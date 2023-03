Perché i viaggiatori italiani preferiscono giocare su siti di casinò e siti scommesse non AAMS?

Condividi

I giochi d’azzardo terrestri erano uno dei principali siti turistici nella maggior parte delle nazioni prima della pandemia; ad esempio, i casinò più popolari d’Italia attiravano più turisti.

Tuttavia, in seguito all’epidemia, i casinò terrestri sono minacciati dalla tecnologia e, poiché il mondo dei casinò su Internet offre esperienze coinvolgenti dal Cairo all’Italia, il turismo dei casinò si sta spostando verso un regno virtuale.

Ora potete iniziare la vostra avventura nei casinò nel momento in cui scendete dall’aereo, scegliendo di giocare al Casinò Italia da un aeroporto da una parte o dall’altra del globo, anche mentre vi trovate nella nazione.

Tenete a mente queste raccomandazioni quando viaggiate e vi divertite con i casinò online, se partecipate da Macao, Las Vegas o se il WiFi è ora disponibile sugli aerei.

Perché i turisti in Italia cercano siti di casinò online non AAMS e bookmaker stranieri?

Al giorno d’oggi, l’intera era del tempo libero digitale è disponibile, con una varietà di opzioni su misura per l’utente unico o il giocatore all’interno del campo. Nel caso del gioco d’azzardo digitale, questo è quasi certo. È possibile che un casinò online non abbia una licenza AAMS. Questo però non indica che il gioco d’azzardo non sia sicuro o che il suo gameplay non sia sicuro. Diversi casinò d’oltreoceano preferiscono oggi non operare con una licenza italiana. Si rifanno con una licenza internazionale. I siti di gioco non AAMS sono per lo più casinò internazionali pronti ad accogliere gli italiani. Sono anche pronti a fornire servizi e soluzioni di scommesse online con la licenza standard della giurisdizione.

Tutti questi sono casinò online che non sono affiliati all’AAMS e possono funzionare efficacemente a beneficio del divertimento dei giocatori. Quando si tratta del settore del gioco d’azzardo online, di solito è una buona idea attenersi ai siti di casinò più sicuri e funzionali. È più probabile che i casinò stranieri offrono un gran numero di giri gratuiti. I casinò offrono un’offerta completa che comprende il ruolo che piace alla maggior parte dei giocatori italiani. I casinò stranieri permettono ai giocatori di giocare con diverse opzioni, che non sono disponibili nei casinò con licenza AAMS. Questo contribuisce a creare un’esperienza di gioco su internet genuina e divertente. Inoltre, i siti di gioco d’azzardo corretti senza licenza AAMS saranno in grado di fornire una varietà di opzioni di pagamento, che saranno più veloci e più inventive di quelle accessibili in Italia.

Quali sono i vantaggi per i turisti di scegliere i casinò online in Italia?

Fuori dall’AAMS, il gioco d’azzardo è utile e inventivo. I casinò italiani o stranieri possono infatti collaborare con i circuiti preferiti, e i bookmaker non AAMS offrono spesso le opzioni migliori da un punto di vista primario. In particolare, il gioco d’azzardo online non AAMS è uno dei più tipici assi nella manica, che garantirà il miglior divertimento possibile ai giocatori.

I bonus e gli incentivi del casinò sono molto interessanti. I bookmaker e i siti di casinò non AAMS hanno offerte più convenienti con opzioni di gioco e funzionalità superiori in tempo reale.

Al momento non ci sono abbastanza siti AAMS tra cui scegliere per gli italiani. Questo non è il caso dei casinò che non fanno parte del programma ma che accettano giocatori italiani. Tutti i siti di casinò e bookmaker AAMS, così come quelli non AAMS, hanno molti giochi, ma questi ultimi hanno generalmente più opzioni e diversità, soprattutto per quanto riguarda le slot. La questione è paragonabile a quella del Regno Unito, dove i giocatori hanno accesso a un gran numero di slot che non sono disponibili su Gamstop. È possibile giocare alle slot di Microgaming, Novomatic, NetEnt, Play’n G, Mr. Slotty e di altri sviluppatori più noti. Le promozioni dei siti di gioco non AAMS sono di solito sempre più vantaggiose e hanno puntate gratuite più basse. Potrete beneficiare di incentivi di abbinamento del 100% e del 200% per un valore fino a 2.000 dollari ciascuno. Avrete a disposizione una serie di offerte di giri gratis, alcune delle quali includono 50 o più giri aggiuntivi, oltre a una serie di altri vantaggi.

