PNRR: Ok dal Consiglio Ue per la revisione della IV rata

Il Consiglio dell’Unione Europea ha dato il via libera alle modifiche proposte dall’Italia per quanto riguarda gli obiettivi necessari per richiedere la quarta tranche di finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Queste modifiche riguardano diverse aree, tra cui:

Incentivi per l’Efficienza Energetica: Si prevede di apportare miglioramenti e aggiustamenti al programma di incentivi per l’efficienza energetica, noto come ‘superbonus’. Aumento delle Strutture per l’Infanzia: Verranno apportate modifiche volte a potenziare la creazione di strutture per l’infanzia, promuovendo quindi il benessere dei bambini e delle famiglie. Sviluppo dell’Industria Spaziale e Cinematografica: Si prevede di sostenere lo sviluppo dell’industria spaziale e cinematografica in Italia, settori di notevole interesse strategico ed economico. Trasporto Sostenibile: Saranno introdotte misure per promuovere e sostenere il trasporto sostenibile nel paese.

Le proposte di modifica sono state presentate dall’Italia a luglio e hanno già ricevuto l’approvazione preliminare dalla Commissione Europea. La revisione degli obiettivi del PNRR è un passo importante per garantire che i finanziamenti vengano utilizzati in modo efficace per promuovere la ripresa economica e la resilienza del paese.