello ribelle” che si blinda e che guida ed orienta tutti, decidendo a priori di concedere solo la libertà di associarsi e di discutere ma non quella di incidere nel dibattito e di decidere le strategie?

b. ci troviamo forse tutti, senza saperlo, in balia dell’occhio di Sauron e del suo palantir nel momento in cui dobbiamo pianificare strategie, assegnare compiti e ruoli?

c. si è forse già esaurita, e per quali motivi, la spinta propulsiva delle altre componenti esterne ai centri sociali a seguito del risultato elettorale da troppi sopravvalutato e per giunta ritenuto possibile?

d. esiste su tutto il territorio nazionale, non solo a Roma, un coordinamento politico che sia realmente tale – cioè autorevole, rappresentativo ed operativo – quindi anche e soprattutto sui territori, oppure a livello nazionale si è pensato solo, in un dato momento storico, di curare il proprio orto elettorale a prescindere da quello che potesse o meno succedere sui territori in tutt’Italia?

Soprattutto in questo particolare momento storico che sta attraversando il nostro Paese, in ambito anche di contesto politico nazionale ed europeo, la maggioranza del popolo italiano, che non è data dalla somma dei consensi raccolti da Lega e M5S ha bisogno di essere aiutata a svegliarsi da un sogno diventato un incubo e di essere spronata ad unirsi ai comunisti per ingaggiare una battaglia lunga e difficile. Ma per essere referenti credibili e certi dobbiamo prima capire «che fare» senza sfoggiare patenti (polverose) oppure distintivi (luccicanti) buoni solo a farci sentire grandi nel nostro piccolo.

Unità dei Comunisti e Fronte Unito con la sinistra anticapitalista… Correre in proprio non serve a diventare più forti ma solo ad aumentare le criticità e le debolezze… Serve un solo e grande Partito delle comuniste e dei comunisti in lotta per il futuro dei nostri giovani e per un mondo migliore!!