Phishing: false mail di rimborsi fiscali. L’allarme dell’Agenzia delle Entrate

L’allarme dell’Agenzia delle Entrate: Fare attenzione alle false email sui rimborsi del Fisco che notificano ai destinatari rimborsi fiscali inesistenti con l’obiettivo di raccogliere informazioni riservate.

Si tratta dunque dell’ennesimo caso di “phishing”, la tecnica con la quale malintenzionati cercano di carpire informazioni per poi utilizzarle per compiere reati.

“Le email in questione – precisa l’Agenzia delle Entrate – presentano come oggetto la dicitura “Notifica per il rimborso fiscale del 2019” e provengono da indirizzi email non riconducibili all’Agenzia delle Entrate.”

I responsabili dell’Agenzia Entrate hanno fatto doverosa segnalazione alla Polizia postale.

Per gli utenti tutti la raccomandazione è: “non aprire la mail e di cancellarla immediatamente, anche per evitare danni ai propri pc, tablet e smartphone”.