Perché investire nelle SMID cap: un’opportunità per il futuro

Le società a piccola e media capitalizzazione (SMID cap) hanno visto negli ultimi anni un calo dell’interesse da parte degli investitori, principalmente a causa del predominio delle grandi aziende nei mercati finanziari. Tuttavia, secondo Denis Callioni, analista e gestore azionario europeo di Comgest, queste società offrono ancora grandi opportunità di crescita a lungo termine.

Il ruolo delle SMID cap nell’economia europea

Le piccole e medie imprese (PMI) rappresentano il motore dell’economia europea. Contribuiscono a quasi i due terzi dei posti di lavoro e oltre la metà del valore aggiunto del continente. Nonostante siano spesso percepite come più vulnerabili a causa di una maggiore esposizione al debito e di un’impronta regionale limitata, molte di queste aziende mostrano vantaggi competitivi duraturi paragonabili a quelli delle grandi multinazionali.

Un esempio emblematico è il settore dei semiconduttori, dove società come il VAT Group si distinguono per la loro leadership in nicchie altamente specializzate. Questo produttore svizzero di valvole a vuoto è un fornitore chiave per aziende come ASML, Intel e Samsung. Grazie a un portafoglio di oltre 10.000 prodotti, VAT Group è ben posizionato per trarre vantaggio dai trend tecnologici, come la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale, che stanno trainando una crescita costante del settore.

Innovazione nelle nicchie di mercato

Le aziende SMID cap spesso eccellono in nicchie di mercato grazie alla loro agilità e dedizione all’innovazione. Un esempio è Carl Zeiss Meditec, un leader nella tecnologia medica legata agli occhi. La sua soluzione laser SMILE per la chirurgia refrattiva è meno invasiva rispetto ai metodi tradizionali, rispondendo alla crescente domanda globale di trattamenti per la miopia, che si prevede raggiungerà quasi il 50% della popolazione mondiale entro il 2050.

Una nuova prospettiva sugli investimenti

L’inflazione in calo nell’eurozona potrebbe rappresentare un punto di svolta per le società a piccola capitalizzazione. Nonostante siano state penalizzate negli ultimi anni, realtà come VAT Group e Carl Zeiss Meditec dimostrano che l’investimento in società di qualità con solidi fondamentali può offrire ritorni significativi nel lungo periodo. Queste aziende hanno dimostrato resilienza durante periodi di crisi economica, posizionandosi come scelte strategiche per chi cerca opportunità di crescita sostenibile.

Conclusione

Investire nelle SMID cap europee può rappresentare una scelta vincente per chi desidera diversificare il proprio portafoglio e puntare su realtà innovative con potenziali di crescita a lungo termine. Qual è la tua opinione sulle opportunità offerte da queste aziende? Condividi il tuo pensiero nei commenti qui sotto!