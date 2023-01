Pictet Asset Management: al via dal 16 gennaio il Roadshow Invernale “Outlook 2023: l’altro lato del presente”

Pubblicità

Riparte il nuovo ciclo di incontri che, tra gennaio e febbraio 2023, toccherà 23 città italiane per approfondire le dinamiche e le incognite che caratterizzeranno le principali scelte di investimento di quest’anno

Milano, 10 gennaio 2023 – Al via dal 16 gennaio, con la prima tappa di Bologna, il Roadshow Invernale di Pictet Asset Management dal titolo “Outlook 2023: l’altro lato del presente”, che toccherà 23 città italiane con una serie di incontri volti all’analisi del complesso contesto economico-finanziario attuale. Durante gli eventi si cercherà di identificare e analizzare i principali bias di finanza comportamentale che condizionano il processo decisionale, per gestire al meglio l’emotività in momenti complessi. All’analisi che metterà in contrapposizione ragione e sentimento farà poi seguito la disamina del contesto macroeconomico e le indicazioni su come posizionare i portafogli per il 2023, approfondendo le migliori idee di investimento che si profileranno nel corso dell’anno. Ogni tappa sarà quindi suddivisa in tre momenti: focus sulla finanza comportamentale, market outlook, best ideas d’investimento.

Il 2022 è stato uno spartiacque tra un decennio di politiche monetarie accomodanti e la ricerca di un ritorno alla normalità a seguito della pandemia da covid-19. La spirale delle numerose crisi, innescatesi in poco più di dodici mesi, ha spinto molti investitori ad affidarsi a scelte spesso impulsive e poco ponderate nelle decisioni di investimento. Oggi stiamo entrando in una nuova fase di “ricostruzione”, non solo dalle perdite e dalle difficoltà sofferte negli anni della pandemia, ma anche ricostruzione degli equilibri e della fiducia riposta nei mercati. Questo ciclo di eventi sarà l’occasione per dare forma a un contesto economico e finanziario dai contorni ancora incerti, con sfide chiare all’orizzonte e altrettante opportunità. Da qui il rimando a “l’altro lato del presente”.

Il team di esperti di Pictet AM approfondirà in particolare le principali dinamiche e incognite capaci di influenzare il corso dei mercati e le relative scelte di investimento. Lo scopo sarà quello di declinare la tipologia d’investimento adeguata a ciascun profilo di investitore, ascrivendo ogni soluzione a quattro esigenze specifiche: semplicità (con il ritorno delle opportunità sul comparto obbligazionario), metodo (tramite i piani di accumulo), orizzonte di lungo termine (con strategie tematiche che guardano al futuro), obiettivi (ad esempio, attraverso un pagamento cedolare sicuro e ricorrente).

Ogni tappa sarà anche l’occasione per i consulenti di mettersi in gioco con una serie di domande volte a testare la propria personalità e il proprio approccio agli investimenti: i partecipanti che risponderanno più velocemente e correttamente avranno la possibilità di vincere un viaggio formativo per conoscere in maniera approfondita alcune delle attività che il Gruppo Pictet svolge nel mondo. L’evento, accreditato EFPA, darà inoltre diritto all’ottenimento di crediti formativi.

Paolo Paschetta, Country Head per l’Italia di Pictet Asset Management commenta: “Dopo un anno complesso, ritorna il nostro ciclo di incontri invernale per approfondire le dinamiche e le incognite che caratterizzeranno le principali scelte di investimento del 2023. In una fase di incertezza come quella vissuta nell’ultimo anno, farsi guidare dall’emotività è la peggiore strategia adottabile. Aiutare i nostri clienti a navigare con maggiore consapevolezza questo protratto periodo di turbolenza sui mercati finanziari rimane la nostra priorità. In questo ciclo di incontri proveremo infatti a tessere un quadro d’insieme che ci permetta di comprendere l’attuale contesto di mercato e le relative opportunità di investimento da cogliere quest’anno, in un’ottica come sempre costruttiva e orientata all’innovazione e al lungo termine”.

Gli appuntamenti, rivolti agli operatori professionali, avranno inizio alle ore 11:00, con registrazione e welcome coffee alle ore 10:30.

A chiusura lavori seguirà un pranzo a buffet. La partecipazione è gratuita ma, per ragioni organizzative, a numero limitato: è dunque necessario iscriversi online al seguente link.

Di seguito il dettaglio degli appuntamenti:

Gennaio

Bologna – 16 gennaio; Firenze – 18 gennaio; Padova – 19 gennaio; Milano – 20 gennaio; Torino – 23 gennaio; Roma – 26 gennaio; Roma EUR – 27 gennaio; Genova – 31 gennaio

Febbraio

Bergamo – 01 febbraio; Brescia – 02 febbraio; Como – 03 febbraio; Parma – 08 febbraio; Verona – 08 febbraio; Rimini – 09 febbraio; Treviso – 09 febbraio; Pescara – 10 febbraio; Udine – 10 febbraio; Alessandria – 14 febbraio; Napoli – 14 febbraio; Catania – 15 febbraio; Savona – 15 febbraio; Bari – 16 febbraio; Livorno – 16 febbraio