PIMCO: Scongiurato lo shutdown del governo degli Stati Uniti – per ora

A cura di Libby Cantrill, Head of US Public Policy di PIMCO

Che cosa è successo? Ciò che sembrava impossibile venerdì – un cambio di rotta da parte dello Speaker McCarthy a collaborare con i Democratici – è diventato inevitabile sabato mattina, quando il Congresso ha approvato la soluzione provvisoria di una legge di finanziamento di 45 giorni con un ampio margine bipartisan (che ha comportato anche la rinuncia del Senato ai suoi consueti ostacoli procedurali). Il Congresso deve ancora trovare il modo di approvare i vari disegni di legge sugli stanziamenti per finanziare il governo ed evitare lo shutdown tra 45 giorni (17 novembre), oltre a trovare un terreno comune sui finanziamenti all’Ucraina e alle frontiere. In altre parole, si tratta di una tregua dallo shutdown, non di una tregua completa.

Quale sarà il prossimo passo? È probabile che si inizi a cercare di estromettere lo Speaker McCarthy – è la terza volta nella storia che viene fatto un tentativo formale di questo tipo (gli altri due precedenti storici sono stati nel 1910 e nel 2015) – con possibili votazioni sul suo incarico nel corso della settimana. Data la maggioranza di quattro seggi dei repubblicani alla Camera e i circa 6-25 membri repubblicani che potrebbero votare per la sua espulsione, sembra molto probabile che McCarthy avrà bisogno del sostegno dei democratici per salvare l’incarico.

In conclusione: Dopo un fine settimana drammatico con un risultato a sorpresa (per molti, compresi noi), il governo rimane finanziato e un potenziale ostacolo all’economia è stato tolto dal tavolo, almeno per ora, ma nel mentre la leadership del presidente McCarthy è a rischio (in che misura lo scopriremo probabilmente questa settimana). Il Congresso deve ancora trovare una via d’uscita per quanto riguarda le leggi di finanziamento ed è troppo presto per dire quale sia il risultato più probabile: vedremo un proficuo periodo di 45 giorni di legislatura bipartisan o ci ritroveremo nella stessa identica posizione tra un mese e mezzo? Comunque sia, lo Speaker McCarthy ha trovato un modo per “continuare a ballare” per ora, anche se molti si aspettano che la musica a un certo punto si fermi per lui.