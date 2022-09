PIMCO: Inflazione USA, commento in vista della pubblicazione del rapporto CPI

a cura di Allison Boxer, US Economist di PIMCO

Tutta l’attenzione sarà rivolta al rapporto CPI di oggi ma, a meno che non ci sia una sorpresa sostanziale al ribasso, dubitiamo che cambi le prospettive di un altro aumento di 75 pb del tasso sui Fed Funds alla riunione del FOMC di settembre. Il recente calo dei prezzi delle materie prime dovrebbe portare a un dato negativo del CPI mensile; tuttavia, riteniamo che il dato core sarà simile a quello del mese scorso, in calo rispetto al ritmo allarmante registrato all’inizio dell’anno, ma ancora sgradevolmente elevato. Per il resto, pensiamo che le vendite al dettaglio di agosto confermeranno che i consumatori statunitensi stanno ancora tenendo duro, dato che i prezzi più bassi dell’energia hanno contribuito a sostenere la spesa in altre categorie discrezionali.

Prevediamo una divergenza tra CPI headline e core in agosto, simile al messaggio del report di luglio. Il CPI headline è destinato a diminuire grazie alla recente debolezza dei prezzi delle materie prime. Il mercato prezza un -0,18% su base mensile, che sarebbe il dato più debole dall’aprile 2020. Riteniamo che l’inflazione di fondo sarà più forte, con un aumento dello 0,4% su base mensile (rispetto al consenso dello 0,3% su base mensile). Come il mese scorso, pensiamo che la combinazione di un andamento più morbido dell’inflazione dei beni, del calo dei prezzi delle auto usate e dell’indebolimento dei prezzi dei servizi per il tempo libero contribuirà a portare il CPI core fuori dal punto di ebollizione visto all’inizio dell’estate. Tuttavia, ci aspettiamo che i dati siano ancora pericolosamente “caldi” per i funzionari della Fed, dato che i prezzi della componente shelter rimangono significativamente al di sopra del trend pre-pandemico.