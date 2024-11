Piero Ciampi: un viaggio tra inediti e ricordi con “Siamo in cattive acque”

By

Piero Ciampi: un viaggio tra inediti e ricordi con “Siamo in cattive...

Il ritorno di un poeta della musica italiana

Piero Ciampi, cantautore e poeta livornese, continua a emozionare anche a decenni dalla sua scomparsa. Grazie al doppio CD “Siamo in cattive acque. Canzoni inedite”, curato da Enrico de Angelis e in uscita per Squilibri il 21 novembre, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare 11 brani completamente inediti e altre 21 varianti di canzoni già note, con differenze significative nei testi e nella musica.

Ogni traccia conserva la voce autentica di Ciampi, alcune pronte per essere pubblicate, altre presentate come provini, offrendo uno sguardo intimo sul processo creativo dell’artista. Questo ritrovamento, frutto di anni di ricerca, è un tributo alla passione e al talento di un artista che ha segnato profondamente la storia della canzone italiana.

Le collaborazioni e le due fasi artistiche

La raccolta copre due periodi distinti della carriera di Ciampi. Il primo, meno conosciuto, risale al 1967, durante la sua collaborazione con il musicista genovese Elvio Monti. Il secondo periodo, negli anni Settanta, si concentra sul sodalizio con Gianni Marchetti, con il quale lavorò anche ai brani dell’album di Nada del 1973, “Ho scoperto che esisto anch’io”. Tra i tesori di questa raccolta, emergono brani in cui Ciampi canta con una sorprendente interpretazione “al femminile”, immaginandosi la voce di Nada.

Il valore culturale e il booklet

Il cofanetto non è solo musica, ma anche un’opera visiva. Il booklet di accompagnamento include fotografie di Uliano Lucas, che immortalano Ciampi negli anni Sessanta, e collage digitali di Daisy Jacuzzi, ispirati alla tensione verso il futuro che caratterizza molte delle sue canzoni. Il titolo dell’album, “Siamo in cattive acque”, deriva da una nota manoscritta dell’artista stesso, trovata in una rubrica telefonica, segno tangibile della sua creatività mai sopita.

Anteprima al premio Ciampi

Il doppio CD sarà presentato in anteprima nazionale durante il Premio Ciampi, il 21 novembre 2024, presso il Teatro Goldoni di Livorno. Enrico de Angelis racconterà la genesi del progetto in una serata ricca di ospiti, tra cui Nada, che interpreterà alcune canzoni scritte per lei da Ciampi. L’evento sottolinea l’importanza storica e culturale di questa pubblicazione, destinata a lasciare un segno nel panorama musicale italiano.

“Siamo in cattive acque. Canzoni inedite” è più di un semplice album: è un viaggio nella vita e nell’arte di Piero Ciampi, un’occasione unica per scoprire l’intimità e la profondità di un poeta in musica.