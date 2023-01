PGIM: Spicca la crescita secolare mentre il quadro degli utili si raffredda

Pubblicità

a cura di Mark Baribeau, Portfolio Manager di PGIM Jennison Global Equity Opportunities fund.

L’incertezza sui mercati ha provocato un ampio sell-off delle azioni, in particolare dei titoli growth.

I mercati di oggi sono tra i più difficili che si siano visti negli ultimi decenni. Indicatori in contrasto, mancanza di visibilità e una confluenza di pressioni macroeconomiche rendono gli investitori nervosi.

Nel 2021 l’economia si è ripresa dalla flessione provocata dalla pandemia, con un aumento degli utili in aggregato dell’S&P 500 del 48%, pari a sei volte il tasso di crescita medio di lungo periodo. La crescita degli utili è rallentata notevolmente nel 2022 e le aspettative per il 2023 prevedono un calo della crescita a livelli inferiori al trend (8%) a causa del rallentamento della crescita economica in risposta all’aumento dei tassi di interesse e all’inflazione elevata. In questo contesto, la crescita diventa scarsa e ciò aumenta il potenziale per i titoli a crescita durevole di svolgere un ruolo più importante nei portafogli degli investitori.

Cercare la stabilità mentre le condizioni degli utili si indeboliscono

Le valutazioni rimangono significativamente compresse sulla scia della flessione del 2022. Un’analisi più approfondita rivela che la compressione dei titoli growth è in gran parte attribuibile al calo dei prezzi e non al deterioramento degli utili. L’aumento dei tassi di interesse ha innalzato i tassi di sconto utilizzati per determinare il valore attuale degli utili futuri, ma la crescita degli utili sottostanti rimane relativamente stabile. Poiché la crescita aggregata degli utili è sensibile a un incremento delle revisioni al ribasso nei prossimi mesi, le poche società in grado di aumentare in modo duraturo i ricavi e gli utili tendono a diventare più interessanti per gli investitori. Anche se i ricavi e gli utili subiscono una battuta d’arresto, la loro crescita dovrebbe rimanere pronunciata rispetto alle società che hanno iniziato con aspettative più basse che vengono successivamente ridimensionate.

Non tutti i titoli growth sono uguali

A partire dal 2005, circa una società a grande o media capitalizzazione su quattro ha registrato una crescita dei ricavi annualizzati pari o superiore al 7% e una crescita degli utili pari o superiore al 10%. Quando la soglia di crescita dei ricavi giunge al 15% e la crescita degli utili al 20%, il numero scende a circa una società su 10. Con gli aumenti dei tassi da parte della Fed a rallentare l’economia, gli investitori probabilmente privilegiano le società con una crescita stabile e affidabile.

Tendenze secolari che ridisegnano il futuro

Al di là della volatilità a breve termine, le società growth che offrono prodotti e servizi distintivi che creano valore reale per la società dovrebbero continuare a prosperare nel lungo periodo. I temi di crescita secolare possono fornire notevoli vantaggi alle aziende ben gestite. Tre delle maggiori aree di crescita secolare per il 2023 sono:

Veicoli elettrici: Riteniamo che l’industria dei trasporti sarà la prossima ad essere rivoluzionata, in particolare nel settore automobilistico. Stiamo finalmente raggiungendo ampie curve di adozione in Europa e guadagnando slancio negli Stati Uniti con incentivi fiscali di supporto. Inoltre, le opportunità si estendono oltre i veicoli elettrici: alle batterie, alla catena di fornitura delle batterie e all’accoppiata con le energie alternative per la produzione di elettricità.

Lusso: Nonostante l’incertezza economica e di mercato, i migliori brand del lusso continuano a prosperare. Non si può creare un brand di lusso da un giorno all’altro. Ci vogliono anni per svilupparlo e la clientela è in gran parte fidelizzata al marchio. Mentre l’inflazione si ripercuote sulla spesa in generale, le tendenze di spesa di fascia alta rimangono solide.

Fintech: Le piattaforme tecnologiche finanziarie rappresentano delle opportunità interessanti nei mercati emergenti, in quanto le imprese, le organizzazioni e i privati continuano a cercare un accesso più comodo e conveniente ai servizi finanziari. L’America Latina è una regione particolarmente interessante a causa della mancanza di potenziamento dei servizi da parte delle banche tradizionali.

Visto il contesto complesso, privilegiamo un approccio bilanciato tra la categoria delle nuove società a rapida crescita, caratterizzate da una forte domanda strutturale secolare, e i compounder a crescita stabile con franchise solidi, utili sostenibili e crescita del flusso di cassa. Riteniamo che ciò potrebbe offrire agli investitori il meglio dei due “mondi” se le condizioni macroeconomiche dovessero migliorare; al contempo, ciò potrebbe isolare gli investitori dai grandi rischi, come l’overshooting della Fed o l’aumento dei lockdown in Cina, in caso di un peggioramento della situazione.