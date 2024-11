Perché investire attivamente nel mercato azionario cinese: sei motivi fondamentali

Pubblicità

Il potenziale di crescita della Cina e le sfide attuali

Nonostante l’economia cinese stia affrontando sfide significative, resta una delle economie a crescita più rapida a livello globale e possiede il secondo mercato azionario per capitalizzazione. Tuttavia, tra incertezze macroeconomiche, normative complesse e tensioni geopolitiche, per gli investitori è complesso valutare se le azioni cinesi siano un’opportunità o un rischio. Per affrontare questi aspetti, un approccio attivo può risultare vincente.

Le inefficienze del mercato: un’opportunità per gli investitori attivi

Uno dei vantaggi di un approccio attivo in Cina è la possibilità di sfruttare le inefficienze del mercato. In Cina, i titoli spesso si scostano dai loro valori intrinseci, creando così delle opportunità di valore per chi sa analizzare i fondamentali delle società. La presenza massiccia di investitori retail con orizzonti di investimento brevi contribuisce a una maggiore volatilità, aprendo possibilità per i gestori attivi capaci di individuare titoli sottovalutati.

L’importanza della dispersione dei rendimenti

La dispersione dei rendimenti nel mercato cinese è molto elevata rispetto a quella dei mercati sviluppati, offrendo spazio per strategie attive. Negli ultimi venti anni, la differenza media tra i migliori e i peggiori rendimenti è stata significativamente alta, confermando che il mercato azionario cinese offre una maggiore varietà di opportunità, soprattutto per chi adotta un approccio mirato e selettivo.

La ridotta copertura degli analisti: un vantaggio per i gestori attivi

Rispetto ai mercati sviluppati, il numero di analisti che coprono le società cinesi è ridotto. Questa limitata copertura analitica comporta una minore comprensione delle dinamiche aziendali da parte degli investitori. Per questo motivo, i gestori attivi hanno l’opportunità di ottenere vantaggi significativi grazie a una conoscenza approfondita delle società non ancora sotto la lente di ingrandimento del mercato.

L’ampiezza e l’evoluzione del mercato azionario cinese

Il mercato azionario cinese è ampio, diversificato e in evoluzione. Con l’inclusione delle azioni A-share negli indici internazionali, il mercato offre numerose possibilità, anche al di fuori dei principali indici MSCI China. Questa dinamica permette ai gestori attivi di costruire portafogli diversificati e di ridurre i rischi di concentrazione rispetto a chi replica passivamente un indice.

Conclusione

Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, investire attivamente nel mercato azionario cinese rappresenta un’opportunità interessante per chi cerca di trarre vantaggio da inefficienze e volatilità. Un approccio attivo può consentire di cogliere opportunità di valore a lungo termine che restano nascoste agli investitori passivi.