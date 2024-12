Payden & Rygel lancia un nuovo fondo per investire nel corporate investment grade

Pubblicità

Milano, 9 dicembre 2024 – Payden & Rygel, una delle principali società indipendenti di gestione attiva nel settore del reddito fisso, amplia la sua offerta con il lancio del Payden Global Investment Grade Corporate Bond Fund. Questo nuovo fondo UCITS si rivolge a fondi pensione, family office, assicurazioni e aziende, offrendo una soluzione di investimento innovativa e diversificata.

Il fondo è progettato per ottimizzare il rendimento totale, puntando principalmente su obbligazioni societarie investment grade, integrate con titoli high yield, emergenti e cartolarizzati. Grazie a un mix di analisi macroeconomiche top-down e valutazioni bottom-up dei fondamentali degli emittenti, il fondo mira a sovraperformare l’indice Bloomberg Global Aggregate Corporate. La strategia di gestione attiva permette di diversificare i rischi attraverso settori, Paesi, duration e valute, minimizzando l’esposizione a rischi specifici legati a singoli emittenti.

Con una dotazione iniziale di 50 milioni di dollari, il fondo rappresenta un’evoluzione delle strategie multisettoriali globali che Payden & Rygel adotta da oltre dieci anni. Il lancio risponde alla necessità degli investitori istituzionali di ottenere rendimento in un contesto in cui le Banche Centrali stanno allentando la stretta monetaria, influenzando i rendimenti obbligazionari. Il fondo è conforme all’articolo 8 della SFDR, dimostrando un impegno verso investimenti sostenibili. Sarà inizialmente disponibile in classi con copertura valutaria in dollari, sterline ed euro, con la possibilità di ulteriori espansioni.

Antonella Manganelli, amministratore delegato di Payden & Rygel Italia, ha dichiarato:

“Le obbligazioni societarie investment grade rimangono un’asset class interessante, soprattutto in un’epoca di tassi al ribasso. Grazie al nostro approccio attivo e all’analisi approfondita, il nuovo fondo punta a generare alpha, offrendo ottimi ritorni agli investitori istituzionali.”

Frasat Shah, Senior Vice President e Portfolio Manager, ha aggiunto:

“Il nostro team combina le competenze di strategist, analisti ed economisti per identificare titoli sottovalutati, massimizzando i rendimenti corretti per il rischio lungo tutto lo spettro delle obbligazioni investment grade.