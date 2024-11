By

Greg Peters, Co-Chief Investment Officer di PGIM Fixed Income, sostiene che le condizioni per ottenere rendimenti favorevoli nel mercato obbligazionario restano promettenti, grazie a tassi in possibile calo e spread stabili.

Perché il reddito fisso resta una scelta strategica per gli investitori

Pubblicità

Condividi

Gli ingredienti del successo del reddito fisso

In un mercato caratterizzato da rendimenti solidi e spread in contrazione, il reddito fisso continua a offrire interessanti opportunità agli investitori. Sebbene i rendimenti di Bund e Treasury siano vicini ai livelli di due anni fa, il mercato si prepara a un possibile calo dei tassi nel medio termine.

L’inversione della curva dei rendimenti riflette l’ottimismo degli investitori riguardo alla moderazione economica e ai prossimi tagli dei tassi da parte delle banche centrali. Tuttavia, il consolidamento dei tassi potrebbe richiedere maggiore chiarezza sui cicli di riduzione. In questo scenario, il reddito fisso resta una scelta strategica per generare rendimenti consistenti.

Pubblicità

Perché il reddito fisso resta una scelta strategica per gli investitori

PGIM Fixed Income sostiene che le condizioni per ottenere rendimenti favorevoli nel mercato obbligazionario restano promettenti, grazie a tassi in possibile calo e spread stabili.

Gli ingredienti del successo del reddito fisso

In un mercato caratterizzato da rendimenti solidi e spread in contrazione, il reddito fisso continua a offrire interessanti opportunità agli investitori. Sebbene i rendimenti di Bund e Treasury siano vicini ai livelli di due anni fa, il mercato si prepara a un possibile calo dei tassi nel medio termine.

L’inversione della curva dei rendimenti riflette l’ottimismo degli investitori riguardo alla moderazione economica e ai prossimi tagli dei tassi da parte delle banche centrali. Tuttavia, il consolidamento dei tassi potrebbe richiedere maggiore chiarezza sui cicli di riduzione. In questo scenario, il reddito fisso resta una scelta strategica per generare rendimenti consistenti.

Opportunità nel settore investment grade

Il settore delle obbligazioni investment grade (IG) mostra segnali positivi, con rendimenti in calo rispetto ai picchi di inizio anno. Tuttavia, la combinazione di rendimenti più bassi e spread compressi richiede cautela.

Negli Stati Uniti, i bilanci societari solidi e la resilienza dei mercati supportano una domanda costante, mentre in Europa gli spread swap, ridottisi dopo il picco legato alle crisi geopolitiche, si attestano su livelli storicamente bassi.

Il ruolo dell’high yield in un contesto di rischio contenuto

Il mercato delle obbligazioni high yield si conferma stabile grazie a fondamentali solidi e a una riduzione delle probabilità di recessione. La selezione del credito, con un focus su duration breve e qualità elevata, rappresenta la strategia migliore per limitare i rischi in un contesto geopolitico incerto.

Negli Stati Uniti, i bilanci societari robusti e il calo previsto delle insolvenze sostengono il mercato, mentre in Europa il panorama delle imprese di alta qualità garantisce un livello di insolvenze contenuto.

Crescita nei mercati emergenti

Il debito dei mercati emergenti (EMD) offre interessanti opportunità nonostante le incertezze geopolitiche e politiche. La dispersione delle performance tra i vari settori consente di identificare opportunità di valore.

Gli spread dei titoli sovrani in valuta forte restano stabili, mentre la crescita economica nei mercati emergenti potrebbe superare quella dei paesi sviluppati. La preferenza per obbligazioni societarie e titoli BBB a più lunga scadenza appare strategica in un contesto favorevole.

La sovraperformance del reddito fisso

In un panorama macroeconomico incerto, il mercato obbligazionario continua a offrire spazi di sovraperformance per gli investitori attenti ai fondamentali. La flessibilità e la capacità di adattarsi al mutare delle condizioni restano elementi chiave per cogliere le migliori opportunità.