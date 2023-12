PIMCO nomina Mohit Mittal come Chief Investment Officer – Core Strategies

Condividi

Mittal, veterano in PIMCO da 16 anni, riporterà a Dan Ivascyn, Managing Director e Group CIO di PIMCO

Newport Beach, California (12 dicembre 2023) – PIMCO, una delle principali società di gestione attiva di investimenti obbligazionari a livello globale con profonde competenze sui mercati sia pubblici che privati, ha nominato Mohit Mittal, già Managing Director e Portfolio Manager, nel ruolo di Chief Investment Officer – Core Strategies. Con questa incarico, supervisionerà i portafogli a reddito fisso della suite di strategie core di PIMCO – tra cui Low and Moderate Duration, Total Return e Long Duration – e dirigerà il team di gestione dei portafogli core. Mittal riporterà a Dan Ivascyn, Managing Director e Group Chief Investment Officer.

Mittal è un leader di lunga esperienza nel settore, membro del Comitato di investimento di PIMCO e vanta un solido track record in un’ampia gamma di portafogli. È entrato a far parte del team di gestione di portafoglio Total Return cinque anni fa e ha fornito il proprio contributo ai portafogli multisettoriali di PIMCO, tra cui Long Duration, Dynamic Bond, Stable Value e Investment Grade Credit.

“Mohit è un talento raro che apporta una profonda competenza in ambito quantitativo e intuizioni macro agli investimenti, abbracciando al contempo un approccio di collaborazione che sfrutta le migliori idee di investimento generate da un team di gestori di portafoglio”, ha dichiarato Ivascyn. “È un’aggiunta gradita al gruppo di CIO di grande esperienza di PIMCO e la sua attenzione alle strategie principali rafforza ulteriormente la nostra leadership nei mercati del reddito fisso”.

Tra gli altri CIO di PIMCO figurano Andrew Balls, Managing Director e CIO – Reddito fisso globale, Mark Kiesel, Managing Director e CIO – Credito globale, Marc Seidner, Managing Director e CIO – Strategie non tradizionali, e Qi Wang, Managing Director e CIO – Portfolio Implementation.