Cosa succede quando i viaggiatori italiani scommettono su bookmaker online non AAMS?

Molti casinò internazionali seguono gli stessi requisiti dei casinò con licenza AAMS in materia di gioco responsabile. Di conseguenza, l’autoesclusione può essere richiesta anche in queste situazioni. Quando si richiede l’autoesclusione a un concessionario ADM, tuttavia, ciò non riguarda i siti web con altre licenze. Allo stesso modo, se si richiede l’autoesclusione da queste altre entità, ciò non riguarderà i casinò online con licenza AAMS.

Di conseguenza, se sembra che non si possa scommettere sui siti di casinò AAMS a causa del divieto, si può farlo senza difficoltà sui siti stranieri. Ma, per tali ragioni, è importante sapere che ora in Italia si può scommettere solo su siti che hanno una licenza ADM-AAMS. Se si vuole scommettere ma non si vuole giocare su siti di casinò stranieri, si possono utilizzare diverse opzioni. Una è quella di utilizzare il profilo di un amico per giocare, cosa che non suggeriamo in tutti i casi. I siti di gioco d’azzardo stranieri, d’altra parte, possono essere altrettanto affidabili dei siti di casinò AAMS se dispongono di licenze riconosciute e valide in tutto il mondo. Sono disponibili diverse licenze affidabili, da quelle rilasciate dai Paesi del Nord Europa a tutte quelle rilasciate dalla Svizzera, oltre che da Malta e Curacao.

Perché i turisti in Italia dovrebbero evitare i casinò e i siti di scommesse non AAMS?

Anche se sono sicuri e redditizi, i siti che accolgono i giocatori italiani presentano alcuni inconvenienti. A causa della legislazione del loro Paese, questi svantaggi riguardano soprattutto i clienti italiani. Questi ultimi, ad esempio, non sono sempre in grado di rivelare la propria identità agli operatori o di utilizzare le comuni opzioni di pagamento. Le scelte di gioco possono essere limitate a causa di vincoli tecnici del provider.

Si tratta semplicemente di gioco d’azzardo privato. Le scommesse anonime sono state la norma in Italia a causa del blocco occasionale da parte del governo dei siti stranieri rivolti ai giocatori italiani. Alcuni giocatori esitano a giocare nei casinò online anonimi. Tuttavia, non è un motivo di preoccupazione, perché tutte le operazioni sono affidabili al 100%. Inoltre, l’anonimato ha il vantaggio di tenere le attività di gioco d’azzardo fuori dai vostri documenti finanziari. PayPal non è un’opzione. PayPal è un metodo di pagamento popolare utilizzato dai giocatori d’azzardo online di tutto il mondo. Questo sistema è sicuro, conveniente e pratico. Tuttavia, la maggior parte dei casinò che consentono i pagamenti con carta di credito accettano giocatori italiani. Tali aziende possono anche accettare Neteller, bitcoin e buoni prepagati. Tuttavia, poiché i pagamenti del gioco d’azzardo in Italia sono strettamente regolamentati, molti giocatori italiani potrebbero essere contrariati dall’assenza della loro opzione di pagamento preferita.

Sono disponibili solo pochi giochi. I casinò non AAMS non offrono giochi di fornitori noti come Microgaming, Netent e Playtech. Invece, lavorano con società di software meno conosciute come Betsoft, 1X2 e Elk. Questo potrebbe frustrare gli italiani che amano la modalità in denaro reale dei giochi preferiti dagli appassionati negli ultimi dieci anni, come Starburst. Di conseguenza, il numero di giochi disponibili è limitato